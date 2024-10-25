МЗС КНДР про відправку військ до Росії: Якщо це правда, все відповідає міжнародному праву
Міністерство закордонних справ Північної Кореї вперше прокоментувало повідомлення про направлення військ КНДР до Росії заявивши, що не має інформації з цього приводу, проте якщо це правда, то відповідає міжнародному праву.
Про це йдеться у заяві заступника глави зовнішньополітичного відомства КНДР у справах Росії Кім Чон Гю, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми звернули увагу на чутки про направлення військ Корейської народної армії до Росії, якими світові ЗМІ формують громадську думку", - сказав Кім.
Він не підтвердив відправлення військ до РФ, зауваживши, що зовнішньополітичне відомство не втручається у справи, що належать до юрисдикції Міністерства оборони.
"Якщо те, про що говорять світові ЗМІ, виявиться правдою, то це буде акт, який відповідає нормам міжнародного права", - заявив північнокорейський дипломат.
Хоча, за його словами, можуть знайтися сили, які захочуть назвати це незаконним.
Це перший офіційний коментар Пхеньяна повідомлень про відправлення військ КНДР до Росії. Раніше російський очільник Володимир Путін відмовився спростувати таку інформацію, заявивши, що це справа Росії і Північної Кореї.
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Це найвеличніший феномен мирової політики ще не знищило всію вмотивовану, патріотичну українську молодь. На хіба йому поміч французів?
так спішать так спішать, що аж 0.06 відсотка ВВП допомогли в цьому році =)
Але тут знизу постукало МЗС КНДР.
Брехати в кацапів вчилися,ті теж, з пащі людська кров л'еться а прикриваються міжнародним правом, яке як хочуть так ї трактують виключно для свого рабського стада.
Калці підло виманили Київське військо з укріпленого табору, і всіх перебили.
Ну, если под этими народами полагать только расеянский и северокореянский, то наверно тогда соответствует. В его понимании этого международного права.