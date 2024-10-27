УКР
Опонент Санду Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ та планує зміцнювати відносини з Києвом у разі перемоги на виборах

Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ

Під час дебатів перед другим туром виборів кандидат в президенти Молдови від Соціалістичної партії Молдови Александр Стояногло заявив, що підтримує Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії. Він заявив, що у разі президентства планує зміцнювати відносини з Києвом.

Про це пише Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.

Стояногло висловив упевненість, що зможе вибудувати конструктивні відносини з Україною.

"Ми будемо розвивати хороші відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання", - сказав кандидат в президенти Молдови.

У відповідь чинна президентка Молдови Мая Санду засумнівалась, чи вірить він у те, що говорить та сказала, що "у Києві знають, що ви людина Москви".

Читайте також: Санду про єврореферендум у Молдові: більшість підтримала європейський шлях

Під час дебатів Стояногло назвав себе прихильником євроінтеграції, а також запропонував підписати акт про незворотність європейського шляху Молдови.

Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

Читайте також: Вибори у Молдові: у першому турі Санду отримала 42,49% голосів, Стояногло - 25,95%

вибори (6747) Молдова (2128)
Топ коментарі
+43
Маневр, щоб відтягнути частину електорату від Санду. Це в усіх підручниках політології. Насправді він звісно за рашку.
27.10.2024 17:40 Відповісти
+17
Аналогічно було із зЕ.
27.10.2024 17:41 Відповісти
+16
Не вірю червонодупим!
27.10.2024 17:42 Відповісти
27.10.2024 17:40 Відповісти
27.10.2024 17:41 Відповісти
Стояногло - брехливий, продажний гагауз. У нас в селі всі гагаузи чекають кацапів. Хитрі і продажні.
27.10.2024 19:19 Відповісти
Знаю. Сам з Одеси. Південь області обʼїздив вздовж і поперек
27.10.2024 19:29 Відповісти
Х-ло разрешило нести любе ради победы.
27.10.2024 17:42 Відповісти
27.10.2024 17:42 Відповісти
соц партія підтримує Україну ?
не думаю
27.10.2024 17:43 Відповісти
Ого!
Підрахували реальну статистику, і зробили висновки?
Чорти червонодупі!
27.10.2024 17:44 Відповісти
Однорю сракою на два торги.
27.10.2024 17:45 Відповісти
Ставленик кремля - з якого дива иому підтримувати Украіну?
27.10.2024 17:45 Відповісти
Що не скажеш аби обрали))трамп2))
27.10.2024 17:46 Відповісти
На нещодавньому інтерв"ю Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він несе відповідальність за війну з Росією. У жовтні 2024 року Трамп припустив, що в ескалації ситуації, яка призвела до війни, винні Зеленський і президент США Джо Байден, а не президент Росії Володимир Путін.
27.10.2024 17:58 Відповісти
Ну а ***** каже ,що Україна напала ,а не вони((Шоу маразматиків(
27.10.2024 19:44 Відповісти
У відповідь чинна президентка Молдови засумнівалась, чи вірить він у те, що говорить та сказала, що "у Києві знають, що ви людина Москви".

З джерел в українських спецслужбах стало відомо, що проросійський кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий отримав вказівки від 5 служби ФСБ РФ (служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків, що займається зв'язками із закордонними партнерами) та адміністрації президента РФ негайно знятися з виборів та оголосити про підтримку Олександра Стояногло. Про це https://www.dsnews.ua/ukr/world/fsb-viznachilisya-z-oponentom-mariji-sandu-oleksandr-stoyanoglo-inshim-kandidatam-proponuyut-znyatisya-i-***********-vbivstvom-15102024-509801 повідомляє dsnews.ua. ...Усатий двічі мав розмову із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та його помічником. Останні прямо поставили вимогу щодо зняття кандидатури та підтримки Стояногло. Натомість Усатий категорично відмовився припиняти боротьбу та продовжив політичну агітацію. У відповідь російські чиновники озвучили погрозу, що до виборів кандидат може і не дожити.
27.10.2024 17:48 Відповісти
Стояногло такой же "проевропейский", как и Дерьмак. Даже куратор у них общий.
27.10.2024 17:49 Відповісти
Та зеленський теж таке казав ...тільки шоб стати президентом ...шо любить український народ ...і буде підтримувати братні стосунки ...і війну завершіть ,бо це Порох винуватий ...а тепер йому всі винуваті, і всі винні ...навіть ті хто вмостив цього 🤡 у крісло , як шо молдовані ,клюнуть на Стояногло ,то буде у Молдові таке саме, як в Україні ...бережи Господи Молдовію ,від таких перевертнів !!!
27.10.2024 17:48 Відповісти
Брехун як і всі социалісти
27.10.2024 17:53 Відповісти
ну i хлебало... 🤡
27.10.2024 17:54 Відповісти
Ніколи не вірте брехливим комунякам. Як і кацапам.
Лєнін спочатку визнав Україну, а потім, як видалася зручна нагода, відразу напав.

27.10.2024 17:55 Відповісти
Чого не ляпнеш заради перемоги на виборах
27.10.2024 18:00 Відповісти
І як тільки не розкарчишся.
27.10.2024 18:02 Відповісти
не вір метастазам , або помреш
27.10.2024 18:08 Відповісти
Чого ненаобіцяєш лохторату заради того щоб влізти у владу.
27.10.2024 18:15 Відповісти
27.10.2024 18:19 Відповісти
"Молдавия ввела санкции в отношении России, чтобы не финансировать производство вооружений и остановить конфликт на Украине, в противном случае под ограничения попали бы банковская система и другие сферы экономики республики, заявила президент Майя Санду в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло.

Стояногло спросил у своего оппонента, обязательным ли было решение о присоединении Молдавии к санкциям против России на фоне сохранения дипломатических отношений. Он отметил, что в результате введенных ограничений республика стала получать газ по более высоким ценам.

«Санкции вводятся для того, чтобы остановить войну, не финансировать производство танков и бомб, которые убивают людей. В противном случае наша банковская система и другие сферы экономики попали бы под санкции. Мы не хотим, чтобы граждане не могли осуществлять переводы, чтобы пострадали экономические агенты», - ответила Санду (цитата по https://www.jurnal.md/ro/news/944726aef3f418df/stoianoglo-v-ati-alaturat-sanctiunilor-impotriva-rusiei-lipsind-moldova-de-piete-si-gaz-raspunsul-maiei-sandu.html Jurnal ).

Она добавила, что Молдавия также «избавилась от газовой зависимости», а граждане получили компенсацию в связи с ростом расходов."
27.10.2024 18:22 Відповісти
Якийсь він мутний і слизький .
27.10.2024 18:24 Відповісти
пи здит ь як дише.
27.10.2024 18:44 Відповісти
Всілякі соціалісти (перефарбовані) здавна на підсосі і підтанцівках у рашки. Козак вже надцять років префект х...... у Молдові. Рінато, сподвижника сина юриста, можна зрозуміти - напише по собствєнному буде на задньому дворі в Бєльцах. Он Шор надував щоки і таки здриснув в Ізраїль, бо хоч є куди. Хоча це ще той фрукт. Це його переповідала Скабійчучка з гигів про Пороха та його брата.
27.10.2024 18:48 Відповісти
развод лохов
27.10.2024 18:57 Відповісти
Ага. Раскажи сказки. Януковощ так же на словах в ЕС говорил а на дете в Сосию. Та же самая история что и в Грузии. ***** по накатанной схеме действует. То что не захватил военным путем, остальное захватит подкупом. То же самое в Украине сейчас пропихивают. Переговоры-прекращение огня- снятие военного положения- выборы проросийского кандидата и воссоединение с Сосией. Вон Труханов уже герой Украины оказывается и готов к президенским выборам. Могу даже сказать какие он лозунги нарисует. Хотя зачем, вон прямо у грузинской мечты один к одному срисует и народ попрет
27.10.2024 19:07 Відповісти
Ахах.... пропутинская крыса понимает, что шансов нет и кроме вранья уже не осталось вариантов. Очень надеюсь, что молдовцы сделают выбор в пользу Европы, тем более, что Украина сейчас прикрывает Молдову.
27.10.2024 19:13 Відповісти
Якщо дійссно Стояногло гагауз, то звичайно він буде проти України. Майже всі гагаузи за кацапів. Був в їх населених пунктах і знаю, про що пишу. Тупо говорить неправду, щоб відтягнути на свій бік тих, хто підтримує КУкраїну.
27.10.2024 19:54 Відповісти
Не верьте этой кремлёвской собаке! Дональд оторваное ухо тоже говорил что хочет бомбить центр масквы. Но по факту и трамп и стояногло члены кремлевской банды работающие на путина
27.10.2024 20:04 Відповісти
Це той що державної мови не знає і дає коментарі лише свинорусам?
27.10.2024 21:40 Відповісти
Такой же брехун,как и его рашистские покровители.
27.10.2024 21:41 Відповісти
брехло дешеве
27.10.2024 21:55 Відповісти
 
 