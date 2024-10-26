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Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, коли поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Путін та Гуттеріш на саміті БРІКС у Казані

Участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в саміті БРІКС у Казані, а також його відмова від участі в Саміті миру щодо України є "помилкою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Гутерріш має визнати, що скоїв помилку, і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли він вирішив не їхати на мирний саміт щодо України у Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним і спілкувався з ним, як і з його спільником Лукашенком", - зазначив Ландсбергіс.

Також він зауважив, що після цього Гутерріша "більше не сприймають як добросовісного посередника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН заявили, що намагаються організувати візит Гутерріша до Києва "у взаємно зручний час"

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не відмовлятиме генсека ООН Антоніу Гутерріша, якщо той захоче піти у відставку.

Візит Гутерріша до Росії

22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС. У саміті беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України через його поїздку до РФ.

Автор: 

Гутерріш Антоніу (394) Ландсбергіс Габріелюс (214) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+19
В том і іронія що це не помилка а свідомий вибір
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26.10.2024 10:44 Відповісти
+16
Гівняну організацію має очолювати лайно!
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26.10.2024 10:51 Відповісти
+16
Хіба справа лише в цій старій шльондрі? ООН має опинитися на смітнику історії.
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26.10.2024 10:56 Відповісти
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"...відмова від участі в Саміті миру щодо України є "помилкою" Джерело:

Це не "помилка", це - тупість. Атношка, йди у відставку.
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26.10.2024 10:43 Відповісти
???
Хочу бути таким "тупим". Кожна "тупість" виливається в чемодан, який ледве піднімеш. І там не те що в путінському чемодані, а бабло.
Так само і Зелень - їм вигідно шоб всі думали шо вони просто тупі. Правда бабло за "тупість" регулярно пливе в офшори.
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26.10.2024 11:04 Відповісти
"Кожна "тупість" виливається в чемодан, який ледве піднімеш."

Хло тобі в поміч!!!
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26.10.2024 11:11 Відповісти
Аларм!!! Не згадуйте тут біологічну зброю! 🤣
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26.10.2024 17:15 Відповісти
https://x.com/i/status/1849462962479632706 Генеральний секретар ООН обіймає диктатора та злочинця. Ця остаточна деградація ООН.
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26.10.2024 11:17 Відповісти
Свідомий розрахунок, цей «південь» зібраний навколо Китаю, завжди його підтримає, і згуртовано проголосує те що ім треба, а завжди стурбований захід, буде колупатися в носі і все просере, як завжди..
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26.10.2024 14:55 Відповісти
там теж не все так "монолітно". Один внєзапно "вдарився" головою, інший у той же день крутнувся на підборах, і навіть свого крупнолистового чаю не попив... Але те що захід ще ніяк не може усвідомити, що на його вже напали - це точно.
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26.10.2024 15:53 Відповісти
Ніщо не монолітно, рух це життя, Антон це розуміє, захід ні, німці тому приклад, китайці он, на автомобільному полі, за іх же гроші, їх же і взули…
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26.10.2024 17:47 Відповісти
Старі шльондри ніколи не визнають своїх помилок
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26.10.2024 10:44 Відповісти
Запізнився пити боржомі дед. Комуняк, соціал-демократів і націонал-демократів тільки могила виправити може. Разом з їхнім електоратом.
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26.10.2024 11:13 Відповісти
Як у німецької маршевої пісні - Die Rote kommt nie mehr zu Ruh -Червоні ніколи не вгамуються...
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26.10.2024 11:55 Відповісти
Гутерріш - помилка природи, при народженні.....
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26.10.2024 12:08 Відповісти
Янелох не такий вже і старий, але теж ніколи не визнає.
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26.10.2024 12:35 Відповісти
В том і іронія що це не помилка а свідомий вибір
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26.10.2024 10:44 Відповісти
Ца куплена повія,повинна піти у відставку.
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26.10.2024 10:45 Відповісти
помилка ? А може,це все ж таки злочин ?
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26.10.2024 10:47 Відповісти
Гівняну організацію має очолювати лайно!
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26.10.2024 10:51 Відповісти
Організація Озобочених Націй !! "Антошка ! Иди копать картошку!" ,до Бульбафюрера!!))
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26.10.2024 11:37 Відповісти
на жаль, корисних ІДІОТІВ раZZії дуже багато на Заході.....
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26.10.2024 10:54 Відповісти
Хіба справа лише в цій старій шльондрі? ООН має опинитися на смітнику історії.
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26.10.2024 10:56 Відповісти
Що можна чекати від португальського старого комуняки?
Старі західні комуняки зазвичай були агентами КГБ. Або, принаймні, на них у КГБ був нехілий компромат.
Йому на пенсію вже давно пора. Разом із Байденом, і Трампом.
Дайте дорогу молодим агентам КГБ!
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26.10.2024 11:25 Відповісти
Кому нужны извинения етого фашиста и любителя маньяков. Тем более Оно уже не раз показало как кланяется террористам и диктаторам.
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26.10.2024 10:57 Відповісти
Дружба скрерлена кровью!!!

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26.10.2024 11:00 Відповісти
Яка гидота! "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу бить по кацапії!"
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26.10.2024 11:26 Відповісти
Гутереш ти є старий маразматік.Ти не помилився поїхавши до *****, тому що до уього ще й невіглас.
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26.10.2024 11:00 Відповісти
Вони можуть покинути цю ООН , показати власним прикладом. Новий президент Аргентини сказав всетщо він думпє про цей двіж, наприклад.
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26.10.2024 11:01 Відповісти
Він за конвертом поїхав до свого хазяїна.
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26.10.2024 11:03 Відповісти
Хіба це несподіванка, що хвойда наліво ходить, навіть якщо вона керує борделем.
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26.10.2024 11:07 Відповісти
КДБісти реформують ООН

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26.10.2024 11:07 Відповісти
Ще треба штани зняти!
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26.10.2024 12:39 Відповісти
Воно ще пару раз зробить "помилку" - і вже остаточно буде мілліардером! Гарна робота....Скоро наздажкге Папу з Риму....той вже скоро індульгенціями у Криму почне заробляти....
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26.10.2024 11:24 Відповісти
судячи з прапорця, ти вже продалося, чмо...
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26.10.2024 11:37 Відповісти
Зеля буде повним ідіотом, якщо не зробить цього покидька гутеріша- не бажаною персоною в Україні !!!
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26.10.2024 11:28 Відповісти
Яка ж це помилка? Це умисний злочин!
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26.10.2024 11:46 Відповісти
***** так хотіло стати головним ньюсмейкером , що довелося здати свого головного агента у ООН. Ну, трампа та маска він вже давно здав, ще коли радив трампу не обожнювати себе так публічно.
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26.10.2024 11:48 Відповісти
Израиль и нам помог , разбомбив производство ракет и Шапедов в Иране
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26.10.2024 12:02 Відповісти
Украина также помогает Израилю, когда ударами ракет и БпЛА уничтожает военную технику и боеприпасы рашистов.
Все видели кадры с горами кремлевского оружия и боеприпасов в туннелях хамаса и хезболлы.
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26.10.2024 12:47 Відповісти
Продажная тварь.
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26.10.2024 12:10 Відповісти
Гутерріш має знати - одир раз - ПІДАРАС.
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26.10.2024 12:40 Відповісти
пиди раз пиди два
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26.10.2024 12:45 Відповісти
Невже в правильному сенсі?
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26.10.2024 12:50 Відповісти
Во первых, чтобы снять вопросы к себе. Путин - *****.
По теме. Мир такой. Херовый. Но такой он есть. Давайте его отрицать. Говорить что весь мир с нами. Но. В ООН 193 страны. Кацапы считают 54 страны недружественными для себя. Т.е 2/3 стран наша борьба противна, или им похер на это. С этим нельзя не считаться. Генсек поехал туда где собрались представители без малого пол мира. Он просто не мог игнорировать это мероприятие.
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26.10.2024 13:14 Відповісти
воно не "Гегсек", воно Гандон!, і не важливо, скільки країн підтримує нас. у цій справі суть не в цьому.
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26.10.2024 14:22 Відповісти
Гутерріш покидьок і він це вкотре довів.Нікому не потрібне його визнання бовдура
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26.10.2024 14:16 Відповісти
Ні він, ні його організація нічого не вирішує, то ж хай катається де хоче, а до нас не треба
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26.10.2024 15:05 Відповісти
Гутеройда посадили в те крісло китай та рабсія,як воно може їх не слухати?
Американські імпотенти як завжди озабочені
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26.10.2024 16:15 Відповісти
... гуталін пахне лаптями.
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26.10.2024 18:34 Відповісти
гутеріш підарас, і інших слів тут немає
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26.10.2024 19:59 Відповісти
 
 