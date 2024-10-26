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Німеччина та Франція не підтримують план подолання вето Угорщини на допомогу Україні, - Bloomberg

Німеччина та Франція не підтримують план подолання вето Угорщини

Франція та Німеччина занепокоєні пропозицією чиновників Європейського Союзу, спрямованою на обхід вето Угорщини, яка блокує виділення Україні допомоги на понад 6 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Європейська служба зовнішніх дій запропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру (ЄФМ), який використовується для фінансування військового обладнання.

Це дозволить майбутнім коштам надходити на підставі згоди вкладників, а не одностайної підтримки.

Однак, як повідомляють джерела видання, деякі держави-члени, включно із Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє Європейського фонду миру як інструменту зовнішньої політики.

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Наразі ЄФМ покладається на обов’язкові внески, які розподілені відповідно до економічної ваги кожної держави-члена, та потребують одностайності для виділення коштів. Також зазначається, що у деяких країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, що додасть ще один рівень ускладнень.

У виданні додали, що уряди Франції та Німеччини відмовилися від офіційних коментарів.

Також читайте: Борель помітив прогрес у спробах обійти вето Угорщини, яка другий рік блокує 6 мільярдів євро на зброю для України

Як повідомлялося, Угорщина блокує фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро ($6,6 мільярда). Щоб розблокувати використання цих коштів, Європейська служба зовнішніх зв'язків пропонує дозволити державам-членам Євросоюзу робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Читайте також: Військова допомога Євросоюзу для України перевищила 43 мільярди євро. Разом із цивільною це понад 100 мільярдів, – Боррель

Своєю чергою наприкінці серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам ЄС варто розглянути шляхи, як розблокувати виділення 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), призначені для компенсації військової допомоги, що надається Україні країнами-членами Євросоюзу.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.

Автор: 

Угорщина (2342) вето (195) Німеччина (7490) Франція (3108)


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Топ коментарі
+23
******* згуртований Євросоюз в разі чого буде ефективно протистояти зовнішні агресії. Це ж очевидно.
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26.10.2024 15:58 Відповісти
+12
А ще можна перекрити на угорщину трубу. Але тоді єрмаку доведеться повернути чемодан з баблом.
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26.10.2024 16:28 Відповісти
+11
Саме для цього їм і потрібен орбан, щоб було на кого звалити небажання допомоги та закінчення війни. Поки нас кожного дня та кожної ночі русня довбить шахедами та ракетами, Європа живе тихо мирно та насолоджується цим за келихом проссеко.
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26.10.2024 16:25 Відповісти
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А ще як взнають про роздачу лідором по 1 куску усім.....просто окуїють
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26.10.2024 15:58 Відповісти
той 1 кусок, розрахований на те, щоб перехувати далбайобів
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26.10.2024 16:16 Відповісти
99%.Не менше.
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26.10.2024 16:39 Відповісти
Ге окуїють, тому шо 1000 грн це всього лиш близько 20 євро.
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26.10.2024 16:52 Відповісти
Та хоч 5 євро,не підскажите в якій розвинутій країні щн є такий комунізм?
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26.10.2024 16:54 Відповісти
Це не комунізм. В розвинутих країнах робити подібні речі немає потреби. Я не кажу шо це потрібно робити для всіх громадян. Але є люди які дійсно цього потребують... На жаль...
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26.10.2024 17:02 Відповісти
Коли усім одинаково-комунізм.Субсидіювати потрібно бідних.Замість допомоги адресно вони тупо усім роздадуть.І суддям,і депутатам,і отим "інвалідам"
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26.10.2024 17:07 Відповісти
Тим людям потрібна тисяча гр . раз на тиждень, а одноразове 24 $ - ЗНУЩЯННЯ! Але ВСІ ЗЕПОТВОРИі їх ЧИНОВНИКИ І ЦІЄЮ ЖАЛЮГІДНОЮ ПОДАЧКОЮ НЕ ПОБРЕЗГУЮТ ! Якщо МІЛЬОЙНЕР СТЕФАНЧУК , бубуючівіллу « арендував квартиру у тещі» і брав « допомогу « в касі ВР
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26.10.2024 18:45 Відповісти
Роздавати буде з таким виглядом, наче то його власні гроші.
Він їх збирається у кого забрати, у військових?
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26.10.2024 17:20 Відповісти
100%Це ж все завдяки все генію та ораторському таланту лідора нації.
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26.10.2024 17:23 Відповісти
******* згуртований Євросоюз в разі чого буде ефективно протистояти зовнішні агресії. Це ж очевидно.
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26.10.2024 15:58 Відповісти
бо знають що все розкрадуть клептомани-зелені покидьки
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26.10.2024 15:59 Відповісти
Тоді хай офіційно про це скажуть, а не сховали язикі у сраку один одному!
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26.10.2024 17:15 Відповісти
Якщо вони це офіційно скажуть, то визнають, що лідор то не настоящій! А отже кому вони допомагають? Гівнюку якомусь, який їздить по світу і читає всім якусь ідіотську програму перемоги? Тому зараз зайняли тупо позицію - мовчати і чекати на події у США. А вони там будуть гарячими ...
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26.10.2024 18:27 Відповісти
А ще можна долю угорщини не виділяти в допомогу Україні .
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26.10.2024 16:09 Відповісти
А ще можна перекрити на угорщину трубу. Але тоді єрмаку доведеться повернути чемодан з баблом.
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26.10.2024 16:28 Відповісти
Це Оруел, - Скотний двір. Тільки писав він його про ссср, але зараз це Україна
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26.10.2024 23:00 Відповісти
Занепокоєні страшно
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26.10.2024 16:09 Відповісти
- А чому гівно тільки я?! (Гутерріш)
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26.10.2024 16:17 Відповісти
Гуттеріш був гівно ще до війни
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26.10.2024 23:01 Відповісти
Та не дивляться європідари на це і не читають. Досить з'їзджати на нашу корупцію. Вони там всі не кращі. Просто натягли на себе солідний образ та надувають щоки. Сцикуни вони всі та гандони. Ось і все.
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26.10.2024 16:38 Відповісти
Брехня.Ми інтегрували корупцію в систему влади.І без допомоги отих "ссикунів" ми б давно капітулювали.
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26.10.2024 16:41 Відповісти
Гутієреш привіт вам передає. Йому дуже подобаються ваші висновки. Він пришле вам стадо "рожевих поні"
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26.10.2024 16:51 Відповісти
О так!!!Ми білі і пухнасті,то європа в усьому винна!!
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26.10.2024 16:52 Відповісти
Чемберлен та Деладьє в свій час теж думали що ні в чому не винні. Це в Чехословаччині корупція. Перемикайтеся вже на факт що зараз йде третя світова війна.
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26.10.2024 16:57 Відповісти
І?Перемкнувся.Що далі?Ми ж то включилися в війну?Чи і далі асфальт-клумби-басейни штампуємо?Як європа має зрозуміти що це 3 тя світова якщо ми ведемо себе ніби все ок і вимагаємо-клянчимо в них бабло яке знову таки спускаємо на фіг знає що.
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26.10.2024 17:02 Відповісти
Нахрена ці питання задавати мені? Йдіть на Банкову і там кричіть. Я пишу про об'єктивні речі. Китай взявши за таран засрашку розвалює світовий порядок. США та ЄС жують соплі та обсцикають штани виставивши поперед себе буфером Україну і розраховуючи на умиротворення агресора. То хоч би допомагали як слід...Ні. Навіть і на це неспроможні.
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26.10.2024 17:09 Відповісти
Тому що європа дивлячи на нашітак ідоплмагає нам як ми працюємо.І ми зза своєї тупіості за 30р не удосужилися вступити в нато та єс
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26.10.2024 17:12 Відповісти
Ну я зрозумів. Сидіти і посипати голову попелом-самий оху@нний зараз варіант.👍
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26.10.2024 17:16 Відповісти
"Європідарами" та "ссикунами" союзників називати-не ахті варіант.
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26.10.2024 17:20 Відповісти
вони такими і є.
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26.10.2024 23:23 Відповісти
Тоді ким є громадяни України що під час війни вирішили на виборах верховного головкома та вру провести експеримент проголосувавши за клоунів?Навіть без клоцнів в вру наступна по величині жпж.І жпж не виганяють і не забороняють.То європейці підари а жпж в вру-норм?
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27.10.2024 08:53 Відповісти
У війні треба опиратися на власні сили, власну зброю, власну господарку, власну оборонку, власну Націю ... а не жебрати по закордонних мусорках. Та ще й скаржитись на партнерів, котрі "не дають".
Зеленських-єрмаків-шмигалів-умерових-сирських ... потрібно скарати Майданом на шибениці, поки вони не угробили і не здали УкраїнУ!
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26.10.2024 16:20 Відповісти
Труба Дружба не повинна існувати
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26.10.2024 16:24 Відповісти
Саме для цього їм і потрібен орбан, щоб було на кого звалити небажання допомоги та закінчення війни. Поки нас кожного дня та кожної ночі русня довбить шахедами та ракетами, Європа живе тихо мирно та насолоджується цим за келихом проссеко.
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26.10.2024 16:25 Відповісти
Або за жестянкою просекко. )))

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26.10.2024 16:34 Відповісти
Ми все спираємо на когось забуваючи як наша влада дозволила своїми трубопроводами транспортувати російську нафту і газ в "дружні" нам режими Угорщину і Словачину.Даючи рашистам заробити 12,5 мільярдів євро для рашистів це майже 10% їхнього військового бюджету і тим самим допомагаючи проросійським Орбану і Фіццо.
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26.10.2024 16:28 Відповісти
Нвмеччина то понятно. А що ж наш "друг" Макрон здав назад? Мабуть, бо в нас нема друзів?
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26.10.2024 16:28 Відповісти
"Нема в нас більше друзів..." (с)

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26.10.2024 16:38 Відповісти
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26.10.2024 17:52 Відповісти
Весь міжнародний порядок знищений а вони переймаються через якісь прецеденти. Скоти смердючі. Покидьки тупі.
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26.10.2024 16:34 Відповісти
🤣🤣🤣🤣доскакались-так вам и надо!!!,😂😂
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27.10.2024 17:04 Відповісти
Орбан это тоже как Мусолини поддерживает русский фашизм все это ненадолго потому что председательство Тоталитарного режима Венгрии в ЕС заканчивается в этом году поэтому его и хотят обойти в Германии и Франции там тоже не все против и за главное что и Германия и Франция поставляет оружие Украине недавно пришли танки из Германии а с Франции гаубицы этот момент не сильно соответствует в Венгрии зреет переворот так же как и в Грузии только на подавление протеста в Грузии Ерефия отправила 400 тысяч солдат так что там бойня ещё только начинается а Венгрии там тоталитаризм Орбана ещё долго может быть так как они в ЕС и живут неплохо вот если будет голосование против Венгрии в ЕС тогда там пойдет движуха как в Грузии
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28.10.2024 15:49 Відповісти
Давно трубу пора закрыть венграм тогда Орбан заговорит по другому сразу опять полетит в Киев как в прошлый раз когда Зеленский его пригласил чтобы мозги промыть от фашизма
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28.10.2024 15:52 Відповісти
 
 