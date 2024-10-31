Норвегія у новому пакеті допомоги передасть Україні системи ППО NASAMS, - Міноборони
У рамках нового пакета допомоги на 500 мільйонів євро Норвегія передасть Україні не тільки винищувачі F-16, а й системи ППО NASAMS.
Про це заявив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко під час Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пакет включатиме літаки F-16 та системи NASAMS, про що наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час візиту до Одеси.
"Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS", - розповів Коваленко.
За словами представника Міноборони, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість за прикладом Данії.
Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО.
Нагадаємо, що перші F-16 Україна отримала від Нідерландів.
