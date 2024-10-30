Близько 3 тисяч військових КНДР розміщені у казармах за 50 км від кордону з Україною, - FT
Росія доправила близько 3000 північнокорейських військових з Далекого Сходу до Курської області. Їх розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, перші військові з Північної Кореї, які прибули до Росії ще на початку жовтня, входять до елітного 11-го армійського корпусу армії КНДР, відомого як "Штурмовий корпус".
За даними українських розвідників, лише кілька сотень із 3000 є спецпризначенцями, решта - регулярні війська.
У понеділок, 28 жовтня, їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від кордону з Україною, де вони чекали на подальші вказівки від російського командування.
В українській розвідці висловили сумніви щодо бойових здібностей північнокорейських військових, назвавши їх "недосвідченими піхотинцями".
"Вони ніколи раніше не залишали свою країну. Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", - розповів співрозмовник FT.
Як зазначили розвідники, війська КНДР у Росії вперше побачили дрони-камікадзе, які постійно використовуються на полі бою.
Українські офіційні особи заявили, що вважають, що окупанти можуть використати північнокорейців як "гарматне м’ясо".
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але баба НЕ ЧУЄ!
Але "круті хлопці" палили "БТ".
Дайте мені координати тих казарм, поки корейці не втекли.
Зараз ви висловили сумнів в достовірності інформації від https://www.ft.com/content/f908deed-7bc5-4e8c-b20f-02d935beaaaf Financial Times про спільників ху@ла.
Яка ціль цього повідомлення?
Щоб швиденько ворог прибрав орків з тих казарм?
Чи це дезінформація, яка має на меті що?
Щоб це лайно, яке знаходиться на близькій відстані від нашого кордону, ніяк не зашкодило нашим військовим.
А не намагатись піаритись на пожежі в якомусь військоматі в Мухосранську за тисячі км від України, як вони робили буквально на днях.
Немає бажання у Зермаків.
Бо буде екскалація.
Маленький шалун любить анонси.
Ми вже дружно сміялися з зубів дракона, лінії Суровікіна, мобіків, алкашів, іранськіх мопедів тощо.
Як казав Луі 16 Сонце: бажання швидкої перемоги є гарантією для поразки.