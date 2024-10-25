Україна вже цьогоріч отримає $50 млрд від G7 та ЄС, - Шмигаль

Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки з заморожених російських активів, 50 млрд доларів мають бути доступні вже цього року.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня Україна без перебільшення здобула одну з найбільших фінансових перемог за 2,5 року великої війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. ЄС надасть до 35 млрд євро. США — до 20 млрд доларів. Велика Британія — 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року", - заявив Шмигаль.

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Глава уряду зауважив, що українська сторона два роки відстоювала відповідне рішення.

"Весною 2022 року, коли вперше був озвучений принцип "Росія має заплатити", нам казали, що це неможливо. Що російські заморожені активи захищені "суверенним імунітетом". Що немає створеного правового механізму, як ці кошти можна використати чи конфіскувати. Тисячі годин роботи сотень людей, і сьогодні ми маємо відповідні рішення", - наголосив Прем’єр-міністр.

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Він уточнив, що кошти фактично будуть спрямовані на підтримку України: фінансування найважливіших потреб в обороні, відновлення, підтримку людей.

"Ці 50 млрд доларів створюють основу для нашої фінансової та економічної стійкості у 2025-му. Важливо, щоб ці кошти були не єдиними, що доступні Україні наступного року. Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проекти з нашими союзниками", - підкреслив глава уряду.

Водночас він наголосив, що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів.