Більше зброї, далекобійність та посилений санкційний тиск на РФ потрібні Україні вже зараз, - Шмигаль

Після нічної атаки Росії на українські міста та села прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зброя, далекобійність і посилений санкційний тиск на Росію потрібні Україні вже зараз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у телеграмі.

"Росія здійснила черговий варварський акт тероризму. Ракетами та дронами атаковані мирні українські міста та села. Постраждали Київ та Київщина, Дніпро, Хмельниччина, Сумщина та Харків.

На жаль, є жертви – загинули люди, серед них діти. Щире співчуття рідним та близьким загиблих!" - йдеться в повідомленні.

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Також він наголосив, що "більше зброї, далекобійність, посилений санкційний тиск на ворога – все це потрібно Україні вже зараз для безпеки наших громадян, для безпеки Європи та для досягнення справедливого миру".

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Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені.

Уночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.

Напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також повідомлялося, що в Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.

Крім того, на Хмельниччині внаслідок російської атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, зокрема в обласному центрі.