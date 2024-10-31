Україна не відмовиться від окупованих територій, незалежно від результатів виборів у США, - Зеленський

Незалежно від результатів президентських виборів у США та змін у подальшій підтримці Україна не збирається відмовлятись від територій, які окупувала Росія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Сполучених Штатів новий може або посилити підтримку України, або послабити. Послаблення підтримки України дасть можливість Росії більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда", - зазначив глава держави.

Саме тому, за його словами, Україна не говорить про компроміси територій, а про те, що "можуть бути ті чи інші дипломатичні шляхи". Водночас вони залежать від політики Сполучених Штатів Америки.

"І у випадку Трампа те, що він декларував, що він людина діла, і він просто хоче закінчити війну швидко й знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче в разі його перемоги просто примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо", - підкреслив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не визнає своїх окупованих територій російськими, "хоч би хто чого хотів, хоч би хто переміг у Сполучених Штатах і хоч би скільки ще Путін був лідером РФ - це неможливо".

"Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що намагатиметься покласти край війні в Україні як обраний президент США.