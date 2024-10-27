На Харківському напрямку ситуація не змінилась, ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Стариці, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Протягом минулої доби ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 12 авіаударів із використанням 14 КАБів та 39 НАР. Завдали 26 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 353 обстріли позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу на Харківщині втрати ворога становлять 121 особу, з них безповоротні - 45, санітарні – 76. Також знищено та пошкоджено 76 одиниць ворожої техніки та озброєння:

7 артилерійських систем;

14 автомобілів;

6 одиниць спецтехніки;

48 БпЛА;

1 протитанковий засіб.

Знищено:

77 укриттів для особового складу;

2 місця зберігання боєприпасів;

1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

