Норвегія у новому пакеті допомоги передасть Україні системи ППО NASAMS, - Міноборони

У рамках нового пакета допомоги на 500 мільйонів євро Норвегія передасть Україні не тільки винищувачі F-16, а й системи ППО NASAMS.

Про це заявив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко під час Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пакет включатиме літаки F-16 та системи NASAMS, про що наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час візиту до Одеси.

"Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS", - розповів Коваленко.

За словами представника Міноборони, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість за прикладом Данії.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО.

Нагадаємо, що перші F-16 Україна отримала від Нідерландів.