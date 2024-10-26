Росія створила та поширює фейкове відео про нібито знищення бюлетенів у Пенсильванії, - розвідка США

Офіс директора національної розвідки, ФБР та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури оприлюднили спільну заяву, в якій приписали російським суб'єктам створення сфабрикованого відео про "знищення" виборчих бюлетенів у одному з "ключових" штатів Пенсильванії.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"За оцінками розвідувальної спільноти, російські суб'єкти створили та поширили нещодавнє фальшиве відео, на якому зображено людину, яка рве бюлетені в Пенсильванії", – йдеться у заяві.

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У відомствах додали, що такий висновок було зроблено "на основі інформації, що є у розвідувальної спільноти, та попередньої діяльності інших російських суб'єктів впливу".

Розвідспільнота назвала появу відео, дія якого нібито відбувається в окрузі Бакс (Пенсильванія), частиною ширших зусиль Москви, спрямованих на появу сумнівів щодо чесності виборчого процесу та розбіжностей серед американських виборців.

Розвідка припустила, що російські суб'єкти продовжать використовувати таку тактику дезінформації.

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Рада округу Бакс із питань виборів підтвердила сфабрикований характер відео. У відомстві назвали відео спробою посіяти розкол і засудили його як глузування з працівників виборчих органів, які працюють над забезпеченням чесних виборів.