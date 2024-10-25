За посередництва Катару вдалося отримати списки зниклих безвісти військових та листи українських військовополонених, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі провів зустріч із міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Лолвою Рашид Аль Хатер та отримав списки зниклих безвісти військовослужбовців і листи українських військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лубінець повідомив у телеграмі.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - зазначив Лубінець.

За його словами, також вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів.

"Дякую Державі Катар за посередницькі зусилля у вирішенні гуманітарних питань", - додав омбудсман.

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