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Польща готова надавати Україні взимку додаткові обсяги електроенергії, - посол Лукасевич

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич

Варшава готова надавати Києву у складний зимовий період додаткові обсяги електроенергії, зокрема з власних вугільних електростанцій.

На цьому в інтервʼю Укрінформу наголосив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС дуже серйозно ставиться до ризиків суворої зими. Але питання у тому, що Польща може додатково зробити в цьому контексті. Так, наприклад, ми просимо наших українських колег у Міненерго сприяти експорту енергії, власне струму, з наших електростанцій, особливо вугільних. Ми закликаємо українських партнерів у міністерстві послабити так звану аукціонну систему поставок енергоресурсів. І ми дуже сподіваємося, що вони якнайшвидше завершать відповідні переговори", - підкреслив Лукасевич.

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Він додав, що питання енергетичної безпеки в Україні буде "однією з цілей і амбіцій" Польського головування у першій половині наступного року.

"Ми ще завершуємо трансформацію української електромережі, яка в майбутньому стане повністю синхронізованою з європейською",- наголосив польський дипломат.

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Польща (8636) електроенергія (6265) Лукасевич Пьотр посол Польщі (15)


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чомусь і не сумнівався, не дивлячись на гавкотню між країнами,
яку так вдало розпалює русня...
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24.10.2024 19:17 Відповісти
тобто не брати звідси.
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24.10.2024 19:44 Відповісти
от знов поляки перші хто допоможе...
то чому ці дурні тьорки між нашими країнами відбуваються????
мабудь інтереси та вимоги нашої влади їм неприємні....
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24.10.2024 21:17 Відповісти
 
 