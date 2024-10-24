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Загибель помічника Залужного через подаровані гранати: Печерський суд з квітня не може почати розгляд справи - судді беруть самовідвід

Геннадій Частяков

Печерський районний суд міста Києва отримав ще у квітні 2024 року обвинувальний акт щодо офіцера із апарату головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому 6 листопада 2023 року помічнику тодішнього головкома Валерія Залужного Геннадію Частякову. Однак справу у суді досі не почали розглядати, оскільки судді один за одним беруть самовідвід, так як не мають доступу до державної таємниці і відмовляються такий доступ оформлювати. 

Про це Тетяна Частякова розповіла Цензор.НЕТ.

"6 листопада 2024 року буде рік з дня загибелі мого чоловіка, Частякова Геннадія, внаслідок вибуху бойової гранати, яку на його ж День народження подарував йому Тімченко Олег без жодних про це попереджень. Окрім цього, внаслідок вибуху бойової гранати, було завдано тілесних ушкоджень двом моїм малолітнім дітям. Лікування триває досі. Дії Тімченка О.В., серед іншого, стороною обвинувачення кваліфіковано як вбивство мого чоловіка через необережність та в необережному тяжкому тілесному ушкодженні моїх дітей", - розповіла вона.

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"Обвинувальний акт ще в квітні цього року направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду. Однак, з того часу не визначено склад суду, який здійснюватиме розгляд кримінального провадження. З відомих мені причин – це самовідводи суддів у зв’язку з відсутністю у них допуску до державної таємниці та їх небажанням такий допуск оформлювати", - наголосила дружина загиблого помічника Залужного.

"На моє переконання, це є неприпустимим, оскільки кожен суддя зобов’язаний здійснювати правосуддя, а відсутність допуску до державної таємниці не є підставою для самовідводу. Я впевнена, якщо допуск до державної таємниці у судді відсутній, такий суддя повинен цей допуск оформити, а не заявляти самовідвід і усуватись від розгляду обвинувального акту, не виконуючи свою роботу", - впевнена Частякова і додала, що буде докладати всіх зусиль, щоб судовий розгляд відбувся, а судове рішення було законним і справедливим.

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Нагадаємо, спершу повідомлялося, що Частяков загинув унаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою. Цю інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За інформацією Національної поліції України, трагедія сталася у житловому комплексі в с. Чайки на Київщині. Пізніше голова МВС Ігор Клименко підтвердив, що загиблим був помічник Залужного айор Геннадій Частяков, а інцидент стався через вибух подарованої гранати.

Автор: 

граната (805) смерть (6782) суддя (1589) Печерський суд Києва (39)


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Топ коментарі
+20
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24.10.2024 17:55 Відповісти
+19
Цікаво.
Мабуть судді підозрюють, що це зовсім не кацапи були.

А під ким у нас нині ходять судді та правоохоронці?
Татаров ні?

Кому дуже заважав Залужний?
Зеленському, ні?
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24.10.2024 17:52 Відповісти
+15
******* вбили патріота - і воду мутять мразота гнила.
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24.10.2024 17:55 Відповісти
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Всіх суддів, які беруть самовідвід - ЗВІЛЬНИТИ !
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24.10.2024 17:48 Відповісти
Вони самі звільняються щодня. Скоро прийдеться вас направляти на їх місце, причому в примусовому порядку.

Я на місці б президента, аби країна відчула розумові здібності всіх, хто виконує замовлення криміналу нищити силові і правоохоронні структури, в примусовому порядку призначпла лідерів ціє травлі силовиків, на місце генпрокурора, міністра мвд і суддів.
Країна має, має таки відчути, що кожен з них собою представляє, відчути на власній шкірі, як би боляче.і принизливо це не було!
Це виглядає як єдиний
метод спасіння керованості держави, коли через шок люди прагнитимуть законності, порядку і власноруч перевірятимуть до літери, що з сказаного, написаного замовна брехня, а що є правда.
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24.10.2024 17:56 Відповісти
А їх треба звільнити без пенсії. І поцікавитися співмірністю доходів і витрат.
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24.10.2024 18:19 Відповісти
З якого такого хереса?
Вони своє відпрацювали.

Метод який пропонуєте ви, має бути започаткований саме вас. Це справедливо, бо наперед будете знати всі ваші «гарантії соціальні» за 25-30 років роботи.
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24.10.2024 18:41 Відповісти
КостинА?
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24.10.2024 19:31 Відповісти
Остіна!
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24.10.2024 19:58 Відповісти
На місці, вибачте, КОГО?!! А хіба не ця хрипата мерзота разом з дефективними менеджерами генерує хаос в країні і знищує державність України?!! Винищує вмотивовану патріотичну молодь?!!
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24.10.2024 18:41 Відповісти
На місці президента КРЕСТНИЙ батько МАФІЇ , який призначав Ермака , ТАТАРОВА , БАКАНОВА, Кулініча, Наумова, продовжує їх дахувати Перетворив правоохоронні органи на лівоохоронні , СБУ стежело за журналістами в саунах, не бачило САБОТАЖУпри закупівлях ОЗБРОЕННЯ І їжі в МО , розкрадання на мільярдигуманіьарноі допомоги в Запоріжжі, ПРОТИДІЄ ДОПОМОЗІ НА ФРОНТ В Днепрі , не бачило за два роки війни схем по збагаченню ТЦК ………
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24.10.2024 18:44 Відповісти
Ніхто не хоче братися - пустили на самоплив - тепер все залежить від жінки - чи достукається?
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24.10.2024 17:50 Відповісти
А ви б взялися?

Судді вже нажерлися досхочу реформ і постійного приниження. Пишуть.рапорти на відставку щодня.

Скоро ваша черга бути суддею через лототрон, а потім прокуром, а потім поліцейским.
Єдино до чого вас ніхто не змусить то це стати депутатом чи членом громадської організації під дахом Г7. Там не буває вакансій.
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24.10.2024 18:02 Відповісти
А чого б не піти у відставку,з їхніми то доходами?
Отримувати по 300к щомісяця , це ж непосильний тягар,
це ж не штурмовиком на Покровському напрямку - це "АпаснА" для життя!
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24.10.2024 19:07 Відповісти
Це хто стільки отримує?
Ви декларації їх подивіться а не вірте байкам.
Судді отримують 60% від зп.
Ви мабудь їх сплутали з членами безкінечних наглядових рад, рад доброчесності і го.
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24.10.2024 19:57 Відповісти
Тобто автопарк елітних авто під судами - це якісь жебраки наколядували.
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24.10.2024 21:07 Відповісти
А під ВРУ? Там точно одні жебраки, як і під всіма ресторанами причому цілодобово в яких ошиваються фрілансери і блогери.
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24.10.2024 21:37 Відповісти
Якщо б у нас були порядні судді, а не
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24.10.2024 20:02 Відповісти
Снять броню с гнид-судей и инвалидов-прокуроров и самоотвестись на Покровск
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24.10.2024 17:50 Відповісти
.... щось не чисто.
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24.10.2024 17:52 Відповісти
І правда, що вони такого взнали що всі ліванули?
Явно справа не кацапів, виходить що так.
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24.10.2024 17:53 Відповісти
Цікаво.
Мабуть судді підозрюють, що це зовсім не кацапи були.

А під ким у нас нині ходять судді та правоохоронці?
Татаров ні?

Кому дуже заважав Залужний?
Зеленському, ні?
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24.10.2024 17:52 Відповісти
https://imgbb.com/
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24.10.2024 17:55 Відповісти
небажання здійснювати правосуддя... виявляється й таке можливо, й ніхто не може повпливати на цю ситуацію..., не хочуть то й не хочуть, можуть й 2 роки не хотіти й 5 й 10 й все, питання закрите..., я навіть не знаю, що робити простій, звичайній людині, коли суддя не хоче розглядати її справу..., мабуть це тільки в Україні таке можливо...
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24.10.2024 17:54 Відповісти
судді чудово розуміють, що кваліфікація злочину - повна туфта
нахіба то воно їм?
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24.10.2024 17:54 Відповісти
******* вбили патріота - і воду мутять мразота гнила.
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24.10.2024 17:55 Відповісти
може був розрахунок, що подарунок відкриє іменинник не вдома, а на службі у присутності свого керівництва
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24.10.2024 18:30 Відповісти
Мабуть їм обіцяли також подарувати гранати
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24.10.2024 18:16 Відповісти
👍
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24.10.2024 19:10 Відповісти
Причина може й невідома, але зрозуміла. У цій справі бабки не підняти.
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24.10.2024 18:21 Відповісти
Ну це ж не корабельну сосну зі слуг на поруки віддавати...тут треба серйозно працювати,а судді у нас так вже відвикли...у них лічильник замість совісті...
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24.10.2024 18:28 Відповісти
Там тройнічок з двух сторін буде - кім та агрохімія. За таку послугу Сосна точно зніме Табу
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24.10.2024 19:28 Відповісти
і де прізвища суддів та дані по роках про їх кар'єрний ріст, чи це недосяжно для ЦН?
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24.10.2024 18:30 Відповісти
Ви уявляїте в україні в.о .президент фсб🤡 , дермак де факто , президент теж фсб... то шо дурні суди ? Як шо ОПа хотіла вбити , не тільки помічника а і Залужного ...при владі московских бандитів ,треба таньцювати під їх музику ...
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24.10.2024 19:07 Відповісти
...бо пАтужний манагер зєлєнскага дермак вбив помічника Залужного - ото всі хвойди-лівоохоронці і сцяться зв'язуватися із зеленським лайном... пересідєнт-нелегітимна Зєля - руліт, без рук і без мізків...
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24.10.2024 19:23 Відповісти
Завхоз і zельцман залякували Верховного, дотискували до відставки.
Тепер ВСУ без Командуючого обезголовлюється кожень день ((((
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24.10.2024 19:27 Відповісти
Ось вам і шана.
Диверсію перекваліфікували спочатку в необережне поводження, потім фігурант не був ізольований. І залишилось стаття про незаконний обіг зброєю. А тепер - нульова позиція, нікому не треба.
Так тупо, що навіть падіння гелікоптера з Монастирським виглядає майже не казкою.
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24.10.2024 19:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PWgECd8_Kis Залужного ПОРАНИЛИ! Була НАВОДКА З Банкової. ПРИЛЕТІЛО за 1,5 хвилини. Про це МОВЧАТЬ!

Збіг? - Не думаю.
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24.10.2024 21:17 Відповісти
Нардеп Наливайченко на ютюбканалі Espreso.TV заявив, що пристрій, виявлений в кабінеті гннерала Залужного в одному із штабних приміщень у грудні 2023-го, міг бути маяком для ворожих ракет.
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25.10.2024 00:20 Відповісти
Зараз стало цілком зрозумілим, що мав місце терористичний акт, спрямований якщо не на вбивство, то на залякування генерала Залужного.
Дерев'яний боксик зі стружкою, в якому підозрюваний Тімченко передав загиблому Частякову свій презент - ось беззаперечний доказ умисного вбивства. Адже саме він, як, власне, і безпосереднє знаряддя вбивства - ******* граната німецького виробництва з маркуванням DM51 в комплекті, зовнішньо були схожі на алкогольно-сувенірний набір, що продається на AliExpress.
Те, що боксик із ручкою-мотузкою був у подарунковому пакеті разом із пляшкою спиртного підтвердила дружина загиблого.
До того ж подаровані гранати на дотик - пластмасові, тому їх легко сплутати із іграшковими і прийняти за чарки. Якщо в гранатах радянських взірців перед вибухом чути звук спрацювання детонатора, то в цих - ні: після висмикування чеки ніяких звуків і через чотири секунди - вибух.

І саме такі небезпечні гранати Тімченко і вручив Частякову.





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25.10.2024 00:12 Відповісти
 
 