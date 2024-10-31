Зеленський: Росія нічим не захищена. До початку операції під Курськом було кілька тисяч військових РФ, зараз - 45 000

Росія зосередила в Курській області близько 45 000 військових, а на початку операції Збройних Сил України там було всього кілька тисяч солдатів.

Про це в інтерв’ю південнокорейському каналу KBS повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, Росія хоче, щоб ЗСУ вийшли з Курської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

"Це конкретний їм ляпас. Це те твердження, яке я завжди говорив партнерам, а вони не вірили, що Росія всю свою армію застосовує виключно на території України, проти України. Росія нічим не захищена", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що всі слабкі війська залишилися на території РФ – всі непідготовлені, небойові підрозділи, які неспроможні захищати свою державу.

"Перша ж наша операція в Курській області це довела. Росія зараз зосередила там, де не було людей, де у них було кілька тисяч, зараз зосередила близько 45 000", – сказав президент.

Він вважає, що Росія буде збільшувати кількість особового складу на цьому напрямку. Однак, за словами президента, РФ не вистачає своїх сил, тому вони спрямували в Курську область військових із Північної Кореї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку операції у Курській області десантники знищили 149 засобів повітряного нападу противника: гелікоптери та безпілотники. ІНФОГРАФІКА

"Якби вони не хотіли відновити свою територіальну цілісність там, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північнокорейських військових там, бо їм не вистачає своїх сил", – додав глава держави.

Він пояснив, що цією операцією Україна захистила свій північний кордон, адже росіяни мали наміри захопити Сумську область.

"Ми їм це не дали, зробили превентивний крок", – наголосив президент, додавши, що Україна нічого не окуповувала, а лише зробила буферну зону.