Німеччина та Франція не підтримують план подолання вето Угорщини на допомогу Україні, - Bloomberg

Франція та Німеччина занепокоєні пропозицією чиновників Європейського Союзу, спрямованою на обхід вето Угорщини, яка блокує виділення Україні допомоги на понад 6 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Європейська служба зовнішніх дій запропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру (ЄФМ), який використовується для фінансування військового обладнання.

Це дозволить майбутнім коштам надходити на підставі згоди вкладників, а не одностайної підтримки.

Однак, як повідомляють джерела видання, деякі держави-члени, включно із Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє Європейського фонду миру як інструменту зовнішньої політики.

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Наразі ЄФМ покладається на обов’язкові внески, які розподілені відповідно до економічної ваги кожної держави-члена, та потребують одностайності для виділення коштів. Також зазначається, що у деяких країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, що додасть ще один рівень ускладнень.

У виданні додали, що уряди Франції та Німеччини відмовилися від офіційних коментарів.

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Як повідомлялося, Угорщина блокує фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро ($6,6 мільярда). Щоб розблокувати використання цих коштів, Європейська служба зовнішніх зв'язків пропонує дозволити державам-членам Євросоюзу робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

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Своєю чергою наприкінці серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам ЄС варто розглянути шляхи, як розблокувати виділення 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), призначені для компенсації військової допомоги, що надається Україні країнами-членами Євросоюзу.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.