Україна може стати членом ЄС до 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ, - єврокомісар Варгеї
Україна зможе стати членом Європейського Союзу впродовж наступних п'яти років, якщо впровадить всі необхідні реформи.
Про це заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї у середу, 30 жовтня, на пресконференції в Брюсселі з нагоди презентації звіту про розширення ЄС, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповів єврокомісар, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".
"Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії", - сказав Варгеї.
Зазначається, що мандат нової Єврокомісії матиме повноваження до кінця 2029 року.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Україна має шанси стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.
Бо розкрили його таємні пункти миру - ай яй яй його 5-6м менеджерів? Через ЗМІ США рашці передали
А Зе та диктатор Єрмак не хочуть :
1)Боротися з корупцією
2) Давати свободу масс медіа
3) Зупиняти судову вседозволеність
Зараз кацапи налетять та своє гівно під новиною розкидати будуть від безсильної люті.
Ну, так чому не зробили?
і ще, ти менш дегенерата арестовича слухай, хто та кого послав.
Україна подала заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році.
Плани щодо членства в НАТО були відкладені Україною після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010 президентських виборів 2010 року , на яких президентом був обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович.
Зараз 2024 рік..... дє Україна ???
А як там українські бійці з великим бойовим духом що втікли до Парижу та нас морально підтримують ...... почувають себе ?
щастя здоров'я та мирного неба над Парижем та ЄС
Якщо людина де@іл, то їй треба про це казати, бо воно не в курсі….
А не скиглити "який поганий захід"
Он "рашиська мрія" Грузії теж гадали , що їх за так візьмуть у ЄС - не склалося
А звідси витікає по-друге - ніхто ніяких планів щодо України в НАТО не відкладав. І ще раз повторюю для дуже активних тролів( з рашки чи з Банкової) - не розраховуйте на лохів в Україні, а вчить краще "матчасть".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
По-друге, не знаю ХТО там оте писав, але я точно пам'ятаю і про це писали в усіх ЗМІ, як тимоха бігала по Бухаресту, щоб не встигнути на зустріч з Генсеком НАТО, яку було анонсовано, і НЕ подавати на ПДЧ, бо якщо б подали, то його б розглядали в НАТО, а на той час Меркель була категорично проти і науськала тимоху.
А з подачею на ПДЧ все дуже просто - воно або є, або немає і відкласти його не можна.
Ну і останнє - не твого, провокатор, розуму діло, де хто зараз живе і звідки він пише! Але те, що ти всюди це використовуєш, свідчить про одне - ти працюєш по методичці з кремля...чи Банкової.
https://web.archive.org/web/20081205055811/http://www.unian.net/eng/news/news-287949.html
"French Foreign Minister Bernard Kouchner confirmed that MAP is still there. He told a separate press conference that a decision on MAP would be made eventually. He said Ukraine and Georgia are not ready for MAP at this stage.
Work must continue in the frameworks of the two commissions --the NATO-Ukraine Commission and the NATO-Georgia Commission. For various reasons, we thought we could not go any further"
====================
"Міністр закордонних справ Франції Бернар Кучнер підтвердив, що карта(ПДЧ) все ще існує. Він сказав на окремій прес -конференції, що рішення про карту буде прийнято врешті -решт. За його словами, Україна та Грузія не готові до карти на цьому етапі.
Робота повинна тривати в рамках двох комісій-комісії Нато-Україна та Комісії Наторгія. З різних причин ми думаємо, що не можемо йти далі "
Ось що було в оригіналі, а не те що там хтось зараз корегує по-своєму.
Доречі, будь хто може заходити і корегувати ту Вікі зараз.
Так що - вчить матчасть, провокатори, бо вас і тут спіймали.
https://web.archive.org/web/20081205055811/http://www.unian.net/eng/news/news-287949.html
"Earlier Thursday, alliance members decided not to include Ukraine and Georgia among its new members after strong objections from Russia. However, NATO pledged that the two countries would eventually become members, while also inviting Albania and Croatia to become members of the 26-nation alliance."
==================
"Раніше в четвер члени Альянсу вирішили не включати Україну та Грузію серед своїх нових членів після сильних заперечень з боку Росії. Однак НАТО пообіцяла, що дві країни зрештою стануть членами, а також запрошують Албанію та Хорватію стати членами Альянсу 26-річних."
І де тут про "Україна подала заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році"???
Бла, бла , бла було б якби туди приймали за гарні очі і відосіки гундосіки
Але тоді це було б не ЄС , а якесь...одкб
Але тоді це було б не ЄС , а якесь...одкб ---тільки рашистський замполіт АРТЕМ Булискерія(з нумером) де-факто не бачить,що з Угорщиною.Словачиною,рішеннями європейських ,куплених куйлом політиків ,які є на користь рашистів ДЕ-ФАКТО це є рашистська агентура якогось європейського окдб рашистської 3,14дерації ... Слухай.так яке окдб майже на пів року заблокувало границю з ЄС "польськими пшеяцєлями куйла "? або на яку ціфіру Чехія купила рашистської нафти?? дафай включай бл бла бла