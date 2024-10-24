Польща готова надавати Україні взимку додаткові обсяги електроенергії, - посол Лукасевич
Варшава готова надавати Києву у складний зимовий період додаткові обсяги електроенергії, зокрема з власних вугільних електростанцій.
На цьому в інтервʼю Укрінформу наголосив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС дуже серйозно ставиться до ризиків суворої зими. Але питання у тому, що Польща може додатково зробити в цьому контексті. Так, наприклад, ми просимо наших українських колег у Міненерго сприяти експорту енергії, власне струму, з наших електростанцій, особливо вугільних. Ми закликаємо українських партнерів у міністерстві послабити так звану аукціонну систему поставок енергоресурсів. І ми дуже сподіваємося, що вони якнайшвидше завершать відповідні переговори", - підкреслив Лукасевич.
Він додав, що питання енергетичної безпеки в Україні буде "однією з цілей і амбіцій" Польського головування у першій половині наступного року.
"Ми ще завершуємо трансформацію української електромережі, яка в майбутньому стане повністю синхронізованою з європейською",- наголосив польський дипломат.
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яку так вдало розпалює русня...
то чому ці дурні тьорки між нашими країнами відбуваються????
мабудь інтереси та вимоги нашої влади їм неприємні....