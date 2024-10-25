На Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі, треба готуватися до найгіршого, - Федоров

У прифронтовій Запорізькій області взимку може не бути електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Я всі говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами, але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

За словами очільник області, У Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - додав Федоров.

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Щодо теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, зокрема у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні чого року.

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає. ... Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", - пояснив глава ОВА.

Що стосується звичайних генераторів, то як у школах, так і в лікарнях - у всіх є вже генератори, які будуть здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу, так і для надання меддопомоги, додав він.

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