КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря
У четвер, 31 жовтня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в напрямку Японського моря.
Про це повідомляє Yonhap та північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Цензор.НЕТ.
Про невстановлену у балістичну ракету в напрямку Східного моря, яку запустила Північна Корея, повідомили південнокорейські військові.
Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що не може оприлюднити жодних подробиць, оскільки триває аналіз ситуації.
Видання зазначає, що запуск ракети відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї й США засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.
Кім Чен Ин прокоментував
"Ракетне управління КНДР за наказом глави держави провело у четвер дуже важливе випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке…. продемонструвало надійність найпотужнішого у світі північнокорейського стратегічного стримування", - ідеться в повідомленні оборонного відомства КНДР, яке цитує KCNA.
Коментуючи запуск ракети, лідер країни Кім Чен Ин сказав: "Такі випробування – це військові дії, що повністю відповідають меті інформування суперників, які останнім часом навмисно загострили ситуацію в регіоні та створили загрозу безпеці нашої республіки, про нашу рішучість протидіяти їм".
За його словами, ситуація з безпекою на Корейському півострові та потенційні загрози й виклики для Північної Кореї, що постійно загострюються, вимагають від Пхеньяна продовжувати посилювати стратегічний ударний потенціал.
"Я заявляю, що КНДР ніколи не змінить курсу на зміцнення своїх ядерних сил", - додав північнокорейський диктатор.
Yonhap нагадує, що КНДР востаннє проводила пуски балістичних ракет 18 вересня.
допоки пончик ті ракети їм до дупи не позапихує
що має допомога нам до гонки ракетного балістичного озброєння кндр, яка загрожує усьому світові?
розберися
за Грузію тобі вже відписалися
але негайно не получиться - мівіну в бункері потрібно доїсти, а уже потім рнбо...
тоді їм дають гуманітарку та вони трохи попускаються...
потім знову... к
издюлі животворящи краще було б але ж нікому ... 🤡
А ще японці першими почали торгувати з ними і їх торговий оборот до 2016 року займав 24% всього товарооборту північнокорейців.