МЗС КНДР про відправку військ до Росії: Якщо це правда, все відповідає міжнародному праву

Міністерство закордонних справ Північної Кореї вперше прокоментувало повідомлення про направлення військ КНДР до Росії заявивши, що не має інформації з цього приводу, проте якщо це правда, то відповідає міжнародному праву.

Про це йдеться у заяві заступника глави зовнішньополітичного відомства КНДР у справах Росії Кім Чон Гю, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми звернули увагу на чутки про направлення військ Корейської народної армії до Росії, якими світові ЗМІ формують громадську думку", - сказав Кім.

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Він не підтвердив відправлення військ до РФ, зауваживши, що зовнішньополітичне відомство не втручається у справи, що належать до юрисдикції Міністерства оборони.

"Якщо те, про що говорять світові ЗМІ, виявиться правдою, то це буде акт, який відповідає нормам міжнародного права", - заявив північнокорейський дипломат.

Хоча, за його словами, можуть знайтися сили, які захочуть назвати це незаконним.

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Це перший офіційний коментар Пхеньяна повідомлень про відправлення військ КНДР до Росії. Раніше російський очільник Володимир Путін відмовився спростувати таку інформацію, заявивши, що це справа Росії і Північної Кореї.