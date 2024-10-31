Угорщина та Словаччина близькі до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну, - Bloomberg
Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном на імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно. Нова угода має замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Оскільки Азербайджан не має фізичної можливості постачати весь необхідний об'єм газу напряму до Європи, схема потребуватиме участі Росії.
Азербайджан постачатиме газ до Росії, а Росія натомість віддаватиме еквівалентний об'єм свого газу на кордоні з Україною (у Суджі). Далі цей газ транспортуватиметься через українську ГТС до європейських споживачів.
Постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи.
Україна зможе продовжувати отримувати транзитні платежі (близько $800 млн щорічно), а Азербайджан посилить енергетичні зв'язки з Європою.
Для реалізації угоди потрібна політична підтримка української влади.
Ціни на європейський газ впали на 8% після того, як з'явилась інформація про прогрес у переговорах.
якщо Україна може отримувати транзитні платежі, то й болота їх отримуватимуть
дебілізм
Ні в яки обяцянки вірити ніззя - вони відкажуться від своїх слів як прокатили Україну з ЯО країни- гаранти .
Джерело:
(електрика і теплогенерація.)
і металургії
(яка на той момент була основним наповнювачем бюджету за рахунок податків, і притоку валюти, за рахунок продажу продукції металургії. )
, які
(енергетика і металургія)
просто не могли раптово
(як для величезного споживача цього палива)
"па взмаху валшебнай палачкі", перебудуватись на якусь альтернативу, тому був гібридний метод доставки потрібного енергетиці і металургії України вугілля.
До слова, замість поставки зі Сходу України, була "альтернатива", по марці вугілля було ще на московії.
Кому вигідно було на той момент, щоб в Україні був "блек аут" (якщо по термінології після 2022 року висловлюватись.), відсутність надходжень в бюджет, і скорочення притоку валюти
(відповідно тиск на курс збільшується)
, вгадає дописувач "алекс флеш" ?
Ті вугільні підприємства
( які ще на той момент працювали, в тій підступній гібридній війні московії проти України.)
, юридично були перереєстровані в Києві, для того, щоб податки з продажу вугілля на підприємства енергетики і металургії (які були на вільній від московитів території України) йшли в бюджет України.
Тобто робилось максимально можливе в тій ситуації, щоб не було "блекауту", були надходження в бюджет (від енергетики, металургії, вугільних підприємств), і приток валюти. Може бути таке, що ті хто блокували те вугілля, не знали про вищеописане, тому кричали гасла різні
( по суті , виходить що сприяючи послабленню можливостей обороноздатності, на рівні держави ?)
, хто зна.
Це НЕ транзит газу через Україну. Мадьяри зі підх%%ловниками словаками вчергове українців вважають ідіотами.
УСІ міжнародні спеці раши кинути на вʼязання очередного капкану для України від раши.
Якщо підпишуть ці договора, то розірвати буде проблемою і Україна буде мати вигляд не договірною у світі. ЧОГО РАША І агенти ФСБ в ОПУ і домагаються
так що ОПУ нехай не борзіє - бо украсятт ними новорічною ялинку
Бо треба терміново рятувати ріднесенький рашаГазпром, який має фантастичні збитки?
А з Україною хтось із них домовлявся? І на яких умовах?
І на цебулі по 40.
Не плутай