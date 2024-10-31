Україна не відмовиться від окупованих територій, незалежно від результатів виборів у США, - Зеленський
Незалежно від результатів президентських виборів у США та змін у подальшій підтримці Україна не збирається відмовлятись від територій, які окупувала Росія.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Сполучених Штатів новий може або посилити підтримку України, або послабити. Послаблення підтримки України дасть можливість Росії більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда", - зазначив глава держави.
Саме тому, за його словами, Україна не говорить про компроміси територій, а про те, що "можуть бути ті чи інші дипломатичні шляхи". Водночас вони залежать від політики Сполучених Штатів Америки.
"І у випадку Трампа те, що він декларував, що він людина діла, і він просто хоче закінчити війну швидко й знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче в разі його перемоги просто примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо", - підкреслив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна не визнає своїх окупованих територій російськими, "хоч би хто чого хотів, хоч би хто переміг у Сполучених Штатах і хоч би скільки ще Путін був лідером РФ - це неможливо".
"Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що намагатиметься покласти край війні в Україні як обраний президент США.
1. делать ставку на Трампа рановато, выборы еще не закончились. Да, его шансы расцениваются выше, но плевать в действующую администрацию, к которой имеет отношение второй кандидат, не стоит. Можно было бы и потерпеть недельку, чтобы понять, https://www.ponomaroleg.com/tramp-v-musornom-shou-bitva-za-golosa/ кто победил .
2. победа Трампа не означает автоматических переговоров с РФ. Путину они сейчас нахрен не нужны, https://www.ponomaroleg.com/i-otdelno-nuzhno-skazat-po-kurahovskomu-napravleniyu/ у него пока все хорошо . Когда станет хуже, тогда и откроется окно для переговоров.
3. (https://www.ponomaroleg.com/sudya-po-ritorike-ofis-prezidenta-gotovitsya-k-trampu-i-peregovoram/ я его не выделял, но представьте, что оно есть - Олег Пономарь ) о том, что переговоры с Путиным - это не легкая прогулка. Даже во время "потешных" стамбульских переговоров, которые наша власть почему-то восприняла всерьез, Россия выдвинула максимально скотские условия типа сокращения ЗСУ примерно до нуля.
Поэтому гораздо более разумной, чем игра в орлянку, видится серьезная работа над улучшением боеспособности армии и повышением управляемости фронтовыми подразделениями, о которых https://www.ponomaroleg.com/sczenarij-mashovcza-pokrovsko-kurahovskoe-napravlenie/ военные уже криком кричат .
навіщо перемир'я ?
часом кілька
ну мало так мало, по мені рухаються як електричка, не зустрічаючи опору.
Ну, що ж частина населення як бачимо не здатна на саморозвиток, а поглинає і далі "псевдо-патріотичні тексти" з екранів де їм ПОТУЖНО сцуть на лице....
П.С - дурачок ти наш поЦреотичний, враза яку проспівало це тріпло не настільки однозначна як ти незламне опудало думаєш!!!! Щоб не повторюватись, читай коментарі вище (навіть той же коментар пана МАКСИМА), але сумніваюсь, що ти щось можеш зрозуміти!!!
П.С - коли після підписання певної угоди скажуть : " ...ми ніколи не відмовимось від наших окупованих територій...". Ти тільки не сильно кіпішуй, ліпше по тихому в туалеті вскрийся і позбав планету від такого ІНДИВІДА як ти..... А і готуйся, скоро тисячка прилетить)
П.С - хотілось би запитати вас одне, а що б робила далі військова хунта яка б захопила владу?) Грошей немає, зброї немає, міжнародної допомоги немає, що далі? В історії України подібні випадки були, про результати цього флешмобу можете самі почитати
Це і буде шанс на відсторонення від влади зермаків і відбудову тих територій які залишаться під контролем України.
Треба ще Президенту України почати виконувати план (програму) перемоги, представлений Юрієм Бутусовим 30.10.2024 у вигляді 5 розділів, деталізованих по пунктах, про те, як втримати фронт. -
Джерело: "Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО" - або https://www.youtube.com/watch?v=wKgicChTxcg
Від себе додам, що виконувати цю програму не обов'язково під командуванням Сирського, - головне, щоб керівник був здатний виконувати цю програму. На мій погляд сам Бутусов може виконати цю програму найкраще, оскільки він створив її як суму висновків різних військовослужбовців Сил оборони України різних рівнів, тобто, в результаті взаємодії з великою кількістю різних задіяних у справу людей, що дуже важливо для керівника.
Марія Берлінська озвучила і пояснила 4 пункти-засоби, щоб не загинути, а перемогти, - у відео:
"БЕРЛІНСЬКА ВІДВЕРТО про МОБІЛІЗАЦІЮ 18-річних, ТРЕТЮ СВІТОВУ та іді0тів у ПОГОНАХ" на каналі ТСН
- https://www.youtube.com/watch?v=m-8n9MEAfxw
ЦЕ ВАЖЛИВО!
В т.ч. про "... іді0тів у ПОГОНАХ": що зробити, щоб не допускати вчинення ними КАТАСТРОФІЧНОЇ ШКОДИ і ТАК НЕ ДОЗВОЛИТИ ЇМ ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПОРАЗКИ,
А замість цього ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПЕРЕМОГИ.