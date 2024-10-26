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Росія створила та поширює фейкове відео про нібито знищення бюлетенів у Пенсильванії, - розвідка США

Розвідка США

Офіс директора національної розвідки, ФБР та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури оприлюднили спільну заяву, в якій приписали російським суб'єктам створення сфабрикованого відео про "знищення" виборчих бюлетенів у одному з "ключових" штатів Пенсильванії.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"За оцінками розвідувальної спільноти, російські суб'єкти створили та поширили нещодавнє фальшиве відео, на якому зображено людину, яка рве бюлетені в Пенсильванії", – йдеться у заяві.

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У відомствах додали, що такий висновок було зроблено "на основі інформації, що є у розвідувальної спільноти, та попередньої діяльності інших російських суб'єктів впливу".

Розвідспільнота назвала появу відео, дія якого нібито відбувається в окрузі Бакс (Пенсильванія), частиною ширших зусиль Москви, спрямованих на появу сумнівів щодо чесності виборчого процесу та розбіжностей серед американських виборців.

Розвідка припустила, що російські суб'єкти продовжать використовувати таку тактику дезінформації.

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Рада округу Бакс із питань виборів підтвердила сфабрикований характер відео. У відомстві назвали відео спробою посіяти розкол і засудили його як глузування з працівників виборчих органів, які працюють над забезпеченням чесних виборів.

Автор: 

вибори (6721) дезінформація (343) росія (66144) США (23449) фейк (749)


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Топ коментарі
+5
А штурм Капітолія? Хіба то не операція Совдепії була?
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26.10.2024 19:35 Відповісти
+5
тому що в цьому штаті багато виборщиків, які впливають на резкльтати виборів. умовно 4 інших вагающихся штатів по кількості виборщиків уступають одному штату Пенсильванія. тому за нього і йде найгостріша боротьба. Навіть Нейлон Муск, який може одним розчерком пера викинути на вулицю тисячі своїх працівників з метою економії коштів, зараз перед виборами саме у Пенсильванії викидує кожного дня по 1 ляму доларів для завуальованого підкупу виборців за Трампа.
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26.10.2024 19:42 Відповісти
+4
Може, Трампу для симетрії прострелять і друге вухо - крізь перше.
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26.10.2024 20:24 Відповісти
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А чому тільки в Пенсільванії вкидається фейк. А як же інші 6 вагающиxся штатів?
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26.10.2024 19:32 Відповісти
тому що в цьому штаті багато виборщиків, які впливають на резкльтати виборів. умовно 4 інших вагающихся штатів по кількості виборщиків уступають одному штату Пенсильванія. тому за нього і йде найгостріша боротьба. Навіть Нейлон Муск, який може одним розчерком пера викинути на вулицю тисячі своїх працівників з метою економії коштів, зараз перед виборами саме у Пенсильванії викидує кожного дня по 1 ляму доларів для завуальованого підкупу виборців за Трампа.
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26.10.2024 19:42 Відповісти
Він і викине після виборів, в штатах починається роботизація. Амазон, гугл, Тесла не буде відставати.
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26.10.2024 23:08 Відповісти
Це я теж чула про мільйон лямів, класна покупка виборців.
І також новина прийшла що Нейлон- агент Кремля. Постійно спілкується не тільки з хутиним, а й іншими покидками . які відповідали за захоплення Криму, наприклад.
Це ж звідти пішло, що Крим це російська територія, як Маск каже.
Це тому зірвалася операція щодо атаки кримського узбережжя при Залужному.
Маск відключив нам старлінки.

Тепер Маск отримав ще одне прохання :відключити стралінки над Тайванем що б зробити ПРИЄМНЕ СВОЄМУ КИТАЙСЬКОМУ ПАРТНЕРУ.

яка там демократія та свобода слова???
Маск відпрацьовує гроші, отримані від синків рабсійських олігархів на покупку твіттера.
Наркоша проросійська.
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26.10.2024 23:30 Відповісти
Не поспішай рашисти зроблять усе. щоб їх агент срамп не програв з розгромним рахунком
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26.10.2024 19:43 Відповісти
Оце ні американські папарці, ні камери спостереження нічого не зафіксували.
А тут так вчасно такі кмітливі плечисті "російські журналісти" з виправкою КГБ
усе першими засняли і задоволені собою ...
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26.10.2024 19:53 Відповісти
А штурм Капітолія? Хіба то не операція Совдепії була?
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26.10.2024 19:35 Відповісти
То ж минулого разу , а мова про ці вибори
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26.10.2024 19:44 Відповісти
Але ж.... Діпстейт Гамерики виходить обіZZрався? Нічого не може протиставити руйнуванню????
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27.10.2024 02:01 Відповісти
О , пішло кацапське ІПСО. Так обісрався , що розкрив плани і не дав їх довести до кінця
А ти - кумедне
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27.10.2024 14:06 Відповісти
Это только цветочки. После 5 ноября будут ягодки. Не зря же илон маск купил твиттер.
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26.10.2024 19:41 Відповісти
Знищення -- фейк. А от псування... всяке буває. 😂
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26.10.2024 19:43 Відповісти
гарний жарт
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26.10.2024 19:45 Відповісти
Маск дограється, що люди будуть блювати на його протрампівські "Тесли".
Гігазаводів набудував, а купувати не хотять, бо є кращі машинки.
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26.10.2024 19:49 Відповісти
Це правда, остання Тесла виглядає як машина з фільму: "Шалений Макс".
Мабуть, Маск звідти її і злизав.
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26.10.2024 23:34 Відповісти
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26.10.2024 19:56 Відповісти
Зараз складається таке враження, що увесь Світ завмер в очікуванні виборів президента США і їх результатів. Звідси і ступор всіх американських структур, які, як обіцялось, мали б допомагати Україні у війні з пітьмою.
А сама рашистська пітьма на чолі з її правителем ****** схоже пішла ва-банк, поставивши все на свого симпатика Трампа чи на нічию у Штатах, коли там може відбутись щось подібне до Другої громадянської війни.
Тож, залишилось не довго - всього 10 днів очікувати початку кінця останніх потуг пітьми переламати Світ під свою волю.
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26.10.2024 19:59 Відповісти
10 днів на передовій - ціла вічність
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26.10.2024 20:42 Відповісти
І шо?...
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26.10.2024 20:15 Відповісти
Прошу сообщить всем американцам. Внимательно слежу за этим. Я озабочен. Призываю никак на это не реагировать, чтобы не вызвать эскалацию.
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26.10.2024 20:22 Відповісти
Може, Трампу для симетрії прострелять і друге вухо - крізь перше.
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26.10.2024 20:24 Відповісти
Якщо бюлеьні знищів трамп, то це може бути не фейком
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26.10.2024 20:28 Відповісти
Гэбисты сейчас включат такое МОЧИЛОВО!!!!
А поскольку раскол в американском обществе достиг небывалого раньше размаха
То любую ,самую омерзительную ложь - американский пипл схавает
И это объяснимо
Так реагирует человек в состоянии стресса
Отключает КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И верит всему, даже очевидной лжи
Гэбисты это так давно используют по всему миру
И у них очень удачно получается
Пример Украины особенно показателен
Абсолютно лживый вброс про ПОРОШЕНКО, убившего брата
Не просто зашел украинцам
73% украинцев тащились от этой грязной лжи
Пришло время платить за ТАЩИЛОВО
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26.10.2024 21:28 Відповісти
За американське тащилово платитимуть не американці а українці.
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26.10.2024 23:37 Відповісти
І ті й ті!! Але у Асашай набагато меньше шансів на м'ясорубку до останнього американома ніж у Потужної Демократії Херпіду
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27.10.2024 02:04 Відповісти
Так воно i є.
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27.10.2024 06:06 Відповісти
Всі виборчі фокуси від рашки давно обкатані в Україні.
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26.10.2024 22:16 Відповісти
 
 