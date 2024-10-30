Велика Британія планує щороку виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що Об'єднане Королівство виділить більше грошей на оборонні потреби, зокрема для військової підтримки України.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони на 2,9 млрд фунтів (3,8 млрд доларів) наступного року, що дозволить Сполученому Королівству з лишком перевиконати наші зобов'язання в рамках НАТО та забезпечити гарантовану військову підтримку Україні 3 млрд фунтів на рік", - сказала Рівз.

Також в британському уряді наголосили, що допомога Британії Києву триватиме "так довго, як це потрібно".

Читайте: Велика Британія ввела нові санкції проти Росії за дестабілізацію України