Швеція впроваджує багаторічну програму підтримки економіки України, - спецуповноважений Тідестрьом
Уряд Швеції планує запровадити багаторічну програму підтримки для цивільного сектору, подібну до тієї, яка вже працює на рівні співпраці в оборонній галузі.
Про це йшлося під час зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби зі Спеціальним уповноваженим Швеції з питань відбудови, бізнесу та розвитку України Ульріком Тідестрьомом та послом Швеції Мартіном Обергом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Мінрозвитку.
За словами Ульріка Тідестрьома, Швеція готує нові програми підтримки для України.
"Ми будемо запроваджувати багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України. Аналогічна вже працює для військового сектору. Після схвалення шведського парламенту, плануємо збільшити суму допомоги громадянському сектору... Працюємо над розробкою інструментарію, який допоможе шведським підприємцям без перешкод працювати з українським бізнесом. Також заохочуємо шведских підприємців імпортувати товари з України, задля підтримки української економіки. Особливо це стосується тих компаній, які не готові робити значні інвестиції", – підкреслив Тідестрьом.
Посол Швеції в Україні Мартін Оберг зазначив, що левова частка міжнародної допомоги Швеції надається саме Україні.
"Наразі ця допомога становить 10% бюджету країни. Ми виділяємо кошти на військові потреби, а також надаємо допомогу цивільному сектору. Це і гуманітарна допомога, і проєкти відбудови інфраструктури. Також маємо сформовану стратегію фінансової допомоги для України, де пріоритетним є напрямок енегретики", – сказав Оберг.
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Iohannes Mazepa; 20 (30) марта 1639, село Мазепинцы под Белой Церковью, Речь Посполитая - 21 сентября (2 октября) 1709, Бендеры, Османская империя) - государственный и военный деятель Войска Запорожского. Сподвижник Петра I в проведении внешней и внутренней политики России в конце XVII - начале XVIII веков.
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Что сделал Мазепа для Украины?
Управлял Левобережной Украиной и Киевом, ограничив политическую самостоятельность Запорожской Сечи. Много сделал для экономического подъёма подвластных ему территорий. Во время восстания Палия временно контролировал Правобережную Украину.
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Кого казнил Мазепа?
Васи́лий Лео́нтьевич Кочубе́й (укр. Василь Леонтійович Кочубей; 1640 - 15 (26) июля 1708) - генеральный писарь и генеральный судья Войска Запорожского. Казнён в 1708 году по обвинению в ложном доносе на гетмана Мазепу в стремлении к измене. От него происходит аристократический род Кочубеев.
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