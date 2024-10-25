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Новини Війна
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МЗС КНДР про відправку військ до Росії: Якщо це правда, все відповідає міжнародному праву

КНДР

Міністерство закордонних справ Північної Кореї вперше прокоментувало повідомлення про направлення військ КНДР до Росії заявивши, що не має інформації з цього приводу, проте якщо це правда, то відповідає міжнародному праву.

Про це йдеться у заяві заступника глави зовнішньополітичного відомства КНДР у справах Росії Кім Чон Гю, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми звернули увагу на чутки про направлення військ Корейської народної армії до Росії, якими світові ЗМІ формують громадську думку", - сказав Кім.

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Він не підтвердив відправлення військ до РФ, зауваживши, що зовнішньополітичне відомство не втручається у справи, що належать до юрисдикції Міністерства оборони.

"Якщо те, про що говорять світові ЗМІ, виявиться правдою, то це буде акт, який відповідає нормам міжнародного права", - заявив північнокорейський дипломат.

Хоча, за його словами, можуть знайтися сили, які захочуть назвати це незаконним.

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Це перший офіційний коментар Пхеньяна повідомлень про відправлення військ КНДР до Росії. Раніше російський очільник Володимир Путін відмовився спростувати таку інформацію, заявивши, що це справа Росії і Північної Кореї.

Автор: 

КНДР (1260) росія (66144)


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Топ коментарі
+22
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25.10.2024 18:25 Відповісти
+18
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25.10.2024 18:18 Відповісти
+15
От і повертається монголо-татарське + корейське іго в Європу. Буквально.
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25.10.2024 18:28 Відповісти
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25.10.2024 18:18 Відповісти
Це гундосе падло ще не знищило всю вмотивовану, патріотичних
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25.10.2024 18:42 Відповісти
Якась фігня. Пройшла третина допису.
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25.10.2024 18:44 Відповісти
Знов фігня. Для особо одарьонних)
Це найвеличніший феномен мирової політики ще не знищило всію вмотивовану, патріотичну українську молодь. На хіба йому поміч французів?
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25.10.2024 18:47 Відповісти
Це глюк, вже третій тиждень так. Я про всяк випадок копіюю свій текст, щоб потім знов не печатати
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25.10.2024 19:07 Відповісти
французи збирались впрягатись, о це ти насмішив =)
так спішать так спішать, що аж 0.06 відсотка ВВП допомогли в цьому році =)
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25.10.2024 19:58 Відповісти
МЗС КНДР не відповідає за МО КНДР??????????
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25.10.2024 18:20 Відповісти
Они живут на разных планетах.
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25.10.2024 18:21 Відповісти
Чучхе, воно таке.
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25.10.2024 18:30 Відповісти
Я гадав відмазки США "пробіли дно"...
Але тут знизу постукало МЗС КНДР.
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25.10.2024 18:20 Відповісти
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25.10.2024 18:25 Відповісти
От і повертається монголо-татарське + корейське іго в Європу. Буквально.
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25.10.2024 18:28 Відповісти
Квадроберы,*****…….
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25.10.2024 18:32 Відповісти
Роблять вид що не знають, бо не хочуть щоб безруких і безногих вузькожопих повертали назад. Це робили і в совку, коли до проведення якогось форуму, вивозили колишніх бійців війни, далеко за межі столиць, де проводилось дійство. Так, що прикопають десь на раісі, або в Україні.
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25.10.2024 18:38 Відповісти
Концтабір для ветеранів- калік був на о.Валаам. Дуже раджу почитати спомини і замальовки тих кого там тримали
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26.10.2024 01:02 Відповісти
Корейців будут використовувати на Курщине для захисту від "агрессора"
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25.10.2024 18:39 Відповісти
Думаю 12 тисяч це пробна партія м'яса. Якщо добре себе покажуть - буде значно більше
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25.10.2024 21:44 Відповісти
Хотів би щоб Ви помилилися.
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25.10.2024 22:01 Відповісти
"Відповідає нормам міжнародного права"..
Брехати в кацапів вчилися,ті теж, з пащі людська кров л'еться а прикриваються міжнародним правом, яке як хочуть так ї трактують виключно для свого рабського стада.
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25.10.2024 18:44 Відповісти
ну що ми не манджури не цинь ши хунді чи то самураї "макака"але вломимо ім так що Інчхіон де іх ділди втікали від кмп США ім з овчинку покажется
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25.10.2024 18:48 Відповісти
Ніякого відношення до маньчжурів, ціньшуді і самураїв корейці не мають.
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25.10.2024 19:55 Відповісти
Ну про що може йти мова,якщо по північно-корейському тб говорять що їхні "космонавти"-долетіли до Сонця?
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25.10.2024 18:52 Відповісти
Пока сцыкливый Запад боится ескалации и обидеть *****, который кричит что введение иностранный войск ето ескалация, само ***** вводит иностранные войска и говорит что ето в порядке международного права. Давайте дальше придурки прислушивайтесь к хотелкам ***** и считайте что война проиграна
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25.10.2024 19:15 Відповісти
Ответ тут же , если это правда, все соответствует международному праву , мы куярить будем защищая свою землю от мрази которая пришла на нашу землю , от кровавого кацапо сапога, погибли дети старики , разрушены города, и вы **** выбрали в жертву маленькую Украину показать свое геройство силу , мы должны отвечать тем же , хуже уже не куда.... А если и будет хуже только ни одним нам ... ***** беспредельщик жаждующий крови, вот его правило... Союзники знали о высадке ****** ускоглазых, с ихней разведкой это пи*дец.. И только сейчас мы подумаем что и как , кули думать , они уже собак начали жрать с дороги.....
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25.10.2024 19:41 Відповісти
Цинизм и враньё узкоглазых зашкаливает! Ну да, есть у кого учится.
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25.10.2024 21:07 Відповісти
Підарюги
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25.10.2024 21:43 Відповісти
Абсолютно дешёвая двусмысленность такое заявления МИДа узкожопоглазых. Но если бы только от них!? Мы от коллективного запада это такое слушаем больше двух лет! Да просто включают дурака. В дешевку мир впадает. Ох и дорого обойдется. Всем.
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26.10.2024 00:13 Відповісти
Чого всі дивуються- на Сході все що ми називаємо підлістю, завжди ще з часів Аварів і монголів вважалося 'військовою хитрістю'. Це зовсім інша психологія. Для прикладу згадати як постійно монголи порушували домовленності і дурили інших- із того що одразу згадалось це як монголи розбили коаліцію Половців і Аланів. А потім, роком пізніше, в битві на р.
Калці підло виманили Київське військо з укріпленого табору, і всіх перебили.
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26.10.2024 01:06 Відповісти
Ага! "Відповідає"... Особливо, якщо корейці перевдягаються в російську форму, беруть в руки російську зброю і кладуть в кишені фальшиві документи...
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26.10.2024 07:29 Відповісти
"соответствует международному праву"

Ну, если под этими народами полагать только расеянский и северокореянский, то наверно тогда соответствует. В его понимании этого международного права.
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26.10.2024 09:33 Відповісти
Костокі зелені чоловічки
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26.10.2024 11:18 Відповісти
 
 