Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, коли поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в саміті БРІКС у Казані, а також його відмова від участі в Саміті миру щодо України є "помилкою".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли він вирішив не їхати на мирний саміт щодо України у Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним і спілкувався з ним, як і з його спільником Лукашенком", - зазначив Ландсбергіс.
Також він зауважив, що після цього Гутерріша "більше не сприймають як добросовісного посередника".
Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не відмовлятиме генсека ООН Антоніу Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку.
Візит Гутерріша до Росії
22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС. У саміті беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.
На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.
Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.
Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.
Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України через його поїздку до РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це не "помилка", це - тупість. Атношка, йди у відставку.
Хочу бути таким "тупим". Кожна "тупість" виливається в чемодан, який ледве піднімеш. І там не те що в путінському чемодані, а бабло.
Так само і Зелень - їм вигідно шоб всі думали шо вони просто тупі. Правда бабло за "тупість" регулярно пливе в офшори.
Хло тобі в поміч!!!
Старі західні комуняки зазвичай були агентами КГБ. Або, принаймні, на них у КГБ був нехілий компромат.
Йому на пенсію вже давно пора. Разом із Байденом, і Трампом.
Дайте дорогу молодим агентам КГБ!
ковиряцца в носубить по кацапії!"
Все видели кадры с горами кремлевского оружия и боеприпасов в туннелях хамаса и хезболлы.
По теме. Мир такой. Херовый. Но такой он есть. Давайте его отрицать. Говорить что весь мир с нами. Но. В ООН 193 страны. Кацапы считают 54 страны недружественными для себя. Т.е 2/3 стран наша борьба противна, или им похер на это. С этим нельзя не считаться. Генсек поехал туда где собрались представители без малого пол мира. Он просто не мог игнорировать это мероприятие.
Американські імпотенти як завжди озабочені