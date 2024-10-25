УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6792 відвідувача онлайн
Новини
859 9

Україна має бути прийнята до НАТО, - міністр оборони Литви Кащюнас

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас

Шлях України до членства в НАТО не має піддаватися сумніву.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Литва завжди підтримувала запрошення України до НАТО, тому що, в нашому розумінні, не можна посилати сигнал Росії, що вона має хоча б неформальне право вето на розширення НАТО. Українська нація, яка бореться за свою незалежність, також бореться за нашу безпеку, заслуговує на право самовизначення - яку організацію, яку спільноту обрати для майбутнього, для своїх дітей, для майбутніх поколінь", - зазначив Кащюнас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про перший пункт "Плану перемоги": Країна, яка воює, не може стати членом НАТО

Литовський високопосадовець наголосив, що Європа і Захід не можуть дозволити собі недопостачати Україну в її боротьбі з РФ - і наполіг на тому, що не може бути жодних двозначностей у питанні надання Україні можливості вступити до Альянсу.

"Запрошення (в НАТО. – Ред.) - це ще не членство, але це точка неповернення. Це незворотність. Тому я думаю, що ми можемо зробити цей крок. Принаймні, запрошення", - пояснив Кащюнас.

Литовський міністр стверджує, що ті на Заході, хто каже, що підтримка України може спровокувати Росію, вже бачать свою неправоту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва посилить контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів для російської армії

"Ми, балтійські країни, завжди говорили, що потрібно надати Україні більше зброї для стримування. Якщо Україна буде сильною, Росія буде стримуватися. І ми чули багато голосів від наших друзів: "Послухайте, якщо ви дасте зброю Україні, це призведе до ескалації, до провокацій". І ми дали недостатньо, і ви бачите, що сталося. Нічого не робити - це ескалація. Думати, що ваша підтримка України може призвести до ескалації ситуації - це помилка. І я сподіваюся, що ми зрозуміємо свої помилки", - підсумував Кащюнас.

Автор: 

Литва (2456) членство в НАТО (1748)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як же туди Україна пролізе, якщо кворуму немає?
показати весь коментар
25.10.2024 18:52 Відповісти
І я тобі скажу-кворум є-питання коли?
показати весь коментар
25.10.2024 20:41 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 18:58 Відповісти
Хто там ще не потужнічав ?
показати весь коментар
25.10.2024 19:00 Відповісти
Якщо Україну не приймут до НАТО, то наступна буде Литва.
Треба бити коридор до Кьоніга.
показати весь коментар
25.10.2024 19:50 Відповісти
НАТО? Навіщо воно Україні? Треба дієвий орган,наприклад Україна, Румунія,Литва,Латвія,Естонія, Фінляндія,Швеція,Норвегія,Нідерланди,Данія,Чехія. Навіщо нам прикормлені рашею кабанчики Угорщина та Словаччина та вже зажирівші від цих кормів Німеччина,Франція,Італія? У яких жижки трясуться від одного уявлення про сильну та процвітаючу Україну
показати весь коментар
25.10.2024 19:54 Відповісти
10 лет языком *** *** а толку никакого!
показати весь коментар
25.10.2024 20:19 Відповісти
Поодинокі безтолкові викрики в темряві. Тільки тупі не зрозуміли, що цього не буде.
показати весь коментар
26.10.2024 05:10 Відповісти
 
 