Велика Британія планує щороку виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що Об'єднане Королівство виділить більше грошей на оборонні потреби, зокрема для військової підтримки України.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони на 2,9 млрд фунтів (3,8 млрд доларів) наступного року, що дозволить Сполученому Королівству з лишком перевиконати наші зобов'язання в рамках НАТО та забезпечити гарантовану військову підтримку Україні 3 млрд фунтів на рік", - сказала Рівз.

Також в британському уряді наголосили, що допомога Британії Києву триватиме "так довго, як це потрібно".

Читайте: Велика Британія ввела нові санкції проти Росії за дестабілізацію України

Велика Британія (5800) допомога (8768)
А кацапи заклали в бюджет 145 мільярдів на війну у 2025. От і рахуйте...
30.10.2024 20:44 Відповісти
А Україна продовжує качати кацапську газ і нафту своєю територією...
30.10.2024 20:55 Відповісти
А ми не можемо не качати, інакше Україну згноять в арбітражному суді. Бо, як з'ясувалося - війна не є форс-мажором. Такі діла(
30.10.2024 22:03 Відповісти
 
 