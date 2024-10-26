Більше зброї, далекобійність та посилений санкційний тиск на РФ потрібні Україні вже зараз, - Шмигаль
Після нічної атаки Росії на українські міста та села прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зброя, далекобійність і посилений санкційний тиск на Росію потрібні Україні вже зараз.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у телеграмі.
"Росія здійснила черговий варварський акт тероризму. Ракетами та дронами атаковані мирні українські міста та села. Постраждали Київ та Київщина, Дніпро, Хмельниччина, Сумщина та Харків.
На жаль, є жертви – загинули люди, серед них діти. Щире співчуття рідним та близьким загиблих!" - йдеться в повідомленні.
Також він наголосив, що "більше зброї, далекобійність, посилений санкційний тиск на ворога – все це потрібно Україні вже зараз для безпеки наших громадян, для безпеки Європи та для досягнення справедливого миру".
Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені.
Уночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.
Напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Також повідомлялося, що в Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.
Крім того, на Хмельниччині внаслідок російської атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, зокрема в обласному центрі.
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Шмигаль же не буде бігати весь час навколо заводу.
да не дадут америкосы дальнобойного
США поставят Тайваню оружие на два миллиарда долларов и систему, испытанную в Украине
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-postavlyat-tayvanyu-zbroyu-dva-milyardi-1729920370.html
Продажа ракетных систем предусматривает поставку трех систем ПВО средней дальности NASAMS, включая усовершенствованные ракеты AMRAAM увеличенной дальности класса "земля-воздух".Минобороны Тайваня приветствовало это заявление, отметив "проверенное" использование NASAMS в Украине и заявив, что это поможет Тайваню в обеспечении противовоздушной обороны в условиях частых военных маневров Китая.
Украина это полигон ,испытали ракеты а дальше сами