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На Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі, треба готуватися до найгіршого, - Федоров

У Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі

У прифронтовій Запорізькій області взимку може не бути електроенергії. 

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Я всі говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами, але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

За словами очільник області, У Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - додав Федоров.

Також читайте: Міненерго оприлюднило рейтинг побутових приладів за споживанням електроенергії

Щодо теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, зокрема у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні чого року.

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає. ... Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", - пояснив глава ОВА.

Що стосується звичайних генераторів, то як у школах, так і в лікарнях - у всіх є вже генератори, які будуть здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу, так і для надання меддопомоги, додав він.

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Автор: 

Запоріжжя (2297) відключення світла (1099)


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Топ коментарі
+21
А если депутатов ВР переселить в Запорожье? Появится и электричество и фортификационные сооружения, нужно просто искать нестандартные решения
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25.10.2024 09:59 Відповісти
+15
Разом із Кабміном і ОПою.
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25.10.2024 10:07 Відповісти
+8
І також в нас грошей немає. ...

Як ви вже заіпали.
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25.10.2024 09:59 Відповісти
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А если депутатов ВР переселить в Запорожье? Появится и электричество и фортификационные сооружения, нужно просто искать нестандартные решения
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25.10.2024 09:59 Відповісти
Разом із Кабміном і ОПою.
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25.10.2024 10:07 Відповісти
до біса такого запорізького "керманича" !!!!!! все літо просрав,а тепер каже ,що грошей нема,млядь, дебільний зелений інкубатор
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25.10.2024 12:14 Відповісти
І також в нас грошей немає. ...

Як ви вже заіпали.
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25.10.2024 09:59 Відповісти
Мабуть йому потрібно показати де гроші, бо за новинами в державі він не слідкує.
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25.10.2024 10:05 Відповісти
А хоч темрява буде?...
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25.10.2024 10:00 Відповісти
Не здивуюся якщо введуть тариф на темряву, та окрему оплату за доставку темряви.
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25.10.2024 10:03 Відповісти
а де допомга від ЕС генератори всякі а мародери зелені ?
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25.10.2024 10:08 Відповісти
Грошей немає тому що їх вкрали. Коротше,що хочете,те й робіть. А в Конча-Заспі світло та тепло буде.
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25.10.2024 10:08 Відповісти
Тоді найух такий голова ОДА? Що робило оце базікало починаучи із 23 року? Що воно робило влітку. Отакий довбаний "господар" у якого вся надія на Захід. До речи, куди поділия оті 7 генераторів, які СШАА передали Запоріжжю ще в лютому 23 р?
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25.10.2024 10:10 Відповісти
Менше гунди - Іван - а готуи фортифікаціі - шоб кацапи не поперли на Запоріжжя
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25.10.2024 10:10 Відповісти
Він у Меліку їх не готова, тож на хіба йому у Запоріжжі їх готувати?
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25.10.2024 11:12 Відповісти
федоров готує запоріжжя до здачі?
типу, їдьте всі, бо зиму не переживете?
****, зашийте, йому рота, бо вже задовбав.
але ж, у зе!шобли всі такі, кончені зе!дегенерати.
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25.10.2024 10:22 Відповісти
Солнце хоть восходить иногда будет?
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25.10.2024 11:31 Відповісти
Нащо ти там існуєш?
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25.10.2024 11:38 Відповісти
 
 