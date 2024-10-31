УКР
Норвегія у новому пакеті допомоги передасть Україні системи ППО NASAMS, - Міноборони

Норвегія передасть Україні системи ППО NASAMS

У рамках нового пакета допомоги на 500 мільйонів євро Норвегія передасть Україні не тільки винищувачі F-16, а й системи ППО NASAMS.

Про це заявив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко під час Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пакет включатиме літаки F-16 та системи NASAMS, про що наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час візиту до Одеси. 

"Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS", - розповів Коваленко.

За словами представника Міноборони, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість за прикладом Данії.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО.

Нагадаємо, що перші F-16 Україна отримала від Нідерландів.

Автор: 

Шість Ф - 16 це добре -- бо десять літаків десь загубилися
показати весь коментар
31.10.2024 14:14 Відповісти
ну хоч Банкова буде під надійним захистом
показати весь коментар
31.10.2024 14:17 Відповісти
Киів більш - менш захищении - але за ліміту ракет профукали Трипільську ДРЕС
показати весь коментар
31.10.2024 14:22 Відповісти
вона як працювала так і працює досі
показати весь коментар
31.10.2024 14:51 Відповісти
Норвегия даёт ПВО и ф-16,США и южная Корея призывает КНДР вывести войска. Да,уж.
показати весь коментар
31.10.2024 14:28 Відповісти
про кількість ппо, ми пересічні українці повинні знати, після нічних атак, після підрахунку збитих цілей і повідомлень про відсутність загиблих поранених та пошкоджень! а не з повідомлень дебільного чиновника зе!дегенерата коваленко!!!
а, поки справи з атаками на наші міста виглядають як повний піздець!!!
показати весь коментар
31.10.2024 14:42 Відповісти
Краще за все захистити наші міста від ворожих атак може лише нанесення ударів у відповідь по містам нацистської россії.
показати весь коментар
31.10.2024 15:06 Відповісти
Дякуємо!!!
показати весь коментар
31.10.2024 19:31 Відповісти
 
 