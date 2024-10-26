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Вибори у Грузії: Екзитпол центру Gorby, близького до "Грузинської мрії", прогнозує перемогу партії влади

Вибори у Грузії

Екзитпол соціологічного центру Gorby стверджує, що партія влади нібито здобула більше половини голосів на парламентських виборах у Грузії, що є радикально протилежним прогнозом, порівняно з екзитполом авторитетної американської компанії Edison Research.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з результатами опитування від Gorby, що проводилося на замовлення провладного телеканалу "Імеді", за "Грузинську мрію" проголосували 56,1% виборців, за опозиційну "Коаліція за зміни" – 12,6%, блоку "Єдність" (до якого входить партія Саакашвілі "Єдиний національний рух") – 11,6%, за "Сильну Грузію" – 7%, інші партії нібито не долають прохідний бар'єр у 5% ("Гахарія - За Грузію" - 4,8%, "Гірчі" (Яго Хвічія) - 3%, "Альянс Патріотів/Альт інфо"- 2,1%)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у Грузії: опозиційні партії сукупно отримують 51,9% голосів, "Грузинська мрія" - 40,9%, - екзитпол Edison Research

Раніше повідомлялося, що на замовлення опозиційної телекомпанії "Формула" авторитетна американська компанія Edison Research провела екзитпол на всій території Грузії, за винятком окупованих територій.

Згідно даними свого екзитполу, Edison Research прогнозує наступні результати парламентських виборів у Грузії:

  • "Грузинська мрія" - Демократична Грузія - 40,9%
  • "Єдність" - 16,7%
  • "Коаліція за зміни" - 16,7%
  • "Сильна Грузія" - 10,3%
  • "Гахарія - за Грузію" - 8,2%
  • "Гірчі" (Яго Хвічія) - 2,3%
  • "Лейбористська партія" - 2%
  • "Альянс Патріотів/Альт інфо" - 2%
  • Інші партії – 0,9%

NewsGeorgia зазначає, що, за цими даними, чотири опозиційні партії отримують у парламенті 83 мандати, а "Грузинська мрія" — 67 мандатів.

Автор: 

вибори (6721) Грузія (1852) екзитпол (97)


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Топ коментарі
+7
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26.10.2024 20:32 Відповісти
+7
А якщо він Сцарь?

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26.10.2024 20:35 Відповісти
+4
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26.10.2024 20:25 Відповісти
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26.10.2024 20:25 Відповісти
А якщо він Сцарь?

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26.10.2024 20:35 Відповісти
Срарь.
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26.10.2024 20:38 Відповісти
Якийсь він негрузинський сцарь. І очі у нього угашені...

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26.10.2024 20:42 Відповісти
Пінгвін ?
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26.10.2024 21:57 Відповісти
буде бійка
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26.10.2024 20:30 Відповісти
-- хйло! ввЕді вАйска! грузінАв Абіжают, па рюзгє гаваріть нє дают!, - десь так.
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26.10.2024 20:36 Відповісти
раз, два, три ..., х..ло вже готує привітанняя
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26.10.2024 20:40 Відповісти
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26.10.2024 20:32 Відповісти
Это как наш опрос Разумкова.
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26.10.2024 20:33 Відповісти
А почему так много партий в оппозиции? Грузинов разводят.
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26.10.2024 20:39 Відповісти
Горбі-це на честь горбачова?
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26.10.2024 20:51 Відповісти
Ні. Просто українські ЗМІ неправильно пишуть назву організації GORBI.
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26.10.2024 21:32 Відповісти
А Gorby це кличка Горбачова на Заході.
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26.10.2024 21:34 Відповісти
Там у кожної сторони свої екзитполи. Як би до Гогі-Майдану не дійшло.
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26.10.2024 20:56 Відповісти
Нічого несподіваного. Тепер слово за грузинами. Чекаємо розв'язки.
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26.10.2024 20:59 Відповісти
Олигархия это мусор. От нее ничего полезного не выходит. Зачем голосовать за мусор в течений 12 лет?
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26.10.2024 21:00 Відповісти
Поки мріиливии екзетпол перемагає
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26.10.2024 21:02 Відповісти
https://t.me/kazansky2017/14018 Денис Казанський :
https://t.me/tanya_adams/7602 https://t.me/tanya_adams/7602 Вбросы бюллетеней на выборах в Грузии (відео за ссиллю).

Такого у нас не было даже при Януковиче в 2012 году. Я тогда фотографировал вброшенные пачки в урнах, но их старались вкидывать аккуратно, рано утром, чтобы эти пачки были скрыты сверху другими бюллетенями.

Тут же просто какой-то трэш.
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26.10.2024 21:28 Відповісти
Як буде грузинською Майдан?
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26.10.2024 21:45 Відповісти
Проспект Руставелі (რუსთაველის გამზირი).
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26.10.2024 21:48 Відповісти
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26.10.2024 21:54 Відповісти
Майдан, інакше орки поработять Грузію
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26.10.2024 21:47 Відповісти
Всі грузини іноагенти - одні Заходу, інші кремля.
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26.10.2024 22:03 Відповісти
 
 