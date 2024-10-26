Росія створила та поширює фейкове відео про нібито знищення бюлетенів у Пенсильванії, - розвідка США
Офіс директора національної розвідки, ФБР та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури оприлюднили спільну заяву, в якій приписали російським суб'єктам створення сфабрикованого відео про "знищення" виборчих бюлетенів у одному з "ключових" штатів Пенсильванії.
Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.
"За оцінками розвідувальної спільноти, російські суб'єкти створили та поширили нещодавнє фальшиве відео, на якому зображено людину, яка рве бюлетені в Пенсильванії", – йдеться у заяві.
У відомствах додали, що такий висновок було зроблено "на основі інформації, що є у розвідувальної спільноти, та попередньої діяльності інших російських суб'єктів впливу".
Розвідспільнота назвала появу відео, дія якого нібито відбувається в окрузі Бакс (Пенсильванія), частиною ширших зусиль Москви, спрямованих на появу сумнівів щодо чесності виборчого процесу та розбіжностей серед американських виборців.
Розвідка припустила, що російські суб'єкти продовжать використовувати таку тактику дезінформації.
Рада округу Бакс із питань виборів підтвердила сфабрикований характер відео. У відомстві назвали відео спробою посіяти розкол і засудили його як глузування з працівників виборчих органів, які працюють над забезпеченням чесних виборів.
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І також новина прийшла що Нейлон- агент Кремля. Постійно спілкується не тільки з хутиним, а й іншими покидками . які відповідали за захоплення Криму, наприклад.
Це ж звідти пішло, що Крим це російська територія, як Маск каже.
Це тому зірвалася операція щодо атаки кримського узбережжя при Залужному.
Маск відключив нам старлінки.
Тепер Маск отримав ще одне прохання :відключити стралінки над Тайванем що б зробити ПРИЄМНЕ СВОЄМУ КИТАЙСЬКОМУ ПАРТНЕРУ.
яка там демократія та свобода слова???
Маск відпрацьовує гроші, отримані від синків рабсійських олігархів на покупку твіттера.
Наркоша проросійська.
А тут так вчасно такі кмітливі плечисті "російські журналісти" з виправкою КГБ
усе першими засняли і задоволені собою ...
А ти - кумедне
Гігазаводів набудував, а купувати не хотять, бо є кращі машинки.
Мабуть, Маск звідти її і злизав.
А сама рашистська пітьма на чолі з її правителем ****** схоже пішла ва-банк, поставивши все на свого симпатика Трампа чи на нічию у Штатах, коли там може відбутись щось подібне до Другої громадянської війни.
Тож, залишилось не довго - всього 10 днів очікувати початку кінця останніх потуг пітьми переламати Світ під свою волю.
А поскольку раскол в американском обществе достиг небывалого раньше размаха
То любую ,самую омерзительную ложь - американский пипл схавает
И это объяснимо
Так реагирует человек в состоянии стресса
Отключает КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И верит всему, даже очевидной лжи
Гэбисты это так давно используют по всему миру
И у них очень удачно получается
Пример Украины особенно показателен
Абсолютно лживый вброс про ПОРОШЕНКО, убившего брата
Не просто зашел украинцам
73% украинцев тащились от этой грязной лжи
Пришло время платить за ТАЩИЛОВО