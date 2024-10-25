Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Участь північнокорейських солдатів у війні Росії проти України матиме вплив на союзників США як в Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Їхнє залучення до війни свідчить про відчай Москви.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Звичайно, це має вплив на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея. Якщо солдати КНДР вступлять в бій, то вони стануть спільними воюючими сторонами з Росією. І це дуже серйозне питання. Серйозно ще й тому, що це підкреслює відчай Росії", - сказала Сінгх.

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Водночас вона відмовилася коментувати, чи вживатимуть Сполучені Штати "прямі військові дії", якщо північнокорейські війська вступлять у війну проти України.

"Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з’ясувати. Але я знову думаю, це підкреслює, що Путін справді не зміг досягти своїх стратегічних цілей", - додали в Пентагоні.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

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