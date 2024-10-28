УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини
1 845 3

РФ на тлі втрат під Лиманом кидає у "м’ясні штурми" поранених окупантів, - ГУР

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Російська окупаційна армія намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїни Сил безпеки й оборони України завдали нововведеним окупантам серйозних втрат, а окремі штурмові групи ворога втратили боєздатність.

"Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій ― скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів", - зазначили в українській розвідці.

Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань, у так звані "м’ясні штурми" кидають легкопоранених загарбників, додали в ГУР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни везуть на фронт військових КНДР у вантажівках із цивільними номерами, - ГУР. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) штурм (273) Лиман (238) ГУР (681)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це на прохання родини, біла лада була вже так близько, а вони підвели, нехай все дороблять
показати весь коментар
28.10.2024 10:31 Відповісти
Видихаються, знесилені. Дяка Президенту за чудові новини. Скоро питимемо каву в Криму!
показати весь коментар
28.10.2024 10:51 Відповісти
 
 