Понад 38,5 тис. людей уже евакуйовано з небезпечних територій Сумщини

Із небезпечної зони в Сумській області вже евакуювали 38 510 осіб, зокрема 6961 дитину.

про це повідомили в Сумській ОВА.

Так, під час наради з питань евакуації начальник ОВА Володимир Артюх поставив завдання продовжувати евакуаційні заходи, насамперед родин із дітьми, соціальних установ, а також здійснювати постійний контроль, куди евакуюються люди і які умови створено для переселенців на новому місці.

"Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти області, тому ми продовжуємо проводити евакуацію і маємо здійснювати контроль на всіх етапах. Кожна громада має не лише забезпечити евакуацію населення, але й володіти всією інформацію щодо місць і умов перебування своїх людей. Де підготовлені місця, як використовується цей фонд та допомога міжнародних донорів – має бути чіткий контроль та координація", – зазначив Артюх.

Також повідомляється, що за інформацією обласного Департаменту цивільного захисту населення, наразі із небезпечної зони вже евакуйовано 38 510 осіб, зокрема 6961 дитина. Це становить майже 87% тих, хто підлягав евакуації.

Водночас зі 153 населених пунктів триває обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб. На сьогодні евакуйовано 654 дитини із 866. Діти залишаються ще в Сумському та Шосткинському районах. На Конотопщині та Охтирщині всі сім’ї з дітьми, які підлягали евакуації, наразі переміщені в більш безпечні умови.

