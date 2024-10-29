УКР
6 757 57

США не вводитимуть нові обмеження на зброю для України, якщо КНДР вступить у війну, - Пентагон

США не запроваджуватимуть нових обмежень на зброю для України, якщо КНДР вступить у війну

Українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

Її запитали, чи будуть США впроваджувати якісь обмеження для ЗСУ на застосування американської зброї проти військових КНДР.

Ні, їх (обмежень - ред.) не буде. Якщо ми побачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, тобто вони мають вступити у війну", - пояснила Сінгх і додала, що про це заявляв і міністр оборони США Ллойд Остін.

Водночас вона зауважила, що потенційна поява на фронті північнокорейських військовиків підтвердить, що російські сили "мають великі проблеми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ

"Вони (режим КНДР - ред.) відправляють своїх солдатів у війну, де російські втрати становлять понад 500 000 на цей час. Це розрахунок, який робить керівництво КНДР, відправляючи своїх солдатів у бій", - наголосила Сінгх.

Представниця Пентагону додала, що Україна, на відміну від Росії та КНДР, воює на своїй землі.

Відповідаючи на запитання, чи є наразі військові КНДР у Курській області, вона сказала, що "вони рухаються в тому напрямку".

Читайте також: США консультуються із союзниками щодо кроків у відповідь на залучення Росією військ КНДР, - речник Держдепу Міллер 

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

КНДР (1314) Пентагон (1466) США (24353)
+17
ЦЕ просто пздц а де нова зброя ?
показати весь коментар
29.10.2024 09:50 Відповісти
+15
Новых ограничений они не вводят... Да по мойму и старых ограничений хватает. Тоесть с автомата у косоглазых стрелять разрешают а по Сосии бить все равно низзя? Вот млять помогли союзнички. Зато как расказывали что в случае вступление кндр в войну США нас оружием завалит.
показати весь коментар
29.10.2024 09:54 Відповісти
+14
П.д@ри
показати весь коментар
29.10.2024 09:53 Відповісти
ЦЕ просто пздц а де нова зброя ?
показати весь коментар
29.10.2024 09:50 Відповісти
Нова зброя під асфальтом. Запитайте у Найвєліяайшого Боневтіка Потужного, навіщо він всі проекти ракет зарив під асфальт?
показати весь коментар
29.10.2024 10:03 Відповісти
Потужні куколди партнери
показати весь коментар
29.10.2024 09:50 Відповісти
Потужні куколди партнери? Повірте, не потужніші наших брехуніфв і мародлерів, тим більше, що США і її громадянам нічого не загрожує, у них є чим і ким оборонятися на відміну від нас, які маючи війну з кацапами всі бюджетні і виграні в судах гроші закатали в асфальт. Забулися?
показати весь коментар
29.10.2024 10:06 Відповісти
Зможуть - якщо зброя буде
показати весь коментар
29.10.2024 09:50 Відповісти
Так вони і попередніми обмежили по саме нікуди!
показати весь коментар
29.10.2024 09:51 Відповісти
А тепер дозволять,але тільки по корейцях,а по кацапах то ескалація.
показати весь коментар
29.10.2024 12:09 Відповісти
А зняти старі обмеження демократія не дозволяє?
показати весь коментар
29.10.2024 09:51 Відповісти
демократи не дозволяють
показати весь коментар
29.10.2024 09:53 Відповісти
- Снимаем, снимаем все ограничения. Бейте хоть до Урала.
- Так ракет до Урала нет.
- Так отож.
показати весь коментар
29.10.2024 10:46 Відповісти
П.д@ри
показати весь коментар
29.10.2024 09:53 Відповісти
Головне щоб не Трамп, правда?
показати весь коментар
29.10.2024 10:45 Відповісти
Це шо прикол?
А що чекають, коли буляба вступе у війну, тоді ще обмеження нам введуть?
показати весь коментар
29.10.2024 09:54 Відповісти
Новых ограничений они не вводят... Да по мойму и старых ограничений хватает. Тоесть с автомата у косоглазых стрелять разрешают а по Сосии бить все равно низзя? Вот млять помогли союзнички. Зато как расказывали что в случае вступление кндр в войну США нас оружием завалит.
показати весь коментар
29.10.2024 09:54 Відповісти
В статті сказано, що не буде обмежень. Слово "нові" є лише в заголовку.
показати весь коментар
29.10.2024 10:32 Відповісти
Что же вы сразу с козырей заходите?
Большинство здесь серфингом занимается, скользит по заголовкам.
показати весь коментар
29.10.2024 10:50 Відповісти
А як ви дізнаєтесь ,що вона вступила в війну? Їх же путлер навчив -" вас там нєт". А вам тільки цього і треба. " На нєт і спроса нєт" .
показати весь коментар
29.10.2024 09:56 Відповісти
чесно кажучи я бажаю дермократам програти вибори і піти на...уй
показати весь коментар
29.10.2024 09:57 Відповісти
Як цікаво кажуть - не вводитимуть нових обмежень. Так це перемога! А могли би взагалі заборонити стріляти по собакоїдам, щоби не було ескалації.
показати весь коментар
29.10.2024 09:59 Відповісти
А відправка військ це ще не вступ у війну чучхеістів?
США з лідера та стража демократії перетворились на країну рожевих поні та поців в обдїюрених штанях і спідницях.
показати весь коментар
29.10.2024 09:59 Відповісти
від питань про зняття обмежень до питань про не накладення нових обмежень
показати весь коментар
29.10.2024 10:01 Відповісти
Проще з кімом домовиться, щоб по ним х...ярить .
показати весь коментар
29.10.2024 10:03 Відповісти
цікаво, если б Южная Корея попросилась в НАТО - какие б отмазки лепили США
показати весь коментар
29.10.2024 10:05 Відповісти
Але завдавати ударів американською зброєю по військовим об'єктам у глибину теріторії рф все одно не можно. Нічого не помінялось, крім того, що до кацапських чумардосів додались ще і корейські. Дякуємо за підтримку. Головне - не проїбіть після виборів початок третьої світової. бо там вже будуть близенько через чотири рочки наступні вибори, і треба починати боротьбу за голоси у swing state.
показати весь коментар
29.10.2024 10:10 Відповісти
На жаль, так... Згадалося, що Франція з осені 1939-го по перші дні травня 40-го теж сиділа десь там у Ельзасі, солдати попивали "шардоне", їли сир "мюнстер" і слухали радіо, де розповідали, що десь там у далекій Польщі йдуть бої, а у нас тут лад і спокій, зашибісь! Phony war. А потім Манштайн повів панцирі вперед, і для Гітлера настав тріумфальний день його життя, коли Париж був біля його ніг.

Правда, ця історія має продовження. Хто знає, що чекає світ у 2030-му....
показати весь коментар
29.10.2024 11:59 Відповісти
Просто вже закінчився список санкцій)
показати весь коментар
29.10.2024 10:10 Відповісти
Постачати зброю на Болота це не втручання?)))
М'ясо яке їде звідтіля теж не втручання?))))

Не дать п..ди москалям ось вам не втручання, тим часом Китай за дешево купує за доляри ресурси, тим самим підсилює свою економічну та військову міць, демонструє силу в Південно-китайському морю перед Тайванем, по-тихеньку стирає Тибет, добиває Гонконг. Нічого нічого, ростіть і далі потужного ворога в Азії. Хаос - це драбина. От тільки за гріхи батьків платять діти.

Для того щоб перемогло Зло - добру достатньо просто нічого не робити.
показати весь коментар
29.10.2024 10:14 Відповісти
Гонконг їхній по праву з 97 року.
показати весь коментар
29.10.2024 10:22 Відповісти
Я навіть не здивувався, що винні США, коли північна корея направила своїх солдат на війну в Україну. Ні наша дипломатія, ні кацапи, ні північнокорейці, ні потужні двохторонні договори, які заключив у цьому році Потужний, а США. Чого ви всі причепилися до США? В них своя Конституція, своя країна, свої люди, свій бюджет, своя армія, свій командувач збройними силами і Президент. Дякуйте за ту допомогу, яку вони нам дали з початку повномасштабної агресії, що у нас є можливість збивати їх ракети, шахеди і далі лінії розмежування не залітають їх літаки і не кидають КАБи. Ніхто не бажає повідомити цифри, яку кіцлькість аміриканських ракет і техніки ми втратили по своїй халатності ще по дорозі порситавки на фронт? Ви ж вибрали свого Верховного, то і всі питання до нього. Якщо б він зробив хоч невелику кількість ракет,по яких технології і обладнання їх виготовленню має Україна, то і прохання дати додаткові мали б куди кращі аргументи.
показати весь коментар
29.10.2024 10:15 Відповісти
Ти не знаєш для чого США, разом з 3,14дерацією у 1994 році причепилися до України (((Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)-якщо не знаєш для чого ,то все що нині є в Україні результат цієї авантюри
показати весь коментар
29.10.2024 10:32 Відповісти
Вся проблема України 94 року в тому що залишили кгбістів таких як Кравчук при владі, що працювали на рашу, той без всяких рішень встиг вивести тактичну ядерку, просто стратегічну треба було багато шуму для вивезення.

А взагалі що думала еліта США про Україну, можна почитати в книзі Обами де він написав що вони давали гроші на утилізацію нашого озброєння за Юща щоб то не попало до терористів.
Чогось тільки вони вважали що з України може туди попасти а не з тих же корумпованої раші чи білорусів.
показати весь коментар
29.10.2024 10:59 Відповісти
Звичайно знаю, читав. Бачите там написано "про приєднання України до договору...", тобись Україна сама вирішила приєднатися, а головне, що всі ядерні боєголовки більше чим на 100 мільярдів доларів США віддала не США, а росії.
А Ви не дивилися відос голови комісії від Україні, яка віддавала ядерну зброю московитам? Я Вам даю таку можливість.

Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
показати весь коментар
29.10.2024 11:04 Відповісти
Чиновницька казуїстика. У Курвській волості ніяких обмежень і так не було.
показати весь коментар
29.10.2024 10:16 Відповісти
Хоча впевнений це просто відповідь на звичайні тупі питання журналістів, на які по іншому не можна було відповісти. Просто вбиває некомпетентність дебілоїдів.
показати весь коментар
29.10.2024 10:21 Відповісти
І це вони вважають що зробили велику послугу Україні. Це не дно. Ще безодня.
показати весь коментар
29.10.2024 10:29 Відповісти
Ні, просто кінець Західної цивілізації і смерть гегемонії США. Нам не пощастило бути на тектонічних плитах між двома цивілізаціями - занепавшим Заходом та набираючи силу Півднем. Йде переділ світу - й не тільки на нашій землі. Францію он, з Африки погнали.
показати весь коментар
29.10.2024 11:16 Відповісти
Цей переділ зупиняється по клацанню пальців в Білому Домі та Пентагоні. Але ж ..немає кому клацать. В них начасі права ЛГБТ, і тому подібна маячня.
показати весь коментар
29.10.2024 11:55 Відповісти
купи окуляри ! корейці вже біля лінії фронту !
показати весь коментар
29.10.2024 10:31 Відповісти
Капітанкиня "Очевидність"
показати весь коментар
29.10.2024 10:35 Відповісти
Як вже задовбало це нігерсько-індуське лгбтшне лівацьке кодло імені Обама-чма.
Коли там вже рудого оберуть.
показати весь коментар
29.10.2024 10:35 Відповісти
одну и ту же мантру ученики зеленского повторяют, какие вокруг все плохие
показати весь коментар
29.10.2024 10:39 Відповісти
клоуни
показати весь коментар
29.10.2024 10:40 Відповісти
Американцы будут полгода определять это бурят или кореец , затем стандартный пакет сочуствий ....
показати весь коментар
29.10.2024 10:51 Відповісти
Московія йде своїм шляхом - об'єднуються з КНДР, курс на Китай, співпраця з країнами Азії.
Фуйло обрав мету, шлях і твердо по ньому йде. Вже завів за точку не повернення років на 100.
Йому пофігу санкції, міжнародні суди, домовленості, ООН та все інше.
А тим більше ніякі дії в обмеженні зброї для України, чи заборона бити чимось по території орди не повернуть фуйла до зміни курсу чи зменшенню ескалації.
Світ не розуміє що московію вже не можливо повернути до 2022 року.

показати весь коментар
29.10.2024 11:01 Відповісти
***** матиме в союзниках увесь Глобальний південь, і чхати йому буде на сцикливий імпотентний Захід, за гроші Півдня він їх купить. КДБшник - це вам не клоун занюханий, стратегічно мислити в нього є можливість.
показати весь коментар
29.10.2024 11:13 Відповісти
Не чітке формулювання. Вступить у війну де? На території Кацапії, на Курщині? Це одна справа. А якщо зашлють їх на нашу територію, це інакше.
показати весь коментар
29.10.2024 11:02 Відповісти
Лучьше бы озабочености выразили толку больше
показати весь коментар
29.10.2024 11:05 Відповісти
Нові?! Ви там геть **** дали,куколди обіцяні? Боже, з ким ми залишалися, навіть пінгвіни були б кращими союзниками, ніж ці імпотенти. Заплигнули на Титанік в останній момент...
показати весь коментар
29.10.2024 11:11 Відповісти
Ну дивлячись на те як вовка розбазарює їхні гроші скоро можуть і заборонити. Тупо скажуть проблеми папуасів нас не цікавлять.
Скоро переплюнемо талібів і на тому вся допомога закінчиться.
показати весь коментар
29.10.2024 11:22 Відповісти
Нові не вводитимуть? Оце козаки!
Старі, *****, зніміть!
показати весь коментар
29.10.2024 12:21 Відповісти
ЗНАМЕНАТЕЛЬНО БЫЛО БЫ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНА ИЗ КИЕВА !)
показати весь коментар
29.10.2024 12:48 Відповісти
Куди котиться цей світ? Де леді, де джентльмени?
Якісь нацмени керують, що з них взяти.
показати весь коментар
29.10.2024 13:01 Відповісти
... але й старі не знімуть. Така собі перспектива
показати весь коментар
29.10.2024 13:38 Відповісти
Без фантазій Костенка,а чисто логічне думання.Вже тоді відбувся торг,а чи то згода між США І 3,14дерацією про приналежність українського ЯО ТІЙ ЧИ ІНШІЙ ДЕРЖАВІ.Вже тоді США дало згоду на це.Я Вам дав можливість подумати своїм розумом.а не розумом костенка.чи то ще когось...
показати весь коментар
29.10.2024 14:11 Відповісти
 
 