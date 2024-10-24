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Новини Допомога Україні
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Віцеспікер парламенту Норвегії Харберг: Жодна країна Європи не буде в безпеці, якщо Росія вирішить, що сила перемагає

Заступник спікера парламенту Норвегії Свен Харберг

Рішення про збільшення Норвегією допомоги Україні на 5 млрд норвезьких крон – це нижня, а не верхня межа, уряд країни продовжить оцінювати потребу в її подальшому збільшенні.

Про це заявив заступник спікера парламенту Норвегії Свен Харберг у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Українці продовжують доводити, що вони гідні нашої підтримки. Війна триває довгий час, але вона так само стосується майбутнього демократії та свободи, як і в лютому 2022 року. Ось чому Норвегія запропонувала закони, які посилять підтримку України до 2030 року. Збільшення на 5 млрд крон допомоги – це нижня, а не верхня межа. Ми будемо продовжувати оцінювати, чи потрібно її ще збільшувати", - сказав Харберг.

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Він додав, що рішення про збільшення допомоги Україні підтримують усі норвезькі партії, оскільки солідарність з Україною також відповідає національним інтересам Норвегії.

"Жодна країна Європи не буде в безпеці, якщо Росія вирішить для себе, що сила перемагає", - наголосив заступник спікера парламенту Норвегії.

Автор: 

Норвегія (785) допомога (8453)


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Топ коментарі
+5
Поясніть це перелякано Шольцу та деменційному Байдену
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24.10.2024 22:30 Відповісти
+3
У меня есть только два вопроса ко всем друзьям Украины которым Путин мешает печень трески на тост намазывать:
1) Когда хоть одна страна мира прекратит всю торговлю с рф, пусть даже одна из тех кто почти не торгует? Это кстати и Украины касается.
2) Когда хоть одна страна мира призовет своих добровольцев ехать помогать Украине в каком либо плане?
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24.10.2024 23:27 Відповісти
+2
До речі, у лютому Білорусь офіційно входить в так звану "Союзну державу" в її війська переходять під управління Москви. Тому буде повторний наступ на Київ але не такий рукожопий яки був у 22, а такий наступ який зараз на Донбасі, де ми постійно здаємо території.
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24.10.2024 22:27 Відповісти
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До речі, у лютому Білорусь офіційно входить в так звану "Союзну державу" в її війська переходять під управління Москви. Тому буде повторний наступ на Київ але не такий рукожопий яки був у 22, а такий наступ який зараз на Донбасі, де ми постійно здаємо території.
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24.10.2024 22:27 Відповісти
Це від кого прогноз?
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24.10.2024 22:42 Відповісти
Просто думки вслух. Все до того іде. Звісно, якщо таки не домовляться і не проведуть повноцінні переговори.
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24.10.2024 22:52 Відповісти
А що хоче від України росія?
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24.10.2024 23:12 Відповісти
Капітуляціi, що ви як дитина, їй Богу.
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25.10.2024 05:47 Відповісти
Тобто - якщо таки не домовляться і не проведуть повноцінні переговори про капітуляцію України.
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25.10.2024 09:32 Відповісти
Tak.
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26.10.2024 19:06 Відповісти
Поясніть це перелякано Шольцу та деменційному Байдену
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24.10.2024 22:30 Відповісти
чим північніше тим у людей більше розуму.
не помітили?
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24.10.2024 22:36 Відповісти
Кажіть це по декілька разів на день і все налагодиться.
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24.10.2024 22:38 Відповісти
" Битьё определяет сознание". Пример -- Германия, что от старой осталось.
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24.10.2024 22:59 Відповісти
У меня есть только два вопроса ко всем друзьям Украины которым Путин мешает печень трески на тост намазывать:
1) Когда хоть одна страна мира прекратит всю торговлю с рф, пусть даже одна из тех кто почти не торгует? Это кстати и Украины касается.
2) Когда хоть одна страна мира призовет своих добровольцев ехать помогать Украине в каком либо плане?
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24.10.2024 23:27 Відповісти
А коли Україна перестане качати орківську нафту і газ своїми трубами ?!
А коли Україна поборе корупцію ?!
Одні воюють, інші жирують...
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24.10.2024 23:50 Відповісти
Я мав на увазі як раз ці копалини, але, є і інші випадки. Що стосується корупції то це системне захворювання... Що заважає саме вам вивезти якогось хабарника до ліса і залишити його там?
А якщо для цього нема здоров'я, звитяги або чогось ще то хоча б не давайте хабарі самі і не майте будь яких соціальних стосунків з ними. Особливо якщо це сват чи брат.
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25.10.2024 00:11 Відповісти
Раша вибрала тактику повзучої повільної експансії, а запад все співає мантри, аби не було ескалації. А раша повільно зваре таку жабу.
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24.10.2024 23:57 Відповісти
І далі їх співатимуть, бо однією рукою виділяють допомогу Україні, а іншою торгують з рабсією.
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25.10.2024 05:50 Відповісти
Яка вигідна позиція і сцють на повну потушність і допомагати на повну силу теж не хочуть.
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25.10.2024 06:11 Відповісти
Угу. А там ще кітай уважно дивиться за результатом.
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25.10.2024 10:04 Відповісти
 
 