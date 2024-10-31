УКР
Зеленський: В Україні чекають групу фахівців із Південної Кореї

Володимир Зеленський

В Україні чекають групу фахівців із Південної Кореї, з якою відбуватиметься обмін даними.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас була дуже хороша розмова з Президентом Південної Кореї, у нас з ним дуже хороші відносини. Ми чекаємо на відповідну групу. Південна Корея офіційно повідомила, що відправить до нас фахівців. Ми будемо раді їх бачити, ми, безумовно, обміняємося тими даними, які є у нас, будемо раді нашій співпраці", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде просити зброю у Південної Кореї: артилерію, ППО і деякі ще неофіційні речі, - Зеленський

Він підкреслив, що участь КНДР у війні Росії проти України матиме негативний вплив на Південну Корею, бо північнокорейські військові отримають бойовий досвід.

"Це важливо. Це виклик вашому регіону також. Той досвід, який Північна Корея отримає під час війни… буде грати проти вас і проти миру та заради війни, бо амбіції лідера Північної Кореї відомі", - додав Президент.

Зеленський Володимир (25578) КНДР (1318) Південна Корея (478)
+13
Чи не забагато на ЦН Зеленського ? до речі жодного слова горе президент не сказав про втрату міст і сіл на Донбасі і що кожну ніч ворог безперестанку запускає шахеди і каби, може співчуття харків'янам хоч би висловив загинули діти.
показати весь коментар
31.10.2024 21:46 Відповісти
+8
Та заткнися вже **** носата, вже заіпав своїм скигленням. Всі плохіє тільки ти сил з своєю нєвестою джрмаком і ко патрійоти. Всі решта предатєлі
показати весь коментар
31.10.2024 21:41 Відповісти
+7
Після провалу "плану перемоги", викриття мегакорупції, медіапростір вирішили заполонити безглуздою балаканиною шута
показати весь коментар
31.10.2024 21:50 Відповісти
Какошнік ти і твої діти. Зрозумів кацапчику?
показати весь коментар
31.10.2024 21:49 Відповісти
Мабуть тим, що і зелену падаль
показати весь коментар
31.10.2024 21:50 Відповісти
Баканов подкинул
показати весь коментар
31.10.2024 22:00 Відповісти
де чекають? на борщагє чи на троє.
це дуже важливо!
показати весь коментар
31.10.2024 21:43 Відповісти
На Трої метрополітена немає - не зручно, на Борщагє можуть "лопатнік" і "котли" тіснути. Скоріше за все чекають біля "Сільпо" на Подолі
показати весь коментар
31.10.2024 22:47 Відповісти
Слідом за горобцями зникнуть і собаки!
показати весь коментар
31.10.2024 21:44 Відповісти
треба завчасно попередити усіх собачників, щоб слідкували за своїми песиками і не тинялися з ними без діла в місцях дислокації корейців
показати весь коментар
31.10.2024 21:48 Відповісти
Все буде навпаки. У нас же укрінські собаки, вони будуть гризти корейців.
показати весь коментар
31.10.2024 22:41 Відповісти
бажано щоб ця група була так тисяч 50, повністю озброєна своєю зброєю, літачками, танчиками, ракетками, і готовою не лише бити своїх "північних" косооких братів, але і їхніх нових союзничків...
показати весь коментар
31.10.2024 21:45 Відповісти
та хоч мільйон на ядерних ракетах.

Верховний з Єрмаком їх спише за годину
показати весь коментар
31.10.2024 22:02 Відповісти
А потім ви прокинулися. Чи опохмелилися. Вибирайте самі який варіант вам більше підходить для оцих ваших казкових побажань
показати весь коментар
31.10.2024 23:52 Відповісти
не на часі - для нього......
показати весь коментар
31.10.2024 21:48 Відповісти
а, до чого тут зе!поц? то все буржуї.
цілий день про це гундосить.
показати весь коментар
31.10.2024 22:04 Відповісти
Господи, надай йому розуму!
Ну хоча б саму малість
показати весь коментар
31.10.2024 21:54 Відповісти
Зеленскій хоче взяти уроки корейської? Він і на українській ні в зуб ногою. Навіть складне речення сформулювати не в силах.

показати весь коментар
31.10.2024 21:59 Відповісти
Він не може в силу свого психотипу тому що структурна логіка як когнітивна функція слабка і нерозвинена.
показати весь коментар
31.10.2024 22:27 Відповісти
Фахівців як з'їсти собаку, чи в якій області ?
показати весь коментар
31.10.2024 22:01 Відповісти
Не обязательно триндеть про это на весь мир !
показати весь коментар
31.10.2024 22:06 Відповісти
аналітики і перекладачі
показати весь коментар
31.10.2024 22:06 Відповісти
РФ домовляється з КНДР і про цивільних для роботи на військових заводах, - Зеленський.
Кацапам замало власних вузькооких. Невдовзі європеоїдний кацап стане стане вимираючим видом мавпоподібних людей.
показати весь коментар
31.10.2024 22:31 Відповісти
Аналітиків не хватає?
Та тут ціла країна аналітиків...
показати весь коментар
31.10.2024 22:37 Відповісти
А нахера они? Или корейцы как то по другому подыхвают и мозги у них в жопе? Лучше оружия нам бі прислали
показати весь коментар
31.10.2024 22:52 Відповісти
В Україні південні корейці будуть на українцях відпрацьовувати тактику проти північних корейців.
Ну, типу, як на боксерській груші.
показати весь коментар
31.10.2024 23:06 Відповісти
Групу психіатрів вові зеленському треба, на фоні його діяльності завдяки якій фронт на Донбасі рухнув...
показати весь коментар
31.10.2024 23:14 Відповісти
 
 