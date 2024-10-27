Грузія рухається у бік примирення з агресором, - Мережко про результати виборів у країні
Наразі результат парламентських виборів у Грузії може свідчити про те, що країна рухається у бік примирення з Росією.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп від фракції "Слуга народу"Олександр Мережко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Проблема в тому, що складається таке враження, що, на жаль, Грузія рухається не так у бік Європи і Заходу, як у бік примирення з агресором", - сказав Мережко.
За його словами, проведення і результати виборів викликають певні питання.
"Виникають сумніви в тому, наскільки вони були чесними і демократичними. Міжнародні спостерігачі також висловлюють обґрунтовані сумніви щодо демократичності виборів... Зараз ми чекаємо, як оцінять проведення і результати виборів у Грузії спостерігачі з ОБСЄ і ПАРЄ", - зазначив народний депутат.
Він наголосив, що "Україна, звісно, не втручається у внутрішню політику Грузії, але ми спостерігаємо деякі тенденції у зовнішній і внутрішній політиці Грузії, які не можуть нас не турбувати".
нас, штовхають саме на це!
зе!тищу вам в рило!
Парламентські вибори в Грузії. Опозиція не визнає результатів. Проросійський кримінал керує- Роман Безсмертний ютуб
але скоріш всього справедлого" Майдану 2004 " опозиція не зможе вже оргнізувати -ранні довиборні протести злили супротив в трубу
Европа и не должна бороться за НАШ выбор, мы его сделали, это наша ответственность. Каждого гражданина лично.
Им спасибо за помощь, конечно, мы ее оцениваем как недостаточную. И это нормально.
Согласен, что не нам судить, оценивать грузин, иначе чем мы отличаемся от росиян? Их страна, им решать. Хотят быть провинцией москвы - их выбор.
Надеюсь, мы, украинцы не хотим быть под сапогом карлика путина и его выживших из ума старых нквдешников-шовинистов...
Они же просто хотят нас убить, они не считают за людей украинцев... Посмотрите их выступления, они же выжили из ума.
Я понимаю обе стороны. Одни надеются на лучшее и жить как в европе/США избавившись от марионеточного правительства и верят в лучше. Другие видят объективную реальность, кроме как ************* запада ничего не видят и понимают что лучше худой мир чем кровавая и временная "свобода" ибо придет РФ и сделает референдум за деньги того же запада.
Проще говоря, Запад через Грузию завозит в РФ автомобили и запчасти. Грузинское начальство и бюджет имеют свой гешефт от этого.
И лишь затем идут «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» на $0,7 млрд, или 11,5% экспорта - некогда первая статья экспорта страны (вино и боржоми).
Вы правы гегемон уже не тот. Но еще не в маразме. Помнит чем закончилось перевооружение и натаскивание грузинской армии.
Закончилось позорным нытьем перед кацапами.
- верните наши джипы, на них стоит секретное оборудование.
После этого гегемон закрыл вопрос с Грузией.
Європа та США, таке враження, що самі не знають куди рухатися.