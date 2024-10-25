РФ передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі, - WSJ
Росія надсилала дані супутникової розвідки єменським повстанцям-хуситам для атак ракетами та БпЛА по торгових суднах у Червоному морі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, зокрема в міністерствах оборони країн Європи.
"Росія надала дані про цілі для єменських повстанців-хуситів, які на початку цього року атакували західні кораблі в Червоному морі ракетами й безпілотниками, допомагаючи підтримуваному Іраном угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі й ще більше дестабілізуючи регіон", - йдеться у матеріалі.
Хусити почали атакувати західні судна в Червоному морі після початку війни між Ізраїлем і пропалестинським угрупованням ХАМАС наприкінці минулого року. З листопада 2023 року хусити обстріляли понад 100 суден, потопили два з них і захопили одне.
Російські супутникові дані допомогли хуситам розширити масштаби своїх ударів, сказали WSJ два європейські військові посадовці та ще одне джерело, знайоме із ситуацією.
Видання пише, що дані з російських супутників нібито передавалися хуситам через членів іранського Корпусу вартових ісламської революції, які були повʼязані з хуситами в Ємені.
WSJ додає, що атаки хуситів призвели до збоїв у світовій торгівлі, оскільки вантажовідправникам довелося перенаправляти судна на довший і дорожчий маршрут навколо Африки.
Попри удари США по позиціях хуситів, загроза кораблям у регіоні зберігається.
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- Сьогодні хусити запускають модифіковані моделі іранської балістичної ракети середньої дальності «Хейбар Шекан».
Поява гіперзвукових ракет Fattah в Ємені - якщо вони там ще не з'явилися - це питання часу.
Нафтовий танкер атакований хуситами в Червоному морі, квітень 2024 року.
Хіба росії щось заборонено?
Ви єта нє єскаліруйте тута!
Ганьба на всю Галактику!
Можливо орки зливають інформацію про вантажі якісь важливі.
Та і взагалі дивна війна, тому що хусити можуть отримувати зброю тільки морем, а Іран під санкціями і штатівський флот може легко перевіряти кораблі, що пливуть туди на наявність.
Це якби орківські вантажні літаки літали зараз над Україною.