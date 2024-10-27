Грузія рухається у бік примирення з агресором, - Мережко про результати виборів у країні

Наразі результат парламентських виборів у Грузії може свідчити про те, що країна рухається у бік примирення з Росією.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп від фракції "Слуга народу"Олександр Мережко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема в тому, що складається таке враження, що, на жаль, Грузія рухається не так у бік Європи і Заходу, як у бік примирення з агресором", - сказав Мережко.

За його словами, проведення і результати виборів викликають певні питання.

"Виникають сумніви в тому, наскільки вони були чесними і демократичними. Міжнародні спостерігачі також висловлюють обґрунтовані сумніви щодо демократичності виборів... Зараз ми чекаємо, як оцінять проведення і результати виборів у Грузії спостерігачі з ОБСЄ і ПАРЄ", - зазначив народний депутат.

Він наголосив, що "Україна, звісно, не втручається у внутрішню політику Грузії, але ми спостерігаємо деякі тенденції у зовнішній і внутрішній політиці Грузії, які не можуть нас не турбувати".