Темпи просування сухопутних сил РФ у бік Покровська від початку жовтня суттєво сповільнилися, - британська розвідка

Російські сухопутні війська майже напевно просунулися до шахтарського міста Селидове, приблизно за 13 км на південний схід від великого логістичного центру Покровська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті, найімовірніше, бої продовжуються в центрі міста.

"Селидове - останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе E50, яке з'єднує Селидове з Покровськом", - йдеться у звіті розвідки.

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Також у британській розвідці зауважують, що від початку жовтня 2024 року темпи просування сухопутних сил РФ у бік Покровська суттєво сповільнилися, водночас вони залишаються приблизно за 7 км від міста.

"Російські сухопутні війська нещодавно направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове та частково оточивши місто. РФ, імовірно, має намір використовувати шосе E50 як другорядний шлях просування до Покровська, якщо Селидове буде взято", - додали в Міноборони Британії.

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