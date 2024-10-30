Велика Британія планує щороку виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України
Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що Об'єднане Королівство виділить більше грошей на оборонні потреби, зокрема для військової підтримки України.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони на 2,9 млрд фунтів (3,8 млрд доларів) наступного року, що дозволить Сполученому Королівству з лишком перевиконати наші зобов'язання в рамках НАТО та забезпечити гарантовану військову підтримку Україні 3 млрд фунтів на рік", - сказала Рівз.
Також в британському уряді наголосили, що допомога Британії Києву триватиме "так довго, як це потрібно".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Randall Flag #387882
показати весь коментар30.10.2024 20:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Бандерівець
показати весь коментар30.10.2024 20:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Магирус
показати весь коментар30.10.2024 22:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль