На Курському напрямку росіяни отримали наказ не брати в полон українських військових,- пресофіцерка Сіверської бригади Вонг
Російське командування заборонило своїм військовим брати в полон українських військовослужбовців на Курщині.
Про це в ефірі телемарафону розповіла пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України Діна Вонг, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових",- сказала пресофіцерка бригади.
Також Вонг розповіла, що на Курському напрямку ворог намагається накопичити піхоту та вдається до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.
"Перша окрема танкова Сіверська бригада виконує бойові задачі на Курському напрямку. У смузі нашої відповідальності ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки. Крім того, нам відомо про те, що він намагається накопичити свою піхоту",- розповіла пресофіцерка.
Вона також відзначила роботу піхоти бригади, яка стійко тримає позиції в умовах досить складної оперативної ситуації в зоні відповідальності бригади. За словами Вонг, коли починаються будь-які штурмові дії, Сили оборони відразу відпрацьовують по особовому складу та техніці росіян.
Пресофіцерка зазначила, що кожна операція українських захисників на цьому напрямку - це сукупність дій танкістів, артилерії та операторів БПЛА.
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29 листопада 1918 року народився Іван Даценко - український льотчик, Герой Радянського Союзу, якого всі вважали загиблим у бою, якому вдалося вижити і стати вождем індіанського племені ірокезів у Канаді.
Колись одного лінгвіста на міжнародному симпозиумі запитали: "У різних народів існують словосполучення: "мова батьків", "батьківська мова"... А у вашого народу вислів звучить, як "материнська мова"...
Чоловік відповів: "Те, що ми народилися від наших матерів, практично сумніву не підлягає... А те, що ми народилися від наших батьків - ще треба довести..."
Людина повинна сама відчувать часткою якогось народу... А тією "гаплогрупою" можеш підтертися - ті "гаплогрупи", що народилися в Україні, поприходили на українську землю і вбивають такі самі "гаплогрупи"...
Трініті-коледж в Ірландії (Це - як "Вище технічне училище" в Росії) провів глибокі дослідження генетики ірландців часів бронзової доби... Виявилося, що їх предки проживали в районі ******** південно-східної України... То про які "гаплогрупи" можна вести мову?!!!
Також упевнений, що пані (?) розуміє, що мова трохи про інше. А власне: "Що вважати нацією (національністю) у ********* світі, і відповідно, що таке "національна держава"? хто є націоналістом, націонал - соціалістом (сором'яливо - нацистом), неонаціонал - соціалістом (неонацистом)?
Українці, законослухняні громадяни України, є політичною нацією. Українців, як політичну націю, утворюють люди різного етнічного походження: етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні поляки, етнічні білоруси, етнічні євреї , етнічні угорці, етнічні румуни та інші етноси, які є громадянами України та визначають себе українцями - рівноправними громадянами України.
Так, це жостоко. Так, насамперед до наших людей. Але цьому треба покласти край.
А те, що думають такі дебіли як ти, мене не цікавить від слова "взагалі".
"І ***** доведеться відповідати."
***** тобі тільки подякує, бо одне з завданнь цого пропаганди - виставити так, що кацапи і українці нібито однакові і однаково вчиняють військові злочини і тому цивілизованому світові не варто допомогати одним злочинцям проти інших злочинців. Але ж до тебе, дебіла, подібне не доходить.
Питання у тому, що твоя ідіотська пропозиція призведе тільки до більшої кількості смертей наших військовополонених - інакше і бути не може!
Не тобі, недорозвиненому, ще іншим вказувати, що і як їм робити. Ти щось у своєму нікчемному житті зробив такого, за що тебе пам'ятатимуть наступні покоління? Нуль з мінусовим значенням. А ще кудись пнеться і когось засуджує. Сиди вже тихо під спідницею своєї баби і не відсвічуй, любитель хохлосрачів...
Он в Ізраїлі вже група з 130 солдатів, відмовилася воювати і виклала численні факти як їм наказували палити будинки в Газі, або як ламали просто так меблі у квартирах палестинців, або як стріляли з танків в приватні будинки і хизувалися цим. При цьому відмовники ніяк не пов'язані з росіянами. Просто вони проти перебільшеного насилля на місцях і закликів знищити всіх палестинців.
А Ви тут будете у безсилій люті коментарі строчити. І все...
Ніхто цього не хоче і абсолютно ніяк ваша дурна пропозиція цьому не може завадити. Навпаки - якщо пи показово розрілюватимемо кацапів - вони розстрілюватимуть наших все скрізь, у тому числі тих, хто вже у полоні. Вам це потрібно? Щоб наших більше розстріляли?
"Будуть."
Звісно що будуть і ніяк ми цьому не можемо завадити - а ваша пропозиція це може лише погіршити.
Мені огидно взагалі з такими слабкодухими та поміркованими боягузами спілкуватися.
Війна, як і політика, брудна справа. Тут немає місця сантиментам. І екзальтованим індивідумам теж.
І це навіть не обговорюється.
ще раз особливо обдарованим ляп-ляпам - там особливі умови - територія ворога. тому очікувано таке рішення, і що воно безапеляційне.