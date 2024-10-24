Росія - це остання колоніальна сила в Європі, її діям треба покласти край, - глава МЗС Латвії Браже
Росія – це остання колоніальна сила в Європі, яка становить загрозу не лише для України, а й для всієї безпекової ситуації у світі, тому її загарбницьким діям треба покласти край.
Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже у виступі на відкритті Третього парламентського саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Тут, у Ризі, ми знаємо важливість того, щоб ніколи не визнавати окупації державою-агресором, брутальною колоніальною імперією. Незважаючи на те, що перспективи звільнення часом можуть видаватися примарними, і незалежно від того, скільки може тривати окупація, хочу запевнити, що Латвія ніколи не визнає окупації Криму, Севастополя, інших міст і регіонів України", - сказала Браже.
Вона зауважила, що війна, яка розпочалася ще у 2014 році, коли Росія грубо порушила територіальну цілісність України, спричинила величезні страждання українському народу, які тривають до сьогодні.
"Росія - це остання колоніальна сила в Європі, яка прагне знищити життя, свободи, права людини, Статут ООН. Росія атакує все, що ми всі, присутні тут, захищаємо. Росія становить загрозу не лише для України, а й для всієї безпекової ситуації у світі. Ми мусимо покласти край цим діям Росії", - наголосила очільниця МЗС Латвії.
Браже зазначила, що ключова мета Кримської платформи – деокупувати Крим і підкреслити, що він є невід’ємною складовою частиною України.
"Наші цілі непохитні. Наша підтримка перемоги України є також вираженням підтримки глобальних принципів і глобального миру", - акцентувала вона.
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