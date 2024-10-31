УКР
Україна не відмовиться від окупованих територій, незалежно від результатів виборів у США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Незалежно від результатів президентських виборів у США та змін у подальшій підтримці Україна не збирається відмовлятись від територій, які окупувала Росія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Сполучених Штатів новий може або посилити підтримку України, або послабити. Послаблення підтримки України дасть можливість Росії більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда", - зазначив глава держави.

Саме тому, за його словами, Україна не говорить про компроміси територій, а про те, що "можуть бути ті чи інші дипломатичні шляхи". Водночас вони залежать від політики Сполучених Штатів Америки.

Читайте: Зеленський: Росія нічим не захищена. До початку операції під Курськом було кілька тисяч військових РФ, зараз - 45 000

"І у випадку Трампа те, що він декларував, що він людина діла, і він просто хоче закінчити війну швидко й знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче в разі його перемоги просто примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо", - підкреслив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не визнає своїх окупованих територій російськими, "хоч би хто чого хотів, хоч би хто переміг у Сполучених Штатах і хоч би скільки ще Путін був лідером РФ - це неможливо".

"Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там Путін вигадував", - резюмував Зеленський.

Читайте також: Україна буде просити зброю у Південної Кореї: артилерію, ППО і деякі ще неофіційні речі, - Зеленський

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що намагатиметься покласти край війні в Україні як обраний президент США.

вибори (6751) Зеленський Володимир (25578) окупація (6866) США (24380)
Ох, який грізний. А де зупиниться кацап? Є чим його зупинити? Є інструкція, як застосовувати асфальт від "великого крадівництва", виготовленого великим і потужним лідером світу замість ракет?
показати весь коментар
31.10.2024 19:46 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
31.10.2024 19:47 Відповісти
Балтійські республіки ніколи не відмовлялися від своєї Європейській приналежності. Західна Німеччина від Східної ...Занадно слизька тема для таких заяв - та ще ротом цього недолідера з-під плінтусового рейтингу довіри до нього у народу.
показати весь коментар
31.10.2024 19:48 Відповісти
Так Південна Корея теж від Північної не відмовлялась .
показати весь коментар
31.10.2024 20:17 Відповісти
Захід теж не визнав окупації країн Балтії совітами в 1940 року ,і що балтійцям від цього стало краще ?
показати весь коментар
31.10.2024 20:24 Відповісти
Иди потужся гiвно
показати весь коментар
31.10.2024 19:52 Відповісти
Нелох, но воитель и мыслитель...буба.
показати весь коментар
31.10.2024 19:52 Відповісти
Японія також не відмовилася від своїх островів.
показати весь коментар
31.10.2024 19:53 Відповісти
Так тыж коз...на всё сделал для того , чтоб кацапы акупировали эти територии . На шашлычки на 9 мая оно собиралось.
показати весь коментар
31.10.2024 20:02 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews Роман Шрайк: "Судя по риторике, Офис президента Зеленского готовится к Трампу и переговорам" :
1. делать ставку на Трампа рановато, выборы еще не закончились. Да, его шансы расцениваются выше, но плевать в действующую администрацию, к которой имеет отношение второй кандидат, не стоит. Можно было бы и потерпеть недельку, чтобы понять, https://www.ponomaroleg.com/tramp-v-musornom-shou-bitva-za-golosa/ кто победил .
2. победа Трампа не означает автоматических переговоров с РФ. Путину они сейчас нахрен не нужны, https://www.ponomaroleg.com/i-otdelno-nuzhno-skazat-po-kurahovskomu-napravleniyu/ у него пока все хорошо . Когда станет хуже, тогда и откроется окно для переговоров.
3. (https://www.ponomaroleg.com/sudya-po-ritorike-ofis-prezidenta-gotovitsya-k-trampu-i-peregovoram/ я его не выделял, но представьте, что оно есть - Олег Пономарь ) о том, что переговоры с Путиным - это не легкая прогулка. Даже во время "потешных" стамбульских переговоров, которые наша власть почему-то восприняла всерьез, Россия выдвинула максимально скотские условия типа сокращения ЗСУ примерно до нуля.

Поэтому гораздо более разумной, чем игра в орлянку, видится серьезная работа над улучшением боеспособности армии и повышением управляемости фронтовыми подразделениями, о которых https://www.ponomaroleg.com/sczenarij-mashovcza-pokrovsko-kurahovskoe-napravlenie/ военные уже криком кричат .
показати весь коментар
31.10.2024 20:05 Відповісти
Заявляти та робити-дві великі різниці
показати весь коментар
31.10.2024 20:18 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять"
показати весь коментар
31.10.2024 20:18 Відповісти
путлер может сделать вид что удовлетворился захваченными территориями как с крымом и донецком во время минских а потом снова напасть.Все чтобы сделать перемирие во время которого он переварит оккупированные территории, накопит войска и снова нападет.Ведь ватаны прямо трындят что хотя возродить расейскую империю и им нужны Харьков Одесса и новопороссия в составе рашки.
показати весь коментар
31.10.2024 20:20 Відповісти
війська накопичені, рух на захід йде

навіщо перемир'я ?
показати весь коментар
31.10.2024 20:28 Відповісти
Продвижение есть но медленное и с огромными потерями.И постоянно наносяться удары по ним.А так будут огромный ударные кулаки по которому не будут наноситься дальнобойные удары.Это как было во время вторжения в 2022 году и в харьковскую область весной.Видели войска не не наносили по ним удары пока они не вторглись.
показати весь коментар
31.10.2024 20:37 Відповісти
кожен день, то місто, то село
часом кілька

ну мало так мало, по мені рухаються як електричка, не зустрічаючи опору.
показати весь коментар
31.10.2024 20:43 Відповісти
Українським дипломатам він говорить зовсім інше. Вот так і проходить життя.
показати весь коментар
31.10.2024 20:26 Відповісти
І що він говорить дипломатам? Просвіти
показати весь коментар
01.11.2024 08:10 Відповісти
не захотів написати заповіт, кулєба аж плакав
показати весь коментар
01.11.2024 11:29 Відповісти
Велике прохання, як вже публікуєте лайно що льється з цього брехливлго рота, то хоч не публікуйте фото цього лайна. Гидко дивитись не це **.....ло
показати весь коментар
31.10.2024 20:33 Відповісти
Заява зуйла є брехливою тому що бюджет країни призначено не для ЗСУ, а для розкрадання.Бронь мають отримувати тільки ті хто безпосередньо виробляє зброю для війська, а не жирні кнури держслужбовці з мільйонними зарпалатами...
показати весь коментар
31.10.2024 20:40 Відповісти
Чим більше вереску від нього, тим більше впевнен що "брехня
показати весь коментар
31.10.2024 20:41 Відповісти
Японія теж не відмовилася від своїх островів, котрі куйло вважає рашистськими ...
показати весь коментар
31.10.2024 20:55 Відповісти
Все правильно він говорить. Лише ухилянти-обдристанці і запроданці можуть бути проти
показати весь коментар
31.10.2024 21:17 Відповісти
Ну як бачимо недорозвиненим довбням вроді тебе ця сцаніна в очі від піаніста зайшла на ура))))....
Ну, що ж частина населення як бачимо не здатна на саморозвиток, а поглинає і далі "псевдо-патріотичні тексти" з екранів де їм ПОТУЖНО сцуть на лице....
П.С - дурачок ти наш поЦреотичний, враза яку проспівало це тріпло не настільки однозначна як ти незламне опудало думаєш!!!! Щоб не повторюватись, читай коментарі вище (навіть той же коментар пана МАКСИМА), але сумніваюсь, що ти щось можеш зрозуміти!!!
показати весь коментар
01.11.2024 00:42 Відповісти
Оце то в тебе горить від того що Україна не піде на умови кацапів.
показати весь коментар
01.11.2024 07:55 Відповісти
Я навіть уявлення не маю як твій обісцяний мозочок зміг це все так сплести)))... Виходить так, що тобі ідіоту говорять одне а ти далі гундосиш своє. Ти типовий представник зеБидла і не більше тож не дивно.
П.С - коли після підписання певної угоди скажуть : " ...ми ніколи не відмовимось від наших окупованих територій...". Ти тільки не сильно кіпішуй, ліпше по тихому в туалеті вскрийся і позбав планету від такого ІНДИВІДА як ти..... А і готуйся, скоро тисячка прилетить)
показати весь коментар
01.11.2024 11:51 Відповісти
Іди далі цілуйся в десна з кацапами і надійся на поразку України
показати весь коментар
01.11.2024 15:43 Відповісти
Не буде ніяких угод з рф якщо будуть спроби армія зробить держ переворот і в нас буде хунта військова яка не буде сюсюкатись з окупантами
показати весь коментар
02.11.2024 20:15 Відповісти
Теоретично реальний сценарій, але малоймовірно!! Переворот військовий очолить хто? Лідера немає, та й кістяк армії знесилений і знекровлений. А мобікам до лампочки це все, їм головне не здохнути і додому повернутися (бусифікація патріотизму не додає).... Ну переворот я очікував на початку 2023, а зараз після всього розумію, що шанси на таке рівні шансам падіння метеориту на кремль завтра післяобіду!!!
П.С - хотілось би запитати вас одне, а що б робила далі військова хунта яка б захопила владу?) Грошей немає, зброї немає, міжнародної допомоги немає, що далі? В історії України подібні випадки були, про результати цього флешмобу можете самі почитати
показати весь коментар
04.11.2024 04:56 Відповісти
Хто казав що хунті не дадуть зброї і допомоги впевнений дадуть ще більше навіть он Трамп виграв вибори сильна влада військових це завжди краще чим те що зараз
показати весь коментар
07.11.2024 21:58 Відповісти
Про таке можете писати он клоуну "Argentum 1b3db0e0", цей в таке повірить
показати весь коментар
04.11.2024 04:59 Відповісти
Колега, але наш потужний Лідор чотирикратний ухилянт. Може не будемо про це згадувати. Порохоботи засміють
показати весь коментар
01.11.2024 11:27 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 11:57 Відповісти
А відмовлятись і не треба можна вважати їх своїми але тимчасово окупованими і не підписувати ніяких угод крім припинення вогню як свого часу у Кореї
Це і буде шанс на відсторонення від влади зермаків і відбудову тих територій які залишаться під контролем України.
показати весь коментар
31.10.2024 22:11 Відповісти
Для чого це Путіну? Хіба цього він прагнув починаючи війну?
показати весь коментар
01.11.2024 08:07 Відповісти
Позиція Президента України, описана у цій статті, дуже правильна.

Треба ще Президенту України почати виконувати план (програму) перемоги, представлений Юрієм Бутусовим 30.10.2024 у вигляді 5 розділів, деталізованих по пунктах, про те, як втримати фронт. -

Джерело: "Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО" - або https://www.youtube.com/watch?v=wKgicChTxcg

Від себе додам, що виконувати цю програму не обов'язково під командуванням Сирського, - головне, щоб керівник був здатний виконувати цю програму. На мій погляд сам Бутусов може виконати цю програму найкраще, оскільки він створив її як суму висновків різних військовослужбовців Сил оборони України різних рівнів, тобто, в результаті взаємодії з великою кількістю різних задіяних у справу людей, що дуже важливо для керівника.
показати весь коментар
01.11.2024 01:55 Відповісти
Ще до уваги і Президента України, і Юрія Бутусова:

Марія Берлінська озвучила і пояснила 4 пункти-засоби, щоб не загинути, а перемогти, - у відео:

"БЕРЛІНСЬКА ВІДВЕРТО про МОБІЛІЗАЦІЮ 18-річних, ТРЕТЮ СВІТОВУ та іді0тів у ПОГОНАХ" на каналі ТСН
- https://www.youtube.com/watch?v=m-8n9MEAfxw

ЦЕ ВАЖЛИВО!

В т.ч. про "... іді0тів у ПОГОНАХ": що зробити, щоб не допускати вчинення ними КАТАСТРОФІЧНОЇ ШКОДИ і ТАК НЕ ДОЗВОЛИТИ ЇМ ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПОРАЗКИ,

А замість цього ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПЕРЕМОГИ.
показати весь коментар
01.11.2024 04:14 Відповісти
кожного дня не відмовляється від кількох міст і сіл. міняйте цього чєпушилу або ця чєпушила поміняє вас путіну
показати весь коментар
01.11.2024 11:23 Відповісти
У нас в бригаді не вистачає таких вмотивованих і непоступливих, але щось мені здається, він перший буде кричати ще не доїхавши до лбз, "нас тут кроют всем, срочно евакуация "😁 бо триндіть то одне, а посидіть хоч недільку в окопі(навіть без обстрілів) - зовсім інше.
показати весь коментар
01.11.2024 12:03 Відповісти
 
 