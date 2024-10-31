УКР
Новини
4 430 33

Угорщина та Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну, - Bloomberg

Транзит газу

Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном на імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно. Нова угода має замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Оскільки Азербайджан не має фізичної можливості постачати весь необхідний об'єм газу напряму до Європи, схема потребуватиме участі Росії.

Азербайджан постачатиме газ до Росії, а Росія натомість віддаватиме еквівалентний об'єм свого газу на кордоні з Україною (у Суджі). Далі цей газ транспортуватиметься через українську ГТС до європейських споживачів.

Постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи.

Україна зможе продовжувати отримувати транзитні платежі (близько $800 млн щорічно), а Азербайджан посилить енергетичні зв'язки з Європою.

Для реалізації угоди потрібна політична підтримка української влади.

Ціни на європейський газ впали на 8% після того, як з'явилась інформація про прогрес у переговорах.

Азербайджан (887) Угорщина (2487) газ (10648) Словаччина (1210)
Топ коментарі
+17
розводняк+ да здравствуєт і пахнєт арахамія з подляком та єрмачиной
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
+14
вам не здається, що це хєрня?
якщо Україна може отримувати транзитні платежі, то й болота їх отримуватимуть
дебілізм
показати весь коментар
31.10.2024 21:23 Відповісти
+14
Якийсь разводняк для лохторату. Хто там буде знати чий там газ азерб. або кацапський. Це як з угольком з ЛДНРІВ, а для лохторату з Ротердаму.
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
вам не здається, що це хєрня?
якщо Україна може отримувати транзитні платежі, то й болота їх отримуватимуть
дебілізм
показати весь коментар
31.10.2024 21:23 Відповісти
Тількі після вступу Україні до ЕС і НАТО - нехай Угорщина і Словаччина піднатужаться.
Ні в яки обяцянки вірити ніззя - вони відкажуться від своїх слів як прокатили Україну з ЯО країни- гаранти .
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
Для начала пусть помощь разблокируют, пригласят Украину в ЕС и НАТО, поддержат все санкции прокукарекают публично: *путин-******, а ТОЛЬКО ПОТОМ! Украина рассмотрит вопрос транзита.
показати весь коментар
01.11.2024 01:13 Відповісти
Якийсь разводняк для лохторату. Хто там буде знати чий там газ азерб. або кацапський. Це як з угольком з ЛДНРІВ, а для лохторату з Ротердаму.
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
Азербайджан постачатиме газ до Росії, а Росія натомість віддаватиме еквівалентний об'єм свого газу на кордоні з Україною (у Суджі).
Джерело:
показати весь коментар
31.10.2024 21:34 Відповісти
"Во дают!"

показати весь коментар
31.10.2024 22:02 Відповісти
Немає в Азуйбарджану стільки газу на експорт.
показати весь коментар
31.10.2024 22:40 Відповісти
А от "угольок" як висловився "алекс флеш", тут промашка. Бо вугілля тоді дуже було потрібне, в першу чергу енергетиці
(електрика і теплогенерація.)
і металургії
(яка на той момент була основним наповнювачем бюджету за рахунок податків, і притоку валюти, за рахунок продажу продукції металургії. )
, які
(енергетика і металургія)
просто не могли раптово
(як для величезного споживача цього палива)
"па взмаху валшебнай палачкі", перебудуватись на якусь альтернативу, тому був гібридний метод доставки потрібного енергетиці і металургії України вугілля.
До слова, замість поставки зі Сходу України, була "альтернатива", по марці вугілля було ще на московії.

Кому вигідно було на той момент, щоб в Україні був "блек аут" (якщо по термінології після 2022 року висловлюватись.), відсутність надходжень в бюджет, і скорочення притоку валюти
(відповідно тиск на курс збільшується)
, вгадає дописувач "алекс флеш" ?
показати весь коментар
31.10.2024 23:05 Відповісти
Ще ремарка:

Ті вугільні підприємства
( які ще на той момент працювали, в тій підступній гібридній війні московії проти України.)
, юридично були перереєстровані в Києві, для того, щоб податки з продажу вугілля на підприємства енергетики і металургії (які були на вільній від московитів території України) йшли в бюджет України.
Тобто робилось максимально можливе в тій ситуації, щоб не було "блекауту", були надходження в бюджет (від енергетики, металургії, вугільних підприємств), і приток валюти. Може бути таке, що ті хто блокували те вугілля, не знали про вищеописане, тому кричали гасла різні
( по суті , виходить що сприяючи послабленню можливостей обороноздатності, на рівні держави ?)
, хто зна.
показати весь коментар
31.10.2024 23:18 Відповісти
розводняк+ да здравствуєт і пахнєт арахамія з подляком та єрмачиной
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
головне що зєлєнський ніпрічьом
показати весь коментар
31.10.2024 21:39 Відповісти
Бабло побєждаєт зло
показати весь коментар
31.10.2024 22:16 Відповісти
>> ...до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну

Це НЕ транзит газу через Україну. Мадьяри зі підх%%ловниками словаками вчергове українців вважають ідіотами.
показати весь коментар
31.10.2024 21:29 Відповісти
та ні - то зєля розводить лохів
показати весь коментар
31.10.2024 21:41 Відповісти
Постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи, прорашистські прокладки знову будуть підсаджувати Україну на рашистську газову"голку"
показати весь коментар
31.10.2024 21:30 Відповісти
Українці не мають право бути наївними і важати , що на фронті е перемога.
УСІ міжнародні спеці раши кинути на вʼязання очередного капкану для України від раши.
Якщо підпишуть ці договора, то розірвати буде проблемою і Україна буде мати вигляд не договірною у світі. ЧОГО РАША І агенти ФСБ в ОПУ і домагаються
показати весь коментар
31.10.2024 21:38 Відповісти
А де слово України ,влада не українська ,немає ніякого азербайжанського газу є російський газ ,ну якщо влада дозволить то всі хто пречетні до цієї афери мають постати перед суддом за зраду національних інтересів і допомогу ворогу заробляти криваві євро і підтримати "дружні" режими.
показати весь коментар
31.10.2024 21:31 Відповісти
Угорщіна через себе не пропускає зброю Україні .
так що ОПУ нехай не борзіє - бо украсятт ними новорічною ялинку
показати весь коментар
31.10.2024 21:34 Відповісти
Кругооборот газу /бабла/ в природі
показати весь коментар
31.10.2024 21:46 Відповісти
З 1 вересня ОПа вже дала дозвіл на транспорт рашанафти, невже ви серйозно вважаєТЕ, що їрмакака НЕ підпише рукою гундоса транзит газу?

Бо треба терміново рятувати ріднесенький рашаГазпром, який має фантастичні збитки?
показати весь коментар
31.10.2024 22:18 Відповісти
В Украине полно газа своей добычи. Транзитируя Азербайджанский газ мы автоматом даем заработать Рашке-которая его тоже будет транзитировать а еще мы помогаем агентам Рашки :Словакии и Венгрии. Я за точтобы прекратить транзит газа и нефти через Укаину-пусть Венгрия и Словакиия покупают их на Европейском рынке
показати весь коментар
31.10.2024 22:26 Відповісти
ЯКОБЫ азербайджанский.
показати весь коментар
31.10.2024 23:38 Відповісти
Я правильно прочитав, що Угорщина та Словаччина домовилися з Азербайджаном про транзит газу через Україну?

А з Україною хтось із них домовлявся? І на яких умовах?
показати весь коментар
31.10.2024 22:32 Відповісти
На подношениях зебильным дерьмакам и прочим татаровым с безуглым.
показати весь коментар
01.11.2024 01:06 Відповісти
Дует вже продав Алієву титанові кар'єри, продуктопровід, пропускає нафту для ********, тепер газ для тих же путінських посіпак. Шо, безплатно ? Бізнес-партнер Дерьмаків Емоналієв вхож і до Алієва і Є КОНТАКТЕРОМ для СВР. ЛЬВІНАЯ ДОЛЯ ДУЕТУ ПРОПЛАЧЕНА.
показати весь коментар
31.10.2024 22:49 Відповісти
Зеля кровавый барыга
показати весь коментар
01.11.2024 00:54 Відповісти
ХА! По нефти и газу можно определить месторождение. Если окажется **************, Украина имеет право ее конфисковать и перекрыть транзит. Ну и что взамен Украине от мадьяр-словаков и прочих ***********?
показати весь коментар
01.11.2024 01:02 Відповісти
не потрібно свиздіти про зупинення транзиту рашистського газу...
показати весь коментар
01.11.2024 03:08 Відповісти
Якщо в пакет цієї угоди буде включено звільнення усіх заручників яких захопила паРаша - ЦЯ УГОДА МАЄ ПРАВО НА ІСНУВАННЯ. Інакше - це просто злочин, поки Рашка утримує і катує наших людей.
показати весь коментар
01.11.2024 04:59 Відповісти
***** і за цю країну кілька сотень тисяч людей загинуло, зелені *****, це торгівля на крові, чи нііі!??
показати весь коментар
01.11.2024 05:50 Відповісти
ЗБАГАТИВСЯ на краві виключно Бориха Потрошенко (в 82рази).
І на цебулі по 40.

Не плутай
показати весь коментар
01.11.2024 09:17 Відповісти
Если они дают бесповоротно разрешение на вступление в НАТО и ЕС тогда согласится. А иначе нет
показати весь коментар
01.11.2024 06:18 Відповісти
у азербайджану немає стільки газу... торгівля на крові?
показати весь коментар
01.11.2024 08:10 Відповісти
 
 