Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого
У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 7 лютого 2025 року.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт №12151 про продовження воєнного стану підтримали 311 народних депутатів, а №12152 про продовження загальної мобілізації - 304 депутати.
Доповідав обидва закони секретар РНБО Олександр Литвиненко, повідомив нардеп.
Зазначимо, що це вже стане 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні – до 9 листопада 2024 року.
І тут мене осінила думка: а може Зеленський боїться, що його український народ усуне від влади де-юре і де-факто, а його місце посяде більш достойна і компетентна людина? Бо доки проходитимуть вибори не буде кому видати указ про чергове продовження РВС і мобілізації, що в умовах війни з пітьмою є неприйнятним, позаяк припинення РВС має наслідком розблокування кордонів для військовозобов'язаних.
Якщо така думка є хибною, то може хтось підкаже у чому.