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Новини Війна
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Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Пентагон прокоментував участь військ КНДР у війні РФ проти України

Участь північнокорейських солдатів у війні Росії проти України матиме вплив на союзників США як в Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Їхнє залучення до війни свідчить про відчай Москви. 

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Звичайно, це має вплив на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея. Якщо солдати КНДР вступлять в бій, то вони стануть спільними воюючими сторонами з Росією. І це дуже серйозне питання. Серйозно ще й тому, що це підкреслює відчай Росії", - сказала Сінгх.

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Водночас вона відмовилася коментувати, чи вживатимуть Сполучені Штати "прямі військові дії", якщо північнокорейські війська вступлять у війну проти України. 

"Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з’ясувати. Але я знову думаю, це підкреслює, що Путін справді не зміг досягти своїх стратегічних цілей", - додали в Пентагоні.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь військ КНДР у війні в Україні матиме серйозні наслідки для європейського та глобального миру й безпеки, - Боррель від імені ЄС

Автор: 

КНДР (1260) Пентагон (1439) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+26
Это свидетельствует о том, что у РФ есть союзники, которым пофиг на "эскалации" и "озабоченность" вашу...
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25.10.2024 10:59 Відповісти
+9
Воно то так, тільки цей відчай може тривати достатньо довго...
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25.10.2024 11:00 Відповісти
+8
А обісцяність сша та єс щодо ударів західною зброєю у глиб обісрашки про що свідчить?!?!?
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25.10.2024 11:05 Відповісти
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Это свидетельствует о том, что у РФ есть союзники, которым пофиг на "эскалации" и "озабоченность" вашу...
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25.10.2024 10:59 Відповісти
папередні главніе союзнікі росії - армія і флот - уже ЗАКІНЧИЛИСЯ
все остальні союзнички при першій можливості вставлять кацапам ніж у спину 😂
це все що треба знати
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25.10.2024 12:00 Відповісти
То що, може яника повернемо, СНГ, БРІКС, таможений союз?
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25.10.2024 11:02 Відповісти
Дякуючи таким партнерам, як Штати, скоро Яник повернеться, не хвилюйтеся. Мінімум - на "Другую Україну" - проект Мертвечука. Питання тільки де проходитимуть кордони цієї "Другої Украиньі".
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25.10.2024 11:09 Відповісти
Ні не партнерам, а дякуючи безхребетним слимакам, які тільки і можуть, що смоктати, все що до іх рота попадає…
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25.10.2024 11:26 Відповісти
Что значит "повернемо"??? Украина ни в одно из этих говн (кроме яйцепада) не вступала
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25.10.2024 11:11 Відповісти
Ну то треба вступити, знов 9мая, яник з пуйлом на трибуні, нарід колонами з прапорами, діди воєвалі,діти в юнарміі з 12 років. А сотні тисяч вбитих якось забудемо, стерпітся злюбітся…
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25.10.2024 11:24 Відповісти
Та вже пізно.
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25.10.2024 12:09 Відповісти
Ну чого, багато хто тут про це мріє. Ті в кого пам'ять як у гупі, хто не знав ніколи тому не пам'ятає, скільки Українців загинуло за період існування СРСР, від голоду, в постійних війнах за чиєсь "світле майбутнє". А тут випала нагода відстояти свою гідність, і всі в соплях, виють, розмазують соплі по мармизах, ...давйтє вєрнем все в зааад...
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25.10.2024 12:23 Відповісти
свідчить про відчай ***** і вашу безпорадність...
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25.10.2024 10:59 Відповісти
Воно то так, тільки цей відчай може тривати достатньо довго...
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25.10.2024 11:00 Відповісти
Так, десь ви праві. Тому цей відчай гаситимуть тисячі нових і нових північнокорейських військових, а потім іранських та китайських , доки ви будете стурбовані . Дяка
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25.10.2024 11:01 Відповісти
А може це вже ескалація, втручання третьої країни? І пора вже союзникам зі своїми військами підтягуватися. Бо буде ще гірше.
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25.10.2024 11:02 Відповісти
Не ескалуйте
А то ******* нападе
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25.10.2024 11:06 Відповісти
А обісцяність сша та єс щодо ударів західною зброєю у глиб обісрашки про що свідчить?!?!?
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25.10.2024 11:05 Відповісти
свідчить про те, що ні американці, ні європейці помирати за Крим і Донбас не хочуть аж ніяк...
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25.10.2024 11:46 Відповісти
А за що хочуть?
За свої обісцяні штани?!?!
А взагалі, їх дії наближають їх до "помирати"..., а за що, то другорядне... найдеться за що
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25.10.2024 12:26 Відповісти
та ні за що не хочуть. взагалі не хочуть помирати. тому й так виляють, будучи під зонтиком НАТО. бо чітко знають, що ху йло проти НАТО не полізе. бо сцить. хотів би це зробити, то поліз би спочатку на Естонію, Латвію, а не в Україну. хоча це теж така позиція струса є недалекоглядна. бо ху йло спочатку спробує розвалити НАТО, а вже потім поодинці прийде у кожну країну. спочатку буде намагатися це зробити економічно, якщо будуть якісь вибрики на економічний тиск ху йла, то тоді він туди радо приїде на танках, як це було з Прагою і Будапештом...
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25.10.2024 12:43 Відповісти
Третій раз вже про відчай. Не можеш відповісти, треба хоча б потролити. Байденізм у всій красі.
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25.10.2024 11:06 Відповісти
Це свідчить лише про вашу імпотентність і не здатність контролювати ситуацію у світі. Навіть КНДР вже відкрито плює на вас, а ви досі робите гарну міну при поганій грі. Гегемон закінчився. Sic tranzit gloria mundi.
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25.10.2024 11:06 Відповісти
розуйте очі, Захід! прийдіть нарешті до тями
жодного відчаю.
рашисти на реальному полі бою у справжніх бойових умовах ділитимуться із найближчими військовими союзниками досвідом щодо тактики, стратегії та воєнних технологій ведення бойових дій в умовах ******** війни проти озброєного у т.ч. передовим Західним озброєнням війська - ЗСУ
мета у @уйла одна - грунтовна підготовка з'єднаного досвідченого війська з метою вчинення системних збройних агресій по усьому світу - Південна Корея, Японія, Тайвань etc
при цьому @уйлу абсолютно по@уй скільки загіне північних корейців - пончик пришле нових, їх там вистачає
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25.10.2024 11:08 Відповісти
Світові війни - це результат імпотенції демократичних лідерів і впевненість у вседозволеності диктаторів. Людство нажаль, не вивчило цей урок. Тепер сформована нова вісь зла ( де факто Глобальний Південь) і вони бажають перерозподілу світу. Україна - це тільки початок і аривід. А Захід прокинеться лише тоді, коли його диктатори копняком викинуть з планети. Але тоді буде пізно.
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25.10.2024 11:14 Відповісти
а що таке глобальний південь?
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25.10.2024 11:49 Відповісти
Азія, Африка, + отой брікс, так вони себе називають.
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25.10.2024 12:28 Відповісти
так отож. тільки те й роблять, що так себе називають. не більше, не менше. ху йло хотіло той брікс об'єднати і політично налаштувати проти Заходу, запровадити свою бріксовську якусб валюту, щоб обвалити долар,.. і його ті бріксовці послали із тим всім на куй. ніякої валюти, ніяких спільних політичних гасєл і ніхто не буде воювати разом з ху йлом проти заходу. це - реальність. ось це потрібно усвідомлювати адекватним людям, а не розганяти кацапські наративи про те, що якийсь там глобальний юг піде війною проти Заходу заради ху йла. брєд. ті країни бріксу інвестували у срасію до початку її відкритого вторгнення в Україну близько 6 лярдів доларів за усі ці роки.. це коли Захід за той самий час інвестував у кацапію сотні лярдів доларів... тепер виводить із срасії свої інвестиції. а брікс туди навіть і не думає заходити з інвестиціями. брікс - то такий собі економічний клуб учасників. і все. просто для торгівлі між собою. і ніхто з цих країн не буде в угоду кацапам відмовлятися від долара. а от кацапів на знижки і дешеві ресурси будуть і далі розводити. ось така реальність.
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25.10.2024 12:52 Відповісти
Я згоден з вами повністю, яка спільна валюта, якщо вони її не мають, рупіі, юані, всі друг з другом торгують доларами. Це тільки ще раз показує дебільність пуйла і кацапів, але ж купа народу в ту Казань приїхала, до чогось вони там збираються...
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25.10.2024 13:01 Відповісти
Вчера мы писали о том, что кроме всего прочего, Си задал прутину весьма неприятные вопросы по поводу войны в Украине и на публику это дошло в хорошо причесанном виде. Но сами эти вопросы может задавать только хозяин своему бестолковому подчиненному. Вернее не так, вопросы-то задать может любой, кто не чувствует дипломатических тонкостей, а вот отвечать прутин вынужден только тому, от кого сильно зависим и кого считает вправе задавать подобные вопросы. Поэтому дед был вынужден отвечать лозунгами: «Победа будет за нами» и «Ленин, партия - ком-со-мол», но при этом, дабы не вызвать гнев хозяина, добавляя: «Всемилостивейше соблаговолить соизволите!»
И вот выясняется, что неприятные разговоры примерно на эту самую тему у прутина случились и с Эрдоганом. Понятно, что открыта пресса запоребрика о таком не напишет, но близкие к самому дну выгребухи ТГ-каналы пишут об этом приблизительно так:

«Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия (по непонятным лично нам причинам) должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина.

«Эрдоган завел старую пластинку. Мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым - это якобы Украина. И его нужно «вернуть». Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется», - с возмущением рассказал нам источник в МИДе».

Понятно, что источник тут же попытался нарисовать из царя смесь Зорро и Всадника без головы, по имени Сумасшедший Иван, и что он ответил Эрдогану в стиле: «На это я пойтить не могу», но тут важен даже не ответ прутина, а вопрос Эрдогана, который был поставлен вслед за таким же неприятным вопросом Си. Но чтобы сместить фокус внимания, источник приводит встречный вопрос, заданный царем уже Эрдогану:

«Также путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего ОПК западных товаров в Россию. «С Крымом. И не только с ним. Вы - умнейший человек. Думаю, вы сами все понимаете», - ответил президент Турции. В общем, разговор не очень удался, хотя были в нем и конструктивные моменты. Источники отметили, что это очень хорошо и внушает оптимизм».

В самом деле, Эрдоган ни разу не назвал прутина Васей, например, хотя безусловно уже мог бы и это не может не вызывать оптимизма. В общем, из этой троицы остается только Индия, и тут тоже все сложилось не так, как того бы хотелось лысому фюреру. Первое лицо Индии продемонстрировало еще более восточный ход и соответственно - свое отношение к вассалу Пекина и дойной коровы - для него. Вот как это описывает вражеская пресса:

«Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября… Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина».

Это - второй визит премьера индии в россию и как мы помним, прошлый визит тоже закончился досрочно, поскольку прутин, во время пребывания Моди в москве, устроил кровавую, ракетную бойню в Украине. Так что те, кто разбирается в тонкостях дипломатического этикета, уже сделали собственные выводы на этот счет. А мы лишь отметим, что обычно, какие-то решения, принятые на саммите, оформляются каким-то финальным документом. А если кто-то отбывает до этого момента, то это значит, что никакой подписи не будет и вообще, интерес этой стороны лежит в другой плоскости.
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25.10.2024 13:16 Відповісти
Сі показував свою велич, Ердоган вирішував свої питання, а рос пропаганда наваляла кацапам в вуха, як завжди те, що їм було потрібно. Но він же насправді ті бумажки, спільної валюти, всім в руки тикав, т.е. він дійсно в це вірить, шиза повна...
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25.10.2024 13:26 Відповісти
ніщо не зруйнує "оптимізму" країн НАТО, бо він дуже вигідний
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25.10.2024 11:09 Відповісти
Захід сонця *** коли вже все уобки світу обєдналися
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25.10.2024 11:10 Відповісти
У кндр своя война нарисовывается, много пушечного мяса они расее не дадут
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25.10.2024 11:13 Відповісти
Ще один панікер.
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25.10.2024 12:10 Відповісти
і шо?!
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25.10.2024 11:17 Відповісти
Вона просто тролить кожного разу. І таке буде знову і знову.
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25.10.2024 11:19 Відповісти
Скорее ето показывает что США из мирового полицейского уже стали половой тряпкой и всем даже самым последним отбросам насрать на США.
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25.10.2024 11:20 Відповісти
асав!
може не забанять.
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25.10.2024 11:33 Відповісти
Ні, США дають лише коли на їх зазіхнули.
Це вже не перший і не останній випадок "стурбованості" у світі. Таке буду в Фінську війну, коли Фінляндія лишили один на один. А про те яка стурбованість була під час Ефіопської війни....
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25.10.2024 12:12 Відповісти
це означає, що лєвакі пацифісти, докерувалися!
це означає, що до сраки ваші санкції!
це означає, шо країна ізгой, може висадити хоч скільки солдат десанту, в центрі європи!
то, хто у відчаї?
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25.10.2024 11:32 Відповісти
а ти що, за Трампа тут топиш? )
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25.10.2024 11:53 Відповісти
я всіма руками. всіма ногами. всіма фібрами своєї душі топлю за себе! виключно за себе і своє місце під сонцем!
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25.10.2024 11:57 Відповісти
У такому разі питання: а чому умовний Захід повинен поводитися інакше? Чому ви з обуренням очікуєте, що вони стануть для нас "рідною мамою" і захищатимуть нас ціною власного життя?
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25.10.2024 19:22 Відповісти
знов за рибу гроші.
будь хто поводить себе так як вважає, за потрібне.
мені сусід, нічого не винен.
але, як що мій сусід не прийде на допомогу і мій дім зі мною згорить сьогодні, то завтра згорить його дім з ним.
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25.10.2024 19:34 Відповісти
Так може і нам стосунки з нашими сьогоднішніми партнерами потрібно будувати на основі пошуку спільних інтересів і як мінімум не "плювати в руку того, хто дає"?
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25.10.2024 20:03 Відповісти
Та "не вчити їх жити" ...
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25.10.2024 20:07 Відповісти
За Гарріс, ви шо? Авжеж тільки за нї. За ще 5 років перемог і досягнень.
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25.10.2024 11:59 Відповісти
і це правильно.
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25.10.2024 12:02 Відповісти
ви хоч смайлик ставте. А то деякі тупі сарказму не хавають
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25.10.2024 23:05 Відповісти
То їх проблеми.
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25.10.2024 23:16 Відповісти
як мені полегшало від її "бекання"...
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25.10.2024 11:37 Відповісти
Участь солдатів КНДР у війні в Україні свідчить про те, що плювати КНДР і РФ хотіли на ваш Пентагон, на вашего Байдена і на всі США разом. Імпотенти!
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25.10.2024 12:08 Відповісти
,,Оно конечно да , но нет"
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25.10.2024 12:14 Відповісти
 
 