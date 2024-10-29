УКР
Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого

Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №12151 про продовження воєнного стану підтримали 311 народних депутатів, а №12152 про продовження загальної мобілізації - 304 депутати.

Доповідав обидва закони секретар РНБО Олександр Литвиненко, повідомив нардеп.

Зазначимо, що це вже стане 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. 

Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні – до 9 листопада 2024 року.

