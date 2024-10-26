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На Курському напрямку росіяни отримали наказ не брати в полон українських військових,- пресофіцерка Сіверської бригади Вонг

На Курському напрямку росіяни отримали наказ не брати в полон українських військових

Російське командування заборонило своїм військовим брати в полон українських військовослужбовців на Курщині.

Про це в ефірі телемарафону розповіла пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України Діна Вонг, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових",- сказала пресофіцерка бригади.

Також Вонг розповіла, що на Курському напрямку ворог намагається накопичити піхоту та вдається до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

"Перша окрема танкова Сіверська бригада виконує бойові задачі на Курському напрямку. У смузі нашої відповідальності ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням  бронетехніки. Крім того, нам відомо про те, що він намагається накопичити свою піхоту",- розповіла пресофіцерка.

Дивіться також: Десантники 95-ї бригади знищили 3 російські БТРи на Курщині. ВIДЕО

Вона також відзначила роботу піхоти бригади, яка стійко тримає позиції в умовах досить складної оперативної ситуації в зоні відповідальності бригади. За словами Вонг, коли починаються будь-які штурмові дії, Сили оборони відразу відпрацьовують по особовому складу та техніці росіян.

Пресофіцерка зазначила, що кожна операція українських захисників на цьому напрямку - це сукупність дій  танкістів, артилерії та операторів БПЛА.

Дивіться також: Знищена російська техніка на "дорозі смерті" Снагость-Зелений Шлях у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) полонені (2306) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+9
Прес-офіцер на прізвище Вонг. Ми теж підготувалися
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26.10.2024 16:39 Відповісти
+7
"...ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням ОБОРОННОЇ техніки...." Цікаво,це Вонг таке вигадала?
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26.10.2024 16:43 Відповісти
+6
Відповідно ворога в полон не брати. Пятьох полонених північ. корейців вистачить, щоб НАТО прозріло
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26.10.2024 16:42 Відповісти
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Прес-офіцер на прізвище Вонг. Ми теж підготувалися
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26.10.2024 16:39 Відповісти
"...ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням ОБОРОННОЇ техніки...." Цікаво,це Вонг таке вигадала?
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26.10.2024 16:43 Відповісти
текст "накидали" але не відреагували...
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26.10.2024 16:52 Відповісти
Невдалий переклад з корейської
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26.10.2024 17:43 Відповісти
буряти перекладали
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26.10.2024 18:29 Відповісти
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26.10.2024 18:35 Відповісти
Здається вона була ведучою в Чернігівському регіоні. Напевно, скорочення.
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26.10.2024 23:39 Відповісти
Так, вона була журналісткою/телеведучою в Чернігові чи області.
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26.10.2024 23:45 Відповісти
Відповідно ворога в полон не брати. Пятьох полонених північ. корейців вистачить, щоб НАТО прозріло
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26.10.2024 16:42 Відповісти
І цікаво, як по-вашому НАТО відреагує на полонених корейців в Курській області? Думаєте введе туди війська?
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26.10.2024 16:47 Відповісти
Вонг? Південні корейці вже вступили у війну?! Урааа!
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26.10.2024 16:43 Відповісти
В Україні є українці і українки корейського походження.
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26.10.2024 17:17 Відповісти
Маючи корейське походженння, можна стати громадянином України. Але Українцем стати неможливо.
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26.10.2024 17:22 Відповісти
Не мели дурниць! Існує таке поняття в Україні - "українець корейського (російського, білоруського, азербайджанського, і так далі) походження"... В інших країнах теж існує таке саме формулювання - для представників різних націй... Наприклад, Обама - "американець кенійського походження".
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26.10.2024 17:45 Відповісти
Стісняюсь спитать: а скільки "обам кенійського походження" стали, до прикладу, апачамі, сіу, чи могиканами?
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26.10.2024 19:35 Відповісти
А я - не "стісняюсь"...
29 листопада 1918 року народився Іван Даценко - український льотчик, Герой Радянського Союзу, якого всі вважали загиблим у бою, якому вдалося вижити і стати вождем індіанського племені ірокезів у Канаді.
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26.10.2024 19:39 Відповісти
І що, від цього в У-хромосомі шановного пана Івана Даценко з'явилася гаплогрупа С?
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26.10.2024 20:59 Відповісти
Тут , на "Цензорі", ходить такий самий, як ти, "клієнт" - так він теж національність "гаплогрупами" міряє... От тільки за тисячі років пересувань різних народів по території України "гаплогрупами" нічого не наміряєш... В моїх жилах - кров мінімум П"ЯТИ народів... Бо предки були "черкасами", козаками-порубіжниками. І жінок брали з різних народів. ТО хто ж я за національністю? Татарин? Чи білорус?
Колись одного лінгвіста на міжнародному симпозиумі запитали: "У різних народів існують словосполучення: "мова батьків", "батьківська мова"... А у вашого народу вислів звучить, як "материнська мова"...
Чоловік відповів: "Те, що ми народилися від наших матерів, практично сумніву не підлягає... А те, що ми народилися від наших батьків - ще треба довести..."
Людина повинна сама відчувать часткою якогось народу... А тією "гаплогрупою" можеш підтертися - ті "гаплогрупи", що народилися в Україні, поприходили на українську землю і вбивають такі самі "гаплогрупи"...
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26.10.2024 21:18 Відповісти
Краще не скажеш! Людина сама себе ідентифікує! Багато племен та народів пройшли через нашу землю та залишили свої коріння. Українці з різних регіонів мають різну зовнішність, від білявих та кирпатих до Счорнобрових та з орлиними носами.
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27.10.2024 01:52 Відповісти
Pan Kotskyi, навіть на території Польщі є люди , які мають гаплогрупу C5c1a ( жіноча) та вони етнічні поляки. Справа у тому, що виявляється азійські жінки брали участь у етногенезі Європейських народів більш ніж азійські чоловіки. Розкопки вказують , що гаплогрупи жінок з С4с, С5с знаходилися від північно-східної Європи до південно- західної. Чоловіча С гаплогрупа є азійською, але теж зустрічається серед багатьох європейських народів навіть в Америці серед індіанців! Така вона правда життя!
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27.10.2024 02:18 Відповісти
Приведу простий емпіричний приклад: є в Україні така Житомирська область. Поголовна більшість населення за антропонімічними ознаками - невисокі кремезні люди з світлою шкірою, сірими очима та русявим волоссям. (особливо - жінки)... Але в деяких населених пунктах значний процент струнких, смуглявих, чорноволосих та карооких... (і теж, переважно - жінки). Це Олевьк, Овруч, Коростень... Пояснення просте: це старовинні міста Древлянського князівства... А це значить, що там жили княжі дружинники. Древляни споконвіку воювали з кочовими племенами Півдня. (Змієві Вали на південно-східних кордонах - тому підтвердження). Із вдалих походів у Дике поле дружинники привозили не тільки майно та приганяли скот - вони везли й полонянок, яких робили своїми дружинами... От тобі й "гаплогрупи" іранського та тюркського відтінків(хозари та печеніги). Те саме - в "порубіжжі" на півдні - Черкащина та Брацлавщина... (тут і хозари, і обри (авари), і печеніги, і половці, і кримські татари (потомки хозар) і турки...) Те ж саме - в Карпатах... Тут вже включається сарматська, мадярська та половецька кров... І як тут з "гаплогрупами" визначаться?
Трініті-коледж в Ірландії (Це - як "Вище технічне училище" в Росії) провів глибокі дослідження генетики ірландців часів бронзової доби... Виявилося, що їх предки проживали в районі ******** південно-східної України... То про які "гаплогрупи" можна вести мову?!!!
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27.10.2024 05:55 Відповісти
Гадаю, що у ххі столітті у будь-якій частині світу можна зустріти будь-яку гаплогрупу 🙂.
Також упевнений, що пані (?) розуміє, що мова трохи про інше. А власне: "Що вважати нацією (національністю) у ********* світі, і відповідно, що таке "національна держава"? хто є націоналістом, націонал - соціалістом (сором'яливо - нацистом), неонаціонал - соціалістом (неонацистом)?
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27.10.2024 11:52 Відповісти
Pan Kotskyi, доки ви будете , як російський нацист Кльосов ліпити з гаплогруп нації у вас будуть проблеми з поняттям, що таке нація. Ще одна довідка, всі народи світу вийшли з Африці та на формування різноманітність гаплогруп багато що впливало, навіть віруси та мікроби
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27.10.2024 16:59 Відповісти
Заздрю пані. Пані точно має поняття, хто є ким.
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27.10.2024 17:23 Відповісти
Згоден.
Українці, законослухняні громадяни України, є політичною нацією. Українців, як політичну націю, утворюють люди різного етнічного походження: етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні поляки, етнічні білоруси, етнічні євреї , етнічні угорці, етнічні румуни та інші етноси, які є громадянами України та визначають себе українцями - рівноправними громадянами України.
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26.10.2024 19:45 Відповісти
Можна також народитися в Україні, переїхати, наприклад, до Польщі і звідти розказувати хто справжній Українець-чимало таких випадків.
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26.10.2024 18:52 Відповісти
А можна залишитись в Україні і "працювати" на рашистів (коригувальником, підпалювачем...).
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26.10.2024 19:32 Відповісти
Жаль, що ти не в Україні... Тобі-б хлопці з РДК (етнічні росіяни) чи батальйону "Башкорт"(етнічні башкири), з задоволенням у морду плюнули... Бо, поки вони відстоюють Україну - ти сидиш у Польщі і паскудиш на Україну...
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26.10.2024 19:54 Відповісти
73 % "українців" вже "плюнули в морду" іншим своїм співвітчизникам - "порохоботам".
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26.10.2024 21:05 Відповісти
Тільки от "порохоботи" захищають зараз Україну, а ти жереш кнедлики в Польщі!...
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26.10.2024 21:20 Відповісти
Вонг не корейське прізвище, в'єтнамське або з південно-східній Азії
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26.10.2024 17:31 Відповісти
Да? А какаяразница?
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26.10.2024 17:44 Відповісти
азіатам/африканцям/індіанцям і т. д. теж по... , всі білі однакові, у всіх одне обличчя
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26.10.2024 18:16 Відповісти
Дуже дивно, що ви дозволяєте собі такий вислів!
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27.10.2024 02:20 Відповісти
Це не мій вислів, не перекручуй ,вони дійсно так думають.
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27.10.2024 05:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/26/7481504/ Уночі в Білорусь залетіло до 10 "Шахедів" - аналітики
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26.10.2024 16:58 Відповісти
а я рахував 10 не хватало , а ось де вони
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26.10.2024 17:00 Відповісти
Нужен всего один восстановленный который залетит к ним на НПЗ.
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26.10.2024 17:39 Відповісти
То ескалація. Не на часі.
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26.10.2024 17:45 Відповісти
А мы причем шахед то орков?
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26.10.2024 21:07 Відповісти
І хто віддасть такі накази, главмонгол в якого батьки живуть в козлостані?
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26.10.2024 17:14 Відповісти
Тобто Ви, в принципі, не проти? Я правильно зрозумів? Справа лише за тим, щоб знайти того, хто віддасть наказ?
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26.10.2024 17:39 Відповісти
Тобто - ви бажаєте приректи наших військовополонених на смерть? Це ви з дивана такий "розумний"? Рідним наших полонених в очі таке скажете?
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26.10.2024 17:23 Відповісти
А Ви хочете, щоб наших і далі на полі бою пачками розстрілювали? Ну ОК. Читайте і далі такі заголовки новин...
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26.10.2024 17:36 Відповісти
А що - якщо наші будуть так само розстрілювати пачками кацапів - то кацапи наших розстрілювати перестануть???! Якщо ви так справді думаєте - у вас великі проблеми з логікою.
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26.10.2024 18:52 Відповісти
Це логіка примітива. Такого як ти. Раз розстріляють ПУБЛІЧНО, два розстрілянмо ПУБЛІЧНО. І почнеться розголос. СКРІЗЬ. НА ВСІХ РІВНЯХ. І ***** доведеться відповідати.

Так, це жостоко. Так, насамперед до наших людей. Але цьому треба покласти край.

А те, що думають такі дебіли як ти, мене не цікавить від слова "взагалі".
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26.10.2024 21:12 Відповісти
Саме так, у тебе логіка примітива.

"І ***** доведеться відповідати."
***** тобі тільки подякує, бо одне з завданнь цого пропаганди - виставити так, що кацапи і українці нібито однакові і однаково вчиняють військові злочини і тому цивілизованому світові не варто допомогати одним злочинцям проти інших злочинців. Але ж до тебе, дебіла, подібне не доходить.
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26.10.2024 22:09 Відповісти
Якісь конкретні пропозиції є? Немає? Ну так отож... А засуджувати та гівном жбурлятися кожен може...
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26.10.2024 17:37 Відповісти
Краще вже мовчати, ніж такі дебільні пропозиції вносити, від яких може бути лише гірше
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26.10.2024 18:53 Відповісти
І далі читати про те, що вбили ще десяток твоїх людей. Ну-ну... Насолоджуйтесь своєю інтелектуальною псевдоперевагою.
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26.10.2024 21:01 Відповісти
Ти дебіл? Хто тут насолоджується таким?!
Питання у тому, що твоя ідіотська пропозиція призведе тільки до більшої кількості смертей наших військовополонених - інакше і бути не може!
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26.10.2024 21:03 Відповісти
А, то ти ще й бидло... Ну ОК, буду знати.

Не тобі, недорозвиненому, ще іншим вказувати, що і як їм робити. Ти щось у своєму нікчемному житті зробив такого, за що тебе пам'ятатимуть наступні покоління? Нуль з мінусовим значенням. А ще кудись пнеться і когось засуджує. Сиди вже тихо під спідницею своєї баби і не відсвічуй, любитель хохлосрачів...
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26.10.2024 21:09 Відповісти
До таких недорозвинених інтелігентною мовою не доходить я тобі, дебілу, тричі ввічливо розписав, чому твоя "пропозиція" дебільна і може зробити тільки гірше. До тих, до кого не доходить з третього разу у мене поваги немає - і дебілів я називаю дебілами.
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26.10.2024 21:14 Відповісти
Все - з любителями хохлосрача приницпово не спілкуюся. Поц вишиванковий, це моя остання тобі відповідь.
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26.10.2024 21:16 Відповісти
Це не дасть нічого. Просто викличе огилу вже в самих українців. Навіть у виконавців. Одне діло, коли в бою тих підстрелити і потіім не допомогти пораненим росіянам. Інше страчувати полонених.

Он в Ізраїлі вже група з 130 солдатів, відмовилася воювати і виклала численні факти як їм наказували палити будинки в Газі, або як ламали просто так меблі у квартирах палестинців, або як стріляли з танків в приватні будинки і хизувалися цим. При цьому відмовники ніяк не пов'язані з росіянами. Просто вони проти перебільшеного насилля на місцях і закликів знищити всіх палестинців.
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26.10.2024 17:26 Відповісти
Нічого не дасть позиція нічого не робити. Хочете, щоб наших і далі розстрілювали? Будуть.

А Ви тут будете у безсилій люті коментарі строчити. І все...
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26.10.2024 17:34 Відповісти
Давай, особистим прикладом...
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26.10.2024 17:38 Відповісти
Ну так запропонуй щось краще, гуманіст.
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26.10.2024 17:41 Відповісти
"Хочете, щоб наших і далі розстрілювали?"

Ніхто цього не хоче і абсолютно ніяк ваша дурна пропозиція цьому не може завадити. Навпаки - якщо пи показово розрілюватимемо кацапів - вони розстрілюватимуть наших все скрізь, у тому числі тих, хто вже у полоні. Вам це потрібно? Щоб наших більше розстріляли?

"Будуть."
Звісно що будуть і ніяк ми цьому не можемо завадити - а ваша пропозиція це може лише погіршити.
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26.10.2024 18:57 Відповісти
А Ви, виюачте, госполь Бог, щоб вирішувати, що і як у цьому житті має робитися? Це ВІЙНА, а Ви і Вам подібні хочете її у білих рукавичках вести. При цьому ЖОДНИХ пропозицій ви не хочете робити. Бо у вас рафінованих інтелектуалів і гігантів думки їх... немає. Ви безпорадні. Максимум, на що вас вистача, це строчити на форумах отакі відповіді. Що від цього змінюється? А нічого. Прийшли, пописали (наголос самі поставите) і на цьому все закінчилося. Ви своєї власної тіні боїтеся і всіх інших наслідками залякуєте.

Мені огидно взагалі з такими слабкодухими та поміркованими боягузами спілкуватися.
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26.10.2024 21:06 Відповісти
Пам'ятаєте фото поліцейського з В'єтнаму, який навів пістолет на другого в'єтнамця перед розстрілом і який ефект воно мало у США? Те, що в'єтнамець, якого розстріляли перед цим вбив купу цивільних нікого не цікавило вже. Так і тут може бути якщо почати страчувати полонених. До того ж це дасть ще потім не дуже добрі результати для сприйняття українців у світі.
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26.10.2024 17:33 Відповісти
Чистоплюйство.

Війна, як і політика, брудна справа. Тут немає місця сантиментам. І екзальтованим індивідумам теж.
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26.10.2024 17:35 Відповісти
Пам'ятаєте фото поліцейського з В'єтнаму, який навів пістолет на другого в'єтнамця перед розстрілом

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26.10.2024 20:13 Відповісти
Розстріл військовополонених є міжнародним злочином.
І це навіть не обговорюється.
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26.10.2024 18:20 Відповісти
ну шо сказати, ця афера була з початку смертельною. (((
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26.10.2024 18:34 Відповісти
А там хіба наші бійці не з озброєними військовими орками воюють, а з місцевими бабусями ? Війна-завжди смертельна будь де.
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26.10.2024 18:56 Відповісти
вумного ти аж нічого не видав.
ще раз особливо обдарованим ляп-ляпам - там особливі умови - територія ворога. тому очікувано таке рішення, і що воно безапеляційне.
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28.10.2024 17:25 Відповісти
Хочете щоб знову всі КАБи та грпди летіли на нашу землю а не по дєрєвнях і єьєнях?
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26.10.2024 19:34 Відповісти
А що ,каби перестали летіти?
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26.10.2024 19:53 Відповісти
він взагалі не зрозуміло, на який комент дав відповідь. схоже хвора фантазія намалювала йому те, чого у моєму коменті і поряд немає. із серії "тре щось ляпнуть, аби не мовчки"
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28.10.2024 17:27 Відповісти
ти на який комент навалило відповідь? що тобі там у моєму коментарі навидилось, що ти у нього не попав аж ніяк і поряд?
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28.10.2024 17:26 Відповісти
Ну так хай наші аналогічно не беруть там в полон рашонациків.
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26.10.2024 18:52 Відповісти
А вимінювати наших полонених як?
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26.10.2024 19:15 Відповісти
Мабудь так буде краще.Нема рашполонених -нема проблем.
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26.10.2024 19:26 Відповісти
беруть. ти роліків тут на цензорі не бачив? ти новенький ляпотунчик?
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28.10.2024 17:31 Відповісти
якшо інфа підтвердиться, теж не брати в полон підарів у курській області
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26.10.2024 19:45 Відповісти
Я так зрозуміла, що південна Корея теж вирішила відкрити другий фронт у Курську. Мене надихає прізвище Вонг. Сподіваюсь, що переможе південна над північною. Нам буде простіше з ними договоритися
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27.10.2024 01:36 Відповісти
 
 