Україна буде просити зброю у Південної Кореї: артилерію, ППО і деякі ще неофіційні речі, - Зеленський

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і Володимир Зеленський

Україна звернеться з офіційним запитом до Південної Кореї щодо постачання зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами президента, до цього часу Київ і Сеул поводилися "достатньо обережно" стосовно один одного. Україна не просила в Південної Кореї зброю, а країна надавала грошову, гуманітарну й медичну допомогу.

Але після того, як Північна Корея отримала "офіційний статус" людей, які прийшли воювати проти України, то запит Києва буде детальним.

"Ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли, щоб нам допомогли. Так, включно й артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі", – сказав президент.

Зеленський додав, що звернення щодо військової допомоги надійде разом з його офіційним представником, який прибуде до Південної Кореї найближчим часом.

Топ коментарі
+15
31.10.2024 18:25 Відповісти
+12
31.10.2024 18:29 Відповісти
+11
31.10.2024 18:27 Відповісти
31.10.2024 18:25 Відповісти
не треба просити зброю? Тоді темпи відступу у рази збільшуватимуться без зброї.
31.10.2024 18:31 Відповісти
потрібно просити, але не потрібно 3.14здеть язиком.....
31.10.2024 18:33 Відповісти
Так. Краще б про це не триндіти.
Як кажуть, "гроші ******* тишу". Так само і "постачання зброї любить тишу".

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль цілком на боці України. Але парламент Південної Кореї налаштований не так позитивно. Там доволі багато лівацьких "миролюбців".
"Восток - дєло тонкоє, Пєтруха Вован".
31.10.2024 19:11 Відповісти
https://youtu.be/SqPrraFmBeA?si=MfjhdPaelIUc5iKh

Батько наш Бандера
31.10.2024 18:40 Відповісти
ключові слова - "ми були..."
31.10.2024 18:46 Відповісти
31.10.2024 19:20 Відповісти
Эхе-хе. Кто нибудь в лесу осенью ночевал?
Как я всегда поражался беленьким полушубкам у партизан.
31.10.2024 20:08 Відповісти
Они только для выхода в город. А если серьёзно, зимой белый цвет со снегом сливается.
31.10.2024 20:56 Відповісти
Потому на складе клоуну черный выдали?
01.11.2024 06:42 Відповісти
Чому його так багато? ПРодюсер Козир просто робить передоз вовкою!
31.10.2024 18:25 Відповісти
А ОСЬ ЧОМУ
Свіже оприлюднене дослідження ( дивіться точніше Бобиренка у Берези завтра)
/ \ йові справи у вовки з менеджерами
Найбільше українці довіряють тому, хто реально очолив спротив та відбив наступ росіян, а саме Залужному: 75,3%, троє з чотирьох. Не довіряють 16,2%. Баланс довіри-недовіри - найбільш позитивний + 59,1%. Другим у цьому рейтингу йде Кирило Буданов, голова ГУР МО. Йому довіряють 57,7%, не довіряють 24%. Баланс теж непоганий: + 33,7%. Баланс довіри до Зеленського близький до нульової межі і виглядає загрозливим для діючого президента - всього + 4,7%. Все ще довіряють Зеленському 49,2%, однак 44,5% вже не довіряють. і тенденція зростання недовіри помітна.
31.10.2024 18:27 Відповісти
Нагадаю антирейтинг зє! 74%. Був 78%.
Його приховано у питані про корупцію.
31.10.2024 19:06 Відповісти
Ну Береза ще піде, а слухати обісравшогося на всю країну Бобиренка це жесть.
31.10.2024 19:31 Відповісти
Неофіційні важливі речі? Томагавк ***** ..попроси Томагавк.
31.10.2024 18:25 Відповісти
Можуть дати(подарувати). Особисто зє!
Копію з музею будь-якого племені. Іх багато виготовляють!
31.10.2024 19:09 Відповісти
І на передову його, нехай воює так, як озброював Україну та готувався до майських свят.
31.10.2024 23:17 Відповісти
Знаємо ми ті "неофіційні" речі. Попросять, як завжди, щось абсолютно нереальне, а потім будуть бочку котити на корейців. Це вже проглядається чітко - намагання свою дурість і саботаж замулити скаргами на партнерів.

Зеленський розгорнув програму швидкої здачі України при тому, щоб свою відповідальність за зраду перекласти на кого завгодно.
31.10.2024 18:27 Відповісти
За гроші може и продадуть - Польща ж танки купує
31.10.2024 18:28 Відповісти
За деньги любой может... А "лидер" не ищет легких путей.

31.10.2024 18:30 Відповісти
Мне верить нельзя.
На раз ГУГЛится где поляки собираются взять деньги на покупку оружия.
31.10.2024 20:11 Відповісти
31.10.2024 18:29 Відповісти
Вже другу каденцію не хоче війну зупинити,і йти теж не хоче! Отримав призьвісько ******* Оманський.
31.10.2024 19:12 Відповісти
Коли тебе вже послали Америка, Канада, Європа, Ната і навіть Польща - звертайся до Кореї і проси мільярд томагавків
31.10.2024 18:31 Відповісти
Певно, ще й грошенят би...
31.10.2024 18:31 Відповісти
Не спешите. Ваше любопытство будет удовлетворено. Америка расскажет про неофіційні речі
31.10.2024 20:13 Відповісти
хто безперервно просить і не думає про себе , тимчасовий в цьому світі
31.10.2024 18:32 Відповісти
Маріо ідьот грабіть банк!!!
це ******* - який придурок…
31.10.2024 18:35 Відповісти
"Отдам, когда ограблю банк..."

31.10.2024 19:30 Відповісти
Ща і ці окуїють від наглості та хамства зе
31.10.2024 18:37 Відповісти
Оно может мешьне звиздеть и больше делать
31.10.2024 18:37 Відповісти
Ні. НЕ може. Бо неспроможний.
31.10.2024 19:13 Відповісти
А чому просити? А купити???
А , так грошей вже немає...
31.10.2024 18:42 Відповісти
прокуроров инвалидов кормить нада
31.10.2024 18:53 Відповісти
а якщо корейці скажуть
흡입관 ???
31.10.2024 18:48 Відповісти
всасывание
31.10.2024 18:55 Відповісти
А чи дадуть за такої морди-ліца, може хоч побритися треба.
31.10.2024 19:05 Відповісти
Це вже "хоть паржом", чи тільки "какя разніца"?
31.10.2024 19:14 Відповісти
Щось воно про повію не згадує
31.10.2024 19:11 Відповісти
Бо вже не начасі! Начасі зє приймати з будь якої сторони і в будь який позі!
Ну як на московських корпоративах раніше.
31.10.2024 19:16 Відповісти
Технологія-95: спочатку треба хуцпічєскі нахамити, а вже потім просити аружіє і помащь.
31.10.2024 19:17 Відповісти
А коли свою будемо виробляти зброю? Все ходимо 6-й рік і просимо?
31.10.2024 19:31 Відповісти
Але добре проси бо,якщо як небудь то дадуть хіба що свисток...)
31.10.2024 19:36 Відповісти
Йому вже ніхто нічого не дасть. У перемоги багато батьків, поразка завжди сирота. А він програє.
31.10.2024 19:39 Відповісти
Дадуть зброю, бо не йому дають а Україні і українцям На наше щастя за кордоном розуміють що українці не всі шизонуті
31.10.2024 21:00 Відповісти
А що до цього ?
Релігія не позволяла ?
31.10.2024 21:05 Відповісти
31.10.2024 21:52 Відповісти
підарасе зелений, а бодай щось виробляти самому не пробував?! чи клянчити по світах простіше?!
31.10.2024 21:48 Відповісти
 
 