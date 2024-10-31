Працівник Метінвесту вніс за екскомандира "Беркута" Пацеляка, який керував розгоном Майдану, 1 млн грн застави, а підприємство забронювало ексберкутівця від мобілізації, - ЗМІ

Теща та працівник компанії "Метінвест" посприяли виходу із СІЗО колишнього командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка, який має російський паспорт та є військовослужбовцем запасу рф. Він є фігурантом щонайменше чотирьох кримінальних проваджень про злочини проти майданівців під час Революції Гідності, в тому числі щодо організації вбивств протестувальників.

Про це пише Watchers, передає Цензор.НЕТ.

Двічі цього року суд брав його під варту і двічі Пацеляк опинявся на свободі. Першого разу, у липні, заставу у більш ніж 1 млн грн за Пацеляка внесла теща. А потім, у серпні, другу заставу вніс діючий працівник "Метінвесту" на імʼя Сергій Красулін. Сума становила один мільйон гривень. Раніше Пацеляка було заброньовано від мобілізації саме за поданням "Метінвесту".

У липні цього року, під час одного з розглядів щодо запобіжного заходу, спливла нова цікава деталь: прокуратура в суді повідомила, що Пацеляк вийшов на пенсію у рф і отримує там грошове забезпечення.

Станом на жовтень 2024-го року Ростислав Пацеляк має статус обвинуваченого у трьох справах, а також підозру у одному новому провадженні. Усі стосуються подій Майдану.

Справи "Майдану" у яких фігурує Пацеляк

Найстаріша справа щодо Пацеляка стосується розгону протестувальників 18-го лютого 2014-го року під час Мирної ходи Кріпосним провулком та вулицею Інститутською у Києві. У цей день від рук міліціонерів та тітушок загинули щонайменше 23 протестувальника. Пацеляка ж звинувачують у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні мирним мітингам, перешкоджанні діяльності ЗМІ, насильстві щодо громадських діячів.

У 2023-му році прокуратура повідомила Пацеляка про нову підозру. Справа стосується подій 18-го лютого 2014-го (у період часу 12:00 до 14:00 години), на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку. Слідство стверджує, що бійці львівського "Беркута", якими керував Пацеляк, разом з іншими підрозділами застосували проти активістів на вказаних вулицях силу та спецзасоби – світло-шумові гранати виробництва рф, а також замість гумових куль стріляли з помпових рушниць смертельними набоями – свинцевою картеччю. Внаслідок цих дій загинуло троє протестувальників: Ігор Сердюк, Сергій Шаповал і Володимир Кіщук. Понад 100 – отримали тілесні ушкодження.

Відтак, Пацеляку у цій справі інкримінують організацію перевищення влади, незаконного перешкоджання мирним мітингам, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень та вчинення терористичного акту. Усі вказані злочини, вважає обвинувачення, він вчинив, виконуючи незаконний наказ.

30-го липня 2024-го року, Печерський райсуд Києва під головуванням судді Олексія Соколова дозволив Пацеляку вийти з-під варти під заставу у 1002268 грн. Цю заставу вже наступного дня, тобто 31-го липня, внесла теща Пацеляка. Таким чином він зміг вийти з СІЗО першого разу.

Примітно, що суд ухвалив таке рішення попри нові дані, які прокурор озвучив в суді, стосовно того, що Пацеляк вийшов на пенсію у рф і отримує грошове забезпечення звідти.

Вже 15-го серпня цього року, Пацеляку повідомили про нову підозру щодо подій ночі з 18-го на 19-те лютого 2014-го року на Майдані. Щодо нової підозри, за версією слідства, співробітники "Беркуту" тоді, у 2014-му, оточили Майдан зі сторони Європейської площі і вулиці Інститутської та штурмували активістів за допомогою БТРів та водометів, використовуючи військові прожектори.

Слідство встановило: вони використовували вогнепальну зброю Форт-500 з набоями зі свинцевою картеччю та гранати, завезені із рф. Такі дії призвели до вбивства ще 12-ти мітингувальників, замахів на вбивства 8-ми протестувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 16-ти, середньої тяжкості – 37-ми, легких – 78-ми.

Пацеляку інкримінують у новому провадженні організацію групою осіб:

перешкоджання проведенню мітингів;

перевищення влади;

нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

організацію умисних вбивств та закінчених замахів на умисні вбивства.

У день оголошення нової підозри, 15-го серпня 2024, Печерський суд Києва в особі судді Крістіни Константінової знову відправив Пацеляка в СІЗО, надавши шанс вийти під заставу у один мільйон гривень. Тоді як прокуратура вимагала безальтернативного тримання під вартою.

Вже 16-го серпня діючий працівник "Метінвест", який родом з нині окупованого Донецька, вніс за Пацеляка цю заставу.

Після внесення застави Пацеляк зобовʼязаний:

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися за межі міста (м. Новояворівськ, Львівська обл.), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання:

здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю

У цій справі ще триває досудове слідство.

Працівник Метінвест вніс заставу за Пацеляка

За даними джерел Watchers, заставу за Пацеляка на суму в один мільйон гривень, вніс уродженець нині окупованого Донецька – Красулін Сергій Миколайович. Він є працівником компанії "Метінвест".

20-го серпня ми письмово звернулися за коментарем до компанії "Метінвест", аби дізнатись, чи внесення застави за Пацеляка є позицією всієї компанії чи це самостійне бажання та волевиявлення одного конкретного працівника. Але відповіді станом на жовтень так і не отримали.

Раніше стало відомо, що Пацеляк був заброньований від мобілізації за наказом Міністерства економіки України, що датований 2022-им роком. Однією з підстав видання наказу про бронювання Пацеляка став лист генерального директора "Метінвесту".

У жовтні 2024-го року апеляція Києва відхилила апеляційну скаргу прокуратури. Хоча на слуханні прокурор Денис Іванов звернув увагу зокрема на майновий стан Пацеляка.

"Сукупний дохід Пацеляка за останні 5 років становить 72 тисячі гривень. У 2023-му році Пацеляк взагалі був під вартою і жодного доходу не отримував. Дружина обвинуваченого, її дохід за 5 останніх років склав 8728 гривень. Рахунки Пацеляка у банківських установах закрито",- підкреслив він. При цьому діти Пацеляка постійно проживають у Фінляндії. Раніше, за словами держобвинувача, Пацеляк стверджував про бажання бути поруч з дітьми.

Прокурор також акцентував, що Пацеляк постійно змінює місце проживання. Коли він просив обрати щодо нього домашній арешт у Києві, то вказував адресу, за якою власники житла не знають Пацеляка.

Справу про розгін Майдану закривають за строками давності

Тим часом, найперша і найстаріша справа щодо Пацеляка знаходиться в процесі закриття через строки давності. Цьому передувало те, що у лютому 2024-го Святошинський суд Києва через сплив строків давності закрив її. Оскільки з моменту подій, які інкримінували Пацеляку, минуло вже 10 років.

Йдеться про справу, яку скерували до суду ще в 2016-му. У цій справі про розгон Майдану Пацеляк обвинувачений за низкою пунктів про перевищення влади та перешкоджання мирним протестам, але не за організацію вбивств та інші тяжкі та особливо тяжкі злочини.