Кілька тисяч солдатів КНДР вже вирушили до Курської області, - Пентагон
Приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свободи.
Як сказав Райдер, початкові ознаки вказують на те, що Росія може використати їх у ролі піхоти проти українських військ.
"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську", – заявив представник Пентагону.
Райдер додав, що він не може підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на території самої України.
"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з іншими союзниками і партнерами", – сказав речник Пентагону.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
"Ну і на тому дякуємо."
"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.
https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ "Якщо вони перетнуть Україну, так", - відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.
"I am concerned about it," Biden said when asked about North Korean troops being present in the Kursk region.
"If they cross into Ukraine, yes," Biden said when asked if the Ukrainians should strike back.
або клеїть дурня
а це значить , що можуть відбуватися бойові діі з нашими воїнами 😡
Повна ху@ня ...))
Новини корейської кухні: собаки їдять корейців!