Білорусь зупинила будівництво військового містечка поблизу кордону з Україною. ФОТО

Білоруське Міноборони призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області поряд з кордоном з Україною.

Про це повідомило білоруське Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували супутникові знімки і встановили, що роботи на місці об’єкта "Чайка" (колишнього радянського піонерського табору), розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, ймовірно, були зупинені з невідомих причин.

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Джерело "Радіо Свобода" надіслало до редакції фотографії, зроблені на території цього об’єкта, яке належить міністерству оборони Білорусі. Вони показують, що там немає ніякої активної діяльності. Наразі єдине, що зробили – знесли корпуси колишнього піонерського табору. На об’єкті немає ні обладнання, ні працівників, ні охорони.

Також видання отримало супутникові знімки, які підтверджують інформацію, отриману від джерела. На супутниковому знімку від 10 жовтня 2024 року видно, що на території колишнього табору нових об’єктів не з’явилося.

Про плани з будівництва нового військового містечка та полігону в Гомельській області стало відомо минулого року, і вони були прописані в державній інвестиційній програмі. Першу чергу мали завершити у березні 2024 року. Проте з невідомих причин будівництво призупинили. Станом на 23 жовтня нових будівель на місці колишнього табору не з'явилося.

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За інформацією офіційних джерел, на будівництво нового військового містечка в 2023 році планувалося виділити з бюджету 500 тисяч рублів, у 2024 і 2025 роках - 10 і 40 мільйонів відповідно. Проєкт мав стартувати в 2023 році і завершитися в 2027-му.