Загибель помічника Залужного через подаровані гранати: Печерський суд з квітня не може почати розгляд справи - судді беруть самовідвід

Печерський районний суд міста Києва отримав ще у квітні 2024 року обвинувальний акт щодо офіцера із апарату головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому 6 листопада 2023 року помічнику тодішнього головкома Валерія Залужного Геннадію Частякову. Однак справу у суді досі не почали розглядати, оскільки судді один за одним беруть самовідвід, так як не мають доступу до державної таємниці і відмовляються такий доступ оформлювати.

Про це Тетяна Частякова розповіла Цензор.НЕТ.

"6 листопада 2024 року буде рік з дня загибелі мого чоловіка, Частякова Геннадія, внаслідок вибуху бойової гранати, яку на його ж День народження подарував йому Тімченко Олег без жодних про це попереджень. Окрім цього, внаслідок вибуху бойової гранати, було завдано тілесних ушкоджень двом моїм малолітнім дітям. Лікування триває досі. Дії Тімченка О.В., серед іншого, стороною обвинувачення кваліфіковано як вбивство мого чоловіка через необережність та в необережному тяжкому тілесному ушкодженні моїх дітей", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного Частякову, повідомлено про підозру, - ДБР

"Обвинувальний акт ще в квітні цього року направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду. Однак, з того часу не визначено склад суду, який здійснюватиме розгляд кримінального провадження. З відомих мені причин – це самовідводи суддів у зв’язку з відсутністю у них допуску до державної таємниці та їх небажанням такий допуск оформлювати", - наголосила дружина загиблого помічника Залужного.

"На моє переконання, це є неприпустимим, оскільки кожен суддя зобов’язаний здійснювати правосуддя, а відсутність допуску до державної таємниці не є підставою для самовідводу. Я впевнена, якщо допуск до державної таємниці у судді відсутній, такий суддя повинен цей допуск оформити, а не заявляти самовідвід і усуватись від розгляду обвинувального акту, не виконуючи свою роботу", - впевнена Частякова і додала, що буде докладати всіх зусиль, щоб судовий розгляд відбувся, а судове рішення було законним і справедливим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помічник Залужного Частяков загинув через вибух подарованої гранати, - Клименко

Нагадаємо, спершу повідомлялося, що Частяков загинув унаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою. Цю інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За інформацією Національної поліції України, трагедія сталася у житловому комплексі в с. Чайки на Київщині. Пізніше голова МВС Ігор Клименко підтвердив, що загиблим був помічник Залужного айор Геннадій Частяков, а інцидент стався через вибух подарованої гранати.