На Запоріжжі будують другу та третю лінії оборони, - ОВА

У Запорізькій області триває зведення другої та третьої ліній оборони, остання буде завершена протягом найближчих тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це під час телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначається, Федоров розповів, що другу лінію вже фактично завершено, а третя буде готова найближчими тижнями. Також він запевнив, що у встановлені Генштабом терміни завершиться й побудова оборони міст у регіоні.

За словами голови ОВА, вже побудовані фортифікаційні споруди постійно модернізують.

"Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборони міст Запорізької області", - наголосив він.

Як пояснив Федоров, раніше основним завданням фортифікаційних споруд був захист від КАБів та артилерії, але сьогодні вже йдеться, зокрема, про захист від FPV-дронів, і для цього необхідні антидронові сітки.

