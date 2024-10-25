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Новини
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РФ передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі, - WSJ

РФ передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі

Росія надсилала дані супутникової розвідки єменським повстанцям-хуситам для атак ракетами та БпЛА по торгових суднах у Червоному морі. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, зокрема в міністерствах оборони країн Європи.

"Росія надала дані про цілі для єменських повстанців-хуситів, які на початку цього року атакували західні кораблі в Червоному морі ракетами й безпілотниками, допомагаючи підтримуваному Іраном угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі й ще більше дестабілізуючи регіон", - йдеться у матеріалі.

Хусити почали атакувати західні судна в Червоному морі після початку війни між Ізраїлем і пропалестинським угрупованням ХАМАС наприкінці минулого року. З листопада 2023 року хусити обстріляли понад 100 суден, потопили два з них і захопили одне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран веде переговори про передачу російських ракет єменським хуситам, - Reuters

Російські супутникові дані допомогли хуситам розширити масштаби своїх ударів, сказали WSJ два європейські військові посадовці та ще одне джерело, знайоме із ситуацією.

Видання пише, що дані з російських супутників нібито передавалися хуситам через членів іранського Корпусу вартових ісламської революції, які були повʼязані з хуситами в Ємені.

WSJ додає, що атаки хуситів призвели до збоїв у світовій торгівлі, оскільки вантажовідправникам довелося перенаправляти судна на довший і дорожчий маршрут навколо Африки.

Попри удари США по позиціях хуситів, загроза кораблям у регіоні зберігається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по хуситах в Ємені мають гарний ефект - Білий дім

Автор: 

Ємен (30) росія (66144) супутник (301)


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Топ коментарі
+19
Без кацапів не обходиться жодне гімно у світі. Бо кацапи всюди сруть. Прямо, і переносно.
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25.10.2024 08:24 Відповісти
+16
ну так кацапстан не держава терорист же щоб не було ескалації
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25.10.2024 08:24 Відповісти
+7
Антоніна вчора офіційно подякувала за це.
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25.10.2024 08:18 Відповісти
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Антоніна вчора офіційно подякувала за це.
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25.10.2024 08:18 Відповісти
ну так кацапстан не держава терорист же щоб не було ескалації
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25.10.2024 08:24 Відповісти
Без кацапів не обходиться жодне гімно у світі. Бо кацапи всюди сруть. Прямо, і переносно.
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25.10.2024 08:24 Відповісти
Це в генах усіх кацапів
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25.10.2024 09:25 Відповісти
Сьогодні Тегеран постачає хуситам більше якісної зброї, ніж раніше, до 7 жовтня 2023 року Іран відправляв хуситам старі зразки ракет та безпілотників.
- Сьогодні хусити запускають модифіковані моделі іранської балістичної ракети середньої дальності «Хейбар Шекан».
Поява гіперзвукових ракет Fattah в Ємені - якщо вони там ще не з'явилися - це питання часу.

Нафтовий танкер атакований хуситами в Червоному морі, квітень 2024 року.
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25.10.2024 08:27 Відповісти
Нічого таємного і нкеочікуваного. Кацапи завжди були і є терористами і вбивцями. І на цей раз передали не тільки супутникові данні для ударів, а і свої ракети, дрони і військових.
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25.10.2024 08:50 Відповісти
НАТО не може впоратися з хуситами, а ви хочете їх в Україну. Пожалійте генералів.
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25.10.2024 09:18 Відповісти
НАТО може, але Статут не передбачає виконання подібних місій.
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25.10.2024 12:20 Відповісти
І шо?
Хіба росії щось заборонено?
Ви єта нє єскаліруйте тута!
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25.10.2024 09:21 Відповісти
І шо? Кацапи просто плюють, сцють і серуть на голови "цивілізованому світу", а той світ спроможний лише стурбуватися. Ну і приїхати в казань для поклону.
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25.10.2024 09:32 Відповісти
а США та інші на Заході не хочуть визнавати Московію - країною-терористом!

Ганьба на всю Галактику!
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25.10.2024 10:11 Відповісти
Так хуситы ето же друзья Трампа
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25.10.2024 10:19 Відповісти
Рашка звичайно збіговисько покидьків. Але нафіга передавати якісь супутникові дані, коли кожне торгове судно обладнано спеціальною радіобалалайкою, яка передає його координати? Є сайти, на яких все це можна відслідковувати в реальному часі.
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25.10.2024 10:28 Відповісти
Дійсно, купляєш навігаційний доступ і маєш точні координати корабля в реальному часі.

Можливо орки зливають інформацію про вантажі якісь важливі.

Та і взагалі дивна війна, тому що хусити можуть отримувати зброю тільки морем, а Іран під санкціями і штатівський флот може легко перевіряти кораблі, що пливуть туди на наявність.
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25.10.2024 11:10 Відповісти
Літаками можуть отримувати
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25.10.2024 12:22 Відповісти
А літаки також літають через країни які воюють з Хуситами. Їх також можна садити та перевіряти на предмет наявності озброєння особливо з Ірану.

Це якби орківські вантажні літаки літали зараз над Україною.
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25.10.2024 13:35 Відповісти
це вже єскалація чи ще ні?
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25.10.2024 13:32 Відповісти
 
 