УКР
КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря

КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря

У четвер, 31 жовтня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в напрямку Японського моря. 

Про це повідомляє Yonhap та північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Цензор.НЕТ.

Про невстановлену у балістичну ракету в напрямку Східного моря, яку запустила Північна Корея, повідомили південнокорейські військові.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що не може оприлюднити жодних подробиць, оскільки триває аналіз ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР може отримати від РФ технології, пов’язані тактичною ядерною зброєю, - Міноборони Південної Кореї

Видання зазначає, що запуск ракети відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї й США засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Кім Чен Ин прокоментував

"Ракетне управління КНДР за наказом глави держави провело у четвер дуже важливе випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке…. продемонструвало надійність найпотужнішого у світі північнокорейського стратегічного стримування", - ідеться в повідомленні оборонного відомства КНДР, яке цитує KCNA.

Коментуючи запуск ракети, лідер країни Кім Чен Ин сказав: "Такі випробування – це військові дії, що повністю відповідають меті інформування суперників, які останнім часом навмисно загострили ситуацію в регіоні та створили загрозу безпеці нашої республіки, про нашу рішучість протидіяти їм".

Читайте також: Німеччина може запровадити нові санкції проти КНДР за участь у війні проти України

За його словами, ситуація з безпекою на Корейському півострові та потенційні загрози й виклики для Північної Кореї, що постійно загострюються, вимагають від Пхеньяна продовжувати посилювати стратегічний ударний потенціал.

"Я заявляю, що КНДР ніколи не змінить курсу на зміцнення своїх ядерних сил", - додав північнокорейський диктатор.

Yonhap нагадує, що КНДР востаннє проводила пуски балістичних ракет 18 вересня.

Також читайте: КНДР продовжує передавати Росії балістичні ракети, - NYT

Автор: 

випробування (405) КНДР (1318) Японія (1232) балістичні ракети (472)
Топ коментарі
+17
західні імпотенти будуть вкрай обурені
допоки пончик ті ракети їм до дупи не позапихує
показати весь коментар
31.10.2024 09:42 Відповісти
+9
мухи окремо, котлети окремо
що має допомога нам до гонки ракетного балістичного озброєння кндр, яка загрожує усьому світові?
розберися
показати весь коментар
31.10.2024 09:58 Відповісти
+8
Тестують нове обладнання з рашки.
показати весь коментар
31.10.2024 09:45 Відповісти
Уроды.
показати весь коментар
31.10.2024 09:41 Відповісти
західні імпотенти будуть вкрай обурені
допоки пончик ті ракети їм до дупи не позапихує
показати весь коментар
31.10.2024 09:42 Відповісти
Бачу ти теж стурбованість проявив. Скажи дякую, що вони нам допомогають. Багато ми допомогали іншим, коли там діяв ху....лостан.
показати весь коментар
31.10.2024 09:55 Відповісти
мухи окремо, котлети окремо
що має допомога нам до гонки ракетного балістичного озброєння кндр, яка загрожує усьому світові?
розберися
показати весь коментар
31.10.2024 09:58 Відповісти
може Україна Грузії не допомагала ?
показати весь коментар
31.10.2024 10:04 Відповісти
з останнього та розсекреченого - Штатам в Афгані воєнна допомога
за Грузію тобі вже відписалися
показати весь коментар
31.10.2024 10:06 Відповісти
Україна взагалі то воювала в Іраку, допомагаючи США...
показати весь коментар
31.10.2024 10:18 Відповісти
Без ядерної боєголовки з кацапського арсеналу ? А чого так ? Маленький БУХ у Японському морі покаже світу, що черговий терорист вже дозрів до стану, коли можна погрожувати як кацап з кремля про свою ... неадекватність у разі чого.
показати весь коментар
31.10.2024 09:44 Відповісти
Тестують нове обладнання з рашки.
показати весь коментар
31.10.2024 09:45 Відповісти
Ну не винні вони, це ж рашкина розробка. Вони запускають, а куди полетить ракета вони не знають, все від вітру залежить і кривизни Землі. Як у фільмі - не виноватая я, она сама полетела
показати весь коментар
31.10.2024 10:02 Відповісти
Нашій владі потрібно негайно зібрати РНБО і "висловити рішуче занепокоєння у зв'язку із цими безвідповідальними діями щодо наших союзників ..."
показати весь коментар
31.10.2024 09:48 Відповісти
А потім твоїй владі треба патужна і незламна просити томагавки... на колінах. Ну хоч думайте яку ви маячню пишите.
показати весь коментар
31.10.2024 10:19 Відповісти
і то негайно....
але негайно не получиться - мівіну в бункері потрібно доїсти, а уже потім рнбо...
показати весь коментар
31.10.2024 11:24 Відповісти
Ну чтож - выражаеи и дальше обеспокоенность.
показати весь коментар
31.10.2024 09:49 Відповісти
А у відповідь лупанути туди звідки запустили слабо!
показати весь коментар
31.10.2024 09:50 Відповісти
у відповідь -висловили стурбованності
показати весь коментар
31.10.2024 09:53 Відповісти
а німеччина, сказала, що можуть запросто запровадити санкції як що що....
показати весь коментар
31.10.2024 09:51 Відповісти
на санкції всі поклали китайський куй.
показати весь коментар
31.10.2024 10:33 Відповісти
Не розумію цей геволт у коментарях.... вони це роблять десятки років. Та і нехай, ця лобуда з двигуном їм більше шкодить. І самі вони знають, шл ніколи і нукуди її не пустять, окрім моря... бо через 5 хвилин їх не буде самих, тому танці з бубном носять ритуальне призначення.
показати весь коментар
31.10.2024 09:52 Відповісти
Самовпевненість ніколи до Добра не приводила. Ось і Захід був впевнений, що кацапія з 1991 року повернула у бік демократії. Завалила бідненьку технологіями, інвестиціями, спільними підприємствами. А що отримала ? СВО, таємні поставки зброї всім терористам світу, гібридну війну кацапів зі всім світом.
показати весь коментар
31.10.2024 10:27 Відповісти
Заходу наче повилазило - Чечня, Грузія, Сирія, Крим і тільки коли ***** впевнився в їх імпотенції і почав відкриту війну в Європі, сцикливі пінгвіни заметушилися. Вигодували монстра, який їх хоче зжерти, і не знають, що з ним робити. Затикають пащу монстру Україною - може, він її довго жуватиме і їх не вкусить?
показати весь коментар
31.10.2024 10:59 Відповісти
Це привіт від Ина, Південній Кореї і США
показати весь коментар
31.10.2024 09:52 Відповісти
вони завжди пуляють коли їсти вже нема 😁
тоді їм дають гуманітарку та вони трохи попускаються...
потім знову... к
издюлі животворящи краще було б але ж нікому ... 🤡
показати весь коментар
31.10.2024 10:00 Відповісти
Зараз вони відмінників до ху... лостану від'їдатися відправляють
показати весь коментар
31.10.2024 10:06 Відповісти
та ні, скоріше наших собачок відгодовувати 😁
показати весь коментар
31.10.2024 11:20 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 10:02 Відповісти
...корейське ***** бикує,весь світ чекає 3,14здеця.
показати весь коментар
31.10.2024 10:05 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 10:06 Відповісти
Запускайте у відповідь міжконтинентальне балістичне занепокоєння.
показати весь коментар
31.10.2024 10:14 Відповісти
Натомість Японія відповість потужно, буде дальше продавати в Китай компоненти подвійного призначення що потім через реекпорт попадають в КНДР.
А ще японці першими почали торгувати з ними і їх торговий оборот до 2016 року займав 24% всього товарооборту північнокорейців.
показати весь коментар
31.10.2024 10:15 Відповісти
Американцям треба було ******* ядрьоною бімбою ще тоді, коли Корею поділили, а зараз вже пізно щось робити. Додік рудий своїм візитом легалізував пончика та його режим, до цього він був ніхто , а зараз - він володар Всесвіту(у своїй хворій голові).
показати весь коментар
31.10.2024 10:18 Відповісти
Та натискайте вже ту кнопку. Чого чекать -писець вже тут...
показати весь коментар
31.10.2024 10:23 Відповісти
А те що вони своїм металоломом лякають і вбивають морських мешканців вже нікого не турбує.
показати весь коментар
31.10.2024 10:24 Відповісти
Куди ж поділась ця дівчинка-норвежка ? Щось не чути !
показати весь коментар
31.10.2024 10:30 Відповісти
бабло рахує
показати весь коментар
31.10.2024 11:21 Відповісти
НАТА не помічає ніяких північнокорейських ракет-як Зегевара корупції.
показати весь коментар
31.10.2024 10:42 Відповісти
а чого ми не запускаємо свої міжконтинентальні ракети в сторону рф ах так бо сша нам сказали віддати їх москалям і ми чемно послухались от тепер і маємо
показати весь коментар
31.10.2024 11:17 Відповісти
Якщо б ми не обирали кравчучку,чучму,точніше обирали пенсіонери та гречка,то могли б запустити що небудь не тільки в японське море.Але більшість тодішньої молоді політика не цікавила,тепер напевно вже цікавить
показати весь коментар
31.10.2024 11:57 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 12:21 Відповісти
Та вроді все просто...ту показово збити і на зустріч пустити свою...
показати весь коментар
31.10.2024 18:47 Відповісти
 
 