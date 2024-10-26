Вибори у Грузії: Екзитпол центру Gorby, близького до "Грузинської мрії", прогнозує перемогу партії влади
Екзитпол соціологічного центру Gorby стверджує, що партія влади нібито здобула більше половини голосів на парламентських виборах у Грузії, що є радикально протилежним прогнозом, порівняно з екзитполом авторитетної американської компанії Edison Research.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Згідно з результатами опитування від Gorby, що проводилося на замовлення провладного телеканалу "Імеді", за "Грузинську мрію" проголосували 56,1% виборців, за опозиційну "Коаліція за зміни" – 12,6%, блоку "Єдність" (до якого входить партія Саакашвілі "Єдиний національний рух") – 11,6%, за "Сильну Грузію" – 7%, інші партії нібито не долають прохідний бар'єр у 5% ("Гахарія - За Грузію" - 4,8%, "Гірчі" (Яго Хвічія) - 3%, "Альянс Патріотів/Альт інфо"- 2,1%)
Раніше повідомлялося, що на замовлення опозиційної телекомпанії "Формула" авторитетна американська компанія Edison Research провела екзитпол на всій території Грузії, за винятком окупованих територій.
Згідно даними свого екзитполу, Edison Research прогнозує наступні результати парламентських виборів у Грузії:
- "Грузинська мрія" - Демократична Грузія - 40,9%
- "Єдність" - 16,7%
- "Коаліція за зміни" - 16,7%
- "Сильна Грузія" - 10,3%
- "Гахарія - за Грузію" - 8,2%
- "Гірчі" (Яго Хвічія) - 2,3%
- "Лейбористська партія" - 2%
- "Альянс Патріотів/Альт інфо" - 2%
- Інші партії – 0,9%
NewsGeorgia зазначає, що, за цими даними, чотири опозиційні партії отримують у парламенті 83 мандати, а "Грузинська мрія" — 67 мандатів.
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https://t.me/tanya_adams/7602 https://t.me/tanya_adams/7602 Вбросы бюллетеней на выборах в Грузии (відео за ссиллю).
Такого у нас не было даже при Януковиче в 2012 году. Я тогда фотографировал вброшенные пачки в урнах, но их старались вкидывать аккуратно, рано утром, чтобы эти пачки были скрыты сверху другими бюллетенями.
Тут же просто какой-то трэш.