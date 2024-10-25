Україна має бути прийнята до НАТО, - міністр оборони Литви Кащюнас

Шлях України до членства в НАТО не має піддаватися сумніву.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Литва завжди підтримувала запрошення України до НАТО, тому що, в нашому розумінні, не можна посилати сигнал Росії, що вона має хоча б неформальне право вето на розширення НАТО. Українська нація, яка бореться за свою незалежність, також бореться за нашу безпеку, заслуговує на право самовизначення - яку організацію, яку спільноту обрати для майбутнього, для своїх дітей, для майбутніх поколінь", - зазначив Кащюнас.

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Литовський високопосадовець наголосив, що Європа і Захід не можуть дозволити собі недопостачати Україну в її боротьбі з РФ - і наполіг на тому, що не може бути жодних двозначностей у питанні надання Україні можливості вступити до Альянсу.

"Запрошення (в НАТО. – Ред.) - це ще не членство, але це точка неповернення. Це незворотність. Тому я думаю, що ми можемо зробити цей крок. Принаймні, запрошення", - пояснив Кащюнас.

Литовський міністр стверджує, що ті на Заході, хто каже, що підтримка України може спровокувати Росію, вже бачать свою неправоту.

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"Ми, балтійські країни, завжди говорили, що потрібно надати Україні більше зброї для стримування. Якщо Україна буде сильною, Росія буде стримуватися. І ми чули багато голосів від наших друзів: "Послухайте, якщо ви дасте зброю Україні, це призведе до ескалації, до провокацій". І ми дали недостатньо, і ви бачите, що сталося. Нічого не робити - це ескалація. Думати, що ваша підтримка України може призвести до ескалації ситуації - це помилка. І я сподіваюся, що ми зрозуміємо свої помилки", - підсумував Кащюнас.