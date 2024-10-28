УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7112 відвідувачів онлайн
Новини
3 138 21

На Запоріжжі будують другу та третю лінії оборони, - ОВА

Фортифікації на Запоріжжі

У Запорізькій області триває зведення другої та третьої ліній оборони, остання буде завершена протягом найближчих тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це під час телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначається, Федоров розповів, що другу лінію вже фактично завершено, а третя буде готова найближчими тижнями. Також він запевнив, що у встановлені Генштабом терміни завершиться й побудова оборони міст у регіоні.

За словами голови ОВА, вже побудовані фортифікаційні споруди постійно модернізують.

Також читайте: Поблизу Левадного на Запоріжжі ЗСУ тримає під контролем усі командні висоти, там триває оборонна операція з відновлення положення українських військ, - ОУВ Таврія

"Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборони міст Запорізької області", - наголосив він.

Як пояснив Федоров, раніше основним завданням фортифікаційних споруд був захист від КАБів та артилерії, але сьогодні вже йдеться, зокрема, про захист від FPV-дронів, і для цього необхідні антидронові сітки.

Читайте: На Запоріжжі взимку може не бути світла взагалі, – очільник ОВА

Автор: 

Запорізька область (4084) фортифікації (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Суки! третий год войны, они уже давно должны быть построены, или это снова очередное балабольство.
показати весь коментар
28.10.2024 13:46 Відповісти
+3
Строят как для себя или в чистом поле?
показати весь коментар
28.10.2024 13:46 Відповісти
+3
Які ж ці зелені свині, іншими словами не можливо описати, споруди необхідно було збудувати ще на початку війни! Через тих свиней і в першу чергу шмарклі, маленького наполєончіка, стільки невинно вбитих українців! Бо падли ніяк не можуть нажертись!
показати весь коментар
28.10.2024 14:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Строят как для себя или в чистом поле?
показати весь коментар
28.10.2024 13:46 Відповісти
Суки! третий год войны, они уже давно должны быть построены, или это снова очередное балабольство.
показати весь коментар
28.10.2024 13:46 Відповісти
Аха, строят там, где нам в тыл зайдут с Покровска.
показати весь коментар
28.10.2024 13:48 Відповісти
з Покровська то на Павлоград
показати весь коментар
28.10.2024 14:19 Відповісти
Покровск - Курахово - Вугледар на Покровское, Гуляйполе и дальше на Запорожье. На Павлоград вряд ли, они понимают шо их там ждут.
показати весь коментар
28.10.2024 14:46 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA,+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,+85302/@47.8957009,35.289533,8z/data=!4m6!3m5!1s0x40de37fdefaa8bfd:0x7da8a941169d57c!8m2!3d48.282193!4d37.1847804!16zL20vMGRxZndy?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
показати весь коментар
28.10.2024 14:51 Відповісти
І що ти тим хочеш сказати,
і родом з Гуляйполя і всі села, місцевість і дороги знаю від Камянського до Велиої Новосілки по лінії фронту
показати весь коментар
28.10.2024 21:43 Відповісти
Які ж ці зелені свині, іншими словами не можливо описати, споруди необхідно було збудувати ще на початку війни! Через тих свиней і в першу чергу шмарклі, маленького наполєончіка, стільки невинно вбитих українців! Бо падли ніяк не можуть нажертись!
показати весь коментар
28.10.2024 14:00 Відповісти
З 2022го? Та ви оптиміст.
показати весь коментар
28.10.2024 14:08 Відповісти
А що з першою лінією оборони ???
показати весь коментар
28.10.2024 14:22 Відповісти
Первая - это линия обороны, там зарываются
показати весь коментар
28.10.2024 14:48 Відповісти
бизнес
показати весь коментар
28.10.2024 14:22 Відповісти
А де детальні карти з розташуванням споруд? Телемарафон недопрацьовує. НЕ зачот!
показати весь коментар
28.10.2024 14:53 Відповісти
Це вона/вони?

показати весь коментар
28.10.2024 14:59 Відповісти
Війна то почалась в 2014 році, на момент повномаштабного наступу на Донбасі були споруджені споруди , а в 2022 році- повномаштабна війна і зараз кацабня під Дніпром та Запоріжжям! Бо зелене розчарування займається одним піаром і дерибаном.
показати весь коментар
28.10.2024 16:13 Відповісти
 
 