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За посередництва Катару вдалося отримати списки зниклих безвісти військових та листи українських військовополонених, - Лубінець

Лубінець отримав списки зниклих безвісти військових

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі провів зустріч із міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Лолвою Рашид Аль Хатер та отримав списки зниклих безвісти військовослужбовців і листи українських військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив у телеграмі.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - зазначив Лубінець.

За його словами, також вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів.

"Дякую Державі Катар за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань", - додав омбудсман.

Також читайте: Росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон, - Лубінець

Автор: 

військовополонені (994) Катар (251) військовослужбовці (4812) Лубінець Дмитро (617)


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Якщо це так, то це дійсно важлива справа.
Дякую і від себе.
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25.10.2024 12:50 Відповісти
через Катар мені вдалося отримати списки , Джерело: ????
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25.10.2024 13:01 Відповісти
Катарці добрі хороші люди і хочуть надалі отримувати накрадені потужем гроші.
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25.10.2024 13:01 Відповісти
Катар вже не вперше допомагає! І з поверненням дітей також! А дехто продовжує др...ти на Ізраїль, який нам навіть ,, рогатки" не надав!
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25.10.2024 13:09 Відповісти
 
 