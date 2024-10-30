УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10927 відвідувачів онлайн
Новини
1 874 46

Україна може стати членом ЄС до 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ, - єврокомісар Варгеї

Варгеї про терміни приєднання України до ЄС

Україна зможе стати членом Європейського Союзу впродовж наступних п'яти років, якщо впровадить всі необхідні реформи. 

Про це заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї у середу, 30 жовтня, на пресконференції в Брюсселі з нагоди презентації звіту про розширення ЄС, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів єврокомісар, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ". 

"Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії", - сказав Варгеї.

Читайте також: 88% українців підтримують вступ до ЄС, а 86% - до НАТО, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що мандат нової Єврокомісії матиме повноваження до кінця 2029 року.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Україна має шанси стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.

Читайте також: Україна виконала всі вимоги 2022 року про надання статусу кандидата, - звіт Єврокомісії

Автор: 

реформи (3232) членство в ЄС (1392) Євросоюз (14185)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ну це ж за умови
А Зе та диктатор Єрмак не хочуть :

1)Боротися з корупцією
2) Давати свободу масс медіа
3) Зупиняти судову вседозволеність
показати весь коментар
30.10.2024 20:05 Відповісти
+6
Звичайно із Зебілами ніколи не зможе. ЄС і написали цю дату, сподіваючись що в Україні пройдуть вибори і більша частина вумного наріду 73% вилікувалася. ЄС не протрібні качелі, як в Грузії, то вони в ЄС, то вони до Засрашки. В них є вже один такий унгер, що не знають, що з ним робити.
показати весь коментар
30.10.2024 20:11 Відповісти
+6
воїни та волонтери воюють, а влада мародерить скільки хоче -КРАДЕ КРАДЕ КРАДЕ й ллє гівно на партнерів за погану допомогу
показати весь коментар
30.10.2024 20:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто не зможе.
показати весь коментар
30.10.2024 20:04 Відповісти
Звичайно із Зебілами ніколи не зможе. ЄС і написали цю дату, сподіваючись що в Україні пройдуть вибори і більша частина вумного наріду 73% вилікувалася. ЄС не протрібні качелі, як в Грузії, то вони в ЄС, то вони до Засрашки. В них є вже один такий унгер, що не знають, що з ним робити.
показати весь коментар
30.10.2024 20:11 Відповісти
Грузія то таке, в ЄС Угорщина своїми гойдалками всіх задовбала і Словаччина в любий момент ось ось може почати вихвицувати, як дурнувате лоша.
показати весь коментар
30.10.2024 20:16 Відповісти
Вимагають закрити Єрмамкомарафет, нагадують про реформи - а ВОВКА ГАВКАЄ з усіх утюгів про тамагавки!

Бо розкрили його таємні пункти миру - ай яй яй його 5-6м менеджерів? Через ЗМІ США рашці передали
показати весь коментар
30.10.2024 20:22 Відповісти
Ну це ж за умови
А Зе та диктатор Єрмак не хочуть :

1)Боротися з корупцією
2) Давати свободу масс медіа
3) Зупиняти судову вседозволеність
показати весь коментар
30.10.2024 20:05 Відповісти
СУПЕР!

Зараз кацапи налетять та своє гівно під новиною розкидати будуть від безсильної люті.
показати весь коментар
30.10.2024 20:06 Відповісти
гівно з-під вови після володарювання Єрмаком, поки він тексти Подляківщини читав , КОАЛІЦІЄЮ ЄДНАННЯ ВИГРІБАТИ ТРЕБА . США давно вже таку вимогу повинні були зробити.
показати весь коментар
30.10.2024 20:26 Відповісти
"США давно вже таку вимогу повинні були зробити."

Ну, так чому не зробили?
показати весь коментар
30.10.2024 20:29 Відповісти
Тому, що в демократичному світі ніхто не влазить зі своїм уставом в чужий монастирь. Ти цього не знав? Це тільки особо одарьоні індивіди, яким чи то "какаяразніца", чи то "по приколу і хоч поржом", такі завжди хочуть щоб якийсь дядя за них все робив, все вирішував і навіть чистив за ними оте гівно, яке вони собі вибрали преЗЕРдентом. Вони роблять те, що можуть в рамках міжнародних відносин, а не те, чого хоче ВЖЕ і ЗАРАЗ отой лох з 73%, який облизує жопу ЗЕбуїну і "крошит батон" на тих, хто нам допомагає...бо хрипата мавпа образилась, що його просто послали, як убогого і розумово відсталого.
показати весь коментар
30.10.2024 20:45 Відповісти
Ти це не мені пиши, а звертайся до тієї панночки, що таку х@єрню написала.

і ще, ти менш дегенерата арестовича слухай, хто та кого послав.
показати весь коментар
30.10.2024 20:53 Відповісти
А цей дегенерат задорнов, таки був правий.
показати весь коментар
30.10.2024 21:08 Відповісти
Україна може стати членом ЄС до 2129 року.

Україна подала заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році.

Плани щодо членства в НАТО були відкладені Україною після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010 президентських виборів 2010 року , на яких президентом був обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович.

Зараз 2024 рік..... дє Україна ???
показати весь коментар
30.10.2024 20:09 Відповісти
Воює з твоїм х@йлом за свій вибі вступити в ЄС.
показати весь коментар
30.10.2024 20:13 Відповісти
воїни та волонтери воюють, а влада мародерить скільки хоче -КРАДЕ КРАДЕ КРАДЕ й ллє гівно на партнерів за погану допомогу
показати весь коментар
30.10.2024 20:28 Відповісти
х@йло сидить на крясной площи, та ніяк не здохне.....

А як там українські бійці з великим бойовим духом що втікли до Парижу та нас морально підтримують ...... почувають себе ?

щастя здоров'я та мирного неба над Парижем та ЄС
показати весь коментар
30.10.2024 21:35 Відповісти
ПідтримуємоНе вас, а українців. Не пзд тут про ПДЧ, чмо .
показати весь коментар
30.10.2024 21:53 Відповісти
А як там ЧМО з великим бойовим духом що втікли до Парижу та нас морально підтримують ...... почувають себе ?
показати весь коментар
30.10.2024 22:30 Відповісти
Тобі твоє х@йло написало зіштовхнути українців ? Для початку вивчи українську мову, зміни свій аватар з російської і перейди на нормальний шрифт , шизофренік.
показати весь коментар
31.10.2024 08:35 Відповісти
Критикуючи, критикуй думку, а чи не його автора. Леонардо да Вінчі

Якщо людина де@іл, то їй треба про це казати, бо воно не в курсі….
показати весь коментар
31.10.2024 19:43 Відповісти
От я тобі й сказала ,
показати весь коментар
31.10.2024 20:56 Відповісти
Бо окрім подачі заявок треба і щось робити
А не скиглити "який поганий захід"
Он "рашиська мрія" Грузії теж гадали , що їх за так візьмуть у ЄС - не склалося
показати весь коментар
30.10.2024 20:22 Відповісти
Ну, по-перше Україна НЕ подаВАЛА заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році. І не треба тут вкидувати всяку фуйню в надії, що ніхто не пам'ятає ті часи.
А звідси витікає по-друге - ніхто ніяких планів щодо України в НАТО не відкладав. І ще раз повторюю для дуже активних тролів( з рашки чи з Банкової) - не розраховуйте на лохів в Україні, а вчить краще "матчасть".
показати весь коментар
30.10.2024 20:37 Відповісти
Шановний ...... почитайте про всяку фуйню у Вікіпедії UA..... цэ для дуже вумно-активних тролів з Англії..... посилання нижще..... не для лохів з України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
показати весь коментар
30.10.2024 21:24 Відповісти
Ну, по-перше, не треба зловживати жирним шрифтом.
По-друге, не знаю ХТО там оте писав, але я точно пам'ятаю і про це писали в усіх ЗМІ, як тимоха бігала по Бухаресту, щоб не встигнути на зустріч з Генсеком НАТО, яку було анонсовано, і НЕ подавати на ПДЧ, бо якщо б подали, то його б розглядали в НАТО, а на той час Меркель була категорично проти і науськала тимоху.
А з подачею на ПДЧ все дуже просто - воно або є, або немає і відкласти його не можна.
Ну і останнє - не твого, провокатор, розуму діло, де хто зараз живе і звідки він пише! Але те, що ти всюди це використовуєш, свідчить про одне - ти працюєш по методичці з кремля...чи Банкової.
показати весь коментар
30.10.2024 22:35 Відповісти
А ще ось оригінал тої статті, на яку дають зноску в тій статті в Вікі(№3):
https://web.archive.org/web/20081205055811/http://www.unian.net/eng/news/news-287949.html

"French Foreign Minister Bernard Kouchner confirmed that MAP is still there. He told a separate press conference that a decision on MAP would be made eventually. He said Ukraine and Georgia are not ready for MAP at this stage.
Work must continue in the frameworks of the two commissions --the NATO-Ukraine Commission and the NATO-Georgia Commission. For various reasons, we thought we could not go any further"
====================
"Міністр закордонних справ Франції Бернар Кучнер підтвердив, що карта(ПДЧ) все ще існує. Він сказав на окремій прес -конференції, що рішення про карту буде прийнято врешті -решт. За його словами, Україна та Грузія не готові до карти на цьому етапі.
Робота повинна тривати в рамках двох комісій-комісії Нато-Україна та Комісії Наторгія. З різних причин ми думаємо, що не можемо йти далі "
Ось що було в оригіналі, а не те що там хтось зараз корегує по-своєму.
Доречі, будь хто може заходити і корегувати ту Вікі зараз.
Так що - вчить матчасть, провокатори, бо вас і тут спіймали.
показати весь коментар
30.10.2024 22:51 Відповісти
І ось ще один уривок вже від Кондоліси Райс:
https://web.archive.org/web/20081205055811/http://www.unian.net/eng/news/news-287949.html

"Earlier Thursday, alliance members decided not to include Ukraine and Georgia among its new members after strong objections from Russia. However, NATO pledged that the two countries would eventually become members, while also inviting Albania and Croatia to become members of the 26-nation alliance."
==================
"Раніше в четвер члени Альянсу вирішили не включати Україну та Грузію серед своїх нових членів після сильних заперечень з боку Росії. Однак НАТО пообіцяла, що дві країни зрештою стануть членами, а також запрошують Албанію та Хорватію стати членами Альянсу 26-річних."

І де тут про "Україна подала заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році"???
показати весь коментар
30.10.2024 22:58 Відповісти
Не подавала! Наоборот, саботировала процесс.
показати весь коментар
30.10.2024 23:34 Відповісти
Вы у себя сначала реформы проведите. ***** уже вам срет на голову.
показати весь коментар
30.10.2024 20:10 Відповісти
Це ти кому написав ?
показати весь коментар
30.10.2024 20:15 Відповісти
Контури членства в ЄС згідно обіцянок нинішніх "отцов-благодєтєлєй" маячать вже на горизонті, ... але до уваги всіх -- ГОРИЗОНТ-ЦЕ УЯВНА ЛІНІЯ, ПО МІРІ НАБЛИЖЕННЯ ДО ЯКОЇ, ВОНА ВІДДАЛЯЄТЬСЯ.
показати весь коментар
30.10.2024 20:13 Відповісти
одним словом "європейське бла бла бла".яке не варта уваги.люди собі щось там в гейропі фантазують.по3,14сдят.наобіцяють і в кінцевому результаті кинуть...
показати весь коментар
30.10.2024 20:16 Відповісти
Одним слово рашиський бот , максюшка, нарешті полагодив VPN
Бла, бла , бла було б якби туди приймали за гарні очі і відосіки гундосіки
Але тоді це було б не ЄС , а якесь...одкб
показати весь коментар
30.10.2024 20:23 Відповісти
так, воно кацап.
показати весь коментар
30.10.2024 20:32 Відповісти
Бла, бла , бла було б якби туди приймали за гарні очі і відосіки гундосіки
Але тоді це було б не ЄС , а якесь...одкб ---тільки рашистський замполіт АРТЕМ Булискерія(з нумером) де-факто не бачить,що з Угорщиною.Словачиною,рішеннями європейських ,куплених куйлом політиків ,які є на користь рашистів ДЕ-ФАКТО це є рашистська агентура якогось європейського окдб рашистської 3,14дерації ... Слухай.так яке окдб майже на пів року заблокувало границю з ЄС "польськими пшеяцєлями куйла "? або на яку ціфіру Чехія купила рашистської нафти?? дафай включай бл бла бла
показати весь коментар
31.10.2024 14:15 Відповісти
як що зе!шобло, залишиться при владі до 2029, україна перестане існувати, як держава.
показати весь коментар
30.10.2024 20:29 Відповісти
в оманських планах зелених мародерів ніякої перемоги, ніякого євросоюзу, ніякого нато немає.
показати весь коментар
30.10.2024 20:54 Відповісти
Не только у них, а у ВСЕХ! властьпридержащий прошлого и настоящего.
показати весь коментар
30.10.2024 23:31 Відповісти
Справа за малим-чи буде ще на той час Україна!?
показати весь коментар
30.10.2024 21:04 Відповісти
То есть ещё 5 лет. Если з этих 5 лет исключить период президентства Зеленського, то это может быть ещё 7 лет.
показати весь коментар
30.10.2024 21:36 Відповісти
Так шо и украинская властвующая клептократическая олигархия не будет саботировать вступление Украины в ЕС и НАТО, как всегда было?
показати весь коментар
30.10.2024 23:29 Відповісти
Njesmeshitje sami sebja - etovo NJEBUDJET. Po ochenj prostoij prichinje - sami ukrainci etovo njedopustjat. Vsja istorija s eksportom ukrainskovo zerna eto jarko pokazala. Zerno dolzhno bilo idtji v Afriku, a okazalosj v €Urope. Mi v €U njepozvoljim unjichtozhitj svojo seljskoje hozjaistvo putjom importa ochenj djeshovoij ukrainskoij produkcii, nam etovo njenado, ot slovo 'sovsem'. I dotacii seljskomu hozjaijstvu v €U djelajutsja vovsje nje dlja ponjizhenjija sebestoimostji produkcii i dlja ponjizhenjija cen v nashih magazinah, a dlja poddjerzhki seljskovo 'obraza zhiznji'. I tut djeshovaja ukrainskaja produkcija njekomu njenuzhna, dazhe pri naljichii sertjifikata soglasno trebovanjijam i normam €U. Po odnaij prostoij prichinje - u nas njet njemaljeijshevo doverija k ljubomu dokumentu, vidannomu korumpirovannimi ukrainskimi chinovnjikami. Eto i budjet glavnim, no nje jedjinstvennim, kamnjem pretknovenjija na putji Ekraini v €U. I konjec etovo putji budjet takim-zhe kak u Turcii,,,,
показати весь коментар
31.10.2024 00:44 Відповісти
Знову морковка на паличці від брехунів.
показати весь коментар
31.10.2024 03:41 Відповісти
Зелемарафон краще
показати весь коментар
31.10.2024 08:40 Відповісти
За чинної влади Україна НІКОЛИ не стане ані членом ЄС, ані членом НАТО.
показати весь коментар
31.10.2024 08:07 Відповісти
 
 