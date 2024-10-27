УКР
Грузія рухається у бік примирення з агресором, - Мережко про результати виборів у країні

Вибори у Грузії

Наразі результат парламентських виборів у Грузії може свідчити про те, що країна рухається у бік примирення з Росією.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп від фракції "Слуга народу"Олександр Мережко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема в тому, що складається таке враження, що, на жаль, Грузія рухається не так у бік Європи і Заходу, як у бік примирення з агресором", - сказав Мережко.

За його словами, проведення і результати виборів викликають певні питання.

"Виникають сумніви в тому, наскільки вони були чесними і демократичними. Міжнародні спостерігачі також висловлюють обґрунтовані сумніви щодо демократичності виборів... Зараз ми чекаємо, як оцінять проведення і результати виборів у Грузії спостерігачі з ОБСЄ і ПАРЄ", - зазначив народний депутат.

Також читайте: Вибори у Грузії: Опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і готується до протестів

Він наголосив, що "Україна, звісно, не втручається у внутрішню політику Грузії, але ми спостерігаємо деякі тенденції у зовнішній і внутрішній політиці Грузії, які не можуть нас не турбувати".

вибори (6747) Грузія (1866) Мережко Олександр (57)
+29
проїбати пів країни і йти на примирення. це креативно!
нас, штовхають саме на це!
зе!тищу вам в рило!
27.10.2024 16:25 Відповісти
27.10.2024 16:25 Відповісти
+13
А потом будет провинция типа Бурятии или Якутии с нищими аборигенами. ВВП растет пока они кацапам нужны,а потом ждёт судьба Абхазии.
27.10.2024 16:36 Відповісти
27.10.2024 16:36 Відповісти
+11
Вони зараз на фінансуванні у кацапів, тур потік, скупка нерухомості, транзитна торгівля, сірий імпорт. В них ВВП росте за цей рахунок з року в рік нечуваними темпами, питання скільки це ще продовжиться, і що буде потім?
27.10.2024 16:32 Відповісти
27.10.2024 16:32 Відповісти
А у нас жпж досі в вру....
27.10.2024 16:25 Відповісти
27.10.2024 16:25 Відповісти
проїбати пів країни і йти на примирення. це креативно!
нас, штовхають саме на це!
зе!тищу вам в рило!
27.10.2024 16:25 Відповісти
27.10.2024 16:25 Відповісти
Українців вже ніхто не спитає, як не питають притомний гризинський народ. Поставлять перед фактом, повністю заццементувавши диктатуру, як у свій час в росії та білорусії. Антимайдан при владі.
27.10.2024 19:52 Відповісти
27.10.2024 19:52 Відповісти
Ага, щас, мрійте.
27.10.2024 21:22 Відповісти
27.10.2024 21:22 Відповісти
Грузини зробили висновок, що набагато вигідніше бути провінцією рф, ніж її ворогом. Сподіваються в перспективі повторити свій досвід і посадити в Кремлі ще одного грузина
27.10.2024 16:28 Відповісти
27.10.2024 16:28 Відповісти
Ніби й правильно, але потсувата кацапська фраза.
27.10.2024 16:32 Відповісти
27.10.2024 16:32 Відповісти
ви така толерантна.
27.10.2024 16:34 Відповісти
27.10.2024 16:34 Відповісти
не матюкайтеся.
27.10.2024 16:37 Відповісти
27.10.2024 16:37 Відповісти
буду!
27.10.2024 16:38 Відповісти
27.10.2024 16:38 Відповісти
ми так не домовлялися
27.10.2024 16:39 Відповісти
27.10.2024 16:39 Відповісти
ні яких правил!
27.10.2024 16:40 Відповісти
27.10.2024 16:40 Відповісти
будем битися!👹
27.10.2024 19:08 Відповісти
27.10.2024 19:08 Відповісти
Переломили грузин
27.10.2024 16:30 Відповісти
27.10.2024 16:30 Відповісти
Кацапи іх підживлюють - ростуть як на дріжжах - новітні Нью - Васюки
27.10.2024 16:47 Відповісти
27.10.2024 16:47 Відповісти
Вони зараз на фінансуванні у кацапів, тур потік, скупка нерухомості, транзитна торгівля, сірий імпорт. В них ВВП росте за цей рахунок з року в рік нечуваними темпами, питання скільки це ще продовжиться, і що буде потім?
27.10.2024 16:32 Відповісти
27.10.2024 16:32 Відповісти
А потом будет провинция типа Бурятии или Якутии с нищими аборигенами. ВВП растет пока они кацапам нужны,а потом ждёт судьба Абхазии.
27.10.2024 16:36 Відповісти
27.10.2024 16:36 Відповісти
Може ще побачимо,,Z - Грузинський шторм, грузино-ахмат,.."
27.10.2024 16:42 Відповісти
27.10.2024 16:42 Відповісти
НічогО гадати так воно і буде
27.10.2024 16:48 Відповісти
27.10.2024 16:48 Відповісти
Не, такими як бурятія вона не буде. Все ж таки курортна зона.
27.10.2024 16:51 Відповісти
27.10.2024 16:51 Відповісти
Бєларусь №2 буде потім. Коли новий президент Грузії почне їздити до ботокса, як лука.
27.10.2024 19:56 Відповісти
27.10.2024 19:56 Відповісти
НАЙКРАЩИЙ аналіз- УРОК - -як недопросрати країну від вчителя історії політика дипломата патріота

Парламентські вибори в Грузії. Опозиція не визнає результатів. Проросійський кримінал керує- Роман Безсмертний ютуб
27.10.2024 16:46 Відповісти
27.10.2024 16:46 Відповісти
Не визнають ті хто не потрапив до парламенту .
27.10.2024 16:50 Відповісти
27.10.2024 16:50 Відповісти
2/3 навіть в найгіршому варіанті дл опозиції - влада не набирає щоб змінити президентшу або курс країни...
але скоріш всього справедлого" Майдану 2004 " опозиція не зможе вже оргнізувати -ранні довиборні протести злили супротив в трубу
27.10.2024 17:55 Відповісти
27.10.2024 17:55 Відповісти
Так в этом и есть демократия - нести ответственность за свой выбор.
Европа и не должна бороться за НАШ выбор, мы его сделали, это наша ответственность. Каждого гражданина лично.
Им спасибо за помощь, конечно, мы ее оцениваем как недостаточную. И это нормально.
Согласен, что не нам судить, оценивать грузин, иначе чем мы отличаемся от росиян? Их страна, им решать. Хотят быть провинцией москвы - их выбор.
Надеюсь, мы, украинцы не хотим быть под сапогом карлика путина и его выживших из ума старых нквдешников-шовинистов...
Они же просто хотят нас убить, они не считают за людей украинцев... Посмотрите их выступления, они же выжили из ума.
27.10.2024 17:32 Відповісти
27.10.2024 17:32 Відповісти
28.10.2024 12:46 Відповісти
28.10.2024 12:46 Відповісти
Тобто, це не кацапи напали на нас, а "ми обрали шлях війни"? Так, ти виявився не дурнем, а кацапським агентом. І пох, чи ти це визнаєш, чи ні. Адмін, в бан кацапа, плз.
27.10.2024 18:22 Відповісти
27.10.2024 18:22 Відповісти
Как бы все логично, а нахрена идти в сторону запада? Еще одна полноценная война с постоянной озабоченностью о происходящем? Украину вот уже через *** кинули и продолжают кидать, а это страна с куда большим потенциалом чем Грузия.

Я понимаю обе стороны. Одни надеются на лучшее и жить как в европе/США избавившись от марионеточного правительства и верят в лучше. Другие видят объективную реальность, кроме как ************* запада ничего не видят и понимают что лучше худой мир чем кровавая и временная "свобода" ибо придет РФ и сделает референдум за деньги того же запада.
27.10.2024 16:50 Відповісти
27.10.2024 16:50 Відповісти
Тобто те що грузинські виродки здають свою державу Росії і стають нашими ворогами це нормально ці тварини закривають собі шлях в ЄС і НАТО ми їм допомагали а зараз ці тварини на стороні РФ
27.10.2024 17:35 Відповісти
27.10.2024 17:35 Відповісти
Ти вибрав шлях кацапського агента / ухилянта. На фронт йди ти, там будеш брататися з кацапами і пробувати здатися їм в полон. Заодно там і розкажеш, що в ЄС ти не хочеш, там нас не чекають, а хочеш ти або в піхоту ОРДЛО, або в таборі військовополонених здихати з голоду.
27.10.2024 18:26 Відповісти
27.10.2024 18:26 Відповісти
Я не говорил что это нормально. У них нормального выбора особо нет. Жить сейчас Грузия может относительно хорошо только за счёт России - в первую очередь как прокладка для поступления подсанкционных товаров в нашу страну. В 2023 году впервые в Грузии, причём с большим отрывом от других товаров, первой группой экспорта на $2,3 млрд, или 37% всего экспорта, стали «средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности».

Проще говоря, Запад через Грузию завозит в РФ автомобили и запчасти. Грузинское начальство и бюджет имеют свой гешефт от этого.

И лишь затем идут «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» на $0,7 млрд, или 11,5% экспорта - некогда первая статья экспорта страны (вино и боржоми).
27.10.2024 18:39 Відповісти
27.10.2024 18:39 Відповісти
The government of a small country with a dangerous crazy neighbor next door that manages to keep foreign tanks out and foreign money flowing in is not doing such a bad job. Politics is not a contest of finding the meanest baddest thug and telling him to go f*ck himself in the loudest possible way hoping that everybody rushes to your rescue. Politics is a complex game of balances, cunning, lies, made and broken alliances, etc. with the goal of keeping your country safe and helping it prosper in constantly changing circumstances.
27.10.2024 17:03 Відповісти
27.10.2024 17:03 Відповісти
Кожного дня Сотні безпілотників інших систем вбивають людейнищать будівлі,а сволочна Грузія постачає на 10,7 мільйона доларів чіпи, комп"ютери ,JPS, вбивці Раші,а тепер ще ратує таку співпрацю,бо голосує Грузинська неволоч за МРІЮ ВБИВАТИ ІНШИХ!!
27.10.2024 17:16 Відповісти
27.10.2024 17:16 Відповісти
выиграла оппозиция ,это ЦВК под правящей партией намутила , два экзит пола показали выигры
показати весь коментар
27.10.2024 17:16 Відповісти
Стільки бабла як зараз вони не бачили ніколи,тому поки гегемон шмарклі жує і загалом не впораеться зі своєю роллю, інші держави бачачі на прикладах інших що може бути, вибирають інший шлях. Правильно чи неправильно тільки історія розсудить. АЛЕ нема нічого важнійшого ніж сьогодення,особливо для таких маленьких та вразливих націй як наприклад грузини чи вірмени.
показати весь коментар
27.10.2024 17:23 Відповісти
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава
показати весь коментар
27.10.2024 17:25 Відповісти
гегемон шмарклі жує.
Вы правы гегемон уже не тот. Но еще не в маразме. Помнит чем закончилось перевооружение и натаскивание грузинской армии.
Закончилось позорным нытьем перед кацапами.
- верните наши джипы, на них стоит секретное оборудование.
После этого гегемон закрыл вопрос с Грузией.
показати весь коментар
27.10.2024 20:37 Відповісти
Закономерный результат, когда вместо НАРОДА есть жвачные животные.

показати весь коментар
27.10.2024 18:11 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 12:52 Відповісти
Це в принципі добре що Грузія вирішила вертатись в неосовок.ЄС і НАТО завжди ставило нас у зв'язку з Грузією і Молдовою що звісно розпорошувало зусилля і час.Тепер там буде концентрація тільки на нас двох,а грузини хай вже лізуть під нацистську рашку,якщо так хочуть.
показати весь коментар
27.10.2024 18:15 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2024 18:40 Відповісти
Сухая реальность для Грузии простая. Если по выборам этим оппозиция затеет сильное сопротивление на уровне Майдана допустим, то ясно что ошибок повторять не станут обе стороны, власть страны и кацапия. Власть сразу попросит зайти армии кацапов, и те тоже сразу и зайдут и много. И всё. А так будут маневрировать как Армения и Баку. Чуть вашим, чуть нашим. Западная модель экономики Грузии не подходит. Там всегда много шумели, но работать.......
показати весь коментар
27.10.2024 20:11 Відповісти
В Україні історичні події ще по переду. А кров тече ріками. І ні укріпрайьонів, ні міних полів, ні зброї. Зате зеленский лікторату по тисячі, від прокурорів, суддів, ментів - відстегнув.
показати весь коментар
27.10.2024 20:14 Відповісти
попереду
показати весь коментар
27.10.2024 23:16 Відповісти
А от хай нам скаже РНБО які санкції накладені на ту грузію, що допомагає раzzii обходити санкції заходу
показати весь коментар
27.10.2024 21:42 Відповісти
То справи грузинського народу, куди їм рухатися.
Європа та США, таке враження, що самі не знають куди рухатися.
показати весь коментар
28.10.2024 00:15 Відповісти
"Не важливо хто і як голосує, важливо хто підраховує голоси"...
показати весь коментар
28.10.2024 13:00 Відповісти
 
 