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Білорусь зупинила будівництво військового містечка поблизу кордону з Україною. ФОТО

Білоруське Міноборони призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області поряд з кордоном з Україною.

Про це повідомило білоруське Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували супутникові знімки і встановили, що роботи на місці об’єкта "Чайка" (колишнього радянського піонерського табору), розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, ймовірно, були зупинені з невідомих причин.

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Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

Джерело "Радіо Свобода" надіслало до редакції фотографії, зроблені на території цього об’єкта, яке належить міністерству оборони Білорусі. Вони показують, що там немає ніякої активної діяльності. Наразі єдине, що зробили – знесли корпуси колишнього піонерського табору. На об’єкті немає ні обладнання, ні працівників, ні охорони.

Також видання отримало супутникові знімки, які підтверджують інформацію, отриману від джерела. На супутниковому знімку від 10 жовтня 2024 року видно, що на території колишнього табору нових об’єктів не з’явилося.

Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

Про плани з будівництва нового військового містечка та полігону в Гомельській області стало відомо минулого року, і вони були прописані в державній інвестиційній програмі. Першу чергу мали завершити у березні 2024 року. Проте з невідомих причин будівництво призупинили. Станом на 23 жовтня нових будівель на місці колишнього табору не з'явилося.

Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

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За інформацією офіційних джерел, на будівництво нового військового містечка в 2023 році планувалося виділити з бюджету 500 тисяч рублів, у 2024 і 2025 роках - 10 і 40 мільйонів відповідно. Проєкт мав стартувати в 2023 році і завершитися в 2027-му.

Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

Автор: 

Білорусь (7970) кордон (4823)


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Вусате чмо прикинуло шо треба строїть біля боліт
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26.10.2024 02:05 Відповісти
от курва вусата !

навіть презентація об'єкту російською
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26.10.2024 02:21 Відповісти
Вусата нечисть не володіє рідною мовою , тільки
кацапською 😕
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26.10.2024 02:27 Відповісти
Він її соромиться... А знає краще ніж у ВР деякі депутати українську...
По типу як колись колгоспники намагалися прикидатися містянами...
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26.10.2024 17:27 Відповісти
Найближчим часом білоруську мову, як і бурятську, вивчатимуть у Білорусі лише за бажанням.
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26.10.2024 02:28 Відповісти
бурятську - так, але калі захочуць беларускую , дык адразу будуць кінуты у турму.
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26.10.2024 05:53 Відповісти
Дуже сумно але до цього все йде. Сподівання лише на перемогу України і занепад Московії...
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26.10.2024 17:30 Відповісти
Читав статтю білоруського публіциста: в білорусів рідна мова залишилася лише по глухих селах... І нею говорить лише населення старшого віку... Молодь масово переходить на російську... Свою, білоруську, сприймають як "фольклорну іноземщину"... Як сказав публіцист, "білоруська мова у них сприймається, як портрет старої бабусі на антресолях... І місце займає, і викинуть незручно - що люди подумають...
Зять - білорус. На Гомельщині - купа рідні... Останній раз у гості їздили ще в 2013-му... Так дочка казала, що ще тоді, коли по телевізору починали говорить білоруською - чоловікові родичі з матюками переключали канали...
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26.10.2024 04:44 Відповісти
ну правильно, бо у випадку віськового конфлікту через півгодини там будуть одні руїни. Тому хай вертають піонерській табір.
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26.10.2024 05:42 Відповісти
 
 