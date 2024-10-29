УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8158 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 048 22

Кілька тисяч солдатів КНДР вже вирушили до Курської області, - Пентагон

Військові КНДР можуть воювати в Україні

Приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свободи.

Як сказав Райдер, початкові ознаки вказують на те, що Росія може використати їх у ролі піхоти проти українських військ.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську", – заявив представник Пентагону.

Райдер додав, що він не може підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на території самої України.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з іншими союзниками і партнерами", – сказав речник Пентагону.

Читайте також: Кілька високопоставлених генералів КНДР могли прибути на передові позиції в Україні, - ЗМІ

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Також читайте: Південна Корея відправить делегацію в Україну: обговорять розгортання військ КНДР у РФ

Автор: 

КНДР (1317) Пентагон (1467) Курськ (1199)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Спасибі куколди! Я не памʼятаю по жовтопиким можна американською зброєю стріляти? Чи ні ? Бо буде потужні екскалація?
показати весь коментар
29.10.2024 22:21 Відповісти
+10
"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську" - далі що ?
показати весь коментар
29.10.2024 22:20 Відповісти
+6
Самая слабая администрация президента за всю историю США
показати весь коментар
29.10.2024 23:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську" - далі що ?
показати весь коментар
29.10.2024 22:20 Відповісти
Вони давно забули, що далі. Рейган ще пам'ятав.
показати весь коментар
29.10.2024 23:25 Відповісти
Спасибі куколди! Я не памʼятаю по жовтопиким можна американською зброєю стріляти? Чи ні ? Бо буде потужні екскалація?
показати весь коментар
29.10.2024 22:21 Відповісти
По жовтопиким можна гатити тільки стурбованостями. Благо, з поставкою оних партнери не запізнюються.
показати весь коментар
29.10.2024 22:36 Відповісти
"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську"

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з іншими союзниками і партнерами"

"Ну і на тому дякуємо."
показати весь коментар
29.10.2024 22:35 Відповісти
По-твоему, це замало?!!!
показати весь коментар
29.10.2024 22:41 Відповісти
Роздать всiм дозiметри!!!
показати весь коментар
29.10.2024 22:40 Відповісти
No comments

"Я стурбований цим", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області.
https://www.reuters.com/world/biden-says-ukraine-should-strike-back-if-north-korean-troops-cross-into-ukraine-2024-10-29/ "Якщо вони перетнуть Україну, так", - відповів Байден на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь.

"I am concerned about it," Biden said when asked about North Korean troops being present in the Kursk region.
"If they cross into Ukraine, yes," Biden said when asked if the Ukrainians should strike back.
показати весь коментар
29.10.2024 22:55 Відповісти
Таке враження , що Байден не розуміє всього того , що відбувається ,в курській обл.,
або клеїть дурня
показати весь коментар
29.10.2024 23:03 Відповісти
Байден щодня думає про курську обл. і про українських воїнів там, до кінця не розуміючи навіщо вони туди залізли.
показати весь коментар
29.10.2024 23:49 Відповісти
Він розуміє , що влада у нас прокацапська . А що він може ? Це ми можемо , але чогось чекаємо . А Зе робить свою справу " робить нас всіх разом " .
показати весь коментар
30.10.2024 18:56 Відповісти
Не "перетнуть Україну", а "зайдуть до України".
показати весь коментар
29.10.2024 23:12 Відповісти
Косоока мразота вже в куРвській області ,
а це значить , що можуть відбуватися бойові діі з нашими воїнами 😡
Повна ху@ня ...))
показати весь коментар
29.10.2024 22:59 Відповісти
Самая слабая администрация президента за всю историю США
показати весь коментар
29.10.2024 23:06 Відповісти
"Скоро Гарріс прийде - порядок наведе". Принаймні, нам так кажуть.
показати весь коментар
29.10.2024 23:17 Відповісти
Обаму чув?
показати весь коментар
30.10.2024 07:26 Відповісти
Світовий гегемон тремтить перед ботоксним дідом та товстуном-корейцем. От дожилися...
показати весь коментар
29.10.2024 23:50 Відповісти
Так ці косоокі мавпи всіх собак поїдять...
показати весь коментар
30.10.2024 00:35 Відповісти
Скоріше, навпаки.
Новини корейської кухні: собаки їдять корейців!
показати весь коментар
30.10.2024 08:52 Відповісти
 
 