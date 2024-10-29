США не вводитимуть нові обмеження на зброю для України, якщо КНДР вступить у війну, - Пентагон

Українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ.

Її запитали, чи будуть США впроваджувати якісь обмеження для ЗСУ на застосування американської зброї проти військових КНДР.

Ні, їх (обмежень - ред.) не буде. Якщо ми побачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, тобто вони мають вступити у війну", - пояснила Сінгх і додала, що про це заявляв і міністр оборони США Ллойд Остін.

Водночас вона зауважила, що потенційна поява на фронті північнокорейських військовиків підтвердить, що російські сили "мають великі проблеми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ

"Вони (режим КНДР - ред.) відправляють своїх солдатів у війну, де російські втрати становлять понад 500 000 на цей час. Це розрахунок, який робить керівництво КНДР, відправляючи своїх солдатів у бій", - наголосила Сінгх.

Представниця Пентагону додала, що Україна, на відміну від Росії та КНДР, воює на своїй землі.

Відповідаючи на запитання, чи є наразі військові КНДР у Курській області, вона сказала, що "вони рухаються в тому напрямку".

Читайте також: США консультуються із союзниками щодо кроків у відповідь на залучення Росією військ КНДР, - речник Держдепу Міллер

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".