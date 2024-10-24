Віцеспікер парламенту Норвегії Харберг: Жодна країна Європи не буде в безпеці, якщо Росія вирішить, що сила перемагає
Рішення про збільшення Норвегією допомоги Україні на 5 млрд норвезьких крон – це нижня, а не верхня межа, уряд країни продовжить оцінювати потребу в її подальшому збільшенні.
Про це заявив заступник спікера парламенту Норвегії Свен Харберг у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Українці продовжують доводити, що вони гідні нашої підтримки. Війна триває довгий час, але вона так само стосується майбутнього демократії та свободи, як і в лютому 2022 року. Ось чому Норвегія запропонувала закони, які посилять підтримку України до 2030 року. Збільшення на 5 млрд крон допомоги – це нижня, а не верхня межа. Ми будемо продовжувати оцінювати, чи потрібно її ще збільшувати", - сказав Харберг.
Він додав, що рішення про збільшення допомоги Україні підтримують усі норвезькі партії, оскільки солідарність з Україною також відповідає національним інтересам Норвегії.
"Жодна країна Європи не буде в безпеці, якщо Росія вирішить для себе, що сила перемагає", - наголосив заступник спікера парламенту Норвегії.
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1) Когда хоть одна страна мира прекратит всю торговлю с рф, пусть даже одна из тех кто почти не торгует? Это кстати и Украины касается.
2) Когда хоть одна страна мира призовет своих добровольцев ехать помогать Украине в каком либо плане?
А коли Україна поборе корупцію ?!
Одні воюють, інші жирують...
А якщо для цього нема здоров'я, звитяги або чогось ще то хоча б не давайте хабарі самі і не майте будь яких соціальних стосунків з ними. Особливо якщо це сват чи брат.