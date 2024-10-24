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Новини Війна
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Росія - це остання колоніальна сила в Європі, її діям треба покласти край, - глава МЗС Латвії Браже

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже

Росія – це остання колоніальна сила в Європі, яка становить загрозу не лише для України, а й для всієї безпекової ситуації у світі, тому її загарбницьким діям треба покласти край.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже у виступі на відкритті Третього парламентського саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тут, у Ризі, ми знаємо важливість того, щоб ніколи не визнавати окупації державою-агресором, брутальною колоніальною імперією. Незважаючи на те, що перспективи звільнення часом можуть видаватися примарними, і незалежно від того, скільки може тривати окупація, хочу запевнити, що Латвія ніколи не визнає окупації Криму, Севастополя, інших міст і регіонів України", - сказала Браже.

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Вона зауважила, що війна, яка розпочалася ще у 2014 році, коли Росія грубо порушила територіальну цілісність України, спричинила величезні страждання українському народу, які тривають до сьогодні.

"Росія - це остання колоніальна сила в Європі, яка прагне знищити життя, свободи, права людини, Статут ООН. Росія атакує все, що ми всі, присутні тут, захищаємо. Росія становить загрозу не лише для України, а й для всієї безпекової ситуації у світі. Ми мусимо покласти край цим діям Росії", - наголосила очільниця МЗС Латвії.

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Браже зазначила, що ключова мета Кримської платформи – деокупувати Крим і підкреслити, що він є невід’ємною складовою частиною України.

"Наші цілі непохитні. Наша підтримка перемоги України є також вираженням підтримки глобальних принципів і глобального миру", - акцентувала вона.

Автор: 

Латвія (1364) росія (66175)


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МЗС Латвії Браже ❤️ !!!
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24.10.2024 19:29 Відповісти
Ну я могу понять что Латвия и тд надеятся на дядю из Америки ( мечтать не грех как говорится) но вот например Молдова или Австрия, или та же Швейцария на что надеятся? Ну ладно швейцарцы ещё могут побороться пару месяцев но Молдова и Австрия? Сразу будут сдаваться или как
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24.10.2024 19:30 Відповісти
Навіщо Австрії здаватись якщо вона й так під економічною кришою кацапів. Ця країна рай для ворюг з усього світу, а росіяни там як дома.
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24.10.2024 19:38 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...

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24.10.2024 19:38 Відповісти
Погоджуюсь. Але давайте відверто. Захід не буде цього всього робити.
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24.10.2024 19:45 Відповісти
А хто це зробить. Надія була тільки на Україну зі зброєю НАТО.
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24.10.2024 19:46 Відповісти
А хто це зробить? Україна сама не справиться, а Пентагон, та НАТО дзюрать. А кацапам вже вузькоокі своїх військових підвозять.
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24.10.2024 20:05 Відповісти
Кацапия и правда уникальная в этом плане. Все свои действия на расширение страны, она проводила по периметру своих границ, нахватывая у соседей территорию или всю страну. В отличии от тех стран метрополий, которые колонизировали себе земли и страны за тысячи км от своей страны. Оказалось это полезно для обеих сторон. Метрополия богатела, а колонии освободившись тяготели по языку, культуре и даже по религии к бывшей метрополии.
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24.10.2024 20:29 Відповісти
доведи це до старого лідора з білого будинку та шольця нікчемного.
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24.10.2024 21:23 Відповісти
 
 