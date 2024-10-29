УКР
У Пентагоні вичерпуються запаси ракет-перехоплювачів через зростаючий попит на них, - WSJ

Standard Missiles RIM-66

У США закінчуються деякі типи ракет протиповітряної оборони, що ставить під сумнів готовність Пентагону реагувати на триваючі війни на Близькому Сході та в Україні, а також на потенційний конфлікт у Тихоокеанському регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що ракети-перехоплювачі швидко стають найбільш затребуваними боєприпасами на тлі кризи на Близькому Сході, що розширюється, оскільки Ізраїль та інші союзники США стикаються зі зростаючою загрозою від іранських ракет і безпілотників.

Видання наголошує, що дефіцит може стати ще гострішим після ударів Ізраїлю по Ірану, які можуть спровокувати нову хвилю атак з боку Тегерана.

Так, ракети Standard Missiles є одними з найпоширеніших перехоплювачів, які США використовують для захисту ізраїльської території й мають вирішальне значення для припинення атак хуситів на кораблі в Червоному морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не вводитимуть нові обмеження на зброю для України, якщо КНДР вступить у війну, - Пентагон

"Активне використання обмеженого запасу ракет-перехоплювачів Пентагону викликає побоювання щодо спроможності США та їхніх союзників йти в ногу з несподівано високим попитом, спричиненим війнами на Близькому Сході та в Україні", - пише WSJ.

Пентагон побоюється, що запаси вичерпаються швидше, ніж зможе замінити їх. Це зробить США уразливими у разі потенційного конфлікту в Тихому океані.

Однак розширення виробництва виявилося складним завданням. Компанії часто не готові вкладати гроші на ці цілі, якщо Пентагон не зобов'язується купувати більше озброєння.

Науковий співробітник і заступник директора програми з оборони в центрі Стімсона у Вашингтоні Еліас Юсиф повідомив виданню, що США не створили оборонно-промислову базу, призначену для великомасштабної війни на виснаження, як у Європі, так і на Близькому Сході.

Читайте також: Зеленський: Іран поки що не передав РФ ракети, але про це ведуться переговори 

Виробник ракет Standard компанії RTX може випускати щонайбільше кілька сотень ракет на рік, повідомили джерела WSJ. Однак, крім Пентагону, такі снаряди купують щонайменше 14 союзників США.

"Побоювання з приводу дефіциту ракет-перехоплювачів спонукали високопоставлених чиновників Пентагону розглянути альтернативні технології, а також залучення нових компаній для збільшення виробництва нових типів ракет для ППО", - додає видання.

ППО (3573) ракети (4183) США (24353)
Топ коментарі
+10
Да і #уй з ними! Нехай амерікоси дають Україні Тамагавки, Першинги , Трайдени , і тоді вже не ************ всі ці перехоплювачи.👈
Ви - гніди коли підписували Будапештський меморандум гарантували Україні безпеку, та забрали величезний ядерний арсенал, який був нацилений на країни НАТО.👈
показати весь коментар
29.10.2024 11:43 Відповісти
+8
Чергове підтвердження ганебної немічі дутої "наддержави".
показати весь коментар
29.10.2024 11:40 Відповісти
+8
Мля,однi "побоювання"....це точно та Америка якою мене лякали с 1958 року?
показати весь коментар
29.10.2024 11:42 Відповісти
Завод ракетного топлива в Иране разбомблен, яка загроза від іранських ракет? Почему WSJ до сих пор нагнетают панику, они что, газет не читают?
показати весь коментар
29.10.2024 11:39 Відповісти
А чи не має бути засекречена така інформація ?
показати весь коментар
29.10.2024 11:40 Відповісти
В демократіях ця інформація проходить через публічні слухання, публічні закупівлі тощо. Тим і сильні демократії - багато процесів під контролем суспільства. Саме тому і основна атака засрашки на західні демократії - не військова чи економічна, а на базові інституції типу виборів та суспільної думки, використовуючи охлос та кінчених брехунів та популістів типу Трампа.
показати весь коментар
29.10.2024 13:56 Відповісти
Одна новина "краща" за другу
показати весь коментар
29.10.2024 11:41 Відповісти
з демократами у владі - ні не та
показати весь коментар
29.10.2024 11:44 Відповісти
Хто тодi дивився демократи там чi республiканцi....
показати весь коментар
29.10.2024 12:04 Відповісти
Нова відмазка.
показати весь коментар
29.10.2024 11:42 Відповісти
Да а мы думали , что только мы угробили свою армию. Американцы видя как орки наращивали свой потенциал для затчжных войн в течении десятилетий в ответ просто ничего не делали. Просто уму не поддаётся такое пренебрижительное отношение к своей безопасности не говоря о безопасности её союзников. Просто шок.
показати весь коментар
29.10.2024 11:43 Відповісти
Не треба приписувати американцям того, що вони не робили. Ви несете якусь маячню відверто. Причому, схоже, абсолютно свідомо брехню пишете.

Факти:
1. США за 33 роки з 1991 року взяли на озброєння і вже провели цикл експлуатації 2 серії справжніх винищувачів 5го покоління (F-22 та F-35). Засрашка, до речі - ні одного.
2. США за 33 роки з 1991 року взяло на озброєння нове покоління (і вже провело декілька великих масових модернізацій) основних танків - Abrams M1A2.
3. США за 33 роки з 1991 року створили нову серію авіаносців (типу "Джеральд Р.Форд") і вже 2 штуки спустили на воду. Засрашка, до речі - ні одного взагалі, з 1917 року.
4. США за 33 роки з 1991 року створила декілька нових серій MLRS (РСЗО), в т.ч. HIMARS, новітні системи ПРО типу THAAD, постійно модернізує всі складові своєї зброї.
4. Про те, що зараз ЗСУ в основному воює на зброї і технологіях, які створила та підтримує США - навіть соромно не знати (ППО, РСЗВ, Танки, стрілкова, ПТРК).

Тож ваше "Американцы ... течении десятилетий в ответ просто ничего не делали" - це просто якийсь психіатрично ідіотичний висєр.

Ось в Україні, у порівнянні, - реально ніхєра не робили, окрім "кольчуг" та ще декількох систем. Та ще й всі міністри оборони, до 2014 року, тупо розвалювали і армію, і оборонку.

Нє, я розумію, вам би хотілось, аби з Америки прилетів "блакитний гвинтокрил" і все одним махом порішав... Але марити не траба!
показати весь коментар
29.10.2024 14:15 Відповісти
А від чого зараз орки потерпають не від американської зброї тих же Хаймарсів, а Іран не отримав удар від нових розробок типу Ф35.
показати весь коментар
29.10.2024 16:01 Відповісти
По пунктам:
1. Зобов'язалися поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Ну так, сподіваюся, поважають.
2. Зобов'язалися не використовувати зброю проти України - ну так і не використовують.
3. Зобов'язалися не чинити економічний тиск - щось про санкції проти україни не чув.
4 та 5 пункти : Стосуються застосування ядерної зброї. На даний час - не актуально.
6. Обіцяли проводити консультації. Ну так постійно проводять.

Що порушили?
показати весь коментар
29.10.2024 12:45 Відповісти
Так тоді ми теж відновим ядерну зброю ,але скажем що проти США її застосовувати не будем.Що порушим?
показати весь коментар
29.10.2024 14:27 Відповісти
Україна ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Звісно, можна офіційно, через ВР тощо, "від'єднатися" від цього договору. Для цього застосовується стаття X договору (так, є "штатний" механізм). І в України там вже, в принципі, достатньо підстав для фактично безпроблемного виходу з цього договору.

Але, мабуть, в хєрограя - "ще не на часі".
показати весь коментар
29.10.2024 14:32 Відповісти
Щодо економічного тиску - не все так однозначно.

Дію "поправки Джексона-Вейніка" (торгівельні обмеження для України майже такі, які були на совок накладені) - відмінили для України лише в 2006 році. І ці обмеження були досить суттєві.

З "чорного списку FATF" (фінансовий тероризм, тотальне відмивання грошей тощо - блокуєтьсь багато яких фінансових операцій з контрагентами країни з цього списку) - Україну виключили тільки в кінці 2011 року.

А так-то так, поважають, виступають в ООН, консультуються - все як обіцяли.

Але окрім цього, попри те, що не обіцяли ні в яких будапештських меморандумах, надали нашій країні військової допомоги чи підтримки за 2.5 роки на більше 50-100 мільярдів баксів...
показати весь коментар
29.10.2024 14:27 Відповісти
Можливо ви і правий, але все , що ви перерахували натурально виглядає, так як "огнєная вода" для корiних мешканців США в давні часи замість величезних територій.
Тобто дорослий і вумний Дядя Сем кіданул маленького хлопчика.
І коли цей маленький хлопчик ледь не вмер через цього
вумного дядю то цей вумний дядя йому говорить з усмішкою: ≫Надурили дурака на чотирі п'ятака(((:
показати весь коментар
29.10.2024 18:09 Відповісти
Щодо надурили папуасфв з бусами (дипломатів з парткому) :

"Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки.

З іншого боку, документ містить вислів «Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами». Підписи президента США і прем'єр-міністра Великої Британії стоять не лише під англійським текстом, а й українським та російським, де записано відповідно «гарантії» та «гарантии»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-6 [6] .

Коли ми вже виробили остаточний текст, виникло питання щодо "запевнень" ("assurances") чи "гарантій" ("guarantees"). Ми наполягали на тому, що мають бути "гарантії". Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть "запевнення", а в українському й російському - "гарантії". Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у чотирьох примірниках і всі вони автентичні, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова "гарантії" юридично правильний.

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA Борис Тарасюк , заступник Міністра закордонних справ України (1992-1994),
показати весь коментар
29.10.2024 20:03 Відповісти
С.Хмара на телеканалі Ісландія розповідав , що саме Кравчук віддав ЯЗ без всякого примусу .
Яка в нього була мотивация? Просто звичка робити приємно для москви.
Про цього Тарасюка він теж прямо казав , що він російський агент, і ворог для
України.
показати весь коментар
29.10.2024 22:58 Відповісти
сдавайтесь уже китаю і ірану
показати весь коментар
29.10.2024 11:43 Відповісти
Комусь вішають макарони на вуха .
показати весь коментар
29.10.2024 11:43 Відповісти
а єрмачина каже, що у нас корупції нема.
а у безуглої, взагалі, з рота помиї ллються.
показати весь коментар
29.10.2024 11:49 Відповісти
Х**во.
показати весь коментар
29.10.2024 11:52 Відповісти
Виходить що товарищ Сі всіх переграв. Взяв в рабство африку, скупив кацапів недорого, оони воози взяв на зарплату, нагнув сша і раптом виявився єдиним хто все правильно розрахував. Залишилось прибрати до рук тайвань і корею з чіпами і вуаля - імператор світу як в фантастичних романах. А пентагон хай пасе арабів в пустелі.
показати весь коментар
29.10.2024 11:53 Відповісти
Не та тепер гАмерика, Гудзон-річка не та.
показати весь коментар
29.10.2024 11:58 Відповісти
просто вони дорогі, безкінечно надавати їх занадто дорого, і сша вирішили україну побрить.
показати весь коментар
29.10.2024 11:59 Відповісти
А Україна давно вже могла мати свої ракети до власної системи ППО-ПРО дальністю враження дінамічних та балістичних цілей на відстані 280 км. І жоден каб, фіб та інша ращистьска зброя не могла попасти по теріторії України. Ніхріна сказали більшість українських мудрил - наш вибір - це посадити того, хто наживається на війні - і тут зеленский - я, знаю хто це і я посаджу Порошенко.
показати весь коментар
29.10.2024 12:00 Відповісти
На Близькому Сході протиракети використовуються нечасто, спорадично. По друге американські ракети не совковий мотлох, неможливо клепати їх як пиріжки.
показати весь коментар
29.10.2024 12:01 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 12:01 Відповісти
Довийобувалися.

показати весь коментар
29.10.2024 13:04 Відповісти
Це логічно, якщо ти не знищуєш пускові установки, носії, виробництво ракет ворога.
показати весь коментар
29.10.2024 13:16 Відповісти
Перед Другою світовою війною в США було всього 30 танків, але під час війни випускалися десятки тисяч. Кожні три дні на воду спускався корабель. Просто тоді США були Великою державою і хотіли перемогти гітлера, а зараз ні.
показати весь коментар
29.10.2024 13:59 Відповісти
Західні ідіоти просто воюють зі стрілами,замість того щоб вбити лучника.Шо заважало грохнути в 2000-х Іран так само як Ірак?Нічого.Ше трохи і будуть вигрібати разом з Ізраілем тільки вже ядерними ракетам.
показати весь коментар
29.10.2024 14:32 Відповісти
А виробляти не прбували?
Можна і по ліцензії в Європейських країнах, чуть простіший експортний варіант, як всі роблять.
США скоро і в технологіях відставати почнуть.
показати весь коментар
29.10.2024 14:33 Відповісти
 
 