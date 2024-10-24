Загибель помічника Залужного через подаровані гранати: Печерський суд з квітня не може почати розгляд справи - судді беруть самовідвід
Печерський районний суд міста Києва отримав ще у квітні 2024 року обвинувальний акт щодо офіцера із апарату головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому 6 листопада 2023 року помічнику тодішнього головкома Валерія Залужного Геннадію Частякову. Однак справу у суді досі не почали розглядати, оскільки судді один за одним беруть самовідвід, так як не мають доступу до державної таємниці і відмовляються такий доступ оформлювати.
Про це Тетяна Частякова розповіла Цензор.НЕТ.
"6 листопада 2024 року буде рік з дня загибелі мого чоловіка, Частякова Геннадія, внаслідок вибуху бойової гранати, яку на його ж День народження подарував йому Тімченко Олег без жодних про це попереджень. Окрім цього, внаслідок вибуху бойової гранати, було завдано тілесних ушкоджень двом моїм малолітнім дітям. Лікування триває досі. Дії Тімченка О.В., серед іншого, стороною обвинувачення кваліфіковано як вбивство мого чоловіка через необережність та в необережному тяжкому тілесному ушкодженні моїх дітей", - розповіла вона.
"Обвинувальний акт ще в квітні цього року направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду. Однак, з того часу не визначено склад суду, який здійснюватиме розгляд кримінального провадження. З відомих мені причин – це самовідводи суддів у зв’язку з відсутністю у них допуску до державної таємниці та їх небажанням такий допуск оформлювати", - наголосила дружина загиблого помічника Залужного.
"На моє переконання, це є неприпустимим, оскільки кожен суддя зобов’язаний здійснювати правосуддя, а відсутність допуску до державної таємниці не є підставою для самовідводу. Я впевнена, якщо допуск до державної таємниці у судді відсутній, такий суддя повинен цей допуск оформити, а не заявляти самовідвід і усуватись від розгляду обвинувального акту, не виконуючи свою роботу", - впевнена Частякова і додала, що буде докладати всіх зусиль, щоб судовий розгляд відбувся, а судове рішення було законним і справедливим.
Нагадаємо, спершу повідомлялося, що Частяков загинув унаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою. Цю інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За інформацією Національної поліції України, трагедія сталася у житловому комплексі в с. Чайки на Київщині. Пізніше голова МВС Ігор Клименко підтвердив, що загиблим був помічник Залужного айор Геннадій Частяков, а інцидент стався через вибух подарованої гранати.
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Я на місці б президента, аби країна відчула розумові здібності всіх, хто виконує замовлення криміналу нищити силові і правоохоронні структури, в примусовому порядку призначпла лідерів ціє травлі силовиків, на місце генпрокурора, міністра мвд і суддів.
Країна має, має таки відчути, що кожен з них собою представляє, відчути на власній шкірі, як би боляче.і принизливо це не було!
Це виглядає як єдиний
метод спасіння керованості держави, коли через шок люди прагнитимуть законності, порядку і власноруч перевірятимуть до літери, що з сказаного, написаного замовна брехня, а що є правда.
Вони своє відпрацювали.
Метод який пропонуєте ви, має бути започаткований саме вас. Це справедливо, бо наперед будете знати всі ваші «гарантії соціальні» за 25-30 років роботи.
Судді вже нажерлися досхочу реформ і постійного приниження. Пишуть.рапорти на відставку щодня.
Скоро ваша черга бути суддею через лототрон, а потім прокуром, а потім поліцейским.
Єдино до чого вас ніхто не змусить то це стати депутатом чи членом громадської організації під дахом Г7. Там не буває вакансій.
Отримувати по 300к щомісяця , це ж непосильний тягар,
це ж не штурмовиком на Покровському напрямку - це "АпаснА" для життя!
Ви декларації їх подивіться а не вірте байкам.
Судді отримують 60% від зп.
Ви мабудь їх сплутали з членами безкінечних наглядових рад, рад доброчесності і го.
Явно справа не кацапів, виходить що так.
Мабуть судді підозрюють, що це зовсім не кацапи були.
А під ким у нас нині ходять судді та правоохоронці?
Татаров ні?
Кому дуже заважав Залужний?
Зеленському, ні?
нахіба то воно їм?
Тепер ВСУ без Командуючого обезголовлюється кожень день ((((
Диверсію перекваліфікували спочатку в необережне поводження, потім фігурант не був ізольований. І залишилось стаття про незаконний обіг зброєю. А тепер - нульова позиція, нікому не треба.
Так тупо, що навіть падіння гелікоптера з Монастирським виглядає майже не казкою.
Збіг? - Не думаю.
Дерев'яний боксик зі стружкою, в якому підозрюваний Тімченко передав загиблому Частякову свій презент - ось беззаперечний доказ умисного вбивства. Адже саме він, як, власне, і безпосереднє знаряддя вбивства - ******* граната німецького виробництва з маркуванням DM51 в комплекті, зовнішньо були схожі на алкогольно-сувенірний набір, що продається на AliExpress.
Те, що боксик із ручкою-мотузкою був у подарунковому пакеті разом із пляшкою спиртного підтвердила дружина загиблого.
До того ж подаровані гранати на дотик - пластмасові, тому їх легко сплутати із іграшковими і прийняти за чарки. Якщо в гранатах радянських взірців перед вибухом чути звук спрацювання детонатора, то в цих - ні: після висмикування чеки ніяких звуків і через чотири секунди - вибух.
І саме такі небезпечні гранати Тімченко і вручив Частякову.