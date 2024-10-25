Пєсков: Росія не втручається у вибори в Грузії та Молдові, це робить Захід

Росія не впливає на виборні процеси в Грузії та Молдові, але нібито бачить "безпрецедентні спроби втручання з боку Заходу".

Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ніяк не намагаємось і навряд чи маємо можливість впливати на розвиток ситуації, на електоральні процеси в цих країнах. У Грузії – одна ситуація, і ми ніяк не впливаємо і не втручаємось у грузинські справи, це справа грузинів самих – ухвалювати відповідні рішення", - зазначив Пєсков, додавши, що Москва бачить "безпрецедентні спроби втручання з боку Заходу".

За його словами, країни Заходу не лише "намагаються викручувати руки Тбілісі", а нібито буквально намагаються диктувати умови.

"Тут, звичайно, важко собі уявити, як гордий грузинський народ терпить такі ультиматуми, які щодня сиплються на їхню адресу", - каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у Молдові: у першому турі Санду отримала 42,49% голосів, Стояногло - 25,95%

Коментуючи підсумки референдуму в Молдові, за підсумками якого понад 50% його учасників висловилися на користь включення до конституції положень про мету вступити до ЄС, Пєсков заявив, що Росія в них теж не втручалася.

"Тут теж ніякого втручання від нас не було. Але неозброєним оком було видно важкозрозумілі зміни в динаміці підрахунку голосів під час референдуму. Керівництво Молдови не бачить потреби пояснити ці аномалії", - додав речник Путіна.

Вибори у Молдові

За підсумковим результатом, чинна президентка Молдови Мая Санду вийшла у другий тур з 42,49% голосів, за неї проголосували 656 852 виборці.

Раніше у Європейському Союзі заявили, що виборча кампанія в Молдові відбулася в умовах безпрецедентного втручання Росії та її проксі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тбілісі відбувається масштабна акція "Грузія обирає Євросоюз". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Грузія та ЄС

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу", схожий на російський "закон про іноагентів".

У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Відомо, що ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії на високому рівні.

Також читайте: За чинної влади Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу, - посол ЄС Герчинський