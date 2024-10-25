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Новини
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МЗС Франції про участь солдатів КНДР у війні проти України: Це новий етап ескалації з прямими наслідками для безпеки Європи

Франція

Міністерство закордонних справ Франції розглядає можливе залучення північнокорейських солдатів до війни в Україні як ворожий акт з прямими наслідками для безпеки європейців та вважає новим етапом ескалації конфлікту.

Про це заявив на брифінгу у п'ятницю речник МЗС Франції Крістоф Лемуен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, засуджуємо цю підтримку, яку ми розглядаємо як ворожий акт з прямими наслідками для європейської безпеки", - сказав речник, коментуючи можливе залучення солдат з Північної Кореї до війни в Україні.

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За його словами, якщо факт участі північнокорейського війська у війні буде підтверджено, це буде серйозним і новим етапом у зміцненні оборонних відносин між Росією та Північною Кореєю.

"Це також було б формою інтернаціоналізації конфлікту з появою азійського гравця, який би повністю став на бік Росії. Для нас це буде новим етапом ескалації того, що відбувається в Україні", - додав речник.

Автор: 

КНДР (1260) Франція (3108)


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Топ коментарі
+8
Ця заява-ніщо. Де "Міражі"?
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25.10.2024 19:40 Відповісти
+7
Поцілуйте товариша Кіма в його пухкеньку, гладеньку, рожеву попку, бо ви більше нічого не спроможні зробити... А, ще висловіть глибоке занепокоєння, можете навіть глибоко обуритися, але тільки після поцілунку у попку.
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25.10.2024 19:50 Відповісти
+5
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25.10.2024 19:43 Відповісти
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Ця заява-ніщо. Де "Міражі"?
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25.10.2024 19:40 Відповісти
Сильно засуджують чи так сяк?
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25.10.2024 19:40 Відповісти
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25.10.2024 19:43 Відповісти
А далі дії які?
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25.10.2024 19:50 Відповісти
Поцілуйте товариша Кіма в його пухкеньку, гладеньку, рожеву попку, бо ви більше нічого не спроможні зробити... А, ще висловіть глибоке занепокоєння, можете навіть глибоко обуритися, але тільки після поцілунку у попку.
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25.10.2024 19:50 Відповісти
Это вторая степень озабоченности. Потом следует третья степень обеспокоенности.
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25.10.2024 19:51 Відповісти
І ніжкою так грізно - туп!
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25.10.2024 20:00 Відповісти
Французькі художні фільми про другу світову війну це кінокомедії !
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25.10.2024 20:00 Відповісти
Або по справжньому допомогайте ВСУ, або вчіть корейську та китайську.
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25.10.2024 20:05 Відповісти
вони будуть вчити руцьку. І вивчати у своїх школах Пушкина замість Мольера та Дугина замість Жюль Верна
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25.10.2024 20:23 Відповісти
Хто ше не сказав про ескалацію?
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25.10.2024 20:05 Відповісти
МАКРОН І ШОЛЬЦ
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25.10.2024 20:09 Відповісти
Справді? І шо далі? Напуркуа ці пусті заяви? Можете їх (***** і жирну свиню) поцілувати в сраку...
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25.10.2024 20:16 Відповісти
Де французькі війська в Одесі?
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25.10.2024 20:21 Відповісти
так де "рудий трамбон" із США.котрий збирається закінчити війну...?Якби в часи свого президентства не залазив куйлу і його холую з КНДР в задницю без мила ніякої війни б куйло не розпочинав і "корейський пєльмєнь" не надсилав би війска для війни в Україні...
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25.10.2024 20:23 Відповісти
З наслідками для Європи вже був 2008 рік - Грузія, 2014 - Крим, 2022 - Вся Україна.
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25.10.2024 20:45 Відповісти
Пишіть вже дисертациї і наукови дослідження на тему "етапи ескалації і ступені занепокоєння і стурбованості на них", буде хоч якась видимість діяльності.
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25.10.2024 20:57 Відповісти
 
 