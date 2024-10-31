Україна буде просити зброю у Південної Кореї: артилерію, ППО і деякі ще неофіційні речі, - Зеленський
Україна звернеться з офіційним запитом до Південної Кореї щодо постачання зброї.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами президента, до цього часу Київ і Сеул поводилися "достатньо обережно" стосовно один одного. Україна не просила в Південної Кореї зброю, а країна надавала грошову, гуманітарну й медичну допомогу.
Але після того, як Північна Корея отримала "офіційний статус" людей, які прийшли воювати проти України, то запит Києва буде детальним.
"Ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли, щоб нам допомогли. Так, включно й артилерію, і протиповітряну оборону, і деякі ще неофіційні важливі речі", – сказав президент.
Зеленський додав, що звернення щодо військової допомоги надійде разом з його офіційним представником, який прибуде до Південної Кореї найближчим часом.
Як кажуть, "гроші ******* тишу". Так само і "постачання зброї любить тишу".
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль цілком на боці України. Але парламент Південної Кореї налаштований не так позитивно. Там доволі багато лівацьких "миролюбців".
Найбільше українці довіряють тому, хто реально очолив спротив та відбив наступ росіян, а саме Залужному: 75,3%, троє з чотирьох. Не довіряють 16,2%. Баланс довіри-недовіри - найбільш позитивний + 59,1%. Другим у цьому рейтингу йде Кирило Буданов, голова ГУР МО. Йому довіряють 57,7%, не довіряють 24%. Баланс теж непоганий: + 33,7%. Баланс довіри до Зеленського близький до нульової межі і виглядає загрозливим для діючого президента - всього + 4,7%. Все ще довіряють Зеленському 49,2%, однак 44,5% вже не довіряють. і тенденція зростання недовіри помітна.
