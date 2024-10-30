УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9367 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 981 58

Близько 3 тисяч військових КНДР розміщені у казармах за 50 км від кордону з Україною, - FT

Військові КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною

Росія доправила близько 3000 північнокорейських військових з Далекого Сходу до Курської області. Їх розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від українського кордону. 

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перші військові з Північної Кореї, які прибули до Росії ще на початку жовтня, входять до елітного 11-го армійського корпусу армії КНДР, відомого як "Штурмовий корпус".

За даними українських розвідників, лише кілька сотень із 3000 є спецпризначенцями, решта - регулярні війська.

У понеділок, 28 жовтня, їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від кордону з Україною, де вони чекали на подальші вказівки від російського командування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР відправила воювати проти України 20-річних солдатів та підлітків, - розвідка Південної Кореї

В українській розвідці висловили сумніви щодо бойових здібностей північнокорейських військових, назвавши їх "недосвідченими піхотинцями".

"Вони ніколи раніше не залишали свою країну. Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", - розповів співрозмовник FT.

Як зазначили розвідники, війська КНДР у Росії вперше побачили дрони-камікадзе, які постійно використовуються на полі бою.

Українські офіційні особи заявили, що вважають, що окупанти можуть використати північнокорейців як "гарматне м’ясо".

Читайте також: Україна може застосовувати американську зброю проти військових КНДР, - Пентагон 

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Також читайте: США закликають Китай натиснути на КНДР, щоб зупинити відправку військових до Росії, - CNN

Автор: 

КНДР (1318) розвідка (3925) Курськ (1199)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Ну так ******* по ним.
показати весь коментар
30.10.2024 11:12 Відповісти
+18
Не кажіть тікі, шо українські дрони до спиртзавода долетіти можуть, а до казарми з турістами не можуть =)
показати весь коментар
30.10.2024 11:15 Відповісти
+14
50 км - чудова відстань для РСЗО. Пора провести денацифікацію.
показати весь коментар
30.10.2024 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так ******* по ним.
показати весь коментар
30.10.2024 11:12 Відповісти
Саме так !! Якщо це м'ясо ,то на фарш його і як швидше,поки не засмерділо !!))
показати весь коментар
30.10.2024 11:49 Відповісти
Ви шооо???? Єто же будіт ескаляція! Ніззяяяя
показати весь коментар
30.10.2024 11:56 Відповісти
Не можна. "Свати-7" з прокату знімуть.
показати весь коментар
30.10.2024 12:04 Відповісти
Агов! Хаймерс! Ти де?
показати весь коментар
30.10.2024 11:12 Відповісти
Зермакам вже, як перед нападом паРаши в 2022, в західних ЗМІ пишуть де ворог і куди потрібно бити.
Але баба НЕ ЧУЄ!

показати весь коментар
30.10.2024 11:28 Відповісти
Ну так Байден прямо сказав, що можно бити, доставайте Хаймерс.
показати весь коментар
30.10.2024 12:35 Відповісти
Не кажіть тікі, шо українські дрони до спиртзавода долетіти можуть, а до казарми з турістами не можуть =)
показати весь коментар
30.10.2024 11:15 Відповісти
розвідка! ось ці є?

показати весь коментар
30.10.2024 11:17 Відповісти
А шмальнути туди, ні. Бо ескалація.
показати весь коментар
30.10.2024 11:17 Відповісти
та не ескалація, пацани - асфальт!
показати весь коментар
30.10.2024 11:34 Відповісти
У мільярді дерев заховалися !!))
показати весь коментар
30.10.2024 11:50 Відповісти
я іх і садив!
показати весь коментар
30.10.2024 12:10 Відповісти
50 км - чудова відстань для РСЗО. Пора провести денацифікацію.
показати весь коментар
30.10.2024 11:18 Відповісти
Щоб не порозбігались, як таракани ,від совкових "смерчів та ураганів" , краще щоб без варіантів, хаймерсами теж РСЗО.
показати весь коментар
30.10.2024 12:27 Відповісти
Якщо локація відома то треба(!) за*башити!
показати весь коментар
30.10.2024 11:18 Відповісти
Вони вже як хробаки під землю зарилися.
показати весь коментар
30.10.2024 11:24 Відповісти
Да, жалко очень далеко - главное оружие Зеленых ****** - асфальтовые катки не долетят.
показати весь коментар
30.10.2024 11:18 Відповісти
Вирішили почекати, поки вони досвіду наберуться, тому вони ще не попали під удари HIMARS ?...
показати весь коментар
30.10.2024 11:19 Відповісти
Північнокорейці спеціалізуються на підземних тонелях під укріпленнями супротивника. Під кордоном з Південною Кореєю було викрито Шість тонелей, в яких можуть проїхати навіть танки.
показати весь коментар
30.10.2024 11:19 Відповісти
Дуже трудолюбиві. Вирощують цибулю, - вона в них як голови. Руками землю перетирають
показати весь коментар
30.10.2024 17:41 Відповісти
Треба коейцям влаштувати тренаж, як того хоче Кім Чен Ин.
показати весь коментар
30.10.2024 11:20 Відповісти
Так почему ждем? Пока они разлезутся по полям и посадкам штурмовать наши позиции как саранча а потом обСырский начнет визжать что ему еще нужно призывать людей потому что некому ету Орду останавливать? Или вы надеетесь что они домой уедут.
показати весь коментар
30.10.2024 11:24 Відповісти
Не вдарять по тим казармам, штати однозначно сказали: "законна ціль у разі появи на території України"
показати весь коментар
30.10.2024 11:24 Відповісти
Та, якщо придивитись краще, то і не корейці, а "буряти". Так, що - можна лупити.
показати весь коментар
30.10.2024 11:27 Відповісти
Нехай своєю зброєю б'ють. Зермаки і зебіли постійно хваляться, що Лідор відродив ракетну програму.
показати весь коментар
30.10.2024 11:30 Відповісти
Якби це було правдою-їх би там вже не було,від слова-зовсім,привіт FT.,вони зараз всі "хайпують" на цій темі.
показати весь коментар
30.10.2024 11:25 Відповісти
Кабзон вже корейський йазик вивчає аж дим з під перуки
показати весь коментар
30.10.2024 11:27 Відповісти
Кабздон розучує "Егукку" (Патріотичну пісню). Разом із хором "алєксандрава".
показати весь коментар
30.10.2024 12:22 Відповісти
Завгоспу треба задонатити , щоб дозвіл дав .
показати весь коментар
30.10.2024 11:29 Відповісти
То атакамса їм підгоніть
показати весь коментар
30.10.2024 11:35 Відповісти
3 тисячі ? Щось тут не так . Які цілі справжні цього дійства ? 🤔
показати весь коментар
30.10.2024 11:35 Відповісти
Для Зельоних це табу? Як Крим, кримські мости, і залізниця від кордону Кацапії до Криму?
показати весь коментар
30.10.2024 11:37 Відповісти
То есть русне влом самим отбивать курскую область, решили мясом из кндр закидать
показати весь коментар
30.10.2024 11:39 Відповісти
Пане Байдене, а Золкіну можна їм в полоні давати американські цигарки, чи забороняєте ? Якщо не можна , то спитаємо у болгар. Може хоч Родопі чи Тушку дозволять.
показати весь коментар
30.10.2024 11:40 Відповісти
Портянки хошиміна нехай курять.
показати весь коментар
30.10.2024 11:51 Відповісти
Болгари ще поставляли до есесеру сигарети, не пам'ятаю вже назви, але на пачці було написано, що вони "ароматизири и соусірані".
Але "круті хлопці" палили "БТ".
показати весь коментар
30.10.2024 12:26 Відповісти
Якби були такі дані то ми б вже побачили як палають ті казарми.
показати весь коментар
30.10.2024 11:50 Відповісти
Ви до лютого 2022 слідом за Зермаками повторювали, що немає даних про скупчення рашистів біля кордонів України, а західні ЗМІ і розвідки брешуть?
показати весь коментар
30.10.2024 11:56 Відповісти
Так і зараз ніде не спостерігаються "ударні угруповання". Навіть на донбасі.
показати весь коментар
30.10.2024 12:28 Відповісти
Каюсь. Будучи тоді міністром оборони не бачив вдарних угрупувань орди.
Дайте мені координати тих казарм, поки корейці не втекли.
показати весь коментар
30.10.2024 13:02 Відповісти
Не важливо хто ви. Важливо що ви пишите, транслюєте.
Зараз ви висловили сумнів в достовірності інформації від https://www.ft.com/content/f908deed-7bc5-4e8c-b20f-02d935beaaaf Financial Times про спільників ху@ла.
показати весь коментар
30.10.2024 13:08 Відповісти
Ви б хоч би подумали головою. Розвідка Україна повідомляє не Пентагон, ні НАТО по секретних каналах а газету https://www.ft.com/content/f908deed-7bc5-4e8c-b20f-02d935beaaaf Financial Times про те що ворог розмістив 3000 солдатів в казармах в 50 км від кордону з Україною.
Яка ціль цього повідомлення?
Щоб швиденько ворог прибрав орків з тих казарм?
Чи це дезінформація, яка має на меті що?
показати весь коментар
30.10.2024 13:16 Відповісти
Наша розвідка має звітувати вже про знищення кимчениновського лайна в місцях їхнього розташування.
Щоб це лайно, яке знаходиться на близькій відстані від нашого кордону, ніяк не зашкодило нашим військовим.

А не намагатись піаритись на пожежі в якомусь військоматі в Мухосранську за тисячі км від України, як вони робили буквально на днях.
показати весь коментар
30.10.2024 13:58 Відповісти
нам, суворо наказали, до 5 листопада, взагалі не відсвічувати.
показати весь коментар
30.10.2024 11:53 Відповісти
50 км від кордону! Нам немає чим вдарити на таку відстань?
Немає бажання у Зермаків.

показати весь коментар
30.10.2024 11:54 Відповісти
Не бажання нема, а дозволу з кремля
показати весь коментар
30.10.2024 12:09 Відповісти
І бажання також.
показати весь коментар
30.10.2024 12:16 Відповісти
Салліван - Шольц не дозволяють.
Бо буде екскалація.
показати весь коментар
30.10.2024 12:18 Відповісти
Угу. І з корупцією та сама фігня, і з контрабандою...

показати весь коментар
30.10.2024 12:38 Відповісти
тобто Financial Times вже усе знає, а пАтужниє дермаківські манагери Зєлі-Підєрмачної та їхні "ерзац-замєнітєлі Залужного" ще не отримали інструкції з ********* та Кремля, і, поки що, просто мародерять міжнародну допомогу та бюджет, усе до чого дотягнуться?..
показати весь коментар
30.10.2024 12:16 Відповісти
І, де ті наші дрони.
показати весь коментар
30.10.2024 12:18 Відповісти
І як,Паляниця не розпізнає казарми,чи вона ще процесі анонсу?
Маленький шалун любить анонси.
показати весь коментар
30.10.2024 12:21 Відповісти
Я би зачекав з висновками про недосвідчені війська.
Ми вже дружно сміялися з зубів дракона, лінії Суровікіна, мобіків, алкашів, іранськіх мопедів тощо.
Як казав Луі 16 Сонце: бажання швидкої перемоги є гарантією для поразки.
показати весь коментар
30.10.2024 12:28 Відповісти
У своєму відео ЮБ все розклав по поличках: що,чому і як.
показати весь коментар
30.10.2024 12:43 Відповісти
Ідеальна відстань для першого знайомства с українськими хаймарсами, атакамсами, паляницями і т.і.
показати весь коментар
30.10.2024 12:51 Відповісти
А може не б'ють бо заборонили. Бо Ескалація!!!
показати весь коментар
30.10.2024 12:53 Відповісти
 
 