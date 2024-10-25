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Новини Війна
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У НАТО розглядають дві відповіді на відправлення військ КНДР у РФ, - Bloomberg

Стало відомо, як НАТО може відповісти на відправлення військ КНДР у РФ

Потенційні відповіді НАТО на відправлення військових КНДР до Росії для участі у війні проти України можуть передбачати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство пише, що потенційні відповіді НАТО на відправлення північнокорейських військових до Росії "обмежені".

"Але вони можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", - кажуть джерела.

Співрозмовники Bloomberg додають, що Південна Корея представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових в РФ офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок.

Також агентство Bloomberg пише, що КНДР планує направити додаткові війська до Росії.

Читайте також: Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Читайте також: КНДР точно виставить Росії великий цінник за свою допомогу, - представник Британії в ОБСЄ Голланд

Автор: 

КНДР (1260) НАТО (6563) росія (66144)


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Топ коментарі
+45
Одне рішення - висловити занепокоєння, інше - висловити глибоке занепокоєння. Півроку будуть вирішувати, до чого схилитися.
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25.10.2024 19:00 Відповісти
+17
Я даже знаю какие Озабоченность и Очень сильная озабоченность
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25.10.2024 19:00 Відповісти
+16
НАТО це гівно! Навіть, якщо кацапія на Прибалтику нападе, то НАТО всериться та всциться і нічого не зробить у відповідь!
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25.10.2024 19:07 Відповісти
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25.10.2024 18:59 Відповісти
І цюцюрка на пів шостої.
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25.10.2024 19:21 Відповісти
Одне рішення - висловити занепокоєння, інше - висловити глибоке занепокоєння. Півроку будуть вирішувати, до чого схилитися.
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25.10.2024 19:00 Відповісти
Я даже знаю какие Озабоченность и Очень сильная озабоченность
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25.10.2024 19:00 Відповісти
Відповідь буде пук і пук і далі занепокоєння. Бла бла бла…. І НАТО Нє кожен дбюйм
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25.10.2024 19:00 Відповісти
Перша вже відбулася((ми ще небачили корейців на фронті((
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25.10.2024 19:01 Відповісти
Дайте вгадаю : це буде звичайна стурбованість чи сильна стурбованість ? ))
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25.10.2024 19:01 Відповісти
Це буде однозначно потужна заглиблена стурброваність.
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25.10.2024 19:43 Відповісти
Бл#дь такі "розумні" тільки чомусь до влади постійно брехунів-ворюг обирають......
Без допомоги союзників вже ЗЕкоМанда продала б Україну *****.
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25.10.2024 22:10 Відповісти
ви за себе відповідайте, а не за зекоманду. Що ви ссикливі тварі, що забрали у нас зброю, зробили для порятунку України ? майже нічого
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25.10.2024 22:34 Відповісти
Мастурбовані чи не мастурбовані?
******** ці питання зайобують, то може не вагаючись спустити враз штани і занепокоїтись аж поки за буями у ***** в очах не потемніє, ну а згодом простуда геморой чиряк на сраці запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила...
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25.10.2024 19:02 Відповісти
1) занепокоєння;
2) стурбованість,
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25.10.2024 19:03 Відповісти
НАТО , досить валяти дурня. Чи приймайте Україну до НАТО , чи повернить Україні ЯО
проти Україні вже дві ядерні країни воюють , і ще Іран підтявкує .
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25.10.2024 19:04 Відповісти
"У НАТО розглядають дві відповіді на відправлення військ КНДР у РФ"

Ну, звісно - або "посилення підтримки України", або "розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні"

Але НАТО сміливо вибере найважчий третій шлях - висловить найглубочайше занепокоєння!
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25.10.2024 19:06 Відповісти
Ніякого "посилення" і ніякої "розбудови" не буде. Буде суцільне занепокоєння.
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25.10.2024 19:06 Відповісти
НАТО це гівно! Навіть, якщо кацапія на Прибалтику нападе, то НАТО всериться та всциться і нічого не зробить у відповідь!
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25.10.2024 19:07 Відповісти
Їх виключать з нати заднім числом😅
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25.10.2024 19:12 Відповісти
Не резикне ***** й його банда перевіряти ваші слова з приводу Прибалтики.
Моя думка що Ви, Муля, помиляєтесь.
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25.10.2024 22:55 Відповісти
Уявляєте що там на чучхєйському телебаченні робиться... напевно вже кричать, що полетіли захоплювати Марс і майже виграли війну
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25.10.2024 19:11 Відповісти
"Глибоке занепокоєння" або "Велику стурбованість"?!
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25.10.2024 19:12 Відповісти
А якщо не допоможе, до поєднати та помножити на 2. Це точно спрацює.
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25.10.2024 19:16 Відповісти
Саме так. Не відняти не додати. +10500
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25.10.2024 20:10 Відповісти
Відповідь 1: Ай-яй-яй!!!
Відповідь 2: Но-но-но!!!
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25.10.2024 19:12 Відповісти
Скорійш буде:
1. Занепокоення.
2. Стурбованість.
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25.10.2024 19:43 Відповісти
",,,представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових в рф офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок!!!,,),,,,,",,!, це вже пистець.??, чи ще ні??,(, щож, як там - доживем до понеділка,
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25.10.2024 19:16 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що НАТО - це США плюс кілька ряджених європейських генералів без армій. А в США зараз команда, яка налаштована на подарунки хуьлу - починаючи з Криму. Єдина сторона, яка заважає подарункам - це сама Україна.
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25.10.2024 19:19 Відповісти
1. Перднути в калюжу
2. В калюжу перднути
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25.10.2024 19:19 Відповісти
Або в борошно.
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25.10.2024 20:03 Відповісти
Не можна: це вже ескалація
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25.10.2024 21:56 Відповісти
перекладати парери будуть
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25.10.2024 19:20 Відповісти
Я уже аж вижу новую грозную красную линию
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25.10.2024 19:23 Відповісти
У НАТО розглядають дві відповіді

Буріданове НАТО?
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25.10.2024 19:25 Відповісти
Єдине що НАТО може робити це хєр сосати
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25.10.2024 19:25 Відповісти
Тут вже багато козаків написали по ці дві відповіді. Як це не смішно але так воно і буде. Тут просто ПИТАННЯ? Як Україні захищатися в умовах коли всі "кинули"? Починати шантажувати цих нікчемних західних підарасів? Тут питання виживання української нації вже стоїть. АЕС? "Брудна бомба"? Та покуй. Кацапи хочуть знищити Україну. Значить давай нищити весь світ. Підписуйтеся,гутієриші.
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25.10.2024 19:27 Відповісти
Нема слів.Реакція миттєва і «потужна».
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25.10.2024 19:30 Відповісти
1 варіант: нічого не робить негайно, 2 варіант - нічого не робить, але потім, після глубокого та всебічного обговорення.
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25.10.2024 19:34 Відповісти
НАТО
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25.10.2024 19:36 Відповісти
по перше - попросють ахмєтку погудеть, а по друге - вони додадуть до потужного гудка ууууууу..... своє - сууууууки! ))
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25.10.2024 19:37 Відповісти
від потужної розбудови співробітництва в Індо-Тихоокеанському регіоні впаде рашиський фронт на Донбасі..
. 😕
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25.10.2024 19:42 Відповісти
Один пук, або два пуки
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25.10.2024 19:44 Відповісти
Вибирають між "стурбуватися" та "дуже стурбуватися"
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25.10.2024 19:48 Відповісти
"кума, в мене до тебе три питання"
-" в ₴опу не дам!"
-" тоді - два"
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25.10.2024 19:49 Відповісти
Розширюите партнерство до безкінечності!
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25.10.2024 20:08 Відповісти
Із таким НАТО путєну нема чого боятись.
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25.10.2024 20:17 Відповісти
1)занепокоїність 2)глубока занепокоїність
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25.10.2024 20:34 Відповісти
Сьогоднішнє НАТО виголошує несказану позицію США.як на прийняття України в НАТО "ЛАСКАВО ПРОСИМО-ПОСТОРОНІМ ВХІЖ ЗАБОРОНЕНИЙ".так і на всі решту дії, котрі в більшості випадкіВ допомагають куйлу і дальше окуповувати Україну,вбивати український народ,та руйнувати Україну,а представники окремих країн НАТО ЇДУТЬ ДО КУЙЛА В ГОСТІ,ЛЕГАЛІЗУЮЧИ В ТАКИЙ СПОСІБ, СВІТОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ І ВБИВЦЮ, як світового політика.котрий одноосібно вирішує благоустрій всієї світової спільноти...
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25.10.2024 20:46 Відповісти
Все, що треба знати про НАТО… Варіанти обмежені, ждуть, коли всі московиться підстилки зіллються у велику орду і ринуть на захід? Ховатися доведеться в Гренландії
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25.10.2024 21:25 Відповісти
Московитськи
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25.10.2024 21:27 Відповісти
А Мона ещё в атлантическо- антарктическом регионе тоже пугануть гадов узкожопоглазых!? Только пингвинов **** падло не зацепите --- птичку жалко!
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26.10.2024 00:43 Відповісти
Південна Корея може набрати своїх добровольців у батальон ім. генерала Хрещатицького, і висадити десь під Владивостоком під виглядом повсталих українців Зеленого Клину.
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26.10.2024 01:13 Відповісти
.... треба ще пару відповідей,
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26.10.2024 07:50 Відповісти
 
 