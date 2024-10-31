Угорщина та Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну, - Bloomberg

Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном на імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно. Нова угода має замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Оскільки Азербайджан не має фізичної можливості постачати весь необхідний об'єм газу напряму до Європи, схема потребуватиме участі Росії.

Азербайджан постачатиме газ до Росії, а Росія натомість віддаватиме еквівалентний об'єм свого газу на кордоні з Україною (у Суджі). Далі цей газ транспортуватиметься через українську ГТС до європейських споживачів.

Постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи.

Україна зможе продовжувати отримувати транзитні платежі (близько $800 млн щорічно), а Азербайджан посилить енергетичні зв'язки з Європою.

Для реалізації угоди потрібна політична підтримка української влади.

Ціни на європейський газ впали на 8% після того, як з'явилась інформація про прогрес у переговорах.