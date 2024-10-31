УКР
МЗС України про вибори в Грузії: Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом

МЗС України

Україна підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення.

Про це ідеться у коментарі МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа — це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори.

Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС України закликали грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності. Факти, встановлені міжнародними спостерігачами, мають бути розслідувані, аби забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи.

"Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - додали в міністерстві.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

вибори (6751) Грузія (1867) МЗС (4282)
Топ коментарі
+3
хто кого закликає?
Закликає той, хто щойно встав на шлях білорусизації; волає тому, хто вже пройшов більшу половину шляху...
показати весь коментар
31.10.2024 20:16 Відповісти
+3
Так всі ж злодії "русской культури"! Злодійство і є "русская культура" яка пронизує всі верстви кацапського населення зверху до самого низу. Як писав Губєрман "В душе у ніх тємно как в жопє, а в жопє зуд потєшіть душу".
показати весь коментар
31.10.2024 21:05 Відповісти
+2
Грузинські злодії в законі не можуть всі бути в Грузії. Масква їхній дім
показати весь коментар
31.10.2024 22:15 Відповісти
Невизнання фальсифікованих виборів !

.
показати весь коментар
31.10.2024 20:12 Відповісти
"Хто це сказав? Зайдеш потім до мене!" (Яник)
Хто це сказав? Зайдеш потім до мене, Сибіга... (дЄрмак)
показати весь коментар
31.10.2024 20:13 Відповісти
хто кого закликає?
Закликає той, хто щойно встав на шлях білорусизації; волає тому, хто вже пройшов більшу половину шляху...
показати весь коментар
31.10.2024 20:16 Відповісти
Вони туди не йдуть у срашку,а летять!
показати весь коментар
31.10.2024 20:26 Відповісти
Грузинські злодії в законі не можуть всі бути в Грузії. Масква їхній дім
показати весь коментар
31.10.2024 22:15 Відповісти
Ну все. Після такої заяви всі прокацапські грузини завтра же втечуть на Московію!
показати весь коментар
31.10.2024 20:30 Відповісти
Це котра влада закликала?((Це та котра складається з колишніх помічників рєґіаналав?(((((
показати весь коментар
31.10.2024 20:31 Відповісти
Офіційна різниця в 17%. Додайте мільйон кацапських "туристів" кожен з яких "годує" двох грузин які живуть з оренди і скажіть "прощавай" Грузії. Протести патріотів спільними зусиллями влади, криміналу та орендаторів швидко будуть задавлені. Крім того в кожній грузинській родині є тип який тісно повязаний з криміналом, а "злодіїв в законі", як вже стало відомо, призначає феесбе... Івананішвілі це новий сталін, або Берія для грузин, а "грузинська мрія" це повернення в совок. Скоро фотка Іванішвілі буде на кожному вітровому склі, як це було з фоткою сталіна протягом совка...
показати весь коментар
31.10.2024 20:35 Відповісти
Рассказывают, что во время концерта в дни Декады грузинского искусства в Москве в ответ на подхалимские славословия приближённых Сталин холодно отпарировал: "Я человек русской культуры, мне это чуждо"
показати весь коментар
31.10.2024 20:50 Відповісти
Так всі ж злодії "русской культури"! Злодійство і є "русская культура" яка пронизує всі верстви кацапського населення зверху до самого низу. Як писав Губєрман "В душе у ніх тємно как в жопє, а в жопє зуд потєшіть душу".
показати весь коментар
31.10.2024 21:05 Відповісти
 
 