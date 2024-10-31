Катар, ПАР і Ватикан допоможуть у поверненні депортованих українських дітей, - глава МЗС Канади Жолі

Катар, Південно-Африканська Республіка й Ватикан виступлять посередниками в переговорах щодо повернення українських дітей з Росії, в той час, як Литва разом з Катаром запропонувала стати транзитними країнами на шляху українців додому.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі на пресбрифінгу за підсумками Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми змогли залучити більше країн до переговорів, щоби повернути більше людей додому", - зауважила глава МЗС Канади.

Вона підкреслила, що особливо великою перемогою стануть діти, які повернуться додому.

Жолі повідомила про прийняте за підсумками зустрічі Монреальське зобов’язання, в якому визначені спільні кроки у контексті повернення полонених і депортованих.

"Хочу особисто подякувати Катару, Південній Африці та Святому Престолу за їхню пропозицію виступити прямими посередниками для підтримки та ведення переговорів щодо повернення дітей", - зауважила глава канадської дипломатії.

За її словами, вперше були озвучені чіткі зобов’язання в цьому питанні.

Вона додала, що "дуже вдячна Литві та Катару, які запропонували бути транзитними країнами та забезпечити сприятливе середовище для повернення українців на їхньому шляху додому".

Жолі також подякувала ОАЕ за роль, яку ця країна відіграє як посередник в обміні військовополоненими.