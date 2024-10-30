Близько 3 тисяч військових КНДР розміщені у казармах за 50 км від кордону з Україною, - FT

Росія доправила близько 3000 північнокорейських військових з Далекого Сходу до Курської області. Їх розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перші військові з Північної Кореї, які прибули до Росії ще на початку жовтня, входять до елітного 11-го армійського корпусу армії КНДР, відомого як "Штурмовий корпус".

За даними українських розвідників, лише кілька сотень із 3000 є спецпризначенцями, решта - регулярні війська.

У понеділок, 28 жовтня, їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від кордону з Україною, де вони чекали на подальші вказівки від російського командування.

В українській розвідці висловили сумніви щодо бойових здібностей північнокорейських військових, назвавши їх "недосвідченими піхотинцями".

"Вони ніколи раніше не залишали свою країну. Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", - розповів співрозмовник FT.

Як зазначили розвідники, війська КНДР у Росії вперше побачили дрони-камікадзе, які постійно використовуються на полі бою.

Українські офіційні особи заявили, що вважають, що окупанти можуть використати північнокорейців як "гарматне м’ясо".

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

