Фон дер Ляєн і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорили залучення Росією КНДР у війну проти України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Республіки Корея Юн Сок Йоль обговорили надання Північною Кореєю військової допомоги Росії в її війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, у пресслужбі Європейської комісії повідомили, що обговорення відбулося телефоном.

Зазначається, що фон дер Ляєн констатувала, що Північна Корея дедалі більше надає Росії смертоносну допомогу.

"Це є значною ескалацією війни проти України й загрожує глобальному миру", - наголосила вона.

У зв'язку з цим фон дер Ляєн запевнила президента Юн, що "реакція ЄС на цей розвиток подій буде зосереджена на співпраці з Республікою Корея та іншими партнерами-однодумцями".

"Президентка фон дер Ляєн також висловила занепокоєння ЄС у зв'язку з поглибленням військового співробітництва Росії та Північної Кореї, яке може підштовхнути Пхеньян до подальшого загострення напруженості на Корейському півострові. Нарешті президент фон дер Ляєн з нетерпінням очікує зустрічі з президентом Юн у Брюсселі з нагоди наступного саміту ЄС-Корея, час якого поки що не визначено", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що президенти обговорили прогрес, досягнутий у межах партнерства в галузі безпеки та оборони, оголошеного на саміті ЄС-Корея у травні 2023 року в Сеулі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.