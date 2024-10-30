Україна може стати членом ЄС до 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ, - єврокомісар Варгеї

Україна зможе стати членом Європейського Союзу впродовж наступних п'яти років, якщо впровадить всі необхідні реформи.

Про це заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї у середу, 30 жовтня, на пресконференції в Брюсселі з нагоди презентації звіту про розширення ЄС, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів єврокомісар, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".

"Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії", - сказав Варгеї.

Зазначається, що мандат нової Єврокомісії матиме повноваження до кінця 2029 року.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Україна має шанси стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.

