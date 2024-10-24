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Новини
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Китай не має інформації щодо направлення військових КНДР до РФ, - речник МЗС Лінь Цзянь

Китай не має інформації про військових КНДР у РФ

У МЗС Китаю заявили, що не володіють інформацією стосовно того, чи направила Північна Корея своїх військових до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Як зазначається, на запитання про те, чи вірить Китай, що КНДР направила свої війська до Росії, Лінь Цзянь відповів: "Китай не має інформації про це".

Також він додав, що Пекін продовжує наполягати на врегулюванні "української кризи" шляхом переговорів.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою. Ми сподіваємося, що всі сторони сприятимуть деескалації ситуації та прагнутимуть політичного врегулювання", - зазначив речник МЗС.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

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Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Автор: 

Китай (4718) КНДР (1262)


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Топ коментарі
+14
Коаліція брехливих уй.опків...
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24.10.2024 18:03 Відповісти
+11
Авжеж віримо. А ще Китай немає інформації яким чином його мікросхеми потрапляє до РФ.
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24.10.2024 18:09 Відповісти
+10
ох вузькоокі без вашого дозвілу ваш молодший брат кндр не пукне
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24.10.2024 18:07 Відповісти
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То хаи Китаи пошурує на рашці - Пд Корея сказала шо пупси вже там
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24.10.2024 18:00 Відповісти
та віримо, шо вузькоглазий підрила

https://imgbb.com/
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24.10.2024 18:03 Відповісти
Коаліція брехливих уй.опків...
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24.10.2024 18:03 Відповісти
ох вузькоокі без вашого дозвілу ваш молодший брат кндр не пукне
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24.10.2024 18:07 Відповісти
Настали часи коли говорити правду це самоприниження і втрата автррітета «рішали» міжнародного маштабу. Це як корону впустити на підлогу, або вср@тися прилюдно.

Самоствердження через тотальну брехню та ще з пафосом, без жодного сумління совісті, принципово озвучивши як наймахровішу брехню і очевидну - це на сьогодні основна ознака Лідера, настільки справжнього, що навіть васильович якийсь несправжній.
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24.10.2024 18:08 Відповісти
Авжеж віримо. А ще Китай немає інформації яким чином його мікросхеми потрапляє до РФ.
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24.10.2024 18:09 Відповісти
І до КНДР та Ірану також.
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24.10.2024 18:37 Відповісти
Брехливые лицемерные Желто.моRдые
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24.10.2024 18:12 Відповісти
Ну, що... Залишилося захопить в полон "борців-інтернаціоналістів"... І спробувать їх допитать... Для цього використать полонених бурятів та якутів... Ті швидко "розберуться" з новоявленими "земляками"... (Хоча у мене є здогадка - що "бойовий хом"як" дав команду у полон не здаваться...
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24.10.2024 18:23 Відповісти
🙈
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24.10.2024 18:27 Відповісти
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24.10.2024 18:28 Відповісти
Патологічна брехливість - невід'ємна риса будь-якого комуняки.
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24.10.2024 18:31 Відповісти
*****, як там наші буряти?
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24.10.2024 18:31 Відповісти
Цинічні брехливі гандони
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24.10.2024 18:33 Відповісти
Тоесть Китай в упор не видит очевидного зато знает как завершить войну? А не пойти етому китаю на****. Сегодня он не видит кто напал на Украину а завтра так же не будет видеть кто нарушил перемирие
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24.10.2024 18:33 Відповісти
Звичайна китайська брехня.
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24.10.2024 18:34 Відповісти
а якщо хлопці спімають ту кореянську тваринку, мордою в камеру ткнуть
і воно загавкає по кореянські?
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24.10.2024 18:38 Відповісти
Тю. Постанова, актьори, голівуд.
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24.10.2024 18:47 Відповісти
Брехня.
Каждый десятый кореец - агент или осведомитель китайской разведки.
И генералитет наверняка прикормлен Китаем.
Ведь ни для никого не секрет, что кндр - вотчина Китая.
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24.10.2024 18:44 Відповісти
Це в них спільно нагуляне з рашкою таке виродилось.
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24.10.2024 18:48 Відповісти
І те через сраку нагуляне.
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24.10.2024 19:42 Відповісти
Крінжовий факт - кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
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24.10.2024 18:52 Відповісти
я 1 метр за раз пользую
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24.10.2024 19:19 Відповісти
Чергове ""ТЬХУ" від жовтопиких в сите рило так званого міжнародного співтовариства.
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24.10.2024 18:53 Відповісти
Навіть коли Кєтай надасть свої війська ************ для війни в Україні, він (Кєтай) їх (свої війська) там (в рп) не побачить!
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24.10.2024 19:03 Відповісти
А *****-вень-біни ніколи нічого не бачать. Вони бачать тільки де і кого наіпати.
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24.10.2024 19:15 Відповісти
Первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область - ГУР
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24.10.2024 19:17 Відповісти
Пуздро уже само сказало про бойцов своих, что продал как наёмников. А Китай в упор не видит! Но удивляет не это. Спутники США, которые ну всегда видят всё уже лет 60 запросто---совсем ослепли в этот раз. Сам Сало-ливан сказал что мол , ну нет такой инфы. Браво скотобаза гундосая! Срочно клепаем с чего попало грязное ЯО! А текст Будапешта 94г размножить на дешёвой бумаге миллионными тиражами и пусть весь мир почитает как не надо делать на крутых поворотах построения своего государства! Нас поймут. А кто не поймёт---так нам похер!
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24.10.2024 19:31 Відповісти
Обухівська фабрика має почати випуск фірмового срального паперу Меморандум 94.
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24.10.2024 19:48 Відповісти
На такой бумаге текст не печатается. А вот фотопортреты класс. Надо бы опрос провести---кого фото первым запустим?! У меня одна мечта---вадик-гадик рабинович!
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24.10.2024 20:07 Відповісти
китай є бенифіціаром війни проти України!!!!!!
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24.10.2024 20:26 Відповісти
Косоокі уйобки...
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24.10.2024 20:31 Відповісти
 
 