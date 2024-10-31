МЗС України про вибори в Грузії: Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом

Україна підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка зафіксувала численні порушення.

Про це ідеться у коментарі МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до мас-медіа — це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори.

Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС України закликали грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності. Факти, встановлені міжнародними спостерігачами, мають бути розслідувані, аби забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба визнати, що на сьогодні РФ перемогла у Грузії, - Зеленський

"Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - додали в міністерстві.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.