Німеччина та Франція не підтримують план подолання вето Угорщини на допомогу Україні, - Bloomberg
Франція та Німеччина занепокоєні пропозицією чиновників Європейського Союзу, спрямованою на обхід вето Угорщини, яка блокує виділення Україні допомоги на понад 6 млрд євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, Європейська служба зовнішніх дій запропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру (ЄФМ), який використовується для фінансування військового обладнання.
Це дозволить майбутнім коштам надходити на підставі згоди вкладників, а не одностайної підтримки.
Однак, як повідомляють джерела видання, деякі держави-члени, включно із Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє Європейського фонду миру як інструменту зовнішньої політики.
Наразі ЄФМ покладається на обов’язкові внески, які розподілені відповідно до економічної ваги кожної держави-члена, та потребують одностайності для виділення коштів. Також зазначається, що у деяких країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, що додасть ще один рівень ускладнень.
У виданні додали, що уряди Франції та Німеччини відмовилися від офіційних коментарів.
Як повідомлялося, Угорщина блокує фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро ($6,6 мільярда). Щоб розблокувати використання цих коштів, Європейська служба зовнішніх зв'язків пропонує дозволити державам-членам Євросоюзу робити добровільні внески до Європейського фонду миру.
Своєю чергою наприкінці серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам ЄС варто розглянути шляхи, як розблокувати виділення 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), призначені для компенсації військової допомоги, що надається Україні країнами-членами Євросоюзу.
Що таке Європейський фонд миру
Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.
Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.
Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.
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Він їх збирається у кого забрати, у військових?
Зеленських-єрмаків-шмигалів-умерових-сирських ... потрібно скарати Майданом на шибениці, поки вони не угробили і не здали УкраїнУ!