РФ на тлі втрат під Лиманом кидає у "м’ясні штурми" поранених окупантів, - ГУР

Російська окупаційна армія намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїни Сил безпеки й оборони України завдали нововведеним окупантам серйозних втрат, а окремі штурмові групи ворога втратили боєздатність.

"Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій ― скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів", - зазначили в українській розвідці.

Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань, у так звані "м’ясні штурми" кидають легкопоранених загарбників, додали в ГУР.

