МЗС Франції про участь солдатів КНДР у війні проти України: Це новий етап ескалації з прямими наслідками для безпеки Європи

Міністерство закордонних справ Франції розглядає можливе залучення північнокорейських солдатів до війни в Україні як ворожий акт з прямими наслідками для безпеки європейців та вважає новим етапом ескалації конфлікту.

Про це заявив на брифінгу у п'ятницю речник МЗС Франції Крістоф Лемуен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, засуджуємо цю підтримку, яку ми розглядаємо як ворожий акт з прямими наслідками для європейської безпеки", - сказав речник, коментуючи можливе залучення солдат з Північної Кореї до війни в Україні.

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За його словами, якщо факт участі північнокорейського війська у війні буде підтверджено, це буде серйозним і новим етапом у зміцненні оборонних відносин між Росією та Північною Кореєю.

"Це також було б формою інтернаціоналізації конфлікту з появою азійського гравця, який би повністю став на бік Росії. Для нас це буде новим етапом ескалації того, що відбувається в Україні", - додав речник.