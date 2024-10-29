США не вводитимуть нові обмеження на зброю для України, якщо КНДР вступить у війну, - Пентагон
Українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.
Її запитали, чи будуть США впроваджувати якісь обмеження для ЗСУ на застосування американської зброї проти військових КНДР.
Ні, їх (обмежень - ред.) не буде. Якщо ми побачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, тобто вони мають вступити у війну", - пояснила Сінгх і додала, що про це заявляв і міністр оборони США Ллойд Остін.
Водночас вона зауважила, що потенційна поява на фронті північнокорейських військовиків підтвердить, що російські сили "мають великі проблеми".
"Вони (режим КНДР - ред.) відправляють своїх солдатів у війну, де російські втрати становлять понад 500 000 на цей час. Це розрахунок, який робить керівництво КНДР, відправляючи своїх солдатів у бій", - наголосила Сінгх.
Представниця Пентагону додала, що Україна, на відміну від Росії та КНДР, воює на своїй землі.
Відповідаючи на запитання, чи є наразі військові КНДР у Курській області, вона сказала, що "вони рухаються в тому напрямку".
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Так ракет до Урала нет.
- Так отож.
А що чекають, коли буляба вступе у війну, тоді ще обмеження нам введуть?
Большинство здесь серфингом занимается, скользит по заголовкам.
США з лідера та стража демократії перетворились на країну рожевих поні та поців в обдїюрених штанях і спідницях.
Правда, ця історія має продовження. Хто знає, що чекає світ у 2030-му....
М'ясо яке їде звідтіля теж не втручання?))))
Не дать п..ди москалям ось вам не втручання, тим часом Китай за дешево купує за доляри ресурси, тим самим підсилює свою економічну та військову міць, демонструє силу в Південно-китайському морю перед Тайванем, по-тихеньку стирає Тибет, добиває Гонконг. Нічого нічого, ростіть і далі потужного ворога в Азії. Хаос - це драбина. От тільки за гріхи батьків платять діти.
Для того щоб перемогло Зло - добру достатньо просто нічого не робити.
А взагалі що думала еліта США про Україну, можна почитати в книзі Обами де він написав що вони давали гроші на утилізацію нашого озброєння за Юща щоб то не попало до терористів.
Чогось тільки вони вважали що з України може туди попасти а не з тих же корумпованої раші чи білорусів.
А Ви не дивилися відос голови комісії від Україні, яка віддавала ядерну зброю московитам? Я Вам даю таку можливість.
Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
Коли там вже рудого оберуть.
Фуйло обрав мету, шлях і твердо по ньому йде. Вже завів за точку не повернення років на 100.
Йому пофігу санкції, міжнародні суди, домовленості, ООН та все інше.
А тим більше ніякі дії в обмеженні зброї для України, чи заборона бити чимось по території орди не повернуть фуйла до зміни курсу чи зменшенню ескалації.
Світ не розуміє що московію вже не можливо повернути до 2022 року.
Скоро переплюнемо талібів і на тому вся допомога закінчиться.
Старі, *****, зніміть!
Якісь нацмени керують, що з них взяти.