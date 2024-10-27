Опонент Санду Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ та планує зміцнювати відносини з Києвом у разі перемоги на виборах
Під час дебатів перед другим туром виборів кандидат в президенти Молдови від Соціалістичної партії Молдови Александр Стояногло заявив, що підтримує Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії. Він заявив, що у разі президентства планує зміцнювати відносини з Києвом.
Про це пише Newsmaker, інформує Цензор.НЕТ.
Стояногло висловив упевненість, що зможе вибудувати конструктивні відносини з Україною.
"Ми будемо розвивати хороші відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини в період мого президентства тільки зміцніють. Зараз є тільки мілітаристські висловлювання", - сказав кандидат в президенти Молдови.
У відповідь чинна президентка Молдови Мая Санду засумнівалась, чи вірить він у те, що говорить та сказала, що "у Києві знають, що ви людина Москви".
Під час дебатів Стояногло назвав себе прихильником євроінтеграції, а також запропонував підписати акт про незворотність європейського шляху Молдови.
Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.
Лєнін спочатку визнав Україну, а потім, як видалася зручна нагода, відразу напав.
Стояногло спросил у своего оппонента, обязательным ли было решение о присоединении Молдавии к санкциям против России на фоне сохранения дипломатических отношений. Он отметил, что в результате введенных ограничений республика стала получать газ по более высоким ценам.
«Санкции вводятся для того, чтобы остановить войну, не финансировать производство танков и бомб, которые убивают людей. В противном случае наша банковская система и другие сферы экономики попали бы под санкции. Мы не хотим, чтобы граждане не могли осуществлять переводы, чтобы пострадали экономические агенты», - ответила Санду (цитата по https://www.jurnal.md/ro/news/944726aef3f418df/stoianoglo-v-ati-alaturat-sanctiunilor-impotriva-rusiei-lipsind-moldova-de-piete-si-gaz-raspunsul-maiei-sandu.html Jurnal ).
Она добавила, что Молдавия также «избавилась от газовой зависимости», а граждане получили компенсацию в связи с ростом расходов."