УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6482 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 947 13

Науседа про відповідь НАТО щодо військ КНДР у РФ: Нерішучість веде до ескалації

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни НАТО повинні відповісти на розгортання північнокорейських військ на території РФ, зокрема надати Україні дозвіл бити вглиб Росії.

Про це Науседа написав в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи реакцію Альянсу на такі кроки з боку РФ та КНДР, литовський президент наголосив, що "нерішучість веде до ескалації, а не навпаки".

Північнокорейські війська допомагають Росії у її війні проти України. НАТО має відреагувати, надавши Україні все необхідне для перемоги", - зазначив він.

Науседа уточнив, що НАТО має надати Україні далекобійні ракети, також дозволити завдавати удари по військових цілях на території Росії та збільшити військову допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва планує придбати ЗРК малої дальності для систем ППО України, - Науседа 

Президент Литви Науседа заявив, що НАТО має відповісти на передачу солдатів КНДР до РФ

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Читайте також: Байден про відправку солдатів КНДР у Росію: це дуже небезпечно

Автор: 

КНДР (1314) Литва (2556) НАТО (6797) Науседа Гітанас (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Це не нерішучість. Це повний переляк з усіма іншими наслідками
показати весь коментар
29.10.2024 08:50 Відповісти
+2
Чепурились, одягались - та на порозі всрались.

НАТО сьогодні прийняло "залізне" рішення - ніяким чином не воювати з рашкою. Але путіну тільки цього і треба. Саме це рішення НАТО - не воювати - розв'язало руки і путіну, і його посіпакам і саме це рішення призводить до ескалації. Але чиновники НАТО бубнять по заученому - не допустити ескалації - і не розуміють, що саме вони допустили ескалацію своїм шмарклежуйством.
Якщо медичний заклад заявляє, що він не готовий лікувати - медичному закладу наступає кирдик.
Якщо військова організація каже, що вона не готова воювати - цій організації наступає кирдик.

НАТО буде воювати. Але тоді, коли диктатури типу Китаю, Ірану чи рашки посиляться, озброяться, наберуться досвіду і смачно вмажуть по тому НАТО.
показати весь коментар
29.10.2024 08:51 Відповісти
+1
Дід Джо сказав що це небезпечно. Якої ще рішучості пану Науседі не вистачає?)
показати весь коментар
29.10.2024 08:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дід Джо сказав що це небезпечно. Якої ще рішучості пану Науседі не вистачає?)
показати весь коментар
29.10.2024 08:37 Відповісти
Консультацій між "партнерами" проведено не достатньо.
показати весь коментар
29.10.2024 08:41 Відповісти
Консультации показали:
Не только американцы не знают что делать. Европейцы тоже не знают
показати весь коментар
29.10.2024 09:11 Відповісти
"Не знают" і "сцять" - дві великі різниці.
показати весь коментар
29.10.2024 09:22 Відповісти
Весь світ цюняє по колінах перед недоноском пуйлом .
показати весь коментар
29.10.2024 08:46 Відповісти
Закінчив тим що діти тих же світових лідерів будуть змушені брати зброю і воювати
показати весь коментар
29.10.2024 08:53 Відповісти
Це не нерішучість. Це повний переляк з усіма іншими наслідками
показати весь коментар
29.10.2024 08:50 Відповісти
Чепурились, одягались - та на порозі всрались.

НАТО сьогодні прийняло "залізне" рішення - ніяким чином не воювати з рашкою. Але путіну тільки цього і треба. Саме це рішення НАТО - не воювати - розв'язало руки і путіну, і його посіпакам і саме це рішення призводить до ескалації. Але чиновники НАТО бубнять по заученому - не допустити ескалації - і не розуміють, що саме вони допустили ескалацію своїм шмарклежуйством.
Якщо медичний заклад заявляє, що він не готовий лікувати - медичному закладу наступає кирдик.
Якщо військова організація каже, що вона не готова воювати - цій організації наступає кирдик.

НАТО буде воювати. Але тоді, коли диктатури типу Китаю, Ірану чи рашки посиляться, озброяться, наберуться досвіду і смачно вмажуть по тому НАТО.
показати весь коментар
29.10.2024 08:51 Відповісти
Знищив в першу чергу центр прийняття рішень НАТО, тобто Брюссель щоб посіяти паніку в нижніх ланка організації
показати весь коментар
29.10.2024 08:57 Відповісти
Сплю і бачу, як Науседа віддає далекобійні ракети(яких в нього нема) і дозволяє ними бити по росії. Легко до чогось закликати, коли на тобі за те нема жодної відповідальності.
показати весь коментар
29.10.2024 09:01 Відповісти
А Орбан і Фіцо дадуть згоду на "рішучість"?
показати весь коментар
29.10.2024 09:07 Відповісти
Бідон рішуче стурбований!!!
показати весь коментар
29.10.2024 09:30 Відповісти
 
 