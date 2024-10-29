У Пентагоні вичерпуються запаси ракет-перехоплювачів через зростаючий попит на них, - WSJ

У США закінчуються деякі типи ракет протиповітряної оборони, що ставить під сумнів готовність Пентагону реагувати на триваючі війни на Близькому Сході та в Україні, а також на потенційний конфлікт у Тихоокеанському регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що ракети-перехоплювачі швидко стають найбільш затребуваними боєприпасами на тлі кризи на Близькому Сході, що розширюється, оскільки Ізраїль та інші союзники США стикаються зі зростаючою загрозою від іранських ракет і безпілотників.

Видання наголошує, що дефіцит може стати ще гострішим після ударів Ізраїлю по Ірану, які можуть спровокувати нову хвилю атак з боку Тегерана.

Так, ракети Standard Missiles є одними з найпоширеніших перехоплювачів, які США використовують для захисту ізраїльської території й мають вирішальне значення для припинення атак хуситів на кораблі в Червоному морі.

"Активне використання обмеженого запасу ракет-перехоплювачів Пентагону викликає побоювання щодо спроможності США та їхніх союзників йти в ногу з несподівано високим попитом, спричиненим війнами на Близькому Сході та в Україні", - пише WSJ.

Пентагон побоюється, що запаси вичерпаються швидше, ніж зможе замінити їх. Це зробить США уразливими у разі потенційного конфлікту в Тихому океані.

Однак розширення виробництва виявилося складним завданням. Компанії часто не готові вкладати гроші на ці цілі, якщо Пентагон не зобов'язується купувати більше озброєння.

Науковий співробітник і заступник директора програми з оборони в центрі Стімсона у Вашингтоні Еліас Юсиф повідомив виданню, що США не створили оборонно-промислову базу, призначену для великомасштабної війни на виснаження, як у Європі, так і на Близькому Сході.

Виробник ракет Standard компанії RTX може випускати щонайбільше кілька сотень ракет на рік, повідомили джерела WSJ. Однак, крім Пентагону, такі снаряди купують щонайменше 14 союзників США.

"Побоювання з приводу дефіциту ракет-перехоплювачів спонукали високопоставлених чиновників Пентагону розглянути альтернативні технології, а також залучення нових компаній для збільшення виробництва нових типів ракет для ППО", - додає видання.