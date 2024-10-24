Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що північнокорейські військові, направлені Пхеньяном на підтримку агресії Росії проти України, є найманцями, яких лідер КНДР Кім Чен Ин продав Москві для незаконної загарбницької війни.
"Коли війська відправляють виконувати місії за кордоном, вони зазвичай зберігають усі атрибути армії своєї країни, власне командування і з гордістю виконують завдання у своїй військовій формі та зі своїми знаками розрізнення і прапором", - сказав Кім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Натомість, за його словами, північнокорейських військових маскують у російську уніформу та готують діяти під російським військовим командуванням, позбавивши їх командирів будь-яких оперативних повноважень.
"Їх можна вважати найманцями і гарматним м’ясом. Кім Чен Ин продав свою народну армію для незаконної агресивної війни", - заявив глава оборонного відомства Південної Кореї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кого ще в Україні не було? Давайте вже сюди всіх одразу - Хезболу, вартових ісламської революції, китайську народну армію…
Чучхери навчаться використовувати дрони . Ось у чому тривога для Кореї. Якщо Чучхерія полізе в драку - у Кореї немає досвіду відбиття дронових атак , поки що навіть кулі зі сміттям не пропрацювали по серьозному!!!!
Тому Республіка Корея перед серйозними викликами! Треба супер-активно допомагати Україні та переймати наш досвід умППО та мобільних груп.
А ще Корея до можливого вторгнення готувалася ще з 53 року.
Південна Корея може бути зацікавена надати політичний притулок комусь із цих північнокорейських військових, наприклад, якщо вони ДОБРОВІЛЬНО здадуться у полон Силам оборони України і подадуть заявку про отримання політичного притулку у Південній Кореї. (Звісно, після додаткової перевірки їх.)
Деякі із цих північнокорейських військових можуть бути зацікавлені здатися у полон і потім подати заявку про політичний притулок к Південній Кореї.