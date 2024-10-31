УКР
Зеленський: Росія нічим не захищена. До початку операції під Курськом було кілька тисяч військових РФ, зараз - 45 000

Володимир Зеленський

Росія зосередила в Курській області близько 45 000 військових, а на початку операції Збройних Сил України там було всього кілька тисяч солдатів.

Про це в інтерв'ю південнокорейському каналу KBS повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, Росія хоче, щоб ЗСУ вийшли з Курської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий кореєць із КНДР про бій із українцями: "Російські пси кинули нас в атаку. Брати Кім та Мінхо загинули миттєво. Українці убили усіх, а мене завалило трупами". ВIДЕО

"Це конкретний їм ляпас. Це те твердження, яке я завжди говорив партнерам, а вони не вірили, що Росія всю свою армію застосовує виключно на території України, проти України. Росія нічим не захищена", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що всі слабкі війська залишилися на території РФ – всі непідготовлені, небойові підрозділи, які неспроможні захищати свою державу.

"Перша ж наша операція в Курській області це довела. Росія зараз зосередила там, де не було людей, де у них було кілька тисяч, зараз зосередила близько 45 000", – сказав президент.

Він вважає, що Росія буде збільшувати кількість особового складу на цьому напрямку. Однак, за словами президента, РФ не вистачає своїх сил, тому вони спрямували в Курську область військових із Північної Кореї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку операції у Курській області десантники знищили 149 засобів повітряного нападу противника: гелікоптери та безпілотники. ІНФОГРАФІКА

"Якби вони не хотіли відновити свою територіальну цілісність там, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північнокорейських військових там, бо їм не вистачає своїх сил", – додав глава держави.

Він пояснив, що цією операцією Україна захистила свій північний кордон, адже росіяни мали наміри захопити Сумську область.

"Ми їм це не дали, зробили превентивний крок", – наголосив президент, додавши, що Україна нічого не окуповувала, а лише зробила буферну зону.

Зеленський Володимир (25578) Курськ (1199)
Дбл блдь
Так а может в этом то и заключался план РФ? Что бы ты устроил пиар с этой "курской авантюрой", а теперь и отказаться не можешь, потому что самовлюбленный баран... Все резервы туда идут.
найсмердючіше медіа зу сіх МАРАФЕТіВ ЄРМАКА
"Це конкретний їм ляпас....", який коштував нам більше тисячі квадратних кілометрів втрачених територій з серпня - початку Курської авантюри

повєсєлілісь, курва !

.
раздолбанные заминированные территории с уничтоженной экологией как-то не сильно в перспективе будут нужны, как минимум десятки лет. по-правильному надо брать на замену равные по площади до хоть какого-то восстановления.
Отож. В начале рассказывать что там было создана ударная группировка для наступления на Сумы, а теперь лепить это. Он бы хоть запоминал что и когда врет.
з кацапами все рівно потрібно воювати - всяко краще на їх території
А на донбасі -ні?
Донбас краще здати, а воювати на їх території -

логіка ЗЄльоних дебілів
ідіть краще посуд помийте - ворога потрібно бити не там де він сильний а там де слабкий
показати весь коментар
а на донбасі перестали?
показати весь коментар
Дбл блдь ... ЗЄльоний
показати весь коментар
Та якось дуже хренова ситуація на донбасі.Чи по телемарафону все зашібісь?
показати весь коментар
Найпотужніша людина-мєдіа сказала що на Донбассє всьо спокойно.

коли він останній раз говорив про ситуацію на фронті?!
чи може війна вже скінчилась ?
хіба що в його тупій голові 👿
Він у нас президент позитиву.
показати весь коментар
вона саме така яка і мала бути - заспогойтеся
показати весь коментар
то давайте спробуємо напасти на Магадан - там точно не очікують... навіщо їм тримати щось для захисту, якщо в цьому немає потреби (хто туди піде?), а цілі інші...
показати весь коментар
Стратех, просто потужний стратег. Йому б армією світу командувати, а не ЗСУ. Правда, якби він на територію московії завів "95 квартал" і спецзагін по знищенню ДРГ кадирівців татарова, єрмака, абдристовича, шефірів..., то якось було б логічно, а так відправив весь підготовлений резерв, озброєний технікою, яку нам дав Захід, а Донбас залишив голим і босим. А що далі? Вони будуть витискати нас звідти разом з північнокорейцями і йти далі на Суми, а потім куди?
показати весь коментар
Кроме єрмака захищати Курську АЕС було нікому. Що би кацапи робили без нього. Ця істота має бути ліквідована. Воно прямо винне в смертях десятків тисяч українців.
показати весь коментар
…нейтралізована,в залежності від обставин.
показати весь коментар
там було всього кілька тисяч солдатів...
адже росіяни мали наміри захопити Сумську область...
показати весь коментар
Дійсно якийсь сюр, зовсім базар не фільтрує.
показати весь коментар
Ну а теперь, рано или поздно РФ начнет выдавливать наших из Курской области... И за ними зайдет в Сумскую, уже вместе с корейцами.
показати весь коментар
Неадекватні оцінки приводять до неадекватних рішень
показати весь коментар
Видно що не свої думки озвучує.
показати весь коментар
Це якраз то свої. Логіка відсутня наглухо. Певно, її теж під Суджою вбили.
показати весь коментар
А про Південь вже взагалі забули! Важливо що путлеру потрібна дорога, вода і Е/Е в Крим і ЗАЕС що і виконується геніальною владою.
Головне тупе копирсання на курщині
В першу чергу вина в цьому лежить на виборцях ЗЕ!
показати весь коментар
...Оман
показати весь коментар
В январе 20-го года в Омане договорились что, через 3 года, войска ЗСУ вторгнутся в Курскую область?
показати весь коментар
Шо "..Оман"?
показати весь коментар
Вова вимкні "дурня" бо поки ти світишься всі бачать сяйво "дурня".
показати весь коментар
йазик зєлі не замахався ніжно ляпасать, по сраці ***** та його прямого представника - дєрьмака? )
показати весь коментар
В тім то справа,що вони основні сили тримають на основном напрямку і тому постійно атакують,щоб не бути атакованими,та і вспіли вибудувати позаду себе фортифікації,в разі чого.
Зешобла все робить навпаки,хоча школа одна-радянська.
Лише чудо-зброя з Заходу і героїзм військових рятують хоч-якось становище.
показати весь коментар
показати весь коментар
Курська операція то незбагненна маячня. Таке враження що воно тільки для знищення найкращих, найбільш вмотивованих підрозділів ЗСУ.
Так підказав путлер.
показати весь коментар
таке може тоді одразу на мацкву?
показати весь коментар
Чмо тупориле меле все, що налізе на макітру, бо боїться визнати, що курська авантюра добігає кінця.
показати весь коментар
Ну хорошо , пощечину ращьке дали, ***** унизили, может пора возвращать боеспособные бригады домой, в Донецкую область, пока еще не поздно?
показати весь коментар
Це придурошне знов під наркотою? Що воно меле?
показати весь коментар
Разведка добывает секреты, чтоб он их озвучивал?
В этом есть смысл?
показати весь коментар
Тобто на Донбасі зараз непідготовлені українські військові, якщо слідувати логіці зеленої гниди!???
показати весь коментар
