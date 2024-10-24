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Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї

Кім Чен Ин

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що північнокорейські військові, направлені Пхеньяном на підтримку агресії Росії проти України, є найманцями, яких лідер КНДР Кім Чен Ин продав Москві для незаконної загарбницької війни.

"Коли війська відправляють виконувати місії за кордоном, вони зазвичай зберігають усі атрибути армії своєї країни, власне командування і з гордістю виконують завдання у своїй військовій формі та зі своїми знаками розрізнення і прапором", - сказав Кім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Натомість, за його словами, північнокорейських військових маскують у російську уніформу та готують діяти під російським військовим командуванням, позбавивши їх командирів будь-яких оперативних повноважень.

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Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен

"Їх можна вважати найманцями і гарматним м’ясом. Кім Чен Ин продав свою народну армію для незаконної агресивної війни", - заявив глава оборонного відомства Південної Кореї.

Автор: 

КНДР (1262) Кім Чен Ин (175) Корея (58)


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Топ коментарі
+12
Чому? Вони навпаки раді що північнокорейців будуть утилізовувати десь під далеким їм Харковом, а не під Сеулом.

Кого ще в Україні не було? Давайте вже сюди всіх одразу - Хезболу, вартових ісламської революції, китайську народну армію…
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24.10.2024 18:52 Відповісти
+10
Це зрозуміло. А які дії Південної Кореї? Занепокоєння?
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24.10.2024 18:49 Відповісти
+9
ну то побільше зброї в Україну і хлопці допоможуть вам та і всім утілізувати тей комунячий мотлох.
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24.10.2024 18:56 Відповісти
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Це зрозуміло. А які дії Південної Кореї? Занепокоєння?
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24.10.2024 18:49 Відповісти
Чому? Вони навпаки раді що північнокорейців будуть утилізовувати десь під далеким їм Харковом, а не під Сеулом.

Кого ще в Україні не було? Давайте вже сюди всіх одразу - Хезболу, вартових ісламської революції, китайську народну армію…
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24.10.2024 18:52 Відповісти
Зрозуміло, що взамін м'яса росія надасть північнокорейцям технології та складне озброєння. І на кого воно буде направлене?
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24.10.2024 19:01 Відповісти
Они считают себя одним народом как оно и было в принципе и потому не хотят чтоб граждане ихней страны погибали за границей.
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24.10.2024 19:34 Відповісти
Дуже занепокоєння!!
Чучхери навчаться використовувати дрони . Ось у чому тривога для Кореї. Якщо Чучхерія полізе в драку - у Кореї немає досвіду відбиття дронових атак , поки що навіть кулі зі сміттям не пропрацювали по серьозному!!!!
Тому Республіка Корея перед серйозними викликами! Треба супер-активно допомагати Україні та переймати наш досвід умППО та мобільних груп.
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24.10.2024 19:03 Відповісти
От тільки Корея це промисловий гігант, що робить свою ракети, танки, бойову авіацію, снаряди і складну електроніку. Плюс, там бази США.
А ще Корея до можливого вторгнення готувалася ще з 53 року.
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24.10.2024 19:42 Відповісти
Уже офіційно заявлено, що будуть переглядать свою політику "невтручання" та "заборони поставки зброї воюючим країнам"...
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24.10.2024 19:04 Відповісти
ну то побільше зброї в Україну і хлопці допоможуть вам та і всім утілізувати тей комунячий мотлох.
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24.10.2024 18:56 Відповісти
А в росії кепські справи, що почали найманців ззакордону наймати
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24.10.2024 23:12 Відповісти
хочеться бачити зміні на фронті, а без того важко шо сказати
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25.10.2024 00:13 Відповісти
Будуть возити чучховців (чучхе-чмобіків) в клітках по містах, показувати бродячим собакам - от бачите до чого доводив комунізм, їли ваших братів
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24.10.2024 18:59 Відповісти
Надамо можливість українським собакам помститься за їх "південнокорейських братів"...
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24.10.2024 19:07 Відповісти
Це взагалі добре що вони позиціонують цих військових північної кореї як учасників війни проти України, а не як союзників росії котрі захищають територію РФ від навали козаків. За це їм велике дякую.
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24.10.2024 19:01 Відповісти
То це вже ескалація, чи ще ні?
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24.10.2024 19:19 Відповісти
ескалація буде в наступнiй серiї
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24.10.2024 19:25 Відповісти
в основном это пехота , будут дохнуть как мухи
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24.10.2024 19:24 Відповісти
Ким Член ЧьмЫр
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24.10.2024 19:29 Відповісти
Омерзительный поступок,омерзительного клоуна,продал и предал свою армию
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24.10.2024 19:37 Відповісти
В інтересах південнокорейців максимально озброїти ВСУ ******** озброєнням, щоб вони рознесли північнокорейців вщент і назавжди відбили у Ким Чен Ына агресивні наміри.
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24.10.2024 20:01 Відповісти
....Південна Корея - четверта країна у світі з розробки і продажу ******** зброї.......деякі обережні висновки вже плануються......
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25.10.2024 00:39 Відповісти
Україні треба скористатися таким збігом інтересів сторін (якщо його буде виявлено у дійсності) :

Південна Корея може бути зацікавена надати політичний притулок комусь із цих північнокорейських військових, наприклад, якщо вони ДОБРОВІЛЬНО здадуться у полон Силам оборони України і подадуть заявку про отримання політичного притулку у Південній Кореї. (Звісно, після додаткової перевірки їх.)

Деякі із цих північнокорейських військових можуть бути зацікавлені здатися у полон і потім подати заявку про політичний притулок к Південній Кореї.
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25.10.2024 02:33 Відповісти
 
 