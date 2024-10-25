РФ передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі, - WSJ

Росія надсилала дані супутникової розвідки єменським повстанцям-хуситам для атак ракетами та БпЛА по торгових суднах у Червоному морі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, зокрема в міністерствах оборони країн Європи.

"Росія надала дані про цілі для єменських повстанців-хуситів, які на початку цього року атакували західні кораблі в Червоному морі ракетами й безпілотниками, допомагаючи підтримуваному Іраном угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі й ще більше дестабілізуючи регіон", - йдеться у матеріалі.

Хусити почали атакувати західні судна в Червоному морі після початку війни між Ізраїлем і пропалестинським угрупованням ХАМАС наприкінці минулого року. З листопада 2023 року хусити обстріляли понад 100 суден, потопили два з них і захопили одне.

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Російські супутникові дані допомогли хуситам розширити масштаби своїх ударів, сказали WSJ два європейські військові посадовці та ще одне джерело, знайоме із ситуацією.

Видання пише, що дані з російських супутників нібито передавалися хуситам через членів іранського Корпусу вартових ісламської революції, які були повʼязані з хуситами в Ємені.

WSJ додає, що атаки хуситів призвели до збоїв у світовій торгівлі, оскільки вантажовідправникам довелося перенаправляти судна на довший і дорожчий маршрут навколо Африки.

Попри удари США по позиціях хуситів, загроза кораблям у регіоні зберігається.

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