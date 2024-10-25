Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон
Участь північнокорейських солдатів у війні Росії проти України матиме вплив на союзників США як в Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Їхнє залучення до війни свідчить про відчай Москви.
Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Звичайно, це має вплив на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея. Якщо солдати КНДР вступлять в бій, то вони стануть спільними воюючими сторонами з Росією. І це дуже серйозне питання. Серйозно ще й тому, що це підкреслює відчай Росії", - сказала Сінгх.
Водночас вона відмовилася коментувати, чи вживатимуть Сполучені Штати "прямі військові дії", якщо північнокорейські війська вступлять у війну проти України.
"Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з’ясувати. Але я знову думаю, це підкреслює, що Путін справді не зміг досягти своїх стратегічних цілей", - додали в Пентагоні.
Участь військових КНДР у війні Росії проти України
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.
Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.
А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.
Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.
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все остальні союзнички при першій можливості вставлять кацапам ніж у спину 😂
це все що треба знати
А то ******* нападе
За свої обісцяні штани?!?!
А взагалі, їх дії наближають їх до "помирати"..., а за що, то другорядне... найдеться за що
жодного відчаю.
рашисти на реальному полі бою у справжніх бойових умовах ділитимуться із найближчими військовими союзниками досвідом щодо тактики, стратегії та воєнних технологій ведення бойових дій в умовах ******** війни проти озброєного у т.ч. передовим Західним озброєнням війська - ЗСУ
мета у @уйла одна - грунтовна підготовка з'єднаного досвідченого війська з метою вчинення системних збройних агресій по усьому світу - Південна Корея, Японія, Тайвань etc
при цьому @уйлу абсолютно по@уй скільки загіне північних корейців - пончик пришле нових, їх там вистачає
И вот выясняется, что неприятные разговоры примерно на эту самую тему у прутина случились и с Эрдоганом. Понятно, что открыта пресса запоребрика о таком не напишет, но близкие к самому дну выгребухи ТГ-каналы пишут об этом приблизительно так:
«Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия (по непонятным лично нам причинам) должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина.
«Эрдоган завел старую пластинку. Мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым - это якобы Украина. И его нужно «вернуть». Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется», - с возмущением рассказал нам источник в МИДе».
Понятно, что источник тут же попытался нарисовать из царя смесь Зорро и Всадника без головы, по имени Сумасшедший Иван, и что он ответил Эрдогану в стиле: «На это я пойтить не могу», но тут важен даже не ответ прутина, а вопрос Эрдогана, который был поставлен вслед за таким же неприятным вопросом Си. Но чтобы сместить фокус внимания, источник приводит встречный вопрос, заданный царем уже Эрдогану:
«Также путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего ОПК западных товаров в Россию. «С Крымом. И не только с ним. Вы - умнейший человек. Думаю, вы сами все понимаете», - ответил президент Турции. В общем, разговор не очень удался, хотя были в нем и конструктивные моменты. Источники отметили, что это очень хорошо и внушает оптимизм».
В самом деле, Эрдоган ни разу не назвал прутина Васей, например, хотя безусловно уже мог бы и это не может не вызывать оптимизма. В общем, из этой троицы остается только Индия, и тут тоже все сложилось не так, как того бы хотелось лысому фюреру. Первое лицо Индии продемонстрировало еще более восточный ход и соответственно - свое отношение к вассалу Пекина и дойной коровы - для него. Вот как это описывает вражеская пресса:
«Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября… Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина».
Это - второй визит премьера индии в россию и как мы помним, прошлый визит тоже закончился досрочно, поскольку прутин, во время пребывания Моди в москве, устроил кровавую, ракетную бойню в Украине. Так что те, кто разбирается в тонкостях дипломатического этикета, уже сделали собственные выводы на этот счет. А мы лишь отметим, что обычно, какие-то решения, принятые на саммите, оформляются каким-то финальным документом. А если кто-то отбывает до этого момента, то это значит, что никакой подписи не будет и вообще, интерес этой стороны лежит в другой плоскости.
може не забанять.
Це вже не перший і не останній випадок "стурбованості" у світі. Таке буду в Фінську війну, коли Фінляндія лишили один на один. А про те яка стурбованість була під час Ефіопської війни....
це означає, що до сраки ваші санкції!
це означає, шо країна ізгой, може висадити хоч скільки солдат десанту, в центрі європи!
то, хто у відчаї?
будь хто поводить себе так як вважає, за потрібне.
мені сусід, нічого не винен.
але, як що мій сусід не прийде на допомогу і мій дім зі мною згорить сьогодні, то завтра згорить його дім з ним.