УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8143 відвідувача онлайн
Новини Війна
584 0

На Харківському напрямку ситуація не змінилась, ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Стариці, - ОТУ "Харків"

Обстановка в операційній зоні ОТУ "Харків"  станом на 9.00 27.10.2024

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Протягом минулої доби ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 12 авіаударів із використанням 14 КАБів та 39 НАР. Завдали 26 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 353 обстріли позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу на Харківщині втрати ворога становлять 121 особу, з них безповоротні - 45, санітарні – 76. Також знищено та пошкоджено 76 одиниць ворожої техніки та озброєння:

  • 7 артилерійських систем;
  • 14 автомобілів;
  • 6 одиниць спецтехніки;
  • 48 БпЛА;
  • 1 протитанковий засіб.

Знищено:

  • 77 укриттів для особового складу;
  • 2 місця зберігання боєприпасів;
  • 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 174 боєзіткнення, майже половина з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4641)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 