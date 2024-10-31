Зеленський: Росія нічим не захищена. До початку операції під Курськом було кілька тисяч військових РФ, зараз - 45 000
Росія зосередила в Курській області близько 45 000 військових, а на початку операції Збройних Сил України там було всього кілька тисяч солдатів.
Про це в інтерв’ю південнокорейському каналу KBS повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, Росія хоче, щоб ЗСУ вийшли з Курської області.
"Це конкретний їм ляпас. Це те твердження, яке я завжди говорив партнерам, а вони не вірили, що Росія всю свою армію застосовує виключно на території України, проти України. Росія нічим не захищена", – заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що всі слабкі війська залишилися на території РФ – всі непідготовлені, небойові підрозділи, які неспроможні захищати свою державу.
"Перша ж наша операція в Курській області це довела. Росія зараз зосередила там, де не було людей, де у них було кілька тисяч, зараз зосередила близько 45 000", – сказав президент.
Він вважає, що Росія буде збільшувати кількість особового складу на цьому напрямку. Однак, за словами президента, РФ не вистачає своїх сил, тому вони спрямували в Курську область військових із Північної Кореї.
"Якби вони не хотіли відновити свою територіальну цілісність там, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північнокорейських військових там, бо їм не вистачає своїх сил", – додав глава держави.
Він пояснив, що цією операцією Україна захистила свій північний кордон, адже росіяни мали наміри захопити Сумську область.
"Ми їм це не дали, зробили превентивний крок", – наголосив президент, додавши, що Україна нічого не окуповувала, а лише зробила буферну зону.
повєсєлілісь, курва !
.
логіка ЗЄльоних дебілів
коли він останній раз говорив про ситуацію на фронті?!
чи може війна вже скінчилась ?
хіба що в його тупій голові 👿
адже росіяни мали наміри захопити Сумську область...
Головне тупе копирсання на курщині
В першу чергу вина в цьому лежить на виборцях ЗЕ!
Зешобла все робить навпаки,хоча школа одна-радянська.
Лише чудо-зброя з Заходу і героїзм військових рятують хоч-якось становище.
Так підказав путлер.
В этом есть смысл?