Зеленський: В Україні чекають групу фахівців із Південної Кореї

В Україні чекають групу фахівців із Південної Кореї, з якою відбуватиметься обмін даними.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас була дуже хороша розмова з Президентом Південної Кореї, у нас з ним дуже хороші відносини. Ми чекаємо на відповідну групу. Південна Корея офіційно повідомила, що відправить до нас фахівців. Ми будемо раді їх бачити, ми, безумовно, обміняємося тими даними, які є у нас, будемо раді нашій співпраці", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде просити зброю у Південної Кореї: артилерію, ППО і деякі ще неофіційні речі, - Зеленський

Він підкреслив, що участь КНДР у війні Росії проти України матиме негативний вплив на Південну Корею, бо північнокорейські військові отримають бойовий досвід.

"Це важливо. Це виклик вашому регіону також. Той досвід, який Північна Корея отримає під час війни… буде грати проти вас і проти миру та заради війни, бо амбіції лідера Північної Кореї відомі", - додав Президент.