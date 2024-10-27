Опонент Санду Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ та планує зміцнювати відносини з Києвом у разі перемоги на виборах

Під час дебатів перед другим туром виборів кандидат в президенти Молдови від Соціалістичної партії Молдови Александр Стояногло заявив, що підтримує Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії. Він заявив, що у разі президентства планує зміцнювати відносини з Києвом.

Стояногло висловив упевненість, що зможе вибудувати конструктивні відносини з Україною.

"Ми будемо розвивати хороші відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання", - сказав кандидат в президенти Молдови.

У відповідь чинна президентка Молдови Мая Санду засумнівалась, чи вірить він у те, що говорить та сказала, що "у Києві знають, що ви людина Москви".

Під час дебатів Стояногло назвав себе прихильником євроінтеграції, а також запропонував підписати акт про незворотність європейського шляху Молдови.

Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

