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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більше зброї, далекобійність та посилений санкційний тиск на РФ потрібні Україні вже зараз, - Шмигаль

Наслідки атаки Шахеда на Солом’янський район Києва

Після нічної атаки Росії на українські міста та села прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зброя, далекобійність і посилений санкційний тиск на Росію потрібні Україні вже зараз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у телеграмі.

"Росія здійснила черговий варварський акт тероризму. Ракетами та дронами атаковані мирні українські міста та села. Постраждали Київ та КиївщинаДніпроХмельниччина, Сумщина та Харків.

На жаль, є жертви – загинули люди, серед них діти. Щире співчуття рідним та близьким загиблих!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 20, серед них - 4 дитини

Також він наголосив, що "більше зброї, далекобійність, посилений санкційний тиск на ворога – все це потрібно Україні вже зараз для безпеки наших громадян, для безпеки Європи та для досягнення справедливого миру".

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Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені.

Уночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.

Напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також повідомлялося, що в Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.

Крім того, на Хмельниччині внаслідок російської атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, зокрема в обласному центрі.

Автор: 

обстріл (29282) Шмигаль Денис (4650)


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Топ коментарі
+15
А ще швидше нам потрібен уряд національного порятунку від зеленої наволочі яка захопила владу.
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26.10.2024 14:52 Відповісти
+9
да ну... найбільше Україні потрібна вовина тисяча, решта - почекає
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26.10.2024 14:54 Відповісти
+6
Це взагалі трюк махінаторів забрати військовим збором за рік від 3400 грн з кожної зарплати, підняти тарифи, щоб хтось міг собі 17 млн. забирати при звільненні, підняти податки для промисловості, чим збільшити ціни на товари і потім кинути з барского плеча 1000 яка вже нічого не варта, в реальності 2 походи в магазин.
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26.10.2024 15:03 Відповісти
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в ОПі нє услєділі, і шмигаля не привязали.
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26.10.2024 14:51 Відповісти
Вова ж не може працювати ротом 24/7 сидячи біля телесуфоьора. От і чергує Пока- Дурак до опівдня у суботу.
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26.10.2024 15:09 Відповісти
ви помиляєтесь ..вова потужно працює ротом 28/8
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26.10.2024 15:34 Відповісти
У вови шабат
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26.10.2024 16:03 Відповісти
На шо намек , ему даже какать низзя?
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26.10.2024 16:06 Відповісти
А ще швидше нам потрібен уряд національного порятунку від зеленої наволочі яка захопила владу.
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26.10.2024 14:52 Відповісти
Не захопила - а мудрий український нарід її вибрав.
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26.10.2024 15:29 Відповісти
Золотые слова.
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26.10.2024 16:03 Відповісти
Кто тебя будет слушать реформатов ****
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26.10.2024 14:53 Відповісти
да ну... найбільше Україні потрібна вовина тисяча, решта - почекає
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26.10.2024 14:54 Відповісти
Це взагалі трюк махінаторів забрати військовим збором за рік від 3400 грн з кожної зарплати, підняти тарифи, щоб хтось міг собі 17 млн. забирати при звільненні, підняти податки для промисловості, чим збільшити ціни на товари і потім кинути з барского плеча 1000 яка вже нічого не варта, в реальності 2 походи в магазин.
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26.10.2024 15:03 Відповісти
первый торговец на крови наконец проснулся , позаклыкав и скинул с бюджета своим на пенсии
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26.10.2024 14:56 Відповісти
Все нам потрібно -- не потрібно тільки бешених собак
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26.10.2024 15:13 Відповісти
ахметовський черв'як шмигаль потужно працює зеленим ротом. (стадіон ахметки на донбасі стоїть цілий та неушкоджений)
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26.10.2024 15:25 Відповісти
все що треба Україні - щоб корумпована зрадлива зелена погань повиздихала..зі своїми "інвалідами", єрмаками, татаровими, гетманцевими..
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26.10.2024 15:29 Відповісти
шмигаль в Україні все є . Запусти Південьмаш і буде Україна мати не тільки безпілотники але і ракети . Не ставай на коліна , не проси тим ти принижуєш не тільки себе з зеленським а і всю Україну .
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26.10.2024 15:36 Відповісти
Якби ж воно було так просто, прийшов нажав на кнопку...Та іде та кнопка?
Шмигаль же не буде бігати весь час навколо заводу.
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26.10.2024 19:37 Відповісти
Україні потрібно термінове відновлення ядерної програми. Це питання виживання нації
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26.10.2024 15:45 Відповісти
Україні потрібна українська влада, а не влада зрадників, кротів, хапуг, малоросів ... бо ці не на що не здатні
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26.10.2024 16:06 Відповісти
Ну чому ж "ні нащо не здатні", так "патриотично" красти лицемірити й брехати до них ще ніхто не міг.
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26.10.2024 16:40 Відповісти
Не потягнемо ні фінансово ні спеціалістами
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26.10.2024 17:25 Відповісти
Пончик потягнув.А ми що гірши за них?
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26.10.2024 18:54 Відповісти
При підтримці рашки та китаю він "потягнув"
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26.10.2024 19:04 Відповісти
А він,типу,ні при чому?Денаша зброя?В асфальті?
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26.10.2024 15:47 Відповісти
Україні (та й усьому демократичному світу, якщо він хоче зупинити поширення на Земній кулі агресивного тоталітаризму) потрібно не посилення "санкційного тиску" з боку Заходу, а реалізація політики тотальних санкцій, які в дуже короткостроковій перспективі знищать російську економіку, призведуть до цілковитого хаосу на болотах з фізичним знищенням існуючого уряду та з громадянською війною всіх проти всіх. Це був би дуже зрозумілий і красномовний приклад і для КНДР, і для Китаю, і для Ірану, і для Венесуели (і для всіх інших, хто бажає наслідувати москву) що буде з тими, чиї великодержавні амбіції намагатимуться зруйнувати існуючий світоустрій.
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26.10.2024 15:49 Відповісти
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26.10.2024 16:07 Відповісти
Головне завдання УКРАЇНИ - позбутись зільоних дебілів , зрадників і злодіїв !!!
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26.10.2024 16:15 Відповісти
А що ви самі для цього зробили, продажні, нікчемні злодюжні мерзотники?
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26.10.2024 16:23 Відповісти
Драные зэбили, придя к власти, первым делом асфальто-большим воровством занялись , вместе с "лечебным" каннабисом. Да сейчас, мудачье, вы не имеете права даже рот раскрывать. КОЗЛЫ, все без вас знают что делать.
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26.10.2024 16:25 Відповісти
Заумнячил, хлопнул дверями и исчез , на месяц, дал серьезнейший аргумент.
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26.10.2024 16:34 Відповісти
Больше оружия, дальнобойность и усиленное санкционное давление на РФ нужны Украине уже сейчас, - Шмыгаль Источник:
да не дадут америкосы дальнобойного

США поставят Тайваню оружие на два миллиарда долларов и систему, испытанную в Украине
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-postavlyat-tayvanyu-zbroyu-dva-milyardi-1729920370.html
Продажа ракетных систем предусматривает поставку трех систем ПВО средней дальности NASAMS, включая усовершенствованные ракеты AMRAAM увеличенной дальности класса "земля-воздух".Минобороны Тайваня приветствовало это заявление, отметив "проверенное" использование NASAMS в Украине и заявив, что это поможет Тайваню в обеспечении противовоздушной обороны в условиях частых военных маневров Китая.
Украина это полигон ,испытали ракеты а дальше сами
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26.10.2024 17:32 Відповісти
Неблагодарный мудак, кто делает такие умозаключения.
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26.10.2024 18:54 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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26.10.2024 21:58 Відповісти
 
 