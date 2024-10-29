Науседа про відповідь НАТО щодо військ КНДР у РФ: Нерішучість веде до ескалації

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни НАТО повинні відповісти на розгортання північнокорейських військ на території РФ, зокрема надати Україні дозвіл бити вглиб Росії.

Про це Науседа написав в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи реакцію Альянсу на такі кроки з боку РФ та КНДР, литовський президент наголосив, що "нерішучість веде до ескалації, а не навпаки".

Північнокорейські війська допомагають Росії у її війні проти України. НАТО має відреагувати, надавши Україні все необхідне для перемоги", - зазначив він.

Науседа уточнив, що НАТО має надати Україні далекобійні ракети, також дозволити завдавати удари по військових цілях на території Росії та збільшити військову допомогу.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

