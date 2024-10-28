РФ на тлі втрат під Лиманом кидає у "м’ясні штурми" поранених окупантів, - ГУР
Російська окупаційна армія намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ.
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що воїни Сил безпеки й оборони України завдали нововведеним окупантам серйозних втрат, а окремі штурмові групи ворога втратили боєздатність.
"Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій ― скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів", - зазначили в українській розвідці.
Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань, у так звані "м’ясні штурми" кидають легкопоранених загарбників, додали в ГУР.
