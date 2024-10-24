Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що північнокорейські військові, направлені Пхеньяном на підтримку агресії Росії проти України, є найманцями, яких лідер КНДР Кім Чен Ин продав Москві для незаконної загарбницької війни.

"Коли війська відправляють виконувати місії за кордоном, вони зазвичай зберігають усі атрибути армії своєї країни, власне командування і з гордістю виконують завдання у своїй військовій формі та зі своїми знаками розрізнення і прапором", - сказав Кім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Натомість, за його словами, північнокорейських військових маскують у російську уніформу та готують діяти під російським військовим командуванням, позбавивши їх командирів будь-яких оперативних повноважень.

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Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен

"Їх можна вважати найманцями і гарматним м’ясом. Кім Чен Ин продав свою народну армію для незаконної агресивної війни", - заявив глава оборонного відомства Південної Кореї.