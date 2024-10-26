Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, коли поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в саміті БРІКС у Казані, а також його відмова від участі в Саміті миру щодо України є "помилкою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли він вирішив не їхати на мирний саміт щодо України у Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним і спілкувався з ним, як і з його спільником Лукашенком", - зазначив Ландсбергіс.

Також він зауважив, що після цього Гутерріша "більше не сприймають як добросовісного посередника".

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не відмовлятиме генсека ООН Антоніу Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку.

Візит Гутерріша до Росії

22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС. У саміті беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України через його поїздку до РФ.