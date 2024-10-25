УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6792 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
1 463 23

Україна вже цьогоріч отримає $50 млрд від G7 та ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки з заморожених російських активів, 50 млрд доларів мають бути доступні вже цього року.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня Україна без перебільшення здобула одну з найбільших фінансових перемог за 2,5 року великої війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. ЄС надасть до 35 млрд євро. США — до 20 млрд доларів. Велика Британія — 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року", - заявив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": G7 планує надати Україні 50 млрд дол. кредиту до кінця року, - Мінфін США

Глава уряду зауважив, що українська сторона два роки відстоювала відповідне рішення.

"Весною 2022 року, коли вперше був озвучений принцип "Росія має заплатити", нам казали, що це неможливо. Що російські заморожені активи захищені "суверенним імунітетом". Що немає створеного правового механізму, як ці кошти можна використати чи конфіскувати. Тисячі годин роботи сотень людей, і сьогодні ми маємо відповідні рішення", - наголосив Прем’єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала новий транш на $1,1 мільярда від МВФ (оновлено)

Він уточнив, що кошти фактично будуть спрямовані на підтримку України: фінансування найважливіших потреб в обороні, відновлення, підтримку людей.

"Ці 50 млрд доларів створюють основу для нашої фінансової та економічної стійкості у 2025-му. Важливо, щоб ці кошти були не єдиними, що доступні Україні наступного року. Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проекти з нашими союзниками", - підкреслив глава уряду.

Водночас він наголосив, що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів.

Автор: 

допомога (8453) Шмигаль Денис (4650) заморожені активи (581)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
25.10.2024 19:27 Відповісти
+6
Гуляй,рваніна!!
показати весь коментар
25.10.2024 19:29 Відповісти
+5
Цікаво питання : скільки з тих мільярдів вирішили заєрмачить, зататарить, зашмигалить..
показати весь коментар
25.10.2024 19:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.10.2024 19:27 Відповісти
Гуляй,рваніна!!
показати весь коментар
25.10.2024 19:29 Відповісти
Бабло піліатор...
показати весь коментар
25.10.2024 19:29 Відповісти
Україна отримає чи влада?
показати весь коментар
25.10.2024 19:30 Відповісти
Людиотримають,люди!
( Список людей додається), бо "всіх" багато, а "всього" мало"!

Тепер хватить і на кілька серіальчиків для плебса.

показати весь коментар
25.10.2024 19:35 Відповісти
Цікаво питання : скільки з тих мільярдів вирішили заєрмачить, зататарить, зашмигалить..
показати весь коментар
25.10.2024 19:37 Відповісти
Вже розкрив рота на це "50мільярдництво". Ахмєтка руліт. Гудок є гудок.
показати весь коментар
25.10.2024 19:38 Відповісти
Не втечеш, навіть не мрій. Красти може щось і встигнешь, але втекти? І не думай, не світить.
показати весь коментар
25.10.2024 19:40 Відповісти
Дочекалися!!!!
Тепер хватить на пенсії прокурорам, на підняття з/п депутатам та їх помічникам:
показати весь коментар
25.10.2024 19:42 Відповісти
ДБР, БЕБ, Прокуратура та судді аплодують стоячи!

Що з мільйоном дронів? З забезпеченням ЗСУ одностроєм, засобами зв'язку, РЕБ, засобами індивідуального захисту чи (хочаб) якісними турнікетами?

Задача: колективний Захід виділяє Україні 50млрд долярів.
Питання: скільки зайвих кілограмів набере лисий з "Кварталу"?
показати весь коментар
25.10.2024 19:42 Відповісти
Прокурори, судді, депутати та інша ******** вже планують які нові авто вони куплять, в які офшори переведуть гроші.
Не життя а казка.
показати весь коментар
25.10.2024 19:47 Відповісти
О вже буде що дерибанити. Най би ви вдавилися!
показати весь коментар
25.10.2024 19:48 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 19:53 Відповісти
А "чесно" до СІЗО?
показати весь коментар
25.10.2024 20:31 Відповісти
Те що партнери допомагають дуже добре ,ну а те як цей нікчемний прем'єр і його команда деребанять кошти, всі ці чиновники ,судді ,прокурори,митники,податківці маючи захмарні зарплати їм все мало вони оформляють "інвалідність " це вже якою мерзотою треба бути. під час війни грабувати бідну країну.
показати весь коментар
25.10.2024 20:03 Відповісти
Нужно прокурорам на пенсии и новые тачки для всяких министров.
показати весь коментар
25.10.2024 20:30 Відповісти
Прокурорам - інвалідам, депутатам і їх коханкам, мусарам, суддям вистачить.
Народ далі в жопі буде!
показати весь коментар
25.10.2024 20:38 Відповісти
Зелень на це і працює. Мерзота кончана
показати весь коментар
25.10.2024 20:39 Відповісти
Не Україна отримає, а Ви...... З усіма наслідками ! . - СТРАШНІШЕ ПАНІВ, ТІЛЬКИ ХОЛОПИ, ЩО ЦІЛУЮТЬ ПАНСЬКІ ДУПИ. « народне козацьке прислів'я».
показати весь коментар
25.10.2024 20:45 Відповісти
Радуються Зельоні. $50 млрд на розпил! Гроші ж не цільові! Куди розпихати будуть вирішувати самі Зельоні. Зараз почнеться Велике озеленіння асфальту!
показати весь коментар
25.10.2024 21:16 Відповісти
 
 