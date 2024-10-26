На Курському напрямку росіяни отримали наказ не брати в полон українських військових,- пресофіцерка Сіверської бригади Вонг

Російське командування заборонило своїм військовим брати в полон українських військовослужбовців на Курщині.

Про це в ефірі телемарафону розповіла пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України Діна Вонг, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових",- сказала пресофіцерка бригади.

Також Вонг розповіла, що на Курському напрямку ворог намагається накопичити піхоту та вдається до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

"Перша окрема танкова Сіверська бригада виконує бойові задачі на Курському напрямку. У смузі нашої відповідальності ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки. Крім того, нам відомо про те, що він намагається накопичити свою піхоту",- розповіла пресофіцерка.

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Вона також відзначила роботу піхоти бригади, яка стійко тримає позиції в умовах досить складної оперативної ситуації в зоні відповідальності бригади. За словами Вонг, коли починаються будь-які штурмові дії, Сили оборони відразу відпрацьовують по особовому складу та техніці росіян.

Пресофіцерка зазначила, що кожна операція українських захисників на цьому напрямку - це сукупність дій танкістів, артилерії та операторів БПЛА.

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